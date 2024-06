Die 9 besten Rollenspiele fürs iPad und Android im Test (Nummer 5 ist großartig)

Als alter Zelda-Fan ist mein Liebglingsrollenspiel Oceanhorn 2. Es ist eine wunderbare Hommage an die „The Legend of Zelda“-Serie und spielt sich klasse auf meinem iPad Air. Dieses Rollenspiel-Highlight ist allerdings aktuell nur bei Apple Arcade erhältlich.

Wenn ihr auf klassische JRPGs steht, dann solltet ihr euch unbedingt „Fantasian“ oder „Final Fantasy XV: Pocket Edition“ herunterladen. Diese Games gibt es für Android und iOS.

In meiner Liste mit den besten Rollenspielen findet ihr noch viele weitere Games, welche die Suchtspirale ruckzuck nach oben treiben und das Rollenspielherz höher schlagen lassen.

Rollenspiele im Test: Dies sind meine Favoriten

Hier sind nun die 9 besten Rollenspiele für euer Tablet.

1. Fantasian

„Fantasian“ ist ein riesiges JRPG, das in erster Linie auf eine tolle Atmosphäre setzt und den Schwerpunkt weniger auf eine ausgefeilte Story legt.

Das Spiel bietet rund 160 wunderschöne, handgefertigte Szenerien in Miniaturform – auch Diorame genannt – die nur so vor Details strotzen.

„Fantasien“ stammt vom Schöpfer von Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi und das merkt man dem Spiel auch an. Es gibt rundenbasierte Kämpfe, zufällige Auseinandersetzungen und einfache Charakteranpassungen – Hier kommt echtes JRPG Feeling auf. Eine zu kurze Spielzeit braucht ihr bei „Fantasian“ übrigens nicht befürchten, denn ihr seid locker 60 bis 90 Stunden mit dem Spiel beschäftigt.

Die erste Hälfte des Spiels ist stärker auf die Story ausgerichtet und ihr lernt den Protagonisten Leo näher kennen. Die Geschichte in aller Kürze: Leo hat sein Gedächtnis verloren und bricht gemeinsam mit einem mystischen „Waldmädchen“ und einer hitzköpfigen Prinzessin auf, um die Welt zu retten.

Die zweite Hälfte ist mehr questorientiert. Der Schwierigkeitsgrad steigt mir zunehmender Spielzeit ordentlich an, selbst wenn ihr fleißig auflevelt und so müsst ihr vor allem für die Bosse im Spiel sämtliche Register ziehen und taktisch vorgehen, um im Kampf zu bestehen.

Erwähnenswert ist neben der wunderbaren Grafik auch der tolle Original-Soundtrack von Nobuo Uematsu, der ebenfalls zur einzigartigen Atmosphäre von „Fantasian“ beiträgt.

Wenn ihr ein Faible für japanische Rollenspiele habt und auf Final Fantasy steht, ist „Fantasian“ euer Spiel. Das Spiel ist nur für Apple-Geräte und nicht für Android erhältlich.

2. The Banner Saga

„The Banner Saga“ ist eines der besten rundenbasierten Rollenspiele fürs Tablet. Aktuell ist es nur im Google Play Store erhältlich, ursprünglich erschien es aber auch fürs iPad und iPhone und möglicherweise wird es bald wieder im Apple App Store veröffentlicht.

Das Spiel ist handgezeichnet und verwendet 2D-Rotoskop-Animation im Stil von Final Fantasy Tactics. Es sieht aber nicht nur schick aus, sondern besticht vor allem durch seine nordische Kulisse, tolle Charaktere, eine spannende Story und erstklassiges Gameplay mit Tiefgang. Auch der atmosphärische Soundtrack ist klasse und stammt aus der Feder des des Grammy-nominierten Austin Wintory.

In „The Banner Saga“ verlasst ihr eure Heimat und beginnt mit eure Karawane eine epische Reise, um euren Clan zu retten. Ihr führt euren Tross durch wunderschöne Umgebungen in den Krieg gegen feindliche Stämme und Monster und müsst den eisigen Winter überleben. Dabei baut ihr nach und nach Beziehungen zu anderen Charakteren auf, trefft mal kleine, mal große Entscheidungen, die das Schicksal eurer Mitstreiter beeinflussen und kämpft in dieser gleichermaßen schönen wie unbarmherzigen Welt ums Überleben. Das Schöne ist, dass eure strategischen Entscheidungen in „The Banner Saga“ tatsächlich echten Einfluss auf die Geschichte und die Welt um euch herum haben. Jeder Entschluss, den ihr auf der Reise trefft, ob im Gespräch oder im Kampf, hat spürbare Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Story.

