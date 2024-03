Die 9 besten Rennspiele fürs iPad & iPhone | 2024 Edition

Rennspiele eignen sich wunderbar fürs iPad und generell zum Zocken unterwegs, da sie so schön kurzweilig sind.

Der Bus komm erst in zehn Minuten? Na dann zockt doch noch schnelle eine Runde GRID Autosport, eine der besten Rennsimulationen im App Store. Die Deutsche Bahn braucht wieder mal länger als gedacht, um ans Ziel zu kommen? Dann empfehlen wir Wreckfest, einen actiongeladenen Arcade-Racer, der sich wunderbar zum Abreagieren eignet.

Außerdem in unserer Liste: Spaßige Fun Racer wie Mario Kart Tour und Sonic Racing, die nostalgische Erinnerungen an die Kindheit wecken. Apropos alte Spiele-Klassiker: Wenn ihr Wave Race auf dem Nintendo 64 mochtet, solltet ihr euch unbedingt Riptide GP2 näher ansehen!

Die 9 besten Rennspiele fürs iPad & iPhone: Unsere Favoriten

Wir haben euch eine Liste mit den besten Rennspielen fürs iPad zusammengestellt, die für jeden Geschmack und jede Situation das richtige Game parat hält.

1. GRID Autosport: Das beste Rennspiel fürs iPad

GRID Autosport macht keine halben Sachen und ist ein richtiges Konsolenspiel fürs iPad. Dann das Rennspiel besitzt nicht nur einen großen Umfang, sondern auch ein tolles Gameplay, das sich wie die perfekte Mischung aus Rennsimulation und Arcade-Game anfühlt. Noch dazu sieht es verdammt gut aus. Es gibt unterschiedliche Strecken und Fahrzeuge, die sich hinsichtlich ihres Fahrverhaltens spürbar unterscheiden. Die Autos und Rennstrecken sind wunderbar detailliert gestaltet und tragen zur tollen Rennatmosphäre bei. Sehenswert sind auch die kinoreifen Replays, die ihr euch nach den Rennen anschauen könnt.

Im Karrieremodus von GRID Autosport könnt ihr ein Team auswählen, das bestimmte Ziele hat und dann Punkte sammeln, indem ihr in unterschiedlichen Events gut abschneidet. Zur Auswahl stehen verschiedene Rennkategorien wie Touring, Ausdauer, Formelwagen, Tuning und Straßenrennen. Insgesamt wird eine Menge Abwechslung geboten, wodurch ihr lange am Ball bzw. auf der Rennstrecke bleibt.

Der Schwierigkeitsgrad in GRID Autosport ist sehr individuell anpassbar. Es ist möglich, den Schwierigkeitsgrad der KI einzustellen, unterschiedliche Fahrhilfen zu aktivieren und zu entscheiden, ob ihr manuell oder automatisch schalten wollt. Selbst die Ideallinie könnt ihr euch einblenden lassen und bei Bedarf sogar zurückspulen, wenn ihr einen Unfall gebaut habt.

Damit ist GRID Autosport eines der besten „Rennsimulationen“ im Apple App Store und eine dicke Empfehlung für alle, die Benzin im Blut haben.

2. Wreckfest

Wreckfest ist ein Adrenalinkick für Rennfans, die Kollisionen genauso sehr lieben wie das Rennen selbst. Das Spiel konzentriert sich auf spektakuläre Crashs und Zerstörung, während die Spieler gegen andere Fahrer auf Strecken antreten, die für Chaos prädestiniert sind. Von Stock-Car-Rennen bis hin zu Demolition-Derby bietet das Game unterschiedliche Spielmodi und Fahrzeuge, die für lang anhaltenden Spielspaß sorgen. Besonders das Schadensmodell und die realistische Physik haben es mir angetan. So könnt ihr die Auswirkungen einer „Rammattacke“ regelrecht spüren und die Schadenfreude, wenn ihr einen Gegner voller Inbrunst wegrammt, fühlt sich einfach befriedigend an.

