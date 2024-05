Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Test: Die Wahrheit über das S Pen Tablet

Mit der 2024 Edition des Galaxy Tab S6 Lite hat Samsung schon die dritte Auflage dieses Tablets herausgebracht. Im Vergleich zum Vorgänger ändern sich genau vier Sachen. Die Verpackung sieht anders aus, das Netzteil wird nicht mehr mitgeliefert, ab Werk ist Android 14 installiert und der Prozessor ist tatsächlich ein neuer, und zwar ein besser.

Trotzdem ist es schwächer als das Galaxy Tab S9 FE, das nur ein bisschen mehr kostet. Warum das 429 Euro teure S6 Lite 2024 für manche trotzdem eine hervorragende Wahl sein kann, erfahrt ihr in diesem Test.

Hardware und Performance

Wir beginnen den Test direkt mit der wichtigsten Neuerung, nämlich mit der internen Hardware. Samsung hat das S6 Lite 2024 mit dem hauseigenen Exynos 1280 ausgestattet, dem ab Werk 4GB RAM und 64GB Speicher zur Seite stehen. Eventuell werden noch weitere Speicheroptionen erscheinen. Eine Version mit LTE gibt es ebenfalls, doch wird 5G nicht unterstützt.

In meinem Geekbench 5 Benchmark-Vergleich könnt ihr direkt sehen, dass sich die Leistung tatsächlich ein gutes Stück im Vergleich zu beiden Vorgängern verbessert hat. Es ist auch flotter als das ebenfalls recht neue Galaxy Tab A9+. Wichtig hervorzugeben ist aber, dass das Samsung Galaxy Tab S9 FE und Xiaomi Pad 6 beide ein gutes Stück stärker sind.

Genau das gleiche könnt ihr im 3D Mark Wild Life Test beobachten. Hier ist das S6 Lite 2024 stärker als der Vorgänger und stärker als das Galaxy Tab A9+. Gleichzeitig ist das S9 FE besser und die Konkurrenten von Xiaomi und Apple ebenso.

Die reale Leistung hat sich gefühlt ebenfalls verbessert. Ich finde die 2024 Version fühlt sich etwas flotter an als der Vorgänger. Apps lassen sich gut nebeneinander öffnen und Multitasking funktioniert ordentlich. Im Vergleich zu einem Premium-Gerät ist aber noch viel Luft nach oben.

Mein Spiele-Test bestätigt das. So kann man zwar Fortnite problemlos installieren und spielen, jedoch ruckelt es mit den meisten Grafikeinstellungen sehr stark. Einigermaßen solide spielbar ist es erst, nachdem ich die Qualität auf „niedrig“ und die 3D-Auflösung auf 30% gesetzt habe. Dann lief es oft mit rund 30FPS, jedoch gab es zwischendurch trotzdem noch Ruckler. Und manchmal ist es dann doch unspielbar, selbst mit niedrigsten Einstellungen, wenn z.B. irgendwas im Hintergrund updatet.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Ladezeit von Fortnite ziemlich lang ist. Von daher kann ich es als Fornite Tablet eindeutig nicht empfehlen.

Deutlich flüssiger lässt sich PUBG Mobile spielen, allerdings konnte ich die Grafikqualität hier auch nur auf HD setzen. Wunderbar flüssig lief Star Wars Hunters mit mittlerer Grafik.

Display und Lautsprecher

Keine Änderungen gibt es beim Display. Das ist wie gewohnt 10,4 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixel. Hochauflösend genug, wie ich finde, und insgesamt gesehen ist das Display okay und gut nutzbar.

Von links nach rechts: Samsung Galaxy Tab S9 FE und Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Trotzdem ist schade, dass sich seit der ersten Version von 2020 nichts geändert hat. Die meisten Konkurrenten unterstützen mittlerweile 90Hz oder sogar 120Hz, wie beispielsweise das Samsung Galaxy Tab A9+, Lenovo Tab M11 oder Lenovo Tab P12 Gen 2. Sogar das günstige Redmi Pad SE hat 90Hz.

An dieser Stelle möchte ich vor allem das Galaxy Tab S9 FE zum Vergleich heranziehen. Das bietet ein merkbar besseres 11 Zoll Display, das nicht nur ein gutes Stück heller ist und 90Hz unterstützt, sondern auch eine höhere Auflösung bietet. Texte und Icons sehen also ein gutes Stück schärfer aus.

Obwohl das S6 Lite 2024 nur zwei Lautsprecher hat, ist der Sound tatsächlich ziemlich gut. Sogar im Vergleich zum S9 FE kann es mithalten und der Ton ist bisschen besser als beim A9+. In diesem Punkt hat sich die 2024 Version zwar nicht verbessert, doch hat es offenbar insgesamt keine großen Verbesserungegen gegeben.

S Pen: Wie gewohnt hervorragend

Keine Änderungen gibt es beim S Pen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn der Stift war bereits bei den ersten beiden Generationen hervorragend und ist es auch heute weiterhin. Das liegt daran, dass es beim S Pen und den unterstützen Features fast keine Unterschiede zur Premium-Klasse gibt. Richtig, der S Pen beim S6 Lite verhält sich fast genauso wie beim S9 Ultra.

Im Vergleich zu den Flaggschiff-Tablets gibt es kleine Unterschiede. So ist der S Pen des S6 Lite nicht gegen Wasser und Staub geschützt, reagiert nicht ganz so flott aufgrund des 60Hz Displays, und ihr könnt ihn nicht als Fernbedienung in der Kamera-App oder in PowerPoint benutzen. Aber das wars auch schon mit den Unterschieden.

