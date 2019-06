Top 10: Die besten Spiele Tablets für Gamer | 2019 Edition

Welches sind die besten Spiele Tablets für Gamer? Und gibt es auch gute Tablets für Gelegenheitsspieler? Ich teste Tablets seit 2008 und probiere auf allen Geräten nicht nur einfache Spiele aus wie Mario Run oder Cuphead, sondern auch sehr anspruchsvolle wie PUBG Mobile und Fortnite. In dieser Bestenliste findet ihr meine Testsieger. Es sind die besten Spiele Tablets für Gamer in allen Preisklassen.

Ich habe die Topliste nach Betriebssystem sortiert. Oben findet ihr die besten iPads für Spieler und unten die besten Android Tablets. Zwar kann man auch auf vielen Windows Tablets Games spielen, doch kann ich die nicht speziell für Spieler empfehlen. Die sind mehr für Office Arbeiten geeignet. Wer das trotzdem tun möchte, findet hier die besten Windows Tablets.

Gut, die folgenden Tablets kann ich für Gamer empfehlen.

Besten iPads fürs Gaming

Wer ein Tablet für Spiele sucht, sollte sich in meinen Augen unbedingt auch iPads anschauen. Für iOS gibt es nämlich eine sehr große Auswahl an Games, die oft besser optimiert sind.

Apple iPad Pro

Das Apple iPad Pro ist unangefochten das beste Spiele Tablet auf dem Markt. Aufgrund des Apple A12X Bionic Prozessors ist es leistungsstärker als jedes andere Gerät auf dieser Liste. Gleichzeitig bietet es sehr schicke 11 Zoll oder 12,9 Zoll große Displays und vier sehr gute Lautsprecher, die Gaming noch besser machen.

Ich habe auf dem iPad Pro viel Fortnite und PUBG Mobile gespielt und beide kann man mit höchsten Grafikeinstellungen schön flüssig spielen. Negativ ist nur, dass das Pro sehr warm werden kann. Das liegt einfach daran, dass ein sehr performanter Chipset in einem sehr dünnen Metallgehäuse sitzt. Trotzdem ist die Performance einfach großartig.

Lesen: Mein iPad Pro 11“ Testbericht

Apple iPad Air

Das Apple iPad Air ist eine großartige Alternative zum iPad Pro, wenn ihr etwas Geld sparen möchtet. Zwar ist der A12 Prozessor etwas schwächer als der A12X, doch fällt das fast nur in Benchmarks und beim Rendern von Videos auf. Die Spiele-Performance des iPad Air ist momentan genauso gut wie beim Pro. Unterschiede wird man möglicherweise erst nach ein bis zwei Jahren merken, wenn Games anspruchsvoller werden.

Mit dem Air könnt ihr also viel Geld sparen. Dafür müsst ihr aber auch einige Abstriche in Kauf nehmen. So ist das 10,5 Zoll Display zwar großartig, aber minimal dunkler als beim Pro. Außerdem hat es nur zwei anstatt vier Lautsprecher. Trotzdem ist es sehr hochwertig verarbeitet.

Lesen: Mein iPad Air 2019 Testbericht

Apple iPad Mini

Ich halte das Apple iPad Mini für das beste 8 Zoll Tablet auf dem Markt und es ist auch das beste kleine Gaming Tablet. Im Inneren sitzt der gleiche A12 Bionic des Air und iPhone XS und deswegen laufen auch sehr anspruchsvolle Spiele wie Fortnite großartig. Gleichzeitig hat es ein sehr schickes und helles 7,9 Zoll IPS-Display.

Zu den weiteren Features des iPad Mini gehören ein Metallgehäuse, Touch ID und Apple Pencil Unterstützung. Aufgrund der kleinen Größe passt es in viele Jackentaschen und eignet sich durchaus als einen modernen Gameboy-Ersatz.

Lesen: Mein iPad Mini 2019 Testbericht

Apple iPad 6

Das einfache Apple iPad 6 ist das derzeit günstigste iPad auf dem Markt. Trotzdem ist es schneller als viele Android Tablets. Ich habe mit diesem iPad und dem verbauten Apple A10 Fusion Prozessor angefangen Spiele wie Fortnite und Star Wars KOTOR zu spielen und beides läuft großartig.

Zwar bekommen wir hier ein 9,7 Zoll großes Retina-Display, doch ist es nicht laminiert. Das bedeutet zwischen IPS Panel und Touchscreen ist eine kleine Luftlücke. Trotzdem halte ich das Preis/Leistungsverhältnis des einfachen iPad für sehr gut.

Lesen: Mein Apple iPad Testbericht

Besten Android Tablets für Gamer

Natürlich gibt es auch viele Android Tablets, die sich sehr gut für Gamer eignen. Ich kann sie hauptsächlich dann empfehlen, wenn ihr ein Android Smartphone habt. Und auch, wenn ihr etwas Geld sparen möchtet. In diesem Teil der Topliste habe ich einige sehr preiswerte aber ausgezeichnete Tablets drin.

Samsung Galaxy Tab S4

Das Samsung Galaxy Tab S4 ist das derzeit leistungsstärkste Android Tablet auf dem Markt und deswegen ist es auch das beste Android Tablet für Gamer. Es bietet einen Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core Prozessor mit 4GB RAM, der auch für Spiele wie Fortnite stark genug ist. Außerdem hat es ein schickes 10,5 Zoll Super AMOLED Display.

Nützlich für Gamer sind auch die vier Lautsprecher an den Seiten. Das Tablet hat einige weitere Premium-Funktionen wie einen Iris-Scanner und S Pen Unterstützung. Tatsächlich ist der Stylus kostenlos im Lieferumfang enthalten. Optional kann man es auch mit einem Tastatur Cover bekommen.

Samsung hat für das Galaxy Tab S4 bereits ein Update auf Android 9 herausgebracht, es ist also auch softwareseitig auf dem aktuellsten Stand. Negativ ist jedoch wieder der Preis. Das Galaxy Tab S4 ist in der Regel sehr teuer.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab S4 Test

Huawei MediaPad M5 8

Das Huawei MediaPad M5 8 ist fast genauso leistungsstark wie das Galaxy Tab S4 und deswegen ist es das beste 8 Zoll Android Tablet für Gamer. Spiele wie PUBG Mobile laufen schön flüssig und schauen auf dem hochauflösenden 8 Zoll Display schick aus. Es hat zwar nur zwei Lautsprecher, doch sind die für ein 8 Zoll Tablet sehr gut.

Zu den weiteren Premium-Features gehören ein Fingerabdruckscanner und ein hochwertiges Metallgehäuse. Ein Update auf Android 9 ist ebenfalls schon erschienen. Spannend ist das MediaPad M5 8 auch, weil es teilweise sehr günstig angeboten wird. Daran ist sicherlich der US-China Handelskrieg schuld.

Lesen: Mein Huawei MediaPad M5 8 Test

Huawei MediaPad M5 10

Das Huawei MediaPad M5 10 ist eine deutlich günstigere Alternative zum Galaxy Tab S4 und es ist ebenfalls 10 Zoll groß. Zwar ist die Leistung ziemlich gut, das 8 Zoll MediaPad ist aber minimal flotter. Trotzdem kann man mit dem M5 10 sehr anspruchsvolle Games spielen und die schauen auf dem 10,8 Zoll 2K-Display sehr schick aus.

Hier bekommen wir ebenfalls vier gute Lautsprecher und einen Fingerabdruckscanner. Ab Werk ist zwar Android 8 installiert, doch ist bereits ein Update auf Android 9 erschienen. Mir hat das MediaPad M5 10 in meinem Test ziemlich gut gefallen. Es ist eine spannende Wahl, wenn ihr Geld sparen möchtet, aber ein Premium-Gerät sucht.

Lesen: Mein Huawei MediaPad M5 10 Test

Samsung Galaxy Tab S5e

Das Samsung Galaxy Tab S5e ist für Gamer dann eine exzellente Wahl, wenn ihr das gleiche 10,5 Zoll Super AMOLED Display des Tab S4 haben möchtet, aber nicht ganz so viel Geld ausgeben wollt. Dafür ist die Leistung des Snapdragon 670 etwas schwächer. Fortnite kann man beispielsweise nur mit niedrigsten Einstellungen spielen – alle anderen Games schauen aber schick aus.

Ein großes Highlight ist die Verarbeitung. Das Galaxy Tab S5e hat ein nur 5,5mm dünnes Metallgehäuse, das sehr edel ausschaut. Gleichzeitig hat es vier Lautsprecher und einen Fingerabdruckscanner. Ab Werk ist direkt Android 9 mit der One UI installiert. Einen aktiven Stift unterstützt es nicht, doch gibt es dafür eine offizielle Tastaturhülle als Zubehör.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab S5e Testbericht

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019

Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 ist zwar langsamer als die vorherigen Tablets auf dieser Liste, doch ist das Preis/Leistungsverhältnis großartig. Tatsächlich liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei nur 219 Euro – und dafür ist die Leistung ziemlich gut. Die meisten Spiele kann man mit mittlerer Grafik sehr solide spielen.

Zwar hat das 10,1 Zoll große IPS-Display nur eine FullHD-Auflösung, aber auch das finde ich bei dem Preis für hoch genug. Es hat nur zwei Lautsprecher und keinen Fingerabdruckscanner, dafür aber ein Metallgehäuse und es wird direkt mit Android 9 ausgeliefert.

Das Galaxy Tab A 10.1 2019 ist also kein perfektes Tablet, aber ein günstiges, das sehr brauchbar ist.

Lesen: Mein Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 Testbericht

Huawei MediaPad M5 Lite 10

Das Huawei MediaPad M5 Lite 10 ist ein gutes Stück schwächer als das Galaxy Tab A 10.1 2019 und wenn ihr möglichst viel Performance für wenig Geld sucht, solltet ihr zu dem Samsung Tablet greifen. Das MediaPad M5 Lite 10 ist dann interessant, wenn ihr ein günstiges Gaming Tablet sucht, aber auf viele Premium-Features nicht verzichten möchtet.

So hat das M5 Lite 10 trotz des günstigen Preises ein komplett Metallgehäuse und vier gute Lautsprecher. Es hat auch einen Fingerabdruckscanner und kann mit einem optionalen aktiven Stylus bedient werden. Vorinstalliert ist allerdings noch Android 8.0 Oreo.

Lesen: Mein Huawei MediaPad M5 Lite 10 Test