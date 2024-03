Die 9 besten Battle Royal Games für Android & iPad | 2024 Edition

Battle Royale Spiele üben auf mich eine eigene Faszination aus. Das Gefühl, mit etlichen menschlichen Mitspielern in die Schlacht zu ziehen und die Chance, als letzter übrig zu bleiben und sich gegen all die anderen Zucker durchzusetzen, ist einzigartig. Wer schon einmal ein Match in einem Battle Royal Game gewonnen hat oder kurz davor stand weiß, was ich meine.



Wenn ihr klassische Battle Royale Games liebt bzw. direkt den Genre-König ausprobieren wollt, solltet ihr PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) oder Fortnite ausprobieren.

Mögt ihr es möglichst „realistisch“ und wollt echtes Kriegsfeeling erleben, dann kommt ihr nicht an „Call of Duty: Mobile“ und „Call of Duty Warzone Mobile BR“ vorbei.

Möchtet ihr ein Battle Royale Game mit Helden, die verschiedene Fähigkeiten besitzen, zocken, dann ist „Farlight 84“ das richtige Spiel für euch.

Für diese Spiele empfehlen wir ein richtig gutes Gaming Tablet.

Die besten Battle Royal Games für Android und iOS: Meine Favoriten



Werfen wir nun einen nähen Blick auf meine liebsten Battle Royale Games im App Store.

1. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) wurde im Jahr 2018 veröffentlicht und ist immer noch eines der besten Battle Royale Games für Tablets. Es punktet unter anderem durch eine hübsche, relativ realistische Grafik und ein taktisches, fesselndes Spielgeschehen.

In dem Spiel gibt es riesige offene Maps und viele unterschiedliche Spielmodi, Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Die Karten sind weitläufig und bieten zahlreiche taktische Möglichkeiten, um euren eigenen Spielstil zu etablieren.



Ihr könnt zum Beispiel mit bis zu 100 Spielern im Classic-Modus um den Sieg ringen oder euch im Payload-, Infektions- oder 4v4-Team-Arena-Modus mit anderen Spielern messen.

Die Matches dauern zehn Minuten. Das Gameplay ist schön kurzweilig und entfaltet eine gewisse Suchtspirale.



Ich spiele am liebsten den „Classic“-Modus, in dem mit bis zu 100 Spielern um den Sieg gekämpft wird und bei dem nur der letzte Überlebende gewinnt. Der Adrenalinrausch, der beim Kämpfen ums Überleben entsteht, ist einmalig und sorgt dafür, dass ich mich immer wieder ins Gefecht stürzen will.

PUBG ist ohne Zweifel eines der besten und intensivsten Battle-Royale-Shooter für Android und iOS. Das Game ist jedoch ziemlich anspruchsvoll und bietet eine steile Lernkurve. Gebt also nicht zu schnell auf und bleibt dran – Es lohnt sich.

2. Farlight 84

Farlight 84 ist ebenfalls ein erstklassiges Battle Royale Game für Android und iOS, das auf eine Mischung aus einzigartigen Helden, besonderem Art Design und schneller Action setzt.

Das Game spielt in einer futuristischen Umgebung – inklusive jeder Menge High-Tech-Waffen, -Fahrzeugen -und Gadgets.

Das Spiel setzt dabei auf eine sehr gute, bunte Comic-Grafik mit realistischer Lichtstimmung, lebendig anmutende Maps und schrille Charaktere, was dem Spiel einen besonderen Charme verleiht und es angenehm von anderen Genre-Vertretern abhebt.

Die Charaktere bzw. Helden diesem Spiel sind in mehrere Klassen unterteilt, von denen jede über ein einzigartige Fähigkeiten verfügt, die Attribute wie Schaden, Agilität und Co beeinflussen. Während viele konventionelle Battle Royale Games auf eher einheitliche Charaktere setzen, ist in Farlight 84 jeder Charakter etwas Besonderes. Die Helden werden in in vier Grundkategorien eingeteilt: Angriff, Verteidigung, Späher und Unterstützung. Dabei besitzt jeder Held coole Spezialfähigkeiten wie Tarnung, Unterbrechung, Heilung und schnelle Fortbewegungsmethoden. Der Umgang mit der Waffe ist also nicht das Einzige, was in diesem Game zählt.

