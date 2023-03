Nokia T21 Test: Neuer Low Budget Champion?

Nokia ringt mit seinem 10,36 Zoll Tablet erneut um die Krone der Einstiegs-Geräte und macht dabei vieles richtig. Den größten Fehler des Vorgängers merzt das Gerät zum Glück aus.

Das Unternehmen will mit dem Nokia T21 der neue Champion der Einsteiger-Tablets werden. Wir klären in unserem Test, ob das gelingt, was uns an dem Gerät gefällt und welche Schwächen es besitzt.

Nokia bietet das Gerät aktuell offiziell für 279 Euro mit LTE und für 249 Euro in der WiFi-Version an.

Der Low-Budget-Markt ist hart umkämpft. Im unserem Test wollen wir auch der Frage auf den Grund gehen, wie sich das Tablet im Vergleich zu starken Konkurrenten wie dem Samsung Galaxy Tab A8 oder dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 schlägt.



Beim Vorgängermodel T20 störte uns vor allem, dass das Gerät keine L1 Widevine DRM-Zertifizierung besaß. Dies hatte zufolge, dass Streaming-Dienste wie Netflix Videos lediglich in einer Auflösung von 480p wiedergeben konnten. Das ist heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Denn was nützt ein schickes 2k-Display, wenn die Auflösung beim Schauen von Filmen so niedrig ist?

Diese Schwäche hat Nokia mit dem neuen T21 nun ausgebügelt. Auf dem Tablet könnt ihr YouTube, Netflix und Co in HD genießen. Ansonsten hat sich allerdings recht wenig im Vergleich zum Vorgängermodell getan.

Nokia produziert Tablets?

Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist Nokia noch recht neu im Tablet-Geschäft. Nachdem das Unternehmen für einige Jahre von der Bildfläche verschwunden war, meldete sich der einstige Technik-Riese mit dem Release des Nokia T20 zurück.

Das Nokia T21 ist somit die zweite Generation von Nokias Budget-Tablet.

Die meisten Aspekte sind gleich geblieben. Wir erhalten ein 10,36 Zoll Display mit einer Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixeln, eine 8 MP Kamera auf der Rückseite, 64 GB Speicherplatz (um bis zu 512 GB erweiterbar durch eine microSD-Card), einen 8.200-mAh-Akku und 4 GB RAM. Neben der Möglichkeit, Streaming-Dienste in HD zu genießen, hat Nokia aber noch ein paar andere Dinge aufgefrischt. So bietet das T21 ein neues Design und es wird standardmäßig mit Android 12 ausgeliefert.

Design und Verarbeitung

Ein echter Pluspunkt des Nokia T21 ist die tolle Verarbeitung und die hochwertig anmutende Optik.

Das robuste, silber-graue Aluminiumgehäuse mit einer Rückseite aus 60 % recyceltem Kunststoff für die Antenne soll laut Nokia für eine längere Lebensdauer sorgen und sieht definitiv schick aus. Auch die Haptik fühlt sich angenehm an. Die Vorderseite des Tablets ist schwarz. Der Rahmen um das Display ist etwa 1cm breit. Der Bildschirm soll laut Nokia von einem speziellen Sicherheitsglas geschützt werden, zu dem der Hersteller jedoch keine genaueren Angaben macht.



Das Gerät besitzt einen USB-C-Anschluss (2.0), einen MicroSD-Kartenslot sowie gut klingende Stereo-Lautsprecher mit jeweils zwei Lautsprecherschlitzen links und rechts (wenn man vom Landscape-Modus ausgeht), die allerdings nicht sehr laut werden. Auch ein 3,5mm Klinkenanschluss ist nach wie vor mit von der Partie.

Mit 471g besitzt das Tablet ein angenehmes Gewicht, das zum guten Gesamteindruck der Verarbeitung beiträgt. Zudem ist es nur 7,5mm dünn.

Positiv ist auch, dass das Nokia T21 – wie bereits der Vorgänger – nach IP52 vor Staub und Spritzwasser geschützt ist. Wasserdicht ist das Gerät jedoch nicht.



Zwar gibt es keinen Fingerabdruckscanner, dafür lässt sich das Gerät via Gesichtserkennung entsperren. Diese ist jedoch nicht so sicher wie beispielsweise bei Apple.

Die Kameras

Auf der Rückseite bietet das Nokia T21 eine 8 MP Kamera mit LED-Blitz und vorne hat das Tablet nun ebenfalls eine 8 MP Kamera verbaut.

Die Kameras sind ausreichend für Schnappschüsse und Videocalls und bieten die Möglichkeit, Videos mit maximal 1080p und 30 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen.

Die Bilder sind jedoch nicht sehr scharf und detailreich. Die Kameras liefern nur bei guten Lichtverhältnissen akzeptable Ergebnisse. Je weniger Licht zur Verfügung steht, desto mehr machen sich die Schwächen der Kameras bemerkbar.



