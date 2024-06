Lenovo Tab Plus: Entertainment-Tablet für Musikfans ab sofort erhältlich

Heute flatterte uns die Pressemitteilung zum Verkaufsstart des Lenovo Tab Plus ins Haus, einem 11,5 Zoll großen Entertainment-Tablet mit 2K-Display. Das LCD bietet eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln bei 400nits Helligkeit und eine Bildwiederholfrequenz von 90Hz. Angetrieben wird das mit Android 14 ausgelieferte Tablet von einer MediaTek G99 Octa Core CPU im Zusammenspiel mit 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher, erweiterbar per microSD-Karte um bis zu ein Terabyte. So weit nicht schlecht, aber das eigentliche Highlight des Lenovo Tab Plus liegt ganz woanders, nämlich in seinem Sound.

Um die bestmögliche Klangqualität zu erreichen, schlummern im nach IP52-Standard wasser- und staubdichten Gehäuse (268,3 x 174,25 x 7,77, 460 g inklusive integriertem Kickstand) insgesamt 8 JBL-Lautsprecher mit Dolby Atmos Unterstützung für brillanten 26 W Stereosound. Die Hi-Fi-Matrix-Speaker, jeweils vier Hochtöner und vier Force-Balanced-Tieftöner, ergeben in Kombination vier über das Gehäuse verteilte Boxen mit insgesamt 22 cm³. Bei der Verwendung von Kopfhörern wird hochauflösendes Audio mit 24 Bit und 96 kHz unterstützt. Zudem lässt sich das Tablet via Smartphone als Bluetooth-Box verwenden und ermöglicht individuelle Feinabstimmung der Lautstärke und Audioeinstellungen.

Zur weiteren Ausstattung des Tab Plus gehören eine Front- und Rückkamera mit jeweils 8 Megapixeln, Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2 Konnektivität sowie USB-C 2.0 und natürlich eine 3,5mm-Klinkenbuchse, damit ihr auch mit kabelgebundenen Kopfhörern in den vollen Musikgenuss kommt. Als Stromversorgung dient ein 8600mAh-Akku mit Option auf 45W-Schnellladen, der laut Datenblatt für bis zu 12 Stunden Streaming ausreichen soll. Ob das der Realität entspricht und wie sich das Lenovo Tab Plus darüber hinaus im Praxistest schlägt, erfahrt ihr spätestens morgen hier. Wir konnten bereits ein Exemplar für uns ergattern, wie ihr vermutlich schon an den Fotos erkannt habt.

Preis und Verfügbarkeit des Lenovo Tab Plus

Das Lenovo Tab Plus ist laut Pressemitteilung ab sofort erhältlich und es wird wohl noch diesen Monat überall im deutschen Handel erscheinen. Ihr bekommt es in der Farbvariante Luna Grey für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299 Euro. Das Tablet ist kompatibel mit dem Lenovo Tab Pen Plus und Lenovos Multi-Device Wireless Keyboard. Für dieses Gerät wird es mehrere OS-Upgrades über einen Zeitraum von zwei Jahren sowie Sicherheitsupdates bis einschließlich Juni 2028 geben.

Quelle(n): Lenovo