Wenn die unterschiedliche Helden mit ihren einzigartigen Fähigkeiten und verrückte Fahrzeuge – zum Beispiel das Kanonenboot oder Hoverbike – aufeinandertreffen, sorgt dies für ein sehr eigenes, actiongeladenes Spielgefühl, dass es in dieser Form nur in Farlight 84 gibt. Das Game ist definitiv ein würdiger Ersatz für das mittlerweile offline genommene „Apex Legends“ und ein hervorragendes Battle-Royale-Spiel.

3. Call of Duty: Mobile

Die Call Of Duty-Serie ist und bleibt eine feste Größe im Ego-Shooter-Genre. Auch in Call of Duty: Mobile gibt es ikonische Mehrspielermodi wie „Team-Deathmatch“, „Herrschaft“, „Abschuss bestätigt“ und einen sehr guten „Battle Royale“-Modus.

Das Spiel bietet gewohntes COD-Gameplay mit intensiven Gefechten, schnellem Gameplay, einem großen Waffenarsenal und klassischen COD-Maps wie „Shipment“, „Raid“ und „Standoff“.

Ihr könnt den Battle-Royale-Modus mit bis zu 100 Spielern gleichzeitig zocken. Das Ganze spielt sich sehr flott und mir ist es bereits gelungen, ein komplettes Match in rund 15 Minuten für mich zu entscheiden. Das Ganze eignet sich also wunderbar für eine kurze Mittagspause oder um den Alltagsstress für einen kurzen Moment zu entfliehen.

Klasse finde ich auch, dass dem Spiel regelmäßig neue Inhalte wie Karten, Spielmodi, Belohnungen und themenspezifische Events hinzugefügt werden. Schön ist auch, dass ihr mit dem Spiel trotz des „Free to Play“-Models stundenlangen Spielspaß haben könnt, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Die Inn-Game-Käufe sind vor allem kosmetischer Natur.

Außerdem sollte nicht unterschlagen werden, dass das Spiel wirklich super aussieht und richtiges Konsolen-Feeling aufkommen lässt.

Die Beta-Version des Nachfolgers namens „Call of Duty: Warzone Mobile“ ist übrigens ebenfalls bereits erhältlich, auf den wir später in diesem Artikel noch näher eingehen werden. Doch auch das ältere „Call of Duty: Mobile“ macht im Jahre 2024 immer noch eine hervorragende Figur und wirkt aufgrund der langjährigen Updates insgesamt momentan noch etwas runder als der neueste Teil, dessen finale Version am 21. März 2024 erscheint.

4. Brawl Stars

Brawl Stars ist ein Multiplayer-Kampfspiel und kombiniert Elemente von MOBA und Battle-Royale-Games. Das Gameplay fühlt sich ziemlich frisch und einzigartig an.

Brawl Stars wurde übrigens von Supercell entwickelt, dem Entwickler hinter Spielen wie Clash of Clans.

Das Game bietet unter anderem wunderbar chaotische 3v3-Battle-Royal-Action. Es gibt verschiedene Modi und die Matches dauern gerade einmal drei Minuten, was das Spiel verdammt kurzweilig macht.

Im Modus „Juwelenjagd“ verbündet ihr euch beispielsweise mit mit anderen Spielern und müsst eure Gegner strategisch ausmanövrieren. Euer Ziel ist es, zehn Juwelen an euch zu reißen und diese zu behalten. Wird ein Spieler besiegt, lässt er automatisch alle Juwelen fallen, die er bei sich getragen hat. Der Modus „Showdown“ ist wiederum ein Überlebenskampf im Battle-Royale-Stil. Ihr sammelt Power-ups für eure Charaktere –diese werden hier „Brawler“ genannt – und versucht als letzter Überlebende übrig zu bleiben. Alternativ könnt ihr auch gemeinsam mit einem Freund gegen den Rest der Welt antreten.

