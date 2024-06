Die 10 besten iPad & iPhone Spiele für die ganze Familie | 2024 Edition

Die nächste Familienfeier steht vor der Tür und allein die Vorstellung treibt euch Schweißperlen auf die Stirn? Mein Vorschlag: Anstatt euch über politische Themen zu streiten, zockt doch einfach unterhaltsame Familienspiele auf dem iPad oder iPhone!

Ich finde eine der besten Spiele für einen gelungenen Familienabend ist QuizzLand. Beim Zocken habt ihr nicht nur jede Menge Spaß, sondern lernt sogar noch das Ein oder Andere.

Wenn ihr eure Kommunikationsfähigkeiten auf die Probe stellen wollt und einen richtigen Partykracher sucht, ladet euch unbedingt „Spaceteam“ herunter.

Sucht ihr nach einem klassischen Brettspiel in modernem Gewand, sind auch die iOS-Versionen von „Monopoly“ und „Mensch ärgere Dich nicht“ eine dicke Empfehlung.

Unkompliziertes Vergnügen für Jung und Alt bietet hingegen beispielsweise „ACTIVITY Original“ oder „Yatzy“.

In meiner Liste mit den besten zehn iPad & iPhone Spielen für die ganze Familie findet ihr noch viele weitere Games, die für einen gelungen Familienabend sorgen.

Spiele für die Familie im Test: Dies sind meine 10 Favoriten

Hier sind nun die zehn besten Spiel für die ganze Familie im Apple App Store.

1. QuizzLand

QuizzLand ist ein gleichermaßen unterhaltsames wie lehrreiches Spiel für Jung und Alt. Mit über 50.000 Quizfragen beschert euch dieses Game lange Vergnügen und trägt unter Umständen sogar dazu bei, euer Allgemeinwissen zu verbessern.

Ihr könnt entweder im Einzelspieler-Modus spielen und euer Wissen testen oder euch in verschiedenen Mehrspieler-Modi mit eurer Familie, Freunden oder Fremden messen. In könnt ihn dem Game auch an Wettbewerben teilnehmen und euch in den Ranglisten mit anderen Spielern messen. Es gibt Tages-, Wochen- und Gesamtranglisten, in die ihr schauen könnt, um zu erfahren, wie gut ihr im Vergleich abschneidet.

Das Spielprinzip ist einfach: Jedes Level besteht aus 21 Quizfragen zu unterschiedlichen Themen. Euer Ziel ist es, den Ausgang in einem Quiz-Labyrinth zu finden, indem ihr die Fragen richtig beantwortet. Dabei könnt ihr auf hilfreiche Tipps zurückgreifen, die euch bei der Lösung unterstützen.

QuizzLand bietet auch kurzweilige Mini-Spiele, die euren Grips auf die Probe stellen.Diese Spiele sind auf verschiedenen Levels im Quiz-Labyrinth verfügbar und sorgen für ein bisschen Abwechslung.

Zur lang anhaltenden Motivation in QuizzLand tragen auch die Aufkleber bei, die ihr sammeln könnt, um eure digitalen Alben mit interessanten Fakten über verschiedene Länder zu füllen. Je mehr ihr euer Wissen unter Beweis stellt, desto mehr Aufkleber erhaltet ihr.

Es gibt zudem tägliche Aufgaben in QuizzLand, die ihr erfüllen könnt, um Belohnungen wie Tipps, Leben und Booster zu verdienen, die euch durch die Level helfen.

Das Spiel macht macht mit der Familie und Freunden echt Laune und trägt sogar zur eigenen Bildung bei. Quizliebhaber kommen ohnehin nicht an der App vorbei.

Das Spiel ist kostenlos und enthält Werbung.

2. ACTIVITY Original

Das Spielprinzip von ACTIVITY Original ist schnell erklärt. Ihr wählt eine Spielfigur aus und euer Mitspieler entscheidet sich ebenfalls für einen Charakter. Nun müsst ihr die Spielfigur erraten, die euer Mitspieler ausgewählt hat. Wer als erstes die korrekte Spielfigur des Gegenspielers errät, gewinnt. Zur Auswahl stehen dabei diverse Avatare mit unterschiedlichen Haut-, Augen- und Haar-Farben, mal kahlköpfig, mal mit langer Haarpracht, mal mit Brille, mal mit Schnauzbart, mal weiblich, mal männlich etc..



