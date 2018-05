Top 10: Die Besten Android Tablets des Jahres | 2018 Edition

Welches ist das beste Android Tablet? Jedes Jahr erscheinen zahlreiche neue Geräte und manchmal ist es schwer einen schnellen Überblick zu bekommen. Ich teste seit 2008 so ziemlich jedes Android Tablet, das in Deutschland erscheint. In diesem Ratgeber habe ich zehn Tablets aufgelistet, die meiner Meinung nach am besten sind.

Meine Bestenliste besteht aus zwei Teilen. Oben findet ihr die 9 bis 10 Zoll großen Tablets, die am beliebtesten sind. Weiter unten ist eine Auswahl mit 7 bis 8 Zoll großen Geräten. Ich habe die Listen jeweils nach Preisen sortiert. Oben sind die teureren, unten die günstigeren. Egal wie viel sie kosten, alle Tablets in dieser Liste sind für die meisten Anwendungen schnell genug. In meinen Augen lohnt es sich nur zu den Top-Modellen zu greifen, wenn du ein besonders gutes Display oder besonders viel Leistung benötigst.

Ich habe alle Tablets aus dieser Bestenliste ausführlich getestet. Meine Testberichte sind immer verlinkt und all meine Reviews findet ihr hier.

Die besten 10 Zoll Android Tablets

Die folgenden 9 bis 10 Zoll großen Tablets führen meine Bestenliste an.

Samsung Galaxy Tab S3: Das beste Android Tablet

Obwohl das Samsung Galaxy Tab S3 bereits gut ein Jahr alt ist, ist es in meinen Augen weiterhin das beste Android Tablet auf dem Markt. Zwar ist die Leistung nicht ganz so gut wie bei der MediaPad M5 Serie, aber noch immer ausgezeichnet. Gleichzeitig bietet es das in meinen Augen beste Display. Es ist ein 9,7 Zoll Super AMOLED Panel, das auch für draußen hell genug ist und sehr schick aussieht. Ein Display dieser Art haben auch die Galaxy Note Smartphones und das iPhone X.

Das Galaxy Tab S3 bietet viele Premium-Features wie einen eingebauten Fingerabdruckleser, gute Kameras und vier solide Lautsprecher. Außerdem kann man auf dem Display mit einem S Pen Stylus schreiben, der standardmäßig dabei ist. Ursprünglich erschien es mit Android 7.0 Nougat, doch ist bereits ein Update auf Android 8.0 Oreo verfügbar. Mit Updates war Samsung in der Vergangenheit vorbildlicher als andere Hersteller.

Negativ ist in meinen Augen nur der Preis. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von über 600 Euro ist es ziemlich teuer. Selbst als Angebot lohnt es sich meiner Ansicht nach nur, wenn du einen Stift benötigst und auf große Versionsupdates wertlegst.

Huawei MediaPad M5 10: Bessere Leistung für weniger Geld

Das Huawei MediaPad M5 10 liegt nur ganz knapp hinter dem Galaxy Tab S3. Tatsächlich ist es meiner Meinung nach für die meisten besser geeignet. Das liegt hauptsächlich an dem günstigeren Preis, denn der UVP liegt bei nur 399 Euro. Es liegt aber auch an der sehr guten Performance, die sogar besser als bei Samsung ist. Zwar ist das 10,8 Zoll große IPS-Display nicht ganz so schick, aber trotzdem sehr gut. Mit 2560 x 1600 Pixel ist es schön hochauflösend.

Wie der große Konkurrent, bietet auch das MediaPad M5 10 viele Premium-Funktionen. Auch hier bekommen wir vier Lautsprecher, einen Fingerabdruckleser und Android 8.0 Oreo. Gleichzeitig besteht das Gehäuse komplett aus Metall und fühlt sich hochwertig, ja sogar edel an.

Es gibt leider keinen Kopfhöreranschluss. Wer ein Headset benutzen möchte, muss auf Bluetooth oder den beiliegenden Adapter zurückgreifen. Außerdem war Huawei in der Vergangenheit mit Updates nicht ganz so gut wie Samsung.