Im Karriere-Modus nehmt ihr an verschiedene Rennveranstaltungen teil, um Meisterschaften zu gewinnen, Geld zu verdienen und neue Fahrzeuge und Fahrzeugteile freizuschalten. Dabei gilt es, klassisch Rennen zu gewinnen oder im Derby-Modus so viele Gegner wie möglich „umzunieten“. In diesem chaotischen Modus seht ihr das Schadensmodell in voller Pracht.

Das Fortschrittssystem und die kontinuierliche Freischaltung neuer Inhalte ist in Wreckfest super gelungen und macht echt süchtig. Oftmals will ich abends nur noch ein Event spielen, nur um später festzustellen, dass es wieder zehn oder mehr geworden sind. Dank der großen Anzahl an Fahrzeugen und der riesigen Auswahl an Upgrades und Fahrzeugteilen für eure Rennboliden fühlt sich Wreckfest fast ein bisschen an wie ein Rennspiel-Rollenspiel.

Lesen: Die besten Strategiespiele fürs iPad im Vergleich

Neben dem Einzelspielermodus könnt ihr auch online gegen Freunde und andere Spieler antreten oder euch in speziellen Events und Turnieren beweisen.

Als Liebhaber der „Burnout“-Serie hat es Wreckfest rasend schnell geschafft, mein Rennspielherz zu erobern und gehört definitiv zu den besten Games im Apple App Store.

3. Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends ist eines der schönsten Games im Apple App Store und ein klasse Arcade Racer. Die Fahrzeuge sind detailreich gestaltet und auch die schicken Effekte während der Rennen sind eine Augenweide.

Das Spiel bietet satte 185 Strecken und 13 reale Orte wie Kairo, San Francisco oder Osaka sowie zahlreiche flotte Flitzer.

Erwartet aber bitte keine realistische Rennsimulation, das Ganze fühlt sich eher so an, als würdet ihr die Filmreihe Fast & Furious nachspielen.

Um euer Adrenalin rasant nach oben schnellen zu lassen, werdet ihr nicht nur andauern von euren Gegnern gerammt, sondern müsst auch Naturgewalten wie gigantischen Lawinen und riesigen Tornados trotzen.

Der Single-Player-Modus beinhaltet über 900 Solo-Karriere-Events. Außerdem könnt ihr an Live-Rennen mit bis zu 8 Spielern teilnehmen. Ihr könnt sogar euren eigenen Renn-Club gründen und euch mit anderen Spielern aus aller Welt zusammenzuschließen und so gemeinsam Belohnungen freischalten.

Auch die Anzahl der Fahrzeuge kann sich sehen lassen: Es gibt über 150 Supersportwagen von berühmten Herstellern wie Porsche, Ferrari und Lamborghini, die ihr freischalten und tunen könnt.

Die Steuerung geht sowohl via Touchscreen als auch mit einem externen Controller schnell in Fleisch und Blut über und es dauert nicht lange, bis ihr elegant um die Kurven driftet.

Wie bei vielen Free-to-Play-Games müsst ihr ab und zu leider eine Weile warten, um weiterzocken zu können, wenn ihr kein Echtgeld investieren wollt. Steckt ihr Geld in das Spiel, könnt ihr euren Spielfortschritt beschleunigen.

Dennoch ist Asphalt 9: Legends trotz der Kritik am Freemium-Modell eines meiner absoluten Lieblings-Arcade-Rennspiele im Apple App Store. Das Spiel sieht toll aus, spielt sich actionreich, ist abwechslungsreich und macht einfach verdammt viel Laune.

4. Offroad Unchained

Wenn ihr Lust auf Mehrspieler-PvP-Geländerennen habt, kommt ihr nicht an Offroad Unchained vorbei.

Ihr könnt aus einer großen Auswahl an Geländefahrzeugen wie Trucks, SUVs und ATVs wählen und über sandige Pisten auf abwechslungsreichen Rennstrecken düsen. Von Wüsten bis hin zu Bergpfaden sowie staubigen Schotter- und Waldwegen wird einiges fürs Auge geboten, was dafür sorgt, dass die Motivation beim Zocken lange aufrecht erhalten wird.