Positiv ist, dass sich die Frontkamera im Landscape-Modus in der Mitte befindet, so dass man bei Videocalls auch wirklich geradeaus in die Kamera blickt. Das ist zum Beispiel bei Apples iPad Pros nicht der Fall, wodurch dem Gegenüber im Videocall das Gefühl vermittelt wird, man würde leicht an der Kamera vorbeischauen. Nokia hat das bei seinem aktuellen Tablet besser gelöst.

Display und Lautsprecher

Das Display des Nokia T21 ist gut, aber nicht spektakulär. Es bietet einen Bildschirm mit 10,36 Zoll, 60 Hz und einer Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixeln. Es handelt sich um ein IPS-Display mit einer guten Blickwinkelstabilität sowie einer soliden Kontrast- und Farbdarstellung. Mit einer Helligkeit von 360 Nits ist das Tablet zudem für die meisten Anwendungsfälle auch ausreichend hell. Es besitzt, genau wie der Vorgänger, einen leicht bläulichen Farbstich, der in den Einstellungen durch einen angepassten Weißabgleich etwas reduziert werden kann.

Klasse finden wir, dass es aktive Stifte unterstützt, welche die Wacom WGP- beziehungsweise Wacom Active ES 2.0-Technologie verwenden. Im Lieferumfang ist kein Stift enthalten.



Wir haben es mit dem Lenovo Precision Pen 2 ausprobiert. Der Stift funktioniert, aber vor allem im direkten Vergleich mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite fällt auf, dass der S Pen merkbar präzisier ist. Es ist cool, dass nun ein Stylus unterstützt wird, aber so richtig empfehlenswert ist es dafür nicht.





Klasse ist, dass das Nokia T21 dank L1 Widevine DRM-Zertifizierung nun auch die Möglichkeit bietet, YouTube, Netflix und Co in HD-Auflösung zu streamen.



Cool ist auch, dass sich das Tablet als zweiter Bildschirm für einen Windows-PC nutzen lässt.

Betrachten wir das Tablet im Landscape-Modus, dann befinden sich jeweils links und rechts zwei Lautsprecherschlitze, die einen guten Klang bieten. Es ist eine echte Stereo-Trennung wahrnehmbar. Was die Lautstärke betrifft, ist jedoch noch Luft nach oben. Zudem wäre etwas mehr Bass-Sound wünschenswert.

Hardware und Leistung

Im Inneren des Nokia T21 arbeitet ein Octa-Core-Chipsatz Unisoc Tiger T612, der mit 1,8 GHz getaktet ist. Das Tablet ist mit 4 GB RAM ausgestattet.



Es gibt eine Version mit WiFi (Wi-Fi 5) sowie eine mit LTE. Erstere kostet im offiziellen Nokia-Shop 249 Euro. Die Version mit LTE bekommt ihr bei Nokia für 279 Euro.



Laut unseren Geekbench 5 Single- und Multi-Core-CPU-Tests ist die Performance sehr ähnlich wie die des Vorgängermodells.



Im Geekbench 5 Test erreichte das Nokia T21 345 Punkte im Single-Core und 1406 Punkte im Multi-Core. Zum Vergleich: Der Vorgänger erreichte im Single-Core 347 Punkte und im Multi-Core Score 1255 Punkte.

Ein direkter Konkurrent des Nokia Tablets ist zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022. Selbiges ist mit 561 Punkten im Single-Core und 1747 Punkten im Multi-Core noch etwas leistungsstärker.

Das Samsung Galaxy Tab A8 wiederum bewegt sich auf einem sehr ähnlichen Level wie das Nokia T21 mit 366 Punkten im Single-Core und 1300 Punkten im Multi-Core.

Im 3D Mark Wild Life erreichte das Nokia T21 einen Gesamtscore von 427. Der Vorgänger T20 erreichte mit 523 Punkten einen besseren Wert.

Das Samsung Galaxy Tab A8 schlägt beide Nokias und erreichte 713 Punkte.

Deutlich flotter ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 – Es erreichte 1049 Punkte und ist damit mehr als doppelt so schnell wie das Nokia T21.



Im Wild Life Extrem Test erreichte das Nokia T21 nur schwache 117 Punkte. Der Vorgänger erziele einen Score von 135.

Auch in diesem Test müssen sich die beiden Nokias dem Samsung Galaxy Tab A8 (181 Punkte) und dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 (315 Punkte) geschlagen geben.



Unsere Tests in der Praxis bestätigen die Benchmarks. Besonders auf dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 fühlt sich Gaming verglichen mit dem T21 nochmal spürbar flüssiger an und es sind höhere Grafikeinstellungen verfügbar.

Leichte Aufgaben wie Surfen im Netz oder YouTube-Videos schauen beherrscht das Nokia T21 trotzdem ohne Probleme.

Auch leichtes Multitasking wie parallel auf YouTube ein Video anschauen und im Browser scrollen funktioniert auf dem Tablet flüssig.

Anspruchsvollere Dinge wie 4k-Videoschnitt oder Gaming in hohen Grafikeinstellungen dürft ihr von diesem Tablet jedoch nicht erwarten.

Trotz der vergleichsweise schwachen Hardware lassen sich beliebte Games wie PUGB Mobile und Apex Legends aber gut spielen.

PUBG Mobile Grafik läuft in der Grafik-Einstellung „ausgeglichen“ und Bildrate „mittel“ flüssig. Stellt man die Grafik auf „HD“ ist das Gameplay etwas ruckeliger, aber immer noch gut spielbar. Die Grafik-Einstellung lässt sich jedoch nicht auf „HDR“ oder höher stellen, da PUBG Mobile diese Option auf dem T21 nicht unterstützt.

Apex Legends lässt sich in der Grafikqualität „HD“ und Framerate „normal“ flüssig zocken. Selbst in der Einstellung „Ultra HD“ sind nur gelegentliche Ruckler wahrnehmbar. Die höchste Grafik-Einstellung „Original“ lässt sich jedoch nicht auswählen.

Fortnite Fans sollten jedoch einen Bogen um das Tablet machen – Das beliebte Free-to-play-Game ist auf dem Nokia T21 nicht verfügbar.



Auch das Betriebssystem selbst läuft ziemlich flüssig, wenn auch nicht ganz so geschmeidig wie bei der zuvor erwähnten Konkurrenz von Samsung.



Software: Android 12

Das Nokia T21 wird mit Android 12 ausgeliefert. Es handelt sich um reines Android, das vom Hersteller selbst kaum an der Oberfläche angepasst wurde. Lediglich ein paar Apps wie Netflix und Spotify sind bereits auf dem Tablet vorhanden, die aber bei Bedarf gelöscht werden können. Außerdem ist der Google Entertainment Space vorinstalliert. Dort seht ihr zum Beispiel vorgeschlagene Inhalte von Amazon Prime Video, Netflix und YouTube. Ebenfalls an Board ist der Google Kids Space – hier findet ihr geeigneten Content für euren Nachwuchs.

Lobenswert ist, dass der Hersteller drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates und zwei Android Betriebssystem-Upgrades verspricht.

Akkulaufzeit

In unserem Akku-Test erreichte das Nokia T21 eine Laufzeit von sechs Stunden. Dafür ließen wir ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Nokia T21 Test: Unser Fazit

Ist das Nokia T21 empfehlenswert? Für einen Preis von aktuell 279 Euro mit LTE und 249 Euro in der WiFi-Version finden wir es durchaus solide, können angesichts der starken Konkurrenz aber dennoch keine echte Empfehlung aussprechen.

Die Verarbeitung des Tablets ist sehr gut, auch das Display und die Lautsprecher sind solide. Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass die Hardwareleistung gegenüber dem Vorgänger einen deutlich größeren Sprung nach vorne gemacht hätte.

Doch dafür hat das T21 den größten Schwachpunkt des vorherigen Modells beseitigt – Es ist nun möglich, Video-Streaming in HD-Auflösung zu genießen.

Wenn ihr jedoch anspruchsvolle Dinge wie das Schneiden von hochauflösenden Videos oder Gaming mit hohen Grafikeinstellungen bewältigen wollt, solltet ihr euch nach einem anderen Tablet umsehen.



Apropos andere Tablets – Wir empfehlen euch einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen.

So kostet das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 (WiFi) aktuell rund 288 Euro bei Amazon und damit nur unwesentlich mehr als das Nokia T21. Bei diesem Modell erhalten Käufer eine spürbar bessere Performance, ein besseres Display mit leuchtenderen Farben und besser klingende Lautsprecher. Einzig die Verarbeitung fühlt sich beim T21 genauso gut an wie beim Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022.

Auch das Galaxy Tab A8 gefällt uns insgesamt besser als das T21. Das Einsteiger-Tablet von Samsung gibt es schon ab 178 Euro und ist damit sogar günstiger als die Konkurrenz von Nokia. Die Performance beider Tablets ist gleichwertig, genauso wie die Verarbeitung. Das Display gefällt uns vom Galaxy Tab 8 sogar etwas besser. Die Klang-Qualität der Lautsprecher unterscheidet sich nicht gravierend, allerdings lässt sich das Samsung Tablet deutlich lauter stellen.



Sowohl auf den zuvor erwähnten Samsung Tablets als auch auf dem Nokia T21 könnte ihr YouTube, Netflix und Co in HD streamen.

So können wir trotz des soliden Gesamtpakets keine wirkliche Empfehlung für das Nokia T21 aussprechen. Tablet-Fans, die auf der Suche nach einem günstigen Gerät sind, empfehlen wir zum sehr preiswertigen Galaxy Tab A8 oder zum noch besseren Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 zu greifen.

6 Von Andrzej Tokarski Test: Das Nokia T21 ist ein solides Tablet mit einer hochwertigen Verarbeitung und solider Technik, das aber unter der starken Konkurrenz von Samsung leidet. Gegenüber dem Vorgänger hat sich – bis auf die Möglichkeit, Streaming-Dienste nun in HD nutzen zu können – wenig getan. Besonders bei der Performance hätten wir uns eine Steigerung gewünscht. Positiv Streaming in HD möglich

Hochwertige Verarbeitung

Reines Android

Solides Display

Drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates und zwei Android Betriebssystem-Upgrades Negativ Schwache Hardwareleistung

Trotz günstigen Preises angesichts der Konkurrenz noch zu teuer