Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: 5G-Version auf Geekbench gesichtet

In der Gerüchteküche zur Galaxy Tab S10 Serie brutzelt und brodelt es und jeder weitere Leak zur nächsten Flaggschiff-Generation von Samsung lässt unseren Puls höherschlagen. Erst waren es nur wenige Modellnummern in einer Zertifizierungsdatenbank, kurz darauf wurde ein Geekbench-Score des Galaxy Tab S10 Plus gesichtet, bis wir dann kürzlich erste Render-Grafiken des Galaxy Tab S10 Ultra gesehen haben, die das Tablet in voller Pracht zeigten. Leider gab es direkt im Anschluss die eher unerfreuliche Nachricht, dass es im Gegensatz zu vorherigen Generationen wohl kein Samsung Galaxy Tab S10 in 11 Zoll mehr geben wird.

Doch die Trauer über News mit schlechtem Inhalt währt nur bis zum nächsten Leak mit positiven Nachrichten und den haben wir heute für euch. So wurden nämlich Ergebnisse eines neuen Tablets bei Geekbench gesichtet, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um das Samsung Galaxy Tab S10 Ultra in der 5G-Mobilfunkversion handelt. Zumindest lässt dies die Bezeichnung „gts10u“ im Geekbench-Motherboard-Abschnitt sehr stark vermuten. Hierbei handelt es sich um ein Tablet mit der Modellnummer SM-X926B, was sich laut unserer in diesem Artikel zitierten Quelle 91mobiles mit weiteren Leaks aus der Vergangenheit deckt.

Bildquelle: 91mobiles

Der aktuelle Geekbench-Leak gibt zudem Hinweise auf die voraussichtliche Hardware des Galaxy Tab S10 Ultra. So zeigen die Angaben im Screenshot, dass das Tablet mit 12 GB RAM ausgestattet ist und mit Android 14 läuft, das mit Samsungs leicht angepasster OneUI-Benutzeroberfläche versehen sein soll. Das Tablet wird von einer Octa-Core-CPU angetrieben. Diese läuft mit vier Kernen mit 2,0 GHz, drei Kernen mit 2,85 GHz und einem Single-Core mit 3,40 GHz Taktung. Der Single Core Score liegt bei 2141, während im Multi-Core Score 5533 Punkte erreicht werden. Im Quellcode des Geekbench-Listings versteckt sich außerdem die Info auf eine Mali-G720-Immortalis MC12 GPU.

Bildquelle: 91mobiles

Das könnte bedeuten, dass wir es beim Chipsatz als Nachfolger für den mittlerweile veralteten Snapdragon 8 Gen 2 mit Mediateks modernerer Dimensity 9300+ SoC zu tun haben werden. Einige Gerüchte sprachen bereits dafür, dass Qualcomm als Chip-Lieferant von der Konkurrenz abgelöst werden wird. Am vorhandenen Design und den Gehäusemaßen von 326,4 x 208,6 x 5,45 mm des S9 Ultra soll sich aber nichts ändern. Auch vermutet man wie beim Vormodell vier Stereo-Lautsprecher mit AKG Tuning. Als Veröffentlichungstermin für die offiziell bislang weiterhin unangekündigte Samsung Galaxy Tab S10 Serie gehen wir vom Frühjahr 2025 aus.

Quelle(n): 91mobiles