Eure Rennboliden könnt ihr übrigens auch tunen, was dem Spiel etwas mehr Tiefe verleiht und bei mir dafür sorgt, dass die „Suchtspirale“ angekurbelt wird.

Ihr könnt beispielsweise den Motor, den Antrieb oder die Aufhängung eures Fahrzeugs verbessern.

Lesen: Die 11 besten Gaming Tablets zum Spielen im Test

Außerdem könnt ihr eurem Auto mit Lackierungen und Verzierungen eine individuelle Note verpassen.

Beim Spielen steigt ihr durch erfolgreich absolvierte Rennen nach und nach in Ligen auf und schaltet neue Geländewagen frei.

Die tolle Fahrphysik kombiniert mit der soliden Grafik lassen ein tolles Offroad-Feeling aufkommen und sorgen dafür, dass Offroad Unchained immer wieder Lust darauf macht, eine Runde zu drehen.

5. Mario Kart Tour

Früher hätte ich davon nicht zu träumen gewagt, aber mittlerweile könnt ihr Mario Kart auch auf dem iPad erleben. Mario Kart Tour bringt neuen Schwung in die klassische Funracer-Formel von Nintendo und das Schöne ist, dass dem Spiel fortwährend neue Inhalte hinzugefügt werden.

Das Game bietet sogenannte „Touren“, die zweiwöchige Sets von Strecken und Herausforderungen beinhalten. Jede Tour führt eine neue Rennstrecke ein, zum Beispiel aus früheren Mario Kart-Spielen, manchmal gibt es aber auch völlig neue Strecken.

Die neuen Strecken basieren in der Regel auf realen Orten, was eher untypisch für die Serie ist. Ihr rast beispielsweise durch Tokio, New York oder Paris. Viele Strecken stammen jedoch direkt aus Mario Kart 7.

Natürlich bietet Mario Kart Tour auch einen Mehrspielermodus, in dem ihr gegen echte Menschen antretet. Dieser Modus ist allerdings vom Einzelspieler-Tourinhalt getrennt.

Neu ist das Trick-Punktesystem in Mario Kart Tour.

Ihr müsst Tricks aneinanderreihen, also zum Beispiel von Rampen springen oder Münzen einsammeln und je mehr Tricks ihr aneinanderreiht, desto höher steigt euer Punktestand an. Das bringt etwas Frische ins Mario-Kart-Universum und hat mich ein klitzekleines bisschen an „Tony Hawk’s Pro Skater“ erinnert. Je höher das Level eures Charakters bzw. Karts oder Gleiters ist, desto besser werden eure Punktemultiplikatoren.

Leider verzichtet auch Mario Kart Tour nicht auf In-App-Käufe. Problematisch finde ich dies insofern, da es sich bei Mario Kart World Tour dadurch gewissermaßen um ein „Pay-to-Win“-Game handelt. Denn Aufleveln bedeutet, dass ihr höhere Trickkombos erzielen könnt und dieses Aufleveln funktioniert eben viel schneller, wenn ihr Geld ins Spiel steckt. Nehmt ihr also mehr Geld in die Hand als eure Kontrahenten, steigt ihr höchstwahrscheinlich auch schneller in der Rangliste auf.

Das Gameplay ist aber auch in diesem Serienableger über jeden Zweifel erhaben und funktioniert auch auf dem iPad super. Auch das neue Trick- und Punktesystem gefällt mir gut und ich finde es super, dass dem Spiel regelmäßig neue Inhalte hinzugefügt werden. Daher ist Mario Kart Tour trotz der berechtigen Kritik am Pay-to-Win-Konzept mein Lieblings-Funracer im Apple App Store.

6. Sonic Racing

Wenn ihr was gegen den italienischen Klempner aus dem Hause Nintendo habt, aber trotzdem auf Fun Racer steht, kommt ihr nicht an Sonic Racing vorbei.

Dieses von Mario Kart inspirierte Game bietet actiongeladene Rennen im Sonic-Universum. Ihr könnt bekannte Charaktere wie Sonic, Tails und Knuckles auswählen und über abwechslungsreiche Strecken rasen, während ihr ganz in Mario-Kart-Manier Power-Ups einsammelt und versucht, eure Gegner auszuschalten und als erster über die Ziellinie zu düsen.