Ihr könnt das Spiel gegen den Computer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen, doch am meisten Laune macht das Game mit einem guten Freund oder Familienmitglied. Dann wählt ihr den 2-Spieler-Modus „weitergeben und spielen“ aus und zockt abwechselnd auf demselben iPad. Auch ein Online-Multiplayer-Modus ist mit an Board.

Anders als bei der analogen Variante tippt ihr in der iOS Version einfach auf das entsprechende „Körperteil“, also zum Beispiel die Augen oder die Haare und das Spiel stellt dann automatisch die Frage, zum Beispiel: „Hat die Figur braune Haare?“ oder ihr tippt beispielsweise auf das Geschlechtersymbol, um zu erfahren, ob es sich um eine männliche oder weibliche Figur handelt.

Das Spielprinzip ist also super unkompliziert und simpel und daher auch bestens für junge Familienmitglieder und Mitspieler geeignet. Vergessliche Spieler profitieren außerdem davon, dass ihr in ACTIVITY Original einfach die Karten der Spielfiguren umdrehen könnt, die ihr bereits ausschließen könnt. So kommt ihr nicht in die Verlegenheit, am Ende auf einen Charakter zu tippen, der eigentlich aufgrund der bisher erhaltenen Antworten nicht mehr in Frage kommt.

ACTIVITY Original ist kostenlos, dafür enthält das Spiel allerdings Werbung und ihr seid ab und zu gezwungen, euch einen Videoclip anzuschauen.



Insgesamt macht das Spiel mit einem menschlichen Gegenspieler wirklich Laune, mit der Zeit fehlt mir aber etwas die Spieltiefe.

3. Mario Kart Tour

Es gibt wohl kaum ein Spiel auf dem iPad, dass im Multiplayer-Modus mit der Familie mehr Spaß macht als Mario Kart Tour. Dieser Mario Kart-Ableger bringt Abwechslung in die klassische Funracer-Formel von Nintendo und das Coole ist, dass dem Spiel ständig neuer Content hinzugefügt wird.

Im Spiel gibt es sogenannte „Touren“, die jeweils zweiwöchige Sets von Strecken und Herausforderungen umfassen. Jede Tour führt eine neue Rennstrecke ein, sei es eine aus früheren Mario Kart-Spielen oder eine vollkommen neue Map, teilweise basierend auf realen Orten wie Tokio, New York oder Paris. Einige Strecken stammen direkt aus Mario Kart 7.

Natürlich bietet Mario Kart Tour auch einen Mehrspielermodus, in dem ihr gegen eure Family antreten könnt.

Eine Neuerung in Mario Kart Tour ist das Trick-Punktesystem. Ihr könnt Tricks ausführen, wie z.B. von Rampen springen oder Münzen einsammeln, und je mehr Tricks ihr hintereinander schafft, desto höher steigt euer Punktestand. Diese Mechanik verleiht dem Spiel eine erfrischende Dynamik und erinnert ein wenig an „Tony Hawk’s Pro Skater“. Je höher das Level eures Charakters, Karts oder Gleiters ist, desto besser werden eure Punktemultiplikatoren.

Leider kommt auch Mario Kart Tour nicht ohne In-App-Käufe aus. Dies ist bedauerlich, da das Spiel dadurch gewissermaßen zu einem „Pay-to-Win“-Modell neigt. Ein höheres Level ermöglicht größere Trickkombinationen und dies lässt sich schneller erreichen, wenn man Geld investiert. Wer also mehr Geld ausgibt als die Konkurrenz, steigt wahrscheinlich schneller in der Rangliste auf.

