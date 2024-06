Top 15 Spiele fürs iPad Pro mit beeindruckender Grafik | 2024 Edition

Ich habe die besten Spiele fürs iPad Pro getestet, die eine wirklich beeindruckende Grafik haben.

Mich persönlich beeindruckt am meisten „Resident Evil Village“, denn ich hätte nicht gedacht, dass sich ein PS5-Game so schick aufs iPad portieren lässt.

RPG-Fans werden sowohl bezüglich des Gameplays als auch der wunderschönen Grafik ihre helle Freude mit „Divinity – Original Sin 2“ oder auch „Genshin Impact Laternenritual“ haben.

Um zu bestaunen, was ein modernes Rennspiel auf dem iPad zu bieten hat, das verdammt viel Laune macht und unverschämt gut aussieht, ladet euch „GRID Autosport Custom Edition“ herunter.

Wenn ihr wissen wollt, was euer iPad leistungstechnisch auf dem Kasten hat, solltet ihr euch unbedingt die folgenden Grafik-Perlen im Apple App Store ansehen.

iPad Pro Spiele mit bester Grafik: Das sind unsere Favoriten

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die iPad Spiele mit der besten Grafik im App Store, die alles aus den aktuellen Apple Tablets herausholen.

1. Divinity – Original Sin 2

„Divinity: Original Sin 2“ gehört zu den fesselndsten RPGs im Apple App Store. Die iPad-Umsetzung ist super gelungen. Ihr erlebt das komplette Spiel ohne Kompromisse und könnt aus einer Vielzahl von Controller-Optionen wählen. Zusätzlich gibt es einen lokalen Koop-Modus, einen Cross-Play-Multiplayer-Modus und sogar Cross-Save, sodass ihr euer Spiel nahtlos zwischen Mac und iPad fortsetzen könnt.

Die Optik des Spiels ist beeindruckend und die Welt sowie die Charaktere sind liebevoll gestaltet. Der einzige Nachteil ist der hohe Akkuverbrauch, der wohl auf die Grafikpracht zurückzuführen ist.

Ihr könnt in dem Spiel eure eigene Gruppe von Charakteren erstellen oder aus vorgefertigten Figuren wählen, die jeweils eigene Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten besitzen.

Divinity: Original Sin 2 bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem, bei dem jede Aktion sorgfältig geplant sein muss. Positionierung und Taktik sind entscheidend, um die Kämpfe erfolgreich zu bestehen.

Im Verlauf des Spiels müsst ihr eure Charaktere stetig weiterentwickeln, ihre Fähigkeiten, Attribute und Talente verbessern und ihr könnt sogar die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern beeinflussen, was sich wiederum auf die Story auswirkt.

„Divinity: Original Sin 2“ ist nicht nur eines der besten Rollenspiele für das iPad, sondern auch ein perfektes Beispiel für eine gelungene iPad-Umsetzung.

2. Resident Evil Village

Ich habe Resident Evil Village bereits auf der PlayStation 5 durchgespielt und war gespannt darauf, wie sich eines meiner Lieblingsspiele auf dem iPad schlägt.

Die Grafik ist wirklich phänomenal und je nachdem, auf welchem iPad ihr spielt, könnt ihr die Texturqualität, Bildwiederholungsrate, Beleuchtung und mehr anpassen. Beim Spielen hatte ich nicht das Gefühl, dass im Vergleich zur Konsolenversion irgendwelche bedeutenden Abstriche gemacht wurden. Wenn es um iPad Spiele mit der besten Grafik geht, ist „Resident Evil Village“, meiner Meinung nach, der unangefochtene Champion.

Besonders wenn ihr mit einem Controller spielt, werdet ihr schnell vergessen, dass ihr „Resident Evil Village“ gerade auf einem iPad erlebt. Es ist erstaunlich, was mittlerweile auf Tablets möglich ist, und ich bin zuversichtlich, dass Konsolen-Portierungen von Blockbuster-Spielen irgendwann zur Regel werden und nicht mehr die Ausnahme sind.

Die Story in Kürze: In Resident Evil Village schlüpft ihr in die Rolle von Ethan Winters, der alles daran setzt, seine entführte Tochter Rose zu retten. Im Spiel erkundet ihr ein unheimliches Dorf voller gruseliger Kreaturen, skurriler Bewohner und ein weitläufiges Schloss mit einer schrägen Vampir-Familie.

Das Gameplay bietet eine gelungene Mischung aus Shooter- und Rätsel-Einlagen sowie Erkundung und ein bisschen Crafting.

Resident Evil Village zeigt eindrucksvoll, was leistungsstarke Tablets wie das iPad Pro mit M2-Chip heutzutage draufhaben.

3. GRID Autosport Custom Edition

GRID Autosport bringt das volle Konsolenerlebnis auf euer iPad, ohne Kompromisse einzugehen. Das Spiel bietet jede Menge Inhalt Inhalt und großartiges Gameplay, das euch wochenlang bei der Stange halten wird. Das Game bietet unzählige Autos und Strecken und ihr werdet eine Weile brauchen, um euch mit den verschiedenen Fahrzeugen und Rennstrecken vertraut zu machen.

Die Grafik ist sehr schick: Die Fahrzeuge und Strecken sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und vermitteln ein authentisches Rennsport-Feeling. Die cinematischen Replays der Rennen sind so schön und gut inszeniert, dass ich mich oft dabei erwischt habe, wie ich sie mir nach Rennevent nochmal genüsslich ansah. Sowas mache ich sonst eigentlich nie.

Das Spiel bietet verschiedene Rennkategorien, darunter Touring, Ausdauer, Formelwagen, Tuning und Straßenrennen. Durch die abwechslungsreichen Herausforderungen, Autos und Strecken bleibt die Motivation lange hoch.

Besonders gut gefällt mir, dass der Schwierigkeitsgrad anpassbar ist. Ihr könnt die KI-Schwierigkeit einstellen, verschiedene Fahrhilfen aktivieren, entscheiden, ob ihr manuell oder automatisch schalten möchtet und sogar zurückspulen, wenn ihr einen Fehler macht.

Übrigens lohnt es sich, einen Controller zu verwenden, da das iPad beim Spielen von GRID Autosport manchmal ziemlich heiß wird. Außerdem fühlt sich das Spiel mit einem guten externen Controller tatsächlich wie auf einer Konsole an, was den Spielspaß im Vergleich zur Touch-Steuerung nochmal ein Stück steigert.

4. Oceanhorn 2

Die Inspirationsquelle von Oceanhorn 2 aus der Legend of Zelda-Serie ist offensichtlich, aber das Spiel als reinen Zelda-Klon abzustempeln würde ihm unrecht tun. Denn in erster Linie macht das Game verdammt viel Spaß und ist ein gelungenes Action-Adventure. Die Grafik auf dem iPad ist erstklassig. In diesem Genre gehört es sicher zu den iPad Spielen mit der besten Grafik. Auch die Steuerung mit einem Controller ist super und vermittelt echtes Konsolen-Feeling.

Die Spielwelt von Oceanhorn 2 ist toll designt und erinnert optisch an Zelda-Titel wie „Wind Waker“ und „Skyward Sword“. Die Umgebung ist bunt und detailreich gestaltet.

Ähnlich wie in „The Legend of Zelda“ führt euch die Hauptgeschichte durch verschiedene Dungeons, in denen ihr nützliche Gegenstände findet und Fähigkeiten freischaltet. Anfangs habt ihr nur ein Schwert, aber im Verlauf des Spiels erhaltet ihr weitere Ausrüstung wie ein Schild, eine Art Pistole, Bomben und einen Enterhaken. Es ist offensichtlich, dass auch die Items stark an Zelda angelehnt sind. Mit dieser Ausrüstung löst ihr Rätsel und bekämpft Gegner. Oceanhorn 2 erinnert dabei eher an ältere Zelda-Titel, die noch primär auf Dungeons und Rätsel gesetzt haben.

Für diejenigen, die sich mit neueren Zelda-Spielen wie „Breath of the Wild“ oder „Tears of the Kingdom“ schwer tun und die älteren Teile bevorzugen, ist Oceanhorn 2 definitiv einen Download wert.

5. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ist ein sehr beliebtes Battle Royale-Spiel, das besonders durch seine schicke Grafik, flüssige Performance und das intensive, taktische Gameplay überzeugt.

Das Spiel bietet riesige offene Karten und eine Vielzahl von Spielmodi, Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Ihr könnt euch zum Beispiel im Classic-Modus mit bis zu 99 anderen Spielern messen oder euer Können in Modis wie Payload, Infektion oder 4v4-Team-Arena unter Beweis stellen.

Die Grundmechanik des Classic-Modus ist einfach erklärt: Ihr startet als Söldner und landet per Fallschirm auf einer Insel zusammen mit anderen Spielern. Euer Ziel ist es, Waffen, Munition, Rüstung und andere Ressourcen zu sammeln, um im Überlebenskampf zu bestehen, bis nur noch einer übrig ist. Die Karte ist zu Beginn groß, aber der Spielbereich wird durch einen elektrischen Sturm, der sich zunehmend verkleinert, eingeschränkt, was zwangsläufige dazu führt, mit anderen Spielern aufeinanderzutreffen.

Die Kombination aus taktischem Gameplay, ansprechender Grafik und präziser Touch-Steuerung macht immer wieder Lust darauf, sich in die Action zu stürzen. Dieser erstklassige Mix sorgt dafür, dass PlayerUnknown’s Battlegrounds mein liebstes Battle Royale Game im Apple App Store ist.

6. League of Legends: Wild Rift

„League of Legends“ ist eines der Vorzeige-Spiele im eSport-Bereich und wird von Strategiespiel-Fans seit vielen Jahren heiß und innig geliebt.

„League of Legends: Wild Rift“ auf dem iPad und iPhone fühlt sich flotter an als „League of Legends“ auf dem PC, die Matches Spiele banspruchen weniger Zeit und die Map wurde verkleinert.

Das Spiel bietet übrigens recht umfangreiche Grafikeinstellungen für ein Mobile Game und sieht beispielsweise auf einem aktuellen iPad Pro hervorragend aus.

Doch kommen wir zunächst zum Spielprinzip: In „Wild Rift“ treten zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an, um den Nexus des gegnerischen Teams zu zerstören. Das Spielgeschehen findet auf einer Karte statt, die in drei Hauptbereiche unterteilt ist: Ober-, Mittel- und Unterlane sowie den Dschungel dazwischen. Euer Ziel ist es, eure Basis zu verteidigen und gleichzeitig die Basis des gegnerischen Teams anzugreifen. Dabei müsst ihr strategisch vorgehen, eure Champions beherrschen und mit eurem Team zusammenarbeiten, um siegreich zu sein.

Wild Rift bietet schnelle und actiongeladene Matches, die etwa 15-20 Minuten dauern können. Es erfordert sowohl individuelle Fähigkeiten als auch Teamarbeit, um erfolgreich zu sein.

Besonders gut gefällt mir, dass „League of Legends“ anfängerfreundlich ist. Es gibt eine gute Einführung und die Umsetzung für mobile Geräte ist klasse gelungen.

7. Diablo Immortal

Diese Diablo-Umsetzung sieht auf dem iPad Pro nicht nur unverschämt aus, sondern macht auch ziemlich süchtig. Zeitlich spielt Diablo Immortal zwischen den Ereignissen von Diablo II: Lord of Destruction und Diablo III.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Ihr bekämpft Armeen von Dämonen, sammelt epische Beute, mit der ihr noch stärker werdet und levelt euere Charakter immer weiter auf. Das Spiel macht durch die Belohnungsspirale ziemlich süchtig. In dem Game gibt es zudem unterschiedliche Klassen, mit denen ihr in die Schlacht ziehen könnt. Es gibt die neue Klasse „Blutritter“ und altbekannte Klassen wie den Barbaren, Dämonenjäger, Totenbeschwörer und Co., die ihr nach euren Vorstellungen anpassen könnt.

Nach und nach erhaltet ihr neue Fähigkeiten, die euch dabei helfen, eure Feinde noch eleganter und effektiver auszuschalten. Währenddessen wertet ihr eure Lieblingswaffen auf, sodass sie gemeinsam mit euch immer stärker werden. Die Touchscreen-Steuerung wurde übrigens super umgesetzt und das Ganze sieht dank der vielen tollen Effekte und des Spiels mit Licht und Schatten verdammt gut aus.

Ihr könnt das Spiel im Single-Player-Modus oder gemeinsam mit Freunden und Fremden aus aller Welt online zocken.

Egal ob ihr eingefleischte Diablo-Fans seid oder zum ersten mal mit diesem süchtig machenden MMORPG in Berührung kommt, ihr solltet das Spiel schleunigst herunterladen, wenn ihr euch nur annähernd für dieses Genre interessiert.

Das Spiel ist kostenlos, es gibt jedoch In-App-Käufe.

8. GTA: San Andreas – NETFLIX

Die GTA-Reihe von Rockstar Games hat das Open-World-Genre maßgeblich geprägt. Grand Theft Auto: San Andreas zählt zu meinen Lieblingsspielen und weckt Erinnerungen an die glorreichen PlayStation-2-Zeiten. Das Spiel wurde im Oktober 2004 veröffentlicht und macht auch heute noch jede Menge Bock.

Dank des Controller-Supports, hochauflösender Texturen, verbesserten Lichteffekten, größerer Sichtweite und flüssiger 60 FPS läuft es auf dem iPad so gut wie eh und je. Sicher, es ist nicht das allerschönste Spiel im App Store, aber das Gameplay ist nach wie vor unterhaltsam und ich finde es sieht in Anbetracht des Alters und der großen offenen Spielwelt klasse aus.

Die Handlung von GTA San Andreas dreht sich um Carl „CJ“ Johnson, der nach Los Santos zurückkehrt, um seine Familie und sein Viertel vor rivalisierenden Banden und korrupten Polizisten zu verteidigen. Im Laufe des Spiels wird CJ in eine Welt aus Verbrechen, Verrat und Machtintrigen verwickelt.

Der eigentliche Star des Spiels ist jedoch die bereits erwähnte riesige offene Spielwelt, die nur darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Ihr könnt durch Städte, Wüsten und Wälder fahren, fliegen und tauchen. Die coole Story, die gigantische offene Welt und die Vielzahl von Haupt- und Nebenmissionen laden mich auch im Jahr 2024 immer wieder dazu ein, ein wenig Chaos in Los Santos zu stiften.

Wenn ihr ein Netflix-Abo besitzt, könnt ihr das Game sogar kostenlos im Apple App Store herunterladen.

9. Genshin Impact Laternenritual

„Genshin Impact Laternenritual“ ist ein kostenloses Open-World-Action-Rollenspiel. Es sieht umwerfend aus und zählt ohne Wenn und Aber zu den iPad Spielen mit der besten Grafik. Zum Glück sieht es aber nicht nu schick aus, sondern überzeugt auch spielerisch.

Besonders gut gefällt mir die riesige, frei erkundbare, offene Welt, die wochenlangen Spielspaß liefert und zahlreiche Geheimnisse bereithält.

Das Kampfsystem ist leicht zugänglich, schnell und macht Spaß. Auch der Soundtrack und das Voice-Over finde ich spitze. Die Touchscreen-Steuerung funktioniert zwar gut, aber das Spiel macht mir persönlich mit einem externen Controller noch mehr Laune.

Zu meiner eigenen Verwunderung ist auch die Story des Spiels echt gut erzählt und ziemlich fesselnd. Außerdem gibt es etliche motivierende Quests, die euch bei Laune halten.

Die verschiedenen Charaktere in Genshin Impact habe ich schnell in mein Herz geschlossen. Es gibt Dutzende spielbare Charaktere, von denen jeder einzigartige Fähigkeiten besitzt. Daher ist die richtige Kombination im Team entscheidend für den Erfolg.

Die beeindruckende Grafik, das motivierende Gameplay und die fesselnde Story machen „Genshin Impact Laternenritual“ zu einem Hit für alle Action-Rollenspiel-Liebhaber und zu einem der besten Games auf dem iPad.

10. XCOM: Enemy Within

XCOM: Enemy Within ist definitiv eines der besten Stragie-Spiele fürs iPad. In diesem rundenbasierte Taktikspiel müsst ihr es mit einer außerirdischen Invasion aufnehmen.

Mit taktischem Geschick und cleveren Entscheidungen gilt es, eure Spezialeinheit zu trainieren, eure Ausrüstung stetig zu verbessern und Auslöschung der Menschheit zu verhindern.

XCOM: Enemy Within bietet ein tiefgründiges Gameplay, das viel Taktik erfordert und euch nach und nach in seinen Bann ziehen wird. Ihr steuert eine Eliteeinheit und müsst sie in strategischen Kämpfen gegen die außerirdischen Eindringlinge kommandieren. Jeder Zug erfordert euren Grips. Denn ihr müsst euch sowohl um die richtige Positionierung euer Gruppe als auch um eure Ressourcenverwaltung kümmern. Dank der vielfältigen Fähigkeiten eurer Soldaten, das Forschungs- und Entwicklungssystem sowie die Anpassungsmöglichkeiten bietet das Game darüber hinaus einen hohen Wiederspielwert.

Die fesselnde Geschichte, die dichte Atmosphäre und die herausfordernde Spielmechanik machen dieses Spiel zu einem Pflicht-Titel für Strategie-Liebhaber.

XCOM: Enemy Within ist für einmalig 5,99 Euro im Apple App Store erhältlich.

11. Tropico

Wenn ihr schon immer mal einen auf mächtigen Diktator samt eigener Karibikinsel machen wolltet, seid ihr bei Tropico goldrichtig.

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines mächtigen Herrschers und könnt einen erfolgreichen Inselstaat aufbauen.

Tropico bietet ein tolles Gameplay mit viel Tiefgang. Es gilt, die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, Ressourcen zu verwalten, politische Entscheidungen zu treffen und die Bedürfnisse eurer Bevölkerung zu erfüllen. Das Game bietet viele unterschiedliche Möglichkeiten, um die Insel nach euren Vorstellungen zu gestalten. Ihr könnt beispielsweise eine lukrative Tourismusindustrie aus dem Boden stampfen, euch auf die Produktion bestimmter Güter konzentrieren oder eine sozialistische Utopie erschaffen.

Tropico ist ein Strategiespiel mit jeder Menge Witz und Charme, aber auch taktischem Tiefgang. Es bereitet großes Vergnügen, einen Inselstaat nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das karibischen Flair weckt zudem Lust auf Urlaub und macht gute Laune.



Tropico kostet einmalig 12,99 €.

12. Lumino City

Das wunderschöne Art Design von Lumino City, das an ein modernes Märchen erinnert, werdet ihr sofort in euer Herz schließen. Es ist eines der schönste Action Adventure Games im Apple App Store, bietet handgezeichnete Elemente und trieft nur so vor Charme. Die visuelle Gestaltung des Spiels ist wirklich außergewöhnlich, zumal die Entwickler echte Modelle als Grundlage für die wunderschöne Spielwelt verwendet haben.

In der Rolle von Lumi begebt ihr euch auf die Suche nach eurem entführten Großvater. Das „Point-and-Tap“-Gameplay von Lumino City sorgt für eine einfache Zugänglichkeit. Der Fokus des Spiels liegt klar auf der Erkundung der Welt und der Lösung von Rätseln. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, werdet ihr zudem die Hinweise zu schätzen wissen, so dass auch Action-Adventure-Neulinge in diesem Spiel auf ihre Kosten kommen. Lumino City belohnt dabei eure Geduld und bietet ein rundum gelungenes Gameplay ohne nervige In-App-Käufe oder Ähnliches.

Mit seiner wunderschönen Optik und der tollen Atmosphäre ist Lumino City eines der besten Action Adventures fürs iPad.

Das Spiel kostet einmalig 5,99 Euro.

13. Space Marshals 3

Wenn ihr Space Marshals 3 noch nicht gezockt habt, solltet ihr das schleunigst nachholen. Das Spiel bietet eine coole Mischung aus „Dual-Stick-Shooter“ und „Stealth Game“. Das Spiel sieht darüber hinaus auch noch verdammt gut aus und steuert sich hervorragend.