ASUS ZenPad 3S 10: Mittelklasse mit Premium-Features

Das ASUS ZenPad 3S 10 ist fast zwei Jahre alt und belegte damals den ersten Platz dieser Liste. Es ist noch immer verfügbar, ist aber nun auf den dritten Platz gerutscht. Die Leistung des 9,7 Zoll Android-Tablets ist nicht ganz so gut wie bei den ersten beiden, für die meisten aber mehr als ausreichend. Auch das Display ist schick und die Lautsprecher sind gut. Einen Fingerabdruckleser gibt es ebenfalls und wir bekommen ein schickes Metallgehäuse.

Ursprünglich erschien das ZenPad 3S 10 mit Android Marshmallow, doch ist ein Update auf Nougat verfügbar. Ich gehe nicht davon aus, dass es jemals Android 8.0 bekommen wird.

Interessant ist das Tablet dann, wenn euch das MediaPad M5 10 zu teuer ist, ihr aber weiterhin eines mit „Premium-Feeling“ haben möchtet. Achtet auf den Preis, über 300 Euro würde ich nicht mehr dafür zahlen.

Lenovo Tab4 10 Plus: Die solide Mittelklasse

Das Lenovo Tab4 10 Plus ist ein solides Mittelklasse-Tablet. So ist die Verarbeitung nicht ganz so hochwertig, doch ist die Leistung für den Preis ziemlich gut. Das 10,1 Zoll große IPS-Display bietet eine FullHD-Auflösung. Es gibt einen Fingerabdruckleser und fast reines Android 7.0 Nougat. Ich gehe auch hier nicht davon aus, dass es Updates auf Android 8.0 geben wird.

Wie gesagt, ich halte das Lenovo Tab4 10 Plus für ein solides Mittelklasse-Tablet. Aber es ist auch nicht sonderlich spannend. Interessant ist es wieder dann, wenn der Preis stimmt. Für das Standardmodell würde ich nicht mehr als 250 Euro zahlen. Wenn ihr es zu diesem Preis bekommt, ist das Preis/Leistungsverhältnis aber in meinen Augen gut.

Amazon Fire HD 10: Mein Geheimtipp mit Alexa

Es gibt zwei Tablets in dieser Bestenliste, die meiner Meinung nach ein ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis haben. Dazu gehört das MediaPad M5 10 weiter oben, wenn ihr bereit seid mehr Geld auszugeben. Wer etwas sparen möchte, bekommt mit dem Amazon Fire HD 10 zum UVP von 159 bis 179 Euro auch ein großartiges Tablet.

Obwohl das Fire HD 10 deutlich unter 200 Euro kostet, bietet es ein schickes 10,1 Zoll FullHD-Display und eine für den Preis sehr gute Leistung. Die meisten werden mit der Performance zufrieden sein. Es ist schnell genug für Netflix, Amazon Video und auch für viele Spiele.

Das Amazon Fire HD 10 ist aber auch kein Premium-Tablet. So gibt es keinen Fingerabdruckleser und das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Für den Preis hat es aber sehr viel zu bieten.

Negativ kann für einige aber das Betriebssystem sein. Es ist zwar Android, doch hat Amazon es stark angepasst. Man hat direkten Zugriff auf die Angebote von Amazon und kann ab Werk nur Apps aus dem Amazon App Store installieren.

Wie gesagt, es ist aber Android. Wer möchte, kann den Google Play Store, YouTube und die meisten anderen Apps manuell installieren. Eine Anleitung findet ihr hier.

Samsung Galaxy Tab A 10.1: Alternative mit Google Android

Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 ist bereits 2016 erschienen, doch ist Anfang 2018 eine Neuauflage mit mehr Speicher erschienen. Zu den Highlights gehören ein 10,1 Zoll FullHD-Display, eine solide Performance und dank Update Android 7.0 Nougat. Vermutlich wird es zukünftig ein Update auf Android 8.0 Oreo geben.