Trotz der legitimen Kritik am „Pay-to-Win“-Konzept bietet Mario Kart Tour ein spitzenmäßiges Gameplay, das auch auf dem iPad hervorragend funktioniert. Das neue Trick- und Punktesystem bringt zusätzlichen Spaß und die regelmäßigen Updates sorgen für anhaltende Motivation. Aus diesen Gründen bleibt Mario Kart Tour trotz der Kritik mein bevorzugter Funracer im Apple App Store und ein großer Gaudi, wenn ihr das Game gemeinsam mit eurer Familie zockt.

4. 1 2 3 4 Player Games

Wenn ihr nach einem Spiel sucht, dass ihr zusammen auf demselben iPad oder iPhone zocken könnt, dann ist „1 2 3 4 Player Games“ eine klasse Wahl. Diese App bietet eine große Sammlung von Mini-Spielen, bei denen ihr gemeinsam auf dem gleichen Gerät spielen könnt.

Ihr könnt im Multiplayer PvP-Modus antreten, 2v2 spielen, euch an Einzelspieler-Spielen erfreuen oder gegen die KI antreten. Wie der Name des Spiels schon verrät, könnt ihr das Game mit bis zu vier Spielern zocken. Damit ist die App ein wunderbarer Kandidat für die nächste Familienfeier.

Von Puzzles über klassische Action-Arcade-Minispielen bis hin zu Mini-Spielen, die euren Grips auf die Probe stellen, gibt es viele verschiedene Varianten, die ihr zocken könnt. Zu den Spielen gehören Klassiker wie „Snake“, „Tic Tac Toe“, „Billard“ und viele mehr. Spielt zum Beispiel „Snake“ und versucht, nicht den Körper eures Gegners zu berühren, oder spielt eine Partie „Billard“ zu zweit auf einem Gerät. Zudem gibt es weitere Spiele wie Bogenschießen, Seilziehen und vieles mehr. Auch Denkspiele wie Memory, Matheaufgaben, Solitär und Puzzles sind am Start. Zudem gibt es hin und wieder neue Spiele, die hinzugefügt werden.

Das Spiel ist kostenlos und enthält Werbung. Ihr könnt es – wie anfangs erwähnt – auch im lokalen Multiplayer-Modus auf einem Gerät spielen.

Ein kleiner Hinweis: Diese Mini-Spiele können Freundschaften, Ehen und Familienbände auf die Probe stellen, seid also gewarnt.

5. Monopoly

Monopoly für das iPad ist eine zeitgemäße und unterhaltsame Interpretation des beliebten Brettspiels, während es die wesentlichen Elemente des Originals bewahrt.

Ihr könnt Monopoly auch allein spielen, aber deutlich mehr Spaß macht es mit der eigenen Familie oder Freunden. Auch das Zocken gegen fremde Spieler aus aller Welt ist möglich. Klasse für einen gemeinsamen Spielabend zu Hause ist der lokale „Pass’n’Play-Modus“, der es euch ermöglicht, Monopoly mit der Familie oder Freunden auf demselben iPad zu spielen.

Die iPad-Version überzeugt mit einer ansprechenden visuellen Gestaltung, die den Charme des Brettspiels perfekt einfängt. Das Spielfeld ist in in hübscher 3D-Optik gestaltet und auch die Bedienung funktioniert easy. Die App bietet eine originalgetreue Nachbildung des klassischen Monopoly-Bretts mit allen vertrauten Straßen, Bahnhöfen und mehr. Ihr könnt zum Beispiel würfeln, indem ihr das iPad schüttelt oder einfach über die Würfel wischt.

Ein kleiner Kritikpunkt sind die sich wiederholenden Animationen, die stets gleich aussehen und etwas viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier wäre es praktisch, wenn man die Animationen in den Einstellungen anpassen oder gleich deaktivieren könnte.

Ein wesentlicher Vorteil der digitalen Version gegenüber dem analogen Brettspiel ist jedoch, dass verlorene Spielsteine oder Geldscheine der Vergangenheit angehören. Für jemanden wie mich, der gelegentlich etwas chaotisch ist, ist das perfekt.