Ganz wie in klassischen Sonic-Spielen könnt ihr auch durch Ringe fahren, um eure Geschwindigkeit zu erhöhen. Durch das Absolvieren von Herausforderungen und das Sammeln von Ringen könnt ihr neue Charaktere, Fahrzeuge und Strecken freischalten, wodurch sich das Spiel lange frisch und motivierend anfühlt.

Neben dem klassischen Grand Prix-Modus könnt ihr natürlich auch an Mehrspielerrennen teilnehmen und eure Fähigkeiten gegen echte Fahrer weltweit unter Beweis stellen.

Lesen: Die 10 besten Jump’n’Run-Spiele fürs iPad | 2024 Edition

Sonic Racing ist bunt, sieht toll aus und spielt sich sowohl via Touchscreen als auch Controller super. Es muss sich nicht hinter dem großen Vorbild Mario Kart verstecken und bringt genug Eigenständigkeit mit, um einer der besten Fun Racer im Apple App Store zu sein. Klasse finde ich auch, dass ihr das Spiel – abgesehen vom Multiplayer-Modus – offline zocken könnt. Das Spiel ist allerdings nur im Rahmen von Apple Arcade verfügbar. Dafür gibt es aber nicht die kritikwürdigen In-App-Käufe wie bei Mario Kart Tour.

7. Riptide GP2

Wenn ihr Wave Race auf dem Nintendo 64 geliebt habt, werdet ihr Riptide GP2 sofort in euer Herz schließen!

Riptide GP2 ist quasi eine futuristische Wave-Race-Variante fürs iPad. Ihr rast mit einem Jet-Ski übers Meer – samt Sprungschanzen und Hindernissen – und versucht, als erster durchs Ziel zu rasen.

Das Spiel sieht zudem super aus, man spürt regelrecht den Wellengang. Besonders die dynamische Darstellung des Wassers und Wetters gefällt mir gut.

Auch die Steuerung geht wunderbar von der Hand. Es wird, je nachdem, wie es euch gefällt, automatisch oder manuell beschleunigt. Die Neigungssteuerung beim Spielen funktioniert super und um zu bremsen, berührt ihr in scharfen Kurven einfach den Bildschirm. Auch wenn es ein paar Rennen dauerte, bis ich mich daran gewöhnt habe, fühlt sich die Neigungssteuerungen meinem Empfinden nach überraschend genau und nuanciert an.

Außerdem könnt ihr Sprünge und Tricks via Rampen und Wellen vollführen. Tricks können während der Sprünge durch Streichen über den Bildschirm mit zwei Fingern in beliebiger Kombination von oben, unten, links oder rechts ausgeführt werden. Wenn diese Tricks erfolgreich gelandet werden, wird euer Boost aufgefüllt, mit dessen Hilfe ihr euren Gegnern davoneilen könnt.

Die Musik im Spiel ist übrigens ziemlich technolastig, was mir persönlich aber gut gefällt.

Die Strecken sind vielfältig und dank des Tricksystems wird dem Spiel etwas mehr Tiefe verliehen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad könnt ihr nur gewinnen, wenn ihr regelmäßig erfolgreiche Tricks vollführt und euren Boost geschickt einsetzt.

Es gibt in Riptide GP2 nicht nur konventionelle Wettrennen, sondern auch andere Modi wie Slalom, Ausscheidungsrennen oder Trick-Freestyle. Dadurch fühlt sich das Spiel nicht so schnell repetitiv an. Je nachdem, wie ihr in dem Event abschneidet, erhaltet ihr Ingame-Währung, womit ihr eure Jet-Skis tunen könnt.

Nach jedem größeren Sieg winkt außerdem ein neues Fahrzeug. Bis ihr alle Jet-Skis freigeschaltet und mit Upgrades ausgestattet habt, dürfte also viel Zeit verstreichen. Darüber hinaus gibt es noch die Sterne-Bewertungen für Rennen, Sonderherausforderungen und einiges mehr, was die Motivationsspirale lange hoch hält.