Im Laufe des Spiels schaltet ihr viele verschiedene Brawler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten frei, level sie auf und verpasst ihnen bei Bedarf individuelle Outfits bzw. Skins. Es gibt zum Beispiel Brawler, die auf den Nahkampf spezialisiert sind und welche, die geschickt im Fernkampf sind.

Optisch ist das Spiel in einem schlichten Comic-Stil gehalten. Es mag technisch beeindruckendere Games geben, hinsichtlich des Fun-Faktors und der Langzeitmotivation gehört „Brawl Stars“ aber definitiv zu den besten Battle Royale Games für Tablets und Smartphones.

5. Cyber Hunter

Wenn es um erstklassige Battle Royale Games geht, darf Cyber Hunter nicht unerwähnt bleiben. Wie bei anderen Battle Royale Games werdet ihr per Fallschirm auf eine Insel abgeworfen und euere Aufgabe ist es, euch so schnell wie möglich mit guten Waffen und Items einzudecken.



Der offensichtlichste Unterschied zwischen Cyber Hunter und anderen Battle Royale Games ist das Parkoursystem, das genutzt werden kann, um hochgelegene strategische Positionen zu erreichen. Ihr könnt also im bester Assassin’s Creed-Manier klettern und springen – Doch egal wie akrobatisch und elegant ihr euch auch fortbewegt, am Ende geht es wie bei alle Battle Royale Games primär darum, zu überleben.

Wichtiger als die Parkour-Einlagen, um nicht so schnell draufzugehen, sind daher die Fahrzeuge im Spiel. Sobald ihr die Steuerung verinnerlicht habt, könnt ihr mit deren Hilfe ruckzuck vor zu hitzigen Gefechten fliehen oder euch von einem Teammitglied mitnehmen lassen.

Das Gun Play in Cyber Hunter fühlt sich ebenfalls wunderbar an und außerdem sieht das Spiel schick aus und fühlt sich insgesamt einfach durchdacht und stimmig an.

Nachdem ihr euren Charakter erstellt habt, erlernt ihr die Grundlagen des Spiels in einem Tutorial und dann folgt auch schon das erste Match. Die Map ist schön abwechslungsreich gestaltet und es gibt coole Waffen. Außerdem steht euch eine Art fliegender Droid zur Seite, mit dessen Hilfe man à la Fortnite bauen kann.

Die 10- bis 15-minütigen Matches bieten schnellen, actionreichen Spielspaß und Cyber Hunter muss sich keinesfalls hinter Genre-Platzhirschen wie PUBG Mobile verstecken.

6. Fortnite

Natürlich darf „Fortnite“ in einem Artikel über die besten Battle Royale Games nicht fehlen.

Allerdings ist das Spiel nicht mehr für iOS und iPadOS erhältlich. Auf einem Android Tablet oder Android Smartphone könnt ihr die mobile Version von Fortnite aber noch zocken. Um das Spiel herunterzuladen benötigt ihr die Epic Games-App und auf Samsung-Geräten ist das Spiel im Samsung Galaxy Store verfügbar.

Fortnite ist aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen Epic Games – dem Entwickler von Fortnite – und Apple nicht mehr für Apple-Geräte verfügbar. Die Kontroverse begann, als Epic Games eine direkte Zahlungsmethode in Fortnite einführte, die es den Spielern ermöglichte, In-App-Käufe zu tätigen, ohne dass Apple die üblichen 30% Gebühren erhebt. Dies verstieß gegen die Richtlinien des App Stores.

Als Reaktion darauf entfernte Apple Fortnite aus dem App Store und sperrte auch den Entwickler-Account von Epic Games. Infolgedessen ist es für iOS-Benutzer nicht mehr möglich, Fortnite aus dem offiziellen App Store herunterzuladen oder zu aktualisieren.

Seit seiner Veröffentlichung hat Fortnite die Gaming-Welt im Sturm erobert und Millionen von Spielern auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Das Spiel hat wie den Hype um „Battle Royale“ zusammen mit PUBG erst richtig entfacht.

Als Spieler landet ihr auf einer riesigen Karte, sammeln wertvolle Ressourcen und baut fleißig kleine Rampen oder Ähnliches, um euch in die bestmögliche Position zu bringen. Ihr kämpft dabei gegen andere Gamer, während sich der Spielbereich langsam verkleinert und die Gefechte immer heftiger werden.