Obwohl das Display nur 60hz unterstützt, reagiert der Stift deutlich besser als beim Lenovo Tab M11, Lenovo Tab P11 Gen 2, Amazon Fire Max 11 und Google Pixel Tablet. Gleichzeitig ist das Display vollständig laminiert, was ein Vorteil gegenüber dem iPad 9 und 10 ist.

Der S Pen ist sehr präzise, reagiert wunderbar, und hat fast genau die gleichen Software-Features wie die Pro-Tablets von Samsung. Dazu gehört vor allem die richtig gute Samsung Notes App, aber auch die S Pen Befehle.

Wegen dem S Pen kann das Galaxy Tab S6 Lite 2024 für einige eine spannende Wahl sein, zumindest sobald der Preis etwas gefallen ist und deutlich unter dem Galaxy Tab S9 FE liegt. Die beiden Vorgänger waren die günstigsten Tablets mit Stift, die ich bedenkenlos empfehlen konnte, und das ist bei der 2024 Edition auch so. Zumindest bis ein Hersteller etwas besseres günstiges auf den Markt bringt, was bisher nicht geschehen ist.

Design und Verarbeitung

Keine Unterschiede gibt es auch beim Design, es schaut genauso aus wie die 2020 und 2022 Version. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber so langsam wirkt das Design etwas alt, vor allem wenn ihr die neueren Geräte des Herstellers kennt.

Schön ist trotzdem, dass das Gehäuse komplett aus Metall besteht und einen recht hochwertigen Eindruck macht. Es ist 7mm dünn und bringt 467g auf die Waage.

An den Seiten hat es einen USB 2.0 Port, einen MicroSD-Kartenslot und sogar einen normalen Kopfhöreranschluss. Letzteres haben heutzutage kaum noch Tablets, das haben wir also dem alten Design zu verdanken.

Es fehlt leider ein Fingerabdruckelser, doch dafür kann man es per Gesichtserkennung über die Frontkamera entsperren. Die hat eine Auflösung von 5 Megapixel und sitzt an einer der kurzen Seiten, denn 2020 dachten die Hersteller noch nicht an Videomeetings. Trotzdem ist die Qualität in Ordnung und das trifft auch auf die 8-Megapixel Hauptkamera zu.

Software: Android 14

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 wird ab Werk mit Android 14 ausgeliefert. Somit läuft auf dem Tablet die gleiche Software wie auf anderen aktuellen Tablets des Herstellers. Und auch die gleiche wie auf den Vorgängerversionen. Samsung ist mit Updates nämlich ziemlich gut und ich gehe davon aus, dass die 2024 Edition noch mindestens zwei Jahre mit großen Updates versorgt wird.

Wie gesagt, es sind die gleichen Features für den S Pen vorinstalliert wie bei den teureren Tablets und auch sonst ist die Software nahezu gleich. Es wird sogar der Samsung DeX Desktopmodus unterstützt, der Android in eine Art Desktopbetriebssystem mit frei beweglichen Fenstern verwandelt. Er ist hier allerdings leicht abgespeckt. Trotzdem ist der mit Maus und Tastatur praktisch, die ihr beide per Bluetooth oder USB anschließen könnt. Ein offizielles Tastatur Cover gibt es leider nicht.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test kam das S6 Lite 2024 auf eine Laufzeit von 7,5 Stunden. Für diesen Test lasse ich immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Test: Mein Fazit

Also, kann ich das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Edition empfehlen? Nein, zumindest nicht für alle. Ich finde viele sollten die Finger von diesem Tablet lassen. Und zwar weil es für die heutige Zeit ein schwaches Display bietet, nur 64GB Speicher hat und es keine 5G-Option gibt. Samsung bietet für das Tablet noch nicht mal ein gutes Tastatur Cover an.

Spannend ist es aber, wenn ihr ein möglichst günstiges Tablet mit S Pen sucht. Wie gesagt, der S Pen ist hervorragend und ich saß erst kürzlich wieder mit 15 Tablets mit Stift in meinem Büro und hab geschrieben und verglichen. Und es bleibt dabei, dass der S Pen in dieser Preisklasse deutlich besser ist, als was Lenovo oder Amazon zu bieten haben.

Zur unverbindlichen Preisempfehlung von 429 Euro würde ich das S6 Lite 2024 nicht kaufen. Aber einige Shops haben die Preise schon gesenkt und dann wird es spannender. Ich finde es ist dann eine gute Wahl, wenn ihr ein Tablet mit Stift sucht und euch das Galaxy Tab S9 FE zu teuer ist.

Das möchte ich nochmal betonen. Das S6 Lite 2024 ist nur eine gute Wahl, wenn euch das S9 FE zu teuer ist. Preise ändern sich ständig, darum kann ich nichts Pauschales sagen. Aber das S9 FE habe ich natürlich auch getestet und das bietet ein besseres Display, einen schnelleren Prozessor, ein hochwertigeres Design, optionale Tastatur Cover und mehr Speicherplatz. Wenn Preise ähnlich sind, ist das S9 FE eindeutig die bessere Wahl. Aber ist das S9 FE euch zu teuer und ihr sucht ein Tablet mit einem guten Stift, ist das S6 Lite 2024 eine gute Alternative. Aber nochmal, wirklich nur dann, wenn es ein gutes Stück günstiger als das S9 FE ist.