Ob das Spiel nun ein würdiger indirekter Wave-Race-Nachfolger ist, mag ich angesichts der Nostalgie, die bei diesem Thema mitschwingt, nicht beurteilen. Was ich sagen kann, ist, dass Riptide GP2 verdammt viel Laune macht und ein besonderes Rennspiel im Apple App Store ist.

8. F1 Mobile Racing

F1 Mobile Racing ist ein Pflichttitel für Formel-1-Fans.

Das Game bietet lizenzierte Fahrzeuge, offiziellen Rennstrecken und eine realistische Fahrphysik.

Ihr könnt an verschiedenen Rennserien teilnehmen, eure Fahrzeuge verbessern und euch in packenden Rennen gegen Rivalen behaupten.

Die große Auswahl an Anpassungsoptionen, mit denen ihr jedes Detail eures Autos nach euren Wünschen anpassen könnt, dürfte das Herz jedes Formel-1-Fans höher schlagen lassen, genau so wie die detaillierten echten Strecken. Durch das Absolvieren von Herausforderungen und die Steigerung eures Ruhms könnt ihr neue Teile und Upgrades für eure Fahrzeuge freischalten, um die Leistung auf der Strecke zu verbessern.

Die sehr gute Grafik trägt ebenfalls zum athentischen Formel-1-Feeling bei und es gibt sogar ein dynamisches Wettersystem. Klasse finde ich, dass ihr das Spiel sogar in einer detaillierten Cockpit-Perspektive zocken könnt. Dies sorgt für ein gesteigertes Geschwindigkeitsgefühl und für ein noch glaubwürdigeres Rennerlebnis.

Lesen: Die 8 besten kostenlosen iPad Spiele im Vergleich

Der Karrieremodus ist das Herzstück von F1 Mobile Racing. Ihr unterzeichnet einen Vertrag, schließt euch einem der offiziellen F1-Teams für eine Saison lang an und versucht die Meisterschaft zu gewinnen, während ihr euren F1-Wagen nach und nach aufpoliert.

Neben dem Einzelspielermodus könnt ihr auch online gegen Freunde und andere Spieler antreten. Dabei messt ihr euch in 1-gegen-1-Duellen in Echtzeit mit anderen Gamern auf der ganzen Welt, könnt euch Preise verdienen und die Rangliste nach oben klettern.

Insgesamt ist F1 Mobile Racing eine der besten Rennsimulationen im Apple App Store und ein Muss für F1-Fans.

9. Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained bringt rasante Motocross-Action auf euer iPad.

Ihr rast über Schlamm, Sand und Schotter und vollführt coole Tricks, während ihr versucht, als Erster über die Ziellinie zu heizen. Das Ganze spielt sich sehr eingängig und simpel. Es fühlt sich beim Fahren so an, als würdet ihr euch auf Schienen befindet. Erwartet also an dieser Stelle keine anspruchsvolle Simulation, sondern einfach ein „Gute-Laune-Rennspiel“ der etwas anderen Art.

Die Grafik ist gut, aber nicht überragend und es gibt mehr als 20 Bikes, die ihr freischalten könnt. Darunter sind echte KTM- und Fantasy-Motorräder. Ihr könnt sogar das Aussehen eures Fahrers individuell anpassen und mit lizensierten Motorradmarken ausstatten.

In den Wettkämpfen tretet ihr nicht direkt gegen andere Fahrer an, sondern gegen die Geister ihrer besten Zeiten, sei es von künstlicher Intelligenz gesteuert oder von menschlichen Spielern. Das Spiel ist sehr zugänglich und ideal zum schnellen Zocken für zwischendurch, ohne viel Vorgeplänkel.

Es gibt auch einen Koop-Modus. Dort könnt ihr euch mit bis zu 24 anderen Fahrern zusammenzuschließen, um gemeinsam Missionen zu absolvieren.

Wenn ihr auch eher simplen Rennspielen etwas abgewinnen könnt, die ihren Schwerpunkt auf Timing und Geschicklichkeit legen, solltet ihr Dirt Bike Unchained eine Chance geben.