Ihr müsst euch also nicht nur gegen andere Spieler behaupten, sondern habt es auch mit der ständig schrumpfende Spielzone und Stürmen zu tun, die das Spielfeld durchqueren.

Ihr müsst schnell denken, euch immer wieder anpassen und strategisch handeln, um Ende als letzter Überlebender dazustehen und das Match für euch zu entscheiden.

7. Garena Free Fire

Garena Free Fire ist ebenfalls ein hervorragendes Battle Royal Game, verglichen mit Genre-Größen wie Fortnite oder PUBG allerdings eher unbekannt.

Das Spiel erinner optisch an PUBG Mobile, allerdings setzt dieses Spiel den Schwerpunkt auf kürzere, zehn Minuten lange Matches mit 50 Spielern.

Das Spiel benötigt nicht die beste Hardware, sieht aber trotzdem gut aus.

Die Kämpfe sind schnell und actiongeladen und es gibt haufenweise coole Waffen, Fahrzeuge und Charaktere mit individuellen Fähigkeiten. Selbst ein richtiger Voice-Chat, der ordentlich funktioniert, ist mit an Board.

Auch in Garena Free geht es letztendlich darum, gute Waffen zu finden, in der Spielzone zu bleiben, eure Feinde zu plündern und als letzter Spieler übrig zu bleiben. Ihr könnt auch Trupps mit bis zu 4 Spielern erstellen und euch gemeinsam ins Chaos stürzen.

Wenn ihr genug von PUBG Mobile habt und Lust auf etwas Neues habt, solltet ihr Gardena Free Fire eine Chance geben.

8. Zombie Royale: Battlelands

Zombie Royale: Battlelands ist ein schnelles Battle Royale Game mit einfachem Gameplay in einer putzigen Cartoon-Zombie-Apokalypse-Welt.

Ihr kämpft unter anderem in einer apokalyptischen Stadt, der Wüste und einer Militärbasis um euer Überleben.

Dabei benutzt ihr einen Haufen improvisierte Gegenstände im Kampf mit Zombies und menschlichen Spielern. Zur Auswahl stehen beispielsweise Äxte, Mistgabeln, Gewehre und sogar fliegende Schuhe.

Ihr schnappt euch einfach, was ihr gebrauchen könnt und versucht, euch zwischen Zombies und anderen Gamern durchzusetzen und zu überleben. Ihr könnt Zombie Royale: Battlelands sogar offline zocken. Habt ihr eine Internetverbindung am Start, stürzt ihr euch in Echtzeit-Kämpfen mit bis zu 30 Spielern aus aller Welt ins Gefecht.



Die Steuerung ist dabei denkbar einfach, die Karte schön abwechslungsreich und das Spielgeschehen fühlt sich schnell und kurzweilig an. Damit ist Zombie Royale: Battlelands besonders für Battle Royal-Neulinge eine dicke Empfehlung!

9. Call of Duty Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile bietet euch spannende Battle Royal-Schlachten mit mit bis zu sage und schreibe 120 Spielern pro Spiel.

Nicht nur die maximale Spieleranzahl wurde überarbeitet, auch die Grafik und Animationen sind natürlich noch etwas schicker als beim Vorgänger Call of Duty: Mobile. Laut Entwickler „Activision“ wurden darüber hinaus Bewegung, Zielen, Waffenhandhabung, Physik und Sound optimiert, um euch auf dem Tablet und Smartphone das aktuell bestmögliche Call of Duty zu liefern.

Ihr könnt Trupps mit Freunden bilden, um im überarbeiteten Battle Royale-Modus um den Sieg zu kämpfen.

Besonders cool an Call of Duty Warzone Mobile finde ich, dass dank Cross-Progression alle Fortschritte und Spielinhalte aus Warzone plattformübergreifend synchronisiert werden. So behaltet ihr beispielsweise eure Levelfortschritte, egal ob ihr gerade auf dem iPad, einem Android-Tablet oder auf der Konsole zockt.

Das Spiel befindet sich aktuell noch in der Beta-Version und erscheint weltweit am 21. März 2024.