Vor allem für Amazon Prime-Mitglieder ist das Fire HD 10 in meinen Augen die bessere Wahl, denn es hat anders als Samsung ein laminiertes Display. Doch wer die Oberfläche von Amazon nicht mag oder kein Prime-Mitglied ist, wird mit dem Galaxy Tab A 10.1 als Alternative zufrieden sein. Beide Tablets sind sich sehr ähnlich. Mehr als 200 Euro würde ich für das Tab A jedoch nicht ausgeben.

Huawei MediaPad T3 10: Ein solides Einsteigertablet

Das Huawei MediaPad T3 10 ist das günstigste 10 Zoll Android-Tablet dieser Bestenliste. Es bietet genau genommen ein 9,6 Zoll HD-Display, einen Qualcomm Snapdragon 425 Prozessor und eine Rückseite aus Metall. Die Leistung ist gut genug um im Internet zu surfen, YouTube zu schauen oder einfache Spiele zu spielen. Mit einigen aufwändigeren Games kommt das MediaPad T3 10 jedoch nicht klar.

Ich halte das Amazon Fire HD 10 für den Preis/Leistungssieger unter den günstigeren Tablets. Wer jedoch noch weniger Geld ausgeben möchte, dürfte auch mit dem MediaPad T3 10 zufrieden sein. Die Pixeldichte ist nicht ganz so hoch, doch ist normales Android Nougat installiert.

Die besten 8 Zoll Android Tablets

Huawei MediaPad M5 8: Das beste 8 Zoll Tablet

Das Huawei MediaPad M5 8 ist in meinen Augen mit großem Abstand das beste 8 Zoll Android Tablet auf dem Markt. Es hat ein sehr hochauflösendes 8,4 Zoll IPS-Display, einen sehr schnellen Kirin 960 Octa-Core Prozessor, 4GB RAM und mindestens 32GB Speicher. Das Betriebssystem ist ab Werk Android 8.0 Oreo.

Tatsächlich ist das MediaPad M5 8 das flotteste Tablet auf dieser Liste – und damit das schnellste Android Tablet, das man aktuell kaufen kann. Es bietet ein hochwertiges Metallgehäuse, zwei gute Lautsprecher und einen Fingerabdruckleser. Gleichzeitig ist es mit einem UVP Preis von ab 349 Euro relativ preiswert.

Amazon Fire HD 8: Gute Leistung für wenig Geld

Das Amazon Fire HD 8 ist deutlich schwächer als das MediaPad M5 8. Mit einem UVP von rund 100 Euro ist es aber auch deutlich günstiger. Das Fire HD 8 hat ein 8 Zoll HD-Display, einen Quad-Core Prozessor und es wird mit Amazons Android ausgeliefert. Wie bei dem Fire HD 10 gilt auch hier, dass ihr den Google Play Store und Google Apps ggf. nachträglich selbst installieren müsst.

Premium-Features wie ein Fingerabdruckleser fehlen und das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff. Für die meisten Anwendungen ist die Leistung in Ordnung, nicht jedoch für anspruchsvolle Spiele. Doch mit dem UVP von rund 100 Euro ist das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut.

Lenovo Tab4 8 & Huawei MediaPad T3 8: Solide Alternativen

Das Lenovo Tab4 8 und Huawei MediaPad T3 8 sind dem Amazon Fire HD 8 sehr ähnlich. Tatsächlich gibt es zwischen den drei Tablets auf Seiten der Hardware keine nennenswerten Unterschiede. Sie alle haben ein 8 Zoll HD-Display, einen Quad-Core Prozessor und 16GB Speicher.

Interessant sind das Lenovo Tab4 8 und MediaPad T3 8 dann, wenn ihr „normales“ Google Android und nicht die Oberfläche von Amazon haben möchtet. Normalerweise sind beide etwas teurer, aber durchaus gute Alternativen.

