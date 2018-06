Welches sind die besten Tablets für unter 100 Euro? Es gibt tatsächlich einige günstige Tablets, die ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten. In dieser Bestenliste habe ich meine persönlichen Testsieger aufgelistet. Es sind die meiner Meinung nach besten Tablets für unter 100 Euro.

Eines vorweg: Zu diesen Preisen könnt ihr natürlich keine Premium-Tablets erwarten. Doch für einfache Anwendungen und sogar einfache Spiele ist die Leistung tatsächlich ausreichend.

Mein Preis/Leistungssieger und Testsieger in dieser Kategorie ist das Amazon Fire HD 8. Um ein deutlich besseres Tablet zu bekommen, muss man entweder aus China importieren und auf Garantien verzichten, oder mindestens 50% mehr zahlen.

Die besten Tablets für unter 100 Euro

Hier nun die meiner Meinung nach besten Tablets für rund 100 Euro.

Amazon Fire HD 8: Ein Preis/Leistungssieger

Das Amazon Fire HD 8 ist in meinen Augen das beste Tablet für rund 100 Euro. Es bietet ein 8 Zoll großes HD-Display, einen soliden Prozessor, eine sehr gute Akkulaufzeit und 16GB bis 32GB Speicher. Bei anderen Herstellern müssen wir für eine fast identische Ausstattung in der Regel einen UVP von 169 Euro zahlen. Deswegen halte ich das Amazon Fire HD 8 für einen Preis/Leistungssieger – auch wenn die unverbindliche Preisempfehlung mit 109,99 Euro etwas über 100 Euro liegt.

Meiner Meinung nach gibt es nur einen Nachteil, der nicht für alle ein Nachteil sein muss. Es ist zwar ein Android Tablet, doch ist Amazons Android und nicht Googles Version installiert. Das bedeutet, dass ihr schnellen Zugriff auf alle Angebote von Amazon wie Prime Video, Kindle E-Books und den Amazon App Store habt. Wer die Apps von Google nutzen möchte, muss jedoch den Play Store manuell installieren.

Lesen: Mein Amazon Fire HD 8 Testbericht

Amazon Fire 7: Eine noch günstigere Alternative

Das Amazon Fire 7 ist deutlich schwächer als das Fire HD 8, aber mit einem UVP von 69,99 Euro auch deutlich günstiger. Wir bekommen hier ein 7 Zoll großes Display, dessen Auflösung mit 1024 x 600 Pixel ziemlich niedrig ist. Auch die Leistung ist nur für einfache Anwendungen ausreichend. Wer aber so wenig Geld wie möglich ausgeben möchte und nur Videos schauen oder etwas im Internet surfen möchte, dürfte mit dem Fire 7 zufrieden sein.

FNF iFive Mini 4S: Ein China-Tablet mit großartigem Display

Aufgepasst: Das FNF iFive Mini 4S ist ein Tablet aus China, das in der Regel nicht direkt in Deutschland angeboten wird. Man kann es zwar sehr einfach importieren, doch müssen wir in der Regel auf schnelle Versandzeiten, Support und vermutlich auch Garantien verzichten. Oft kostet es rund 100 Euro – und zu diesem Preis hat es erstaunlich viel zu bieten. Ihr müsst euch aber darüber im klaren sein, dass es aus China und nicht Deutschland kommt.

Das FNF iFive Mini 4S hat ein 7,9 Zoll großes Display mit einer sehr hohen Auflösung von 2048 x 1536 Pixel und es ist komplett laminiert. Tatsächlich halte ich es für das beste Display auf dieser Bestenliste. Gleichzeitig bietet es eine bessere Performance als das Fire HD 8 und es ist fast reines Android 6.0 Nougat inklusive Google Play Store installiert.

Zu den Nachteilen gehören die vermutlich nicht wie hierzulande umgesetzte Garantien und der Kopfhöreranschluss ist kaum brauchbar. Wie gesagt, es ist in meinen Augen besser als das Fire HD 8. Aber Amazon ist für ausgezeichneten Kundenservice und Kulanz bekannt.

Lesen: Mein FNF iFive Mini 4S Test

Günstig aber nicht empfehlenswert

Es gibt noch eine Reihe weiterer Tablets für unter 100 Euro, von denen ich mindestens einen speziell nicht empfehlen kann.

Lenovo Tab7 Essential: Eine langsame Enttäuschung

Das Lenovo Tab7 Essential ist auf dem Papier dem Amazon Fire 7 sehr ähnlich und sowohl das Design, als auch das Display sind meiner Meinung nach besser. Als ich mir das Tablet für meinen Test gekauft habe, ging ich davon aus, dass es eine ausgezeichnete Wahl für nur 79 Euro ist. Doch tatsächlich hat mich das Tab7 Essential während meines Tests enttäuscht. Es ist einfach zu langsam, selbst um einigermaßen angenehm im Internet zu surfen. Eine deutlich bessere Alternative des Herstellers ist das Lenovo Tab4 8 (Test). Das kostet je nach Angebot rund 130 bis 150 Euro.

Lesen: Mein Lenovo Tab7 Essential Test