Monopoly ist für 4,99 Euro als Basis-Version im Apple App Store erhältlich. Zusätzliche Spielbretter und Spielfiguren kosten extra. Die Basis-Version ist jedoch vollkommen ausreichend, da das Spielprinzip immer dasselbe bleibt und weitere Spielbretter daher meiner Meinung nach nicht notwendig sind. Zudem enthält die App keine Werbung und ihr könnt Monopoly – ganz wie das klassische analoge Brettspiel – auch komplett offline spielen.

6. Mensch ärgere Dich nicht

Kommen wir nun zu einem weiteren Klassiker, der nicht viel Erklärung bedarf.

„Mensch ärgere Dich nicht“ haben bereits meine Urgroßeltern gezockt und ganz ehrlich: Das Game macht immer noch Bock!

Das Motto des Spiels lautet: „Des einen Leid ist des anderen Freud.“

Die kinderleichten Spielregeln in Kombination mit dem unvorhersehbaren Würfelglück sorgen dafür, dass das Spiel schön kurzweilig ist und immer wieder Laune bereitet. Es ist das Brettspiel für die ganze Familie schlechthin und die iPad-Version bildet hier keine Ausnahme.

Klasse ist, dass das iPad beim Multiplayer-Modus als normales Spielfeld dient, ganz so wie bei der echten analogen Variante. Ihr versammlt also eure Familie und besten Freunde rund ums iPad und schon steht einem unterhaltsamen Spieleabend nichts mehr im Wege. So sollten digitale Brettspiele aussehen.

Um zu würfeln, könnt ihr das iPad übrigens einfach schütteln oder über die Würfel wischen. Anschließend müsst ihr nur noch ganz fest die Daumen drücken.

Ihr könnt sowohl gegen menschliche Gegner als auch gegen eine KI zocken, ersteres macht aber logischer Laune deutlich mehr Spaß.

Riesiger Vorteil der iPad-Variante, wie schon bei der digitalen Monopoly-Variante: Bei der digitalen Version kann nie ein Stein oder Würfel vom Brett fallen oder verloren gehen.

Ihr könnt das Spiel gratis herunterladen und mit Werbung zocken. Die Werbung deaktiviert ihr für einmalig 5,49 Euro.

7. 2 Player Games: the Challenge

Wenn ihr zusammen mit eurer Familie auf demselben iPad spielen möchtet, ist „2 Player Games the Challenge“ eine ausgezeichnete Wahl!

Dieses Game bietet viele unterschiedliche Minispiele wie Elfmeter, Tischtennis, Lufthockey, Basketball und Minigolf, die ihr zusammen mit euren Liebsten auf ein und demselben iPad genießen könnt. Die Optik des Spiels ist ziemlich minimalistisch und eher zweckmäßig, besitzt aber einen gelungenen Stil. Doch auch wenn euch hier kein Grafikfeuerwerk abgefackelt wird, macht „2 Player Games the Challenge“ zusammen mit der Family tierisch Spaß!

Ihr könnt alternativ auch gegen die KI in verschiedenen Schwierigkeitsgraden antreten, wenn ihr gerade keinen menschlichen Mitspieler am Start habt. Das macht aber zugegebenermaßen nur halb so viel Laune.

„2 Player Games the Challenge“ist kostenlos und es gibt Werbung. Ihr habt jedoch auch die Möglichkeit, diese für 1,99 Euro dauerhaft zu entfernen.



Im Apple Store besitzt das Spiel bei über 5000 Bewertungen im Übrigen sehr gute 4,8 Sterne.

8. Spaceteam

In Spaceteam übernehmt ihr gemeinsam die Kommandozentrale eines Raumschiffs und arbeitet zusammen, um Anweisungen innerhalb einer bestimmten Zeit auszuführen. Hier zählt Teamwork und Konzentration gleichermaßen. Was erstmal recht belanglos klingt, hat sich beim Ausprobieren mit meiner Familie schnell als echter Partykracher erwiesen.

