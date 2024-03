YouTube im Hintergrund laufen lassen: So geht es auch kostenlos

Es gibt tonnenweise Audio-Inhalte auf YouTube, ob Podcasts, Vorlesungen oder DJ-Sets. Es gibt keinen Grund, sie beim Abspielen aktiv anzuschauen, aber sobald ihr den Bildschirm eures Tablets ausschaltet oder zu einer anderen App wechselt, wird die Wiedergabe gestoppt. Es sei denn, ihr wisst, wie ihr YouTube auf eurem Tablet im Hintergrund abspielen könnt.

Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: die offizielle, von YouTube zugelassene, kostenpflichtige Methode sowie einen kostenlosen Workaround, den das Unternehmen in Zukunft vielleicht aber noch patchen wird. Wir gehen an dieser Stelle auf beide Methoden auf beide ein.

Browser-basierte Methoden (kostenlos)

Firefox (Android, iOS)

Wenn ihr YouTube-Videos auf Android kostenlos im Hintergrund abspielen wollt, solltet ihr den Firefox-Browser herunterladen. Chrome hat eine ähnliche Funktion, aber ich habe sie nie zum Laufen gebracht. Daher empfehle ich Firefox für eine reibungslose Lösung. Ich habe diese Methode auf meinem Honor Pad X9 getestet.

Zunächst geht ihr in die Firefox-Einstellungen, scrollt runter zum Abschnitt „Erweitert“ und ändert „Links in Apps öffnen“ auf „Nie“. Ich denke nicht, dass dieser Schritt zwingend notwendig ist, aber er stellt sicher, dass Firefox Websites und Links nicht an ihre jeweiligen Apps (wie YouTube) weiterleitet.

Sobald das erledigt ist, öffnet ihr die YouTube-Website mit Firefox. Navigiert zu dem Video, das ihr im Hintergrund abspielen wollt und tippt auf das Symbol Einstellungen oben rechts im Firefox-Fenster. Wählt im Dropdown-Menü „Desktop-Site“. Die Seite wird dann neu geladen und zeigt die Desktop-Version von YouTube an. Spielt nun euer Video ab.

Sobald das Video abgespielt wird, könnt ihr zu eurem Startbildschirm zurückkehren und das Video sollte weiterlaufen. Auf Android wird es im Benachrichtigungsbildschirm abgespielt. Unter iOS sollte das Video im Bild-in-Bild-Modus des Betriebssystems abgespielt werden, den ihr dann ausblenden könnt.

Beachtet jedoch, dass diese Methode einige Macken hat. Zum Beispiel funktionierte sie nicht mehr, nachdem ich auf meinem Tablet versehentlich auf eine Benachrichtigung einer Podcast-App getippt hatte. Ich musste Firefox erst neu starten, damit die Desktop-Site-Methode wieder funktionierte. Das ist zwar nur ein kleines Problem, das euch vielleicht gar nicht begegnen wird, aber ich fand es dennoch erwähnenswert.

Das größte Manko ist jedoch, dass YouTube einen Weg finden könnte, diese Schwachstelle zu beheben. Immerhin macht dieser Workaround eine der besten Funktionen von YouTube Premium irrelevant. Daher ist es nur logisch, dass YouTube dies tunlichst verhindern möchte, um alle dazu zu zwingen, seinen kostenpflichtigen Premium-Dienst zu abonnieren.

Aber bis es so weit ist, wünsche ich euch viel Spaß beim kostenlosen Abspielen von Videos im Hintergrund!

Brave Browser (iPad)

Brave ist ein beliebter und zudem auf Sicherheit und Privatsphäre bedachter Browser für das iPad. Die Android-Version enthält nicht dieselben Funktionen.

Auf dem iPad bietet der Brave Browser Features wie eine integrierte Firewall und VPN und verfügt standardmäßig über einen Werbeblocker. Die interessanteste Funktion für unsere Zwecke ist jedoch die Brave Playlist-Funktion.

Mit Brave Playlist könnt ihr YouTube-Videos offline abspielen; einer unserer Autoren hat die Funktion getestet und bestätigt, dass die Videos auch ohne WLAN weiterlaufen. Fügt Videos zur Wiedergabeliste hinzu und ihr könnt sie ansehen oder anhören, wann immer ihr wollt – praktischerweise auch bei ausgeschaltetem Bildschirm. Das ist eine großartige Funktion und macht Brave zu einem der besten Browser für euer iPad.

Samsung Internet

Wenn ihr ein Samsung-Tablet (wie das neue Samsung Galaxy A9+) benutzt, könnt ihr mit Samsung Internet erzwingen, dass YouTube-Videos im Hintergrund abgespielt werden, auch wenn ihr den Browser verlasst.

Um diese Funktion zu aktivieren, öffnet die Einstellungen von Samsung Internet und sucht nach „Nützliche Funktionen“. Dann tippt ihr auf die Option „Hintergrundwiedergabe“, wo ihr drei Möglichkeiten zur Auswahl habt: „Ein“, „Nur über Kopfhörer oder externe Lautsprecher“ und „Aus“. Wählt eine der ersten beiden Optionen und schon sollte es klappen.

YouTube-Videos sollten nun im Hintergrund weiter abgespielt werden, auch wenn ihr den Bildschirm ausschaltet.

YouTube Premium (kostenpflichtig)

Ihr wollt eine einfachere und definitiv zukunftssichere Methode, um YouTube-Videos im Hintergrund abspielen zu können? In diesem Fall solltet ihr euch bei YouTube Premium anmelden.

YouTube Premium ist der Abo-Service der Videoplattform, falls ihr noch nicht davon gehört habt. Zu den wichtigsten Verkaufsargumenten zählt die werbefreie Wiedergabe von Inhalten. Aber auch das Herunterladen von Videos und vor allem die Möglichkeit, YouTube-Videos im Hintergrund abzuspielen, gehören dazu.

Wenn ihr YouTube Premium abonniert habt, ist die Hintergrundwiedergabe standardmäßig aktiviert, sodass ihr keine weiteren Einstellungen vornehmen müsst. Sobald ihr ein Video abspielt und zu eurem Startbildschirm zurückkehrt, werdet ihr feststellen, dass das Video in einem kleinen Bild-in-Bild-Fenster weiterläuft. Das Video wird auch weiter abgespielt, wenn ihr euren Bildschirm ausschaltet.

Wenn ihr das kleine Videofenster nicht sehen wollