Top 5: Dies sind die besten Samsung Tablets | 2019 Edition

Samsung ist wie in jedem Jahr auch 2019 fleißig dabei spannende Tablets auf den Markt zu bringen. Der koreanische Hersteller bietet ein breites Sortiment an. Einige ihrer Android Tablets sind sehr günstig, andere können insbesondere mit Zubehör so teuer wie gute Notebooks sein. Samsung passt die Software oft stark an und die hochwertigen Geräte haben sogar einen Desktopmodus, der Samsung Dex heißt.

Ich teste so ziemlich jedes Tablet von Samsung und dazu gehören auch die Modelle von 2018 und 2019. Wie gesagt, das Angebot ist sehr breit und als normaler Verbraucher kann es schwer sein sich zu entscheiden.

Nun, mit dieser Bestenliste kann ich euch helfen. Nachfolgend findet ihr die besten Samsung Tablets, die ihr gerade kaufen könnt. Meine Testberichte sind jeweils verlinkt, falls ihr genauere Informationen benötigt.

Samsung Galaxy Tab S4: Das schnellste Android Tablet

Samsung Galaxy Tab S4 bei* Amazon MediaMarkt Cyberport

Obwohl das Samsung Galaxy Tab S4 bereits im Sommer 2018 erschienen ist, bleibt es das derzeit leistungsstärkste Android Tablet auf dem Markt. Das liegt an dem flotten Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor, dem 4GB RAM zur Seite stehen. Außerdem hat es vier Lautsprecher, einen Iris-Scanner und kann mit einer optionalen Tastaturhülle gekauft werden.

Richtig spannend ist das Galaxy Tab S4 aufgrund des hochauflösenden 10,5 Zoll Super AMOLED Displays, das sehr schick ausschaut. Auf dem Touchscreen kann man auch mit einem S Pen schreiben, der kostenlos im Lieferumfang enthalten ist. Wir bekommen hier einen Metallrahmen und eine Glasrückseite.

Ab Werk läuft auf dem Tablet Android 8.0 Oreo, doch ist bereits ein Update auf Android 9.0 Pie erschienen. Neben zahlreichen Software Features für den S Pen ist auch der Samsung Dex Desktopmodus vorinstalliert.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab S4 Test

Samsung Galaxy Tab S5e: Ein großartiges Medien-Tablet

Samsung Galaxy Tab S5e bei* Amazon

Das Samsung Galaxy Tab S5e ist eine äußerst spannende Alternative zum Galaxy Tab S4. Es bietet genau das gleiche 10,5 Zoll Super AMOLED Display und bietet sogar ein mit 5,5mm dünneres und sehr hochwertiges Metallgehäuse. Der Snapdragon 670 Prozessor ist jedoch nicht ganz so leistungsstark – das Tab S4 ist ganz klar das schnellere Tablet. Aber für die Meisten ist der 670 ausreichend.

Interessant ist das Galaxy Tab S5e hauptsächlich als Medien Tablet. Es hat eben das hochwertige Super AMOLED Display, aber auch vier gute Lautsprecher und eine lange Akkulaufzeit. Man kann es ebenfalls mit optionaler Tastatur bekommen, doch wird der S Pen nicht unterstützt. Dafür hat es einen Fingerabdruckscanner.

Ab Werk läuft auf dem Tablet Android 9.0 Pie mit der One UI inklusive Samsung Dex.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab S5e Test

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019: Großartiges Preis- Leistungsverhältnis

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 bei* Amazon

Zwar ist das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 deutlich schwächer als das Tab S4 und S5e, doch halte ich das Preis- Leistungsverhältnis für großartig. Es kostet nur rund 200 Euro und bietet für das Geld richtig viel. Wer etwas Geld sparen möchte, bekommt hier trotzdem ein gutes 10,1 Zoll FullHD-Display und eine Leistung, die für die meisten Spiele ausreichend ist.

Für den Preis ist die Performance richtig gut, aber auf einige Premium-Features muss man hier verzichten. So hat es nur zwei anstatt vier Lautsprecher, es gibt keinen Fingerabdruckscanner und keinen S Pen. Dafür ist mit Android 9.0 Pie aber aktuelle Software installiert, doch Samsung Dex wird nicht unterstützt.

Perfekt ist das Tab A 10.1 2019 also nicht. Aber mir hat es für den Preis richtig gut gefallen.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 Test

Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018: Eine Alternative

Samsung Galaxy Tab A 10.5 bei* Amazon Notebooksbilliger Saturn

Das Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 ist gut ein Jahr älter als das Tab 10.1 2019 und tatsächlich ist die Performance deutlich schwächer. Doch das Tab A 10.5 hat andere stärken. Zum einen ist das Display mit 10,5 Zoll etwas größer, hat aber die gleiche FullHD-Auflösung. Es bietet aber vier anstatt nur zwei Lautsprecher.

Zwar wird das Galaxy Tab A 10.5 ab Werk noch mit Android 8 ausgeliefert, doch ist Samsung bereits dabei ein Update auf Android 9.0 Pie zu verteilen. Es hat weder einen S Pen, noch einen Fingerabdruckscanner, kann aber per rudimentärer Gesichtserkennung entsperrt werden.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab A 10.5 Test

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 mit S Pen: Leider nicht für Deutschland

Samsung Galaxy Tab A 8.0 mit S Pen bei* Amazon

Ich habe auch das Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 mit S Pen getestet. Dies ist eine kleinere, 8 Zoll Version des Galaxy Tab A 10.1. Im Vergleich zum großen Bruder ist die Performance nur minimal besser, doch erscheint es mit einem aktiven S Pen Stylus, der direkt im Gehäuse verstaut wird.

Das Galaxy Tab A 8.0 2019 mit S Pen hat mir in meinem Test ebenfalls richtig gut gefallen. Es ist ein spannender digitaler Notizblock – eine günstigere Alternative zum iPad Mini. Doch bisher kann man das Tablet leider nicht in Deutschland kaufen. Wer es haben möchte, kann momentan nur versuchen es irgendwie aus Asien zu importieren oder aus einem Urlaub mitzunehmen.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab A 8.0 mit S Pen Test

Eine allgemeine Liste mit den besten Android Tablets findet ihr außerdem hier.