Der Ablauf des Spiels ist schnell erklärt. Jeder Spieler erhält ein Bedienfeld voller Knöpfe, Schalter und Schieberegler. Eine Anweisung erscheint auf dem Bildschirm und verlangt von dem jeweiligen Spieler, einen bestimmten Regler zu benutzen. Möglicherweise gibt es diesen Regler auf deinem Bedienfeld, vielleicht aber auch lediglich auf dem eines Mitspielers. Wenn sich der Regler nicht bei dir befindet, gilt es, die Anweisung deinen Mitspielern mitzuteilen – was meistens in lautem Gebrüll und Lachanfällen ausartet. Die Anweisungen lauten dann zum Beispiel:„Setze den Regler auf 5“ oder „Aktiviere den Schalter xyz“.

Eure Mitspieler müssen dann so schnell wie möglich die Anweisung umsetzen, bevor die Zeit abläuft. Währenddessen erhalten auch sie Anweisungen und brüllen dich an, während sie selbst hektisch daran arbeiten, Anweisungen zu erledigen, über die du und andere gerade lautstark reden.

Wenn ihr einen Sektor überstanden habt, geht es weiter zum nächsten und ihr erhaltet jeweils ein neues, zufällig erstelltes Bedienfeld.

Es dauert nur ein paar Sektoren und das Spielgeschehen wird super chaotisch und schnell. „Spaceteam“ verwandelt sich dann in eine verdammt witzige Mischung aus wildem Geschrei, lautem Gelächter und hektischem Bildschirm-Rumgehämmere. Einige der Teile auf dem Bedienfeld haben echte Namen, aber die meisten bestehen aus frei erfundenen, kreativen Technik-Begriffen. Oder hab ihr schon mal was von einem „Phonogleitmittel“ gehört? Eben.

Das Spiel macht vor allem mit der eigenen Familie extrem viel Spaß und ist ein echter Partygarant!

Ihr könnt Spaceteam kostenlos im Apple App Store herunterladen, es gibt jedoch In-App-Käufe in dem Spiel. Mit diesem Game gehören langweilige Familienabende auf jeden Fall der Vergangenheit an.

9. Yatzy – Würfel- & Brettspiele

Bei Yatzy handelt es sich um ein Würfelspiel, das ihr alleine oder mit eurer Familie und Freunden zocken könnt. Es ist auch möglich, online gegen fremde Spieler aus aller Welt anzutreten.

Die Spielregeln sind denkbar einfach. Yatzy besteht aus 13 Runden. Jede Runde besteht aus 5 Würfeln, die man bis zu drei Mal würfeln kann. Euer Ziel besteht darin, die Höchstpunktzahl zu erreichen, indem ihr so viele von den 13 möglichen Kombinationen wie möglich erreicht. Ihr könnt nur ein einziges Mal mit jeder Kombination punkten, also müsst ihr weise wählen.

Ihr könnt Yatzy kostenlos im Apple App Store herunterladen.

Das Spiel ist ein super Zeitvertreib auf der nächsten Familienfeier und so wunderbar unkompliziert, das Familienmitglieder jeglichen Alters Freude daran haben werden.

10. Drawize – Draw and Guess

Wenn ihr Lust auf ein witziges Malspiel habt, dann solltet ihr euch „Drawize“ herunterladen.

Die Spielregeln sind sehr unkompliziert. Ihr verdient Münzen, wenn ihr erratet, was eure Mitspieler zeichnen. Im Multiplayer-Modus wird ein Spieler als „Künstler“ ausgewählt, ihm werden drei Wörter zur Auswahl angeboten und er muss das ausgewählte Wort zeichnen. Die anderen Spieler versuchen zu erraten, was der Maler zeichnet. Der Gewinner ist der Spieler, der zuerst das richtige Wort erraten hat.

Es gibt in dem Spiel mehrere Modi, so dass ihr zum Üben Wörter auch nur raten oder zeichnen könnt.

Beim Zeichnen stehen euch übrigens verschiedene Pinsel zur Auswahl. Es gibt einen einfachen Stift sowie klassischen Pinsel, Spray und Farbeimer.

Ihr könnt das Spiel zusammen mit euer Familie und Freunden sowie Spielern aus der ganzen Welt zocken.

Dank der einfachen Spielmechanik können sowohl jüngere als auch ältere Familienmitglieder direkt loslegen und Spaß haben.

Ihr könnt „Drawize“ kostenlos herunterladen, es enthält aber Werbung.