Wie in anderen „Dual-Stick-Shootern“ spielt ihr das Spiel in einer Art „Vogel-Perspektive“. Ihr bewegt euch durch eine stylische „Weltraum-Western“-Welt, erledigt haufenweise Bösewichte, absolviert Missionen und sammelt unterwegs jede Menge wertvollen Kram ein. Um voranzukommen, könnt ihr nicht nur stupide drauflosballern, sondern seid sogar oft erfolgreicher, wenn ihr schleicht und die Gegner unauffällig zur Strecke bringt.

Nach jedem absolvieren Level erhaltet ihr Belohnungen, zum Beispiel neue Waffen, Rüstungsgegenstände oder andere Items.

Wenn ihr euch auch nur ansatzweise für „Dual-Stick-Shooter“ oder „Stealth Games“ interessiert, solltet ihr Space Marshals 3 ausprobieren.

Ihr könnt das Spiel kostenlos herunterladen, es gibt jedoch Inn-App-Käufe.

14. Sky: Kinder des Lichts

Die wunderschöne Welt, das liebevolle Charakterdesign und die schicken Animationen in „Sky: Kinder des Lichts“ beweisen einmal mehr, dass Videospiele nicht nur Entertainment bieten, sondern auch Kunst sind.

Dieses Spiel sieht aber nicht nur umwerfend aus, sondern punktet auch mit tollem Gameplay. Es handelt sich im wesentlich um ein Adventure Game. Das Erkunden und Interagieren mit eurer Umgebung ist der Kern von „Sky“ und ihr werdet stets belohnt, wenn ihr neugierig seid und der schicken Welt auf den Grund geht. Kommt ihr beispielsweise vom Hauptweg ab, entdeckt ihr unter Umständen eine Höhle, in der sich ein Geist befindet und vieles mehr.

Das Spiel lädt euch dazu ein, in eine wunderschön gestaltete Welt einzutauchen, Rätsel zu lösen, versteckte Mechaniken zu entdecken und mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten. Insgesamt ist „Sky: Kinder des Lichts“ ein beeindruckendes Videospiel mit einzigartiger Atmosphäre und einem angenehm unaufgeregten, aber dennoch motivierenden Gameplay.

Ihr könnt das Spiel kostenlos herunterladen, es gibt jedoch In-App-Käufe.

15. The Elder Scrolls: Blades

„The Elder Scrolls: Blades“ ist ein verdammt schickes RPG, das im Universum von „Elder Scrolls“ angesiedelt ist. Das Spiel bietet drei Modi: Stadt-, Abyss- und Arenamodus. In der „Stadt“ erledigt ihr Hauptquests, der „Abyssmodus“ ist ein endloses Dungeon-Abenteuer, um Erfahrungspunkte und Belohnungen zu sammeln und im Arena- bzw. PvP-Modus des Spiels tretet ihr gegen andere Spieler aus aller Welt an.

Anders als in den meisten Elder Scrolls-Titeln, gib es in „ The Elder Scrolls: Blades“ keine offene Welt und auch die Story ist etwas Schwach auf der Brust. Die Kernelemente der Elder Scrolls-Serie sind aber vorhanden und das Spiel ist schön kurzweilig und macht immer wieder für eine halbe Stunde Spaß.

Insgesamt ist Elder Scrolls: Blades ein unterhaltsames und vor allem sehr hübsches Rollenspiel und gehört immer noch zu den iPad Spielen mit der besten Grafik. In dem Spiel schnetzelt ihr euch in erster Linie durch Dungeons, um wertvolle Items und Erfahrungspunkte zu sammeln und eure Aufrüstung aufzupeppen. Wenn ihr keine epische Story oder offene Welt erwartet und euch ein Gameplay-technisch eher traditionelles RPG glücklich macht, könnt ihr „The Elder Scrolls: Blades“ guten Gewissens herunterladen.

Das Spiel ist kostenlos, es gibt jedoch In-App-Käufe.