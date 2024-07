OnePlus Pad 2: Verkaufsstart mit Bundle-Angebot zum Niedrigpreis

Mit dem OnePlus Pad 2 erscheint in den kommenden Wochen ein spannendes Tablet, das sich auch hierzulande mit etwas Glück seine Nische auf dem hart umkämpften Tablet-Markt sichern könnte. Denn mit seinen technischen Daten verspricht uns das neue Android-Tablet des chinesischen Elektronikherstellers OnePlus nicht nur High-End-Hardware. Nein, es lockt zudem mit einem erstaunlich geringen Preis und schenkt uns darüber hinaus noch ein paar praktische Gadgets, wenn wir es direkt vorbestellen.

Dass das OnePlus Pad 2 konkurrenzfähig sein will, zeigt schon ein Blick auf seinen Chipsatz. Hier kommt Qualcomms moderne Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core-CPU mit einer Adreno 750 GPU für entsprechende Grafikleistung zum Einsatz. In Kombination mit 12 GB LPDDR5x-RAM und 256 GB internem Speicherplatz braucht sich das OnePlus Pad 2 damit selbst vor Android-Flaggschiffen wie dem Samsung Galaxy Tab S9 nicht zu verstecken. Einziger Dorn im Auge ist bis dahin vielleicht OxygenOS 14.1 als Betriebssystem, welches aber auf Android 14 basiert.

Auch beim Display lässt sich OnePlus nicht lumpen und beschenkt uns mit einem 12,1″-LCD mit scharfen 3000 x 2120 Pixeln (303ppi) und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Die durchschnittliche Helligkeit ist mit 600 Nits angegeben, wobei in der Spitze bis zu 900 Nits erreicht werden können. Beim Kamera-Setup macht das Pad 2 mit seiner 13-MP-Hauptkamera (Videos in bis zu 4K 30 fps) und einer Frontlinse mit 8 Megapixeln (1080p 30fps) den Zahlen nach ebenfalls eine gute Figur. Die Frontkamera unterstützt für die Sicherheit zudem Face Unlock. Zum Laden des 9510mAh-Akkus und zur Übertragung von Daten gibt es einen USB-C 3.2 Gen1-Port.

Lesen: Honor MagicPad 2: Das 3K-OLED-Tablet wird voraussichtlich weltweit erscheinen

Um es namhaften Herstellern wie Apple und Microsoft gleichzutun, bewirbt auch OnePlus sein neues Tablet mit AI-Funktionen und weiteren Features für mehr Produktivität. So sollt ihr mittels AI Toolbox beispielsweise Sprachnachrichten schnell und einfach in Text umwandeln und selbst große Datenmengen via One-Touch Transmission schnell von einem Gerät aufs andere übertragen können. Seine Business-Tauglichkeit unterstreicht das Pad 2 damit, dass es im Bundle mit optionalem Tastaturcover inklusive Touchpad oder einem Stylus erhältlich ist. Wir werden das Tablet auf jeden Fall in den nächsten Wochen einem Praxistest unterziehen.

Preis und Verfügbarkeit des OnePlus Pad 2

Ihr könnt das Pad 2 ab sofort bei OnePlus vorbestellen. Erhältlich ist das Tablet in Deutschland mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher zu einer UVP von 549,00 Euro. Zum Verkaufsstart spendiert uns OnePlus allerdings 9 Prozent Rabatt und wer direkt vorbestellt, bekommt für 499 Euro das Tablet plus Supervooc 80W Typ-A Ladeadapter und wahlweise das OnePlus Pad Smart Keyboard Tastaturcover (Wert 149 €) oder den Stylo 2 Stylus (Wert 99 €) gratis mit dazu. Versendet wird das OnePlus Pad 2 in 16 Tagen, also zu Beginn der ersten Augustwoche.

Quelle(n): OnePlus