Das Spiel entführt euch in eine einzigartige Fantasy-Welt auf der Grundlage nordischer Mythologie. Ihr durchstreift ein düsteres Reich, das von Wikingern beherrscht wird und kämpft mit allen Mitteln um eine neue Heimat in dieser rauen Welt. Es gibt über 25 spielbare Charaktere mit einzigartigen Persönlichkeiten. Außerdem könnt ihr mit einer Vielzahl von Charakteren aus sieben verschiedenen Klassen Beziehungen im Kampf und jenseits des Schlachtfelds aufbauen. Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten und Aufrüstungsoptionen, sodass ihr euren bevorzugten Spielstil entwickeln könnt.

Selbst mit dem endgültigen Verlust von lieb gewonnen Charakteren müsst ihr umgehen, je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft. Dass man mit den Konsequenzen seiner Handlungen leben muss, macht für mich den Reiz von „The Banner Saga“ aus.

3. Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2″ gehört zu den packendsten Rollenspielen fürs iPad. Leider gibt es aktuell keine Android-Version des Spiels.

Die iPad-Umsetzung ist klasse gelungen. Ihr erlebt das komplette Game ohne Kompromisse und könnt aus einer Vielzahl von Controller-Optionen wählen. Außerdem gibt es einen lokalen Koop-Modus, einen Cross-Play-Multiplayer-Modus und sogar Cross-Save, sodass ihr euer Spiel nahtlos zwischen Mac und iPad fortsetzen könnt.



Die Grafik von „Divinity: Original Sin 2“ ist hervorragend. Die Welt sowie die Charaktere sind liebevoll gestaltet und strotzen nur so vor Details. Einzig der hohe Akkuverbrauch beim Zocken dieser Grafikperle nervt etwas, aber das ist wohl der Kompromiss für diese tolle Optik.



Ihr könnt in „Divinity: Original Sin 2“ eure eigene Gruppe von Charakteren erstellen oder aus vorgefertigten Figuren wählen, die jeweils eigene Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten mitbringen.



Das Spiel bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem. Jede Aktion von euch sollte sorgfältig geplant sein. Eure Positionierung und Taktik sind entscheidend, um in den Kämpfen siegreich hervorzugehen. Im Verlauf des Spiels müsst ihr eure Charaktere stetig weiterentwickeln und ihre Fähigkeiten, Attribute und Talente verbessern. Ähnlich wie bei „The Banner Saga“ ist es sogar möglich, auf die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern Einfluss zu nehmen, was sich wiederum auf die Geschichte auswirkt.

„Divinity: Original Sin 2“ ist ohne Zweifel eines der besten Rollenspiele fürs iPad und iPhone.

4. XCOM 2 Collection

Wenn ihr auch nur ein bisschen was für Strategie– und Rollenspiele übrig habt, solltet ihr euch die XCOM 2 Collection herunterladen. Damit erhaltet ihr XCOM 2: War of the Chosen und vier DLCs in einem einzigen Paket ohne In-App-Käufe.

In diesem rundenbasierte Strategierollenspiel gilt es, eine außerirdische Invasion aufzuhalten.

Mit taktischem Geschick und cleveren Entscheidungen müsst ihr eure Spezialeinheit trainieren, eure Ausrüstung fortwährend verbessern und nicht weniger als die Auslöschung der Menschheit verhindern.

Die XCOM-Serie bietet ein Gameplay mit viel Tiefe und Raum für eure eigene Taktik. Ihr werdet schnell merken, wie euch das Spiel mit zunehmender Spieldauer immer mehr in den Bann zieht und ihr dabei jegliches Raum- und Zeitgefühl vergesst. Ihr steuert eine Eliteeinheit und navigiert sie in strategischen Kämpfen gegen die außerirdischen Eindringlinge. Jeder Zug erfordert genaue Überlegung und Sorgfalt. Denn ihr müsst euch sowohl um die richtige Positionierung euer Gruppe als auch um eure Ressourcenverwaltung kümmern.

Die spannende Story, die dichte Atmosphäre und die tiefgründige Spielmechanik machen die „XCOM 2 Collection“ zu einem Pflicht-Download für Rollenspielfans mit Faible für Strategiespiele.

Die XCOM 2 Collection kostet einmalig 14,99 € Euro im Apple App Store sowie im Google Play Store.

5. Oceanhorn 2

Dass sich Oceanhorn 2 von der preisgekrönten Legend of Zelda-Serie inspirieren lassen hat, ist unverkennbar. Das ist aber nichts Schlechtes, denn dieses Rollenspiel macht verdammt viel richtig. Es sieht nicht nur klasse aus, auch die Steuerung via Touchscreen oder wahlweise via Controller funktioniert einwandfrei und lässt richtiges Konsolen-Feeling aufkommen.

Das Game bietet euch eine wunderschöne Welt und erinnert grafisch an Zelda-Teile wie „Skyward Sword“ oder „Wind Waker“. Die Umgebungen sind kunterbunt und detailreich und den Entwicklern des Spiels ist die Hommage an klassische Zelda-Spiele prima gelungen. Kritiker mögen bemängeln, dass dem Game eine eigene Note fehlt, doch ich finde das nicht so tragisch, da Oceanhorn 2 mir einfach verdammt viel Spaß macht.

Ähnlich wie in Zelda führt euch die Story durch verschiedene Dungeons, in denen ihr wichtige Gegenstände findet und nach und nach neue Fähigkeiten erlernt. Zu Beginn besitzt ihr lediglich ein Schwert, doch im Laufe des Spiels erhaltet ihr weitere Items, zum Beispiel ein Schild, Bomben, eine Art Pistole und einen Enterhaken. Mit der erhaltenen Ausrüstung löst ihr – genau wie Link –Rätsel und besiegt Gegner. Oceanhorn 2 erinnert mehr an ältere Zelda-Teile, die vor allem aus knackigen Dungeons und Rätseln bestanden.

Wer sich mit neueren Zelda-Ablegern wie „Breath of the Wild“ oder „Tears of the Kingdom“ nicht anfreunden kann und die alten Ableger besser findet, wird viel Freude mit Oceanhorn 2 haben. Das Spiel ist aktuell lediglich bei Apple Arcade erhältlich.

Apple App Store: Oceanhorn 2

6. Stardew Valley

Wenn ihr Lust auf ein Rollenspiel habt, das ihr offline zocken könnt und ein bisschen zur Entspannung beiträgt, dann schaut euch „Stardew Valley“ an. Dieses süße Indie-Spiel wurde von einem einzigen Entwickler – bekannt als „ConcernedApe“ aka Eric Barone – erschaffen und erfreut sich mittlerweile einer großen Beliebtheit. Wenn ihr Games wie „Harvest Moon“ mögt, werdet ihr auch mit Stardew Valley viel Freude haben.

In „Stardew Valley“ erbt ihr das in die Jahre gekommene Bauernhofgrundstück eures Großvaters. Es ist nun an euch, den Bauernhof wieder flott zu machen und weiterzuführen. Mit ein paar Werkzeugen beginnt ihr nach und nach Land zu bewirtschaften und euch mit den Einwohnern der nahe gelegenen Kleinstadt Pelican Town Vertraut zu machen. Das Spiel bietet viele Charaktere mit interessanten Hintergrundgeschichten. Zwölf davon könnt ihr sogar heiraten und mit ihnen eine eigene Familie gründen. Wenn eure moralischen Maßstäbe nicht ganz so hoch sind, könnt ihr die zwölf Junggesellen bzw. Junggesellinnen sogar alle gleichzeitig daten.

„Stardew Valley“ bietet grafisch einen charmanten Pixel-Art-Stil. Jede Jahreszeit bringt neue Aktivitäten und Ereignisse, dank der die Zeit beim Zocken wie im Fluge vergeht, zum Beispiel beim Fischen, Heimwerken und Co. Ihr könnt das Spiel auch mit einem externen Controller spielen.



Stardew Valley ist für einmalig 5,99 Euro im Apple App Store und für 4,99 Euro im Google Play Store erhältlich.

7. Final Fantasy XV: Pocket Edition

Die Pocket Edition von Final Fantasy XV ist eine tolle Umsetzung des preisgekrönten Originals für Tablets und Smartphones.

„Final Fantasy XV: Pocket Edition“ ermöglich es euch, die Reise von Prinz Noctis auf seinem Weg zum König in einer gekürzten, angepassten Version zu erleben. Diese Version konzentriert sich primär auf die Hauptgeschichte des Spiels. Dennoch werden die grundlegenden Aspekte der Story bewahrt. Als Spieler begleitet ihr Noctis und seine Freunde auf ihrem großen Abenteuer. Eure Aufgabe ist, das Königreich vor einer feindlichen Invasion zu schützen und die Macht der alten Könige wieder zu erlangen, um die Welt zu retten. Im Laufe des Spiels kämpft ihr gegen feindliche Kreaturen, löst Rätsel und müsst zahlreiche Herausforderungen meistern.

Die Steuerung funktioniert grundsätzlich gut, allerdings fühlt sie sich in komplexeren Kampfsituationen, insbesondere bei schnellen Aktionen wie beim Parieren, manchmal etwas sperrig an.

Die eigenwillige Grafik ist super und so könnt ihr wunderbar in die atmosphärische Fantasy-Welt eintauchen.

Final Fantasy-Fans, die auch unterwegs in die Welt von Eos eintauchen möchten und die epische Geschichte von Prinz Noctis auf ihrem Tablet erleben wollen, kommen um diesen Rollenspiel-Hit nicht herum.

8. Genshin Impact Laternenritual

„Genshin Impact Laternenritual“ ist ein kostenloses Open-World-Action-Rollenspiel, das verdammt gut aussieht und sich klasse spielt.

Besonders gut gefällt mir die große, frei erkundbare Spielwelt, die wochenlangen Spielspaß garantiert und so einige Geheimnisse bereithält.

Auch das Kampfsystem ist unkompliziert und macht Laune. Soundtrack und Voice-Over sind ebenfalls klasse . Die Touchscreen-Steuerung funktioniert ebenfalls gut, noch mehr Laune macht das Spiel aber mit einem externen Controller.

Auch die Geschichte von „Genshin Impact Laternenritual“ ist gut erzählt und spannender, als ich im Vorfeld gedacht hätte. Außerdem gibt es etliche motivierende Quests, so dass eure Motivation und Lust auf das Game lange erhalten bleibt.

Auch die unterschiedlichen Charaktere in „Genshin Impact Laternenritual“ habe ich schnell lieb gewonnen. Es gibt Dutzende spielbare Charaktere, von denen jeder einzigartige Fähigkeiten mitbringt. Die richtige Kombination im Team ist daher entscheidend für euren Erfolg.

Die wunderschöne Grafik, das süchtig machende Gameplay und die interessante Geschichte machen „Genshin Impact Laternenritual“ zu einer glasklaren Empfehlung für alle Action-Rollenspiel-Fans.

9. Diablo Immortal

Diese mobile Diablo-Umsetzung sieht nicht nur verdammt gut aus, sondern macht auch ziemlich süchtig. Zeitlich spielt „Diablo Immortal“ zwischen den Ereignissen von Diablo II: Lord of Destruction und Diablo III.

Die Spielmechanik ist schnell erklärt: Ihr bekämpft Armeen von Dämonen, sammelt epische Beute, mit der ihr noch stärker werdet und levelt euere Charakter fleißig auf. Das Game macht durch die Belohnungsspirale verdammt süchtig. In „Diablo Immortal“ gibt es unterschiedliche Klassen, mit denen ihr in den Kampf ziehen könnt. Zur Auswahl steht etwa die neue Klasse „Blutritter“ und altbekannte Klassen wie den Barbaren, Dämonenjäger, Totenbeschwörer und Co., die ihr nach eurem Geschmack anpassen könnt.

Nach und nach schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, die euch dabei helfen, eure Feinde noch eleganter und effektiver auszuschalten. Währenddessen wertet ihr eure Lieblingswaffen auf, sodass sie gemeinsam mit euch immer stärker werden. Die Touchscreen-Steuerung funktioniert einwandfrei und das Ganze sieht dank der vielen tollen Effekte und des Spiels mit Licht und Schatten super aus.

Ihr könnt das Spiel im Single-Player-Modus genießen oder gemeinsam mit Freunden und Fremden aus aller Welt online spielen.

Egal ob ihr beinharte Diablo-Fans seid oder zum ersten mal mit dieser kultigen Rollenspiel-Serie in Berührung kommt – das Spiel ist eine dicke Empfehlung für alle Action-RPG-Fans!