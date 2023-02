Lenovo Tab M8 Gen 4 Test: Ein Feature ist eine bittere Enttäuschung

Das Lenovo Tab M8 gibt es schon seit vielen Jahren, jetzt ganz neu in der vierten Generation. Typischerweise bekommen wir ein solides 8 Zoll HD-Display, einen einigermaßen brauchbaren Prozessor und reines Android. Das resultierte immer in einem guten Einsteiger-Tablet. Mein Test vom Lenovo Tab M8 Gen 4 zeigt jedoch, dass es dieses Jahr in einem Punkt bitter enttäuscht.

Lenovo Tab M8 Gen 4 bei* Amazon

Design und Verarbeitung

Beginnen wir aber erst mit dem Design. Das Lenovo Tab M8 Gen 4 sieht wie ein typisches Lenovo Tablet aus, doch haben sie das Design in diesem Jahr leicht angepasst. Von einem Metallgehäuse verabschieden sie sich und stattdessen besteht die neuste Version komplett aus einem grauen Kunststoff. Allzu billig fühlt es sich aber nicht an, da auf die Rückseite ein Muster aus Dreiecken mit einer leichten Textur eingraviert ist.

Mit 8,9mm ist es nicht sonderlich dünn, bringt dafür aber nur 320g auf die Waage.

Aufgeladen wird es über einen USB C 2.0 Anschluss, es hat einen 3,5mm Audioport und dank MicroSD-Kartenslot kann man den Speicher erweitern. Hält man das Tablet in der Landschaftsorientierung, sind rechts und links jeweils zwei Lautsprecher untergebracht. Natürlich könnte der Bass besser sein, aber für diese Preisklasse ist es ausreichend laut und die Tonqualität ist in Ordnung.

Nur ausreichend sind die Kameras. Sowohl der 2-Megapixel Frontkamera als auch der 5-Megapixel Hauptkamera fehlt es an Details. Aber klar, das ist bei einem günstigen Tablet zu erwarten. Selbst sehr günstige Smartphones liefern in der Regel deutlich bessere Fotos und Videos.

Display: 8 Zoll ohne Netflix?

Das Lenovo Tab M8 Gen 4 hat ein 8 Zoll großes Display, das eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel hat. Somit hat sich die Pixeldichte seit der ersten Generation nicht verändert. Und auch Konkurrenten wie das realme Pad mini und Nokia T10 haben kein schärferes Display. HD auf 8 Zoll sind ausreichend und damit müssen wir sowieso leben.

Klasse finde ich, dass es anders als beim Amazon Fire HD 8 ein vollständig laminiertes Display ist.

Schade finde ich allerdings, dass es relativ dunkel ist. Laut dem Datenblatt des Lenovo Onlineshops ist es 350 Nits hell und ich habe es mit dem 400 Nits Lenovo Tab M9 verglichen. Letzteres ist merkbar heller und vor allem draußen angenehmer zu nutzen. Für Drinnen ist das M8 aber hell genug.

Alle anderen Eigenschaften des Bildschirms sind okay – bis auf eine weitere Schwachstelle, die mir noch aufgefallen ist. Da das Tablet nur ein Widevine Leven von L3 hat, kann man Netflix nicht mit HD-Auflösung schauen. Filme und Serien könnt ihr über solche Streaming-Anbieter nur mit SD-Qualität sehen. Bei YouTube könnt ihr aber HD auswählen.

Lesen: Dies sind die besten Netflix Tablets

Hardware und Performance

Im Lenovo Tab M8 Gen 4 sitzt ein MediaTek Helio A22 Quad-Core Prozessor. Dazu gibt es 2GB, 3GB oder 4GB RAM und 32GB oder 64GB internen Speicher. In Deutschland ist bisher nur die Version mit 4GB RAM und 64GB Speicher für 179 Euro erhältlich. Das ist die Version, die ich habe.

Sehr interessant ist, dass der Helio A22 Quad-Core Prozessor schwächer ist als der Helio P22T Octa-Core Chip, der in der dritten Generation sitzt. Trotz des schwächeren Prozessors bekommen wir mit 4GB aber eine höhere Arbeitsspeicher-Option.

Im Geekbench 5 Benchmark-Vergleich könnt ihr sehen, dass die Leistung deutlich schwächer ist als bei anderen 8 Zoll Tablets wie dem Nokia T10, realme Pad mini und Amazon Fire HD 8 Plus. Ein großes Stück leistungsstärker ist auch das Lenovo Tab M9, das sogar etwas günstiger ist, aber nur 3GB RAM hat.

Die 4GB RAM sind schon klasse und ich denke das ist ein Grund, weshalb der Geekbench 5 Compute Test läuft, aber ein sehr schwaches Ergebnis ausspuckt. Auf weiteren Konkurrenten wie dem Samsung Galaxy Tab A7 Lite funktioniert der Compute Test nicht.

Beim M8 funktioniert der 3D Mark Wild Life Test nicht, den ich normalerweise laufen lasse. Dafür ist der Chipset zu schwach. Im 3D Mark Sling Shot Test könnt ihr aber sehen, dass die Grafikleistung deutlich schwächer ist als beim Amazon Fire 7 und sogar minimal schwächer als beim Lenovo Tab M7 Gen 3. Beide kosten unter 100 Euro.

Das Tab M8 Gen 4 dürfte basierend auf den Benchmarks also kein Spiele-Tablet sein. Und tatsächlich kann beispielsweise Apex Legend noch nicht einmal installiert werden. Dafür läuft aber PUBG Mobile und das ist spielbar, wenn man die Grafik auf „ausgeglichen“ setzt. HD-Grafik kann man nicht auswählen.

Einfache Spiele wie Grimvalor laufen super, echt wunderbar. Und auch sonst ist die Performance für Chrome, YouTube und Feedly gar nicht mal so schlecht. Ich denke das liegt auch an den 4GB RAM. Sucht ihr ein Tablet hauptsächlich zum Lesen im Internet und um ein bisschen YouTube zu schauen, ist die Leistung okay. Mehr als okay aber auch nicht, denn es kann schon mal vorkommen, dass ihr Lags seht.

Lesen: Die besten Lenovo Tablets im Vergleich

Die Leistung des Lenovo Tab M9 ist im direkten Vergleich deutlich besser. Insbesondere für Spiele, aber auch für andere Anwendungen. Echt schade und auch ein bisschen seltsam, dass Lenovo auf einen so schwachen Chipset beim M8 setzt, dem Tablet aber 4GB RAM spendiert.

Software: Android 12

Beim Betriebssystem setzt Lenovo auf Android 12, wobei einige Varianten auch mit Android 12 Go erscheinen sollen. Ich schätze mal das gilt für die Version mit 2GB RAM, die in Deutschland derzeit nicht verfügbar ist. Die Go Edition ist eine abgespeckte Version von Android für Geräte mit schwächerer Hardware. Aber wie gesagt, auf meinem Modell mit 4GB RAM läuft ganz normales Android 12.

Wie für den Hersteller typisch, ist das Interface fast nicht angepasst, letztendlich ist es reines Android. Es sind gefühlt alle Apps von Google vorinstalliert und dazu gehören wie immer der Kids Space und der Google Entertainment Space. Ich nutze den nie und in den Einstellungen kann man den ausschalten.

Auf der Webseite von Lenovo steht, dass das M8 Gen 4 „Aufrüstbar auf Android 13“ sei. Ich hoffe das bedeutet, dass es ein Update auf Android 13 bekommen wird. Danach dürfte aber Schluss sein.

Lesen: Dies sind die besten Android Tablets des Jahres

Akkulaufzeit

Erstaunlich gut ist die Akkulaufzeit, was sicherlich auch an dem schwächeren Prozessor und vor allem dem dunkleren Display liegt. In meinem Test kam es auf eine Laufzeit von 11 Stunden. Dafür läuft immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife.

Lenovo Tab M8 Gen 4 Test: Mein Fazit

Kommen wir zum Fazit meines Lenovo Tab M8 Gen 4 Tests. Kann ich es empfehlen? Naja, so richtig nicht. Das Display ist zwar ein bisschen dunkel, aber für den heimgebrauch hell genug und sonst gut. Die Verarbeitung ist solide, die Lautsprecher sind okay, wir bekommen einigermaßen aktuelles Android und eine lange Akkulaufzeit. Mit 4GB RAM und 64GB Speicher bekommen wir außerdem für diese Preisklasse recht hohe Speicheroptionen.

Ziemlich schade ist aber, dass im Inneren ein so schwacher Prozessor sitzt. Und zwar schwächer als beim Vorgänger, das ist die bittere Enttäuschung. Ich vermute mal, dass das auch an den steigenden Preisen und der Inflation liegt. Allerdings bringen sie gleichzeitig das Lenovo Tab M9 mit einem deutlich stärkeren Chipset und einem helleren Display auf den Markt. Mit 9 Zoll ist es nur minimal größer. Das M9 habe ich natürlich ebenfalls getestet.

Noch verrückter ist übrigens, dass aktuell das Lenovo Tab M9 mit 3GB RAM und 32GB Speicher sogar 20 Euro günstiger ist als das Lenovo Tab M8 Gen 4 mit 4GB und 64GB. Klar mehr Speicher ist cool, aber in diesem Fall halte ich den Prozessor für deutlich wichtiger. In Zukunft können sich die Preise natürlich ändern.

6 Von Andrzej Tokarski Test: Das Lenovo Tab M8 Gen 4 bietet ein schickes Design, nahezu reines Android und mit 4GB RAM für diese Preisklasse ungewöhnlich viel Arbeitsspeicher. Enttäuschen tut das 8 Zoll Tablet jedoch bei der Prozessorleistung, da der MediaTek A22 so schwach ist. Auch das HD-Display könnte etwas heller sein. Dafür ist die Akkulaufzeit sehr lang. Positiv Reines Android 12

Schickes Design

Lange Akkulaufzeit Negativ Schwache Leistung

Kein Fingerabdruckleser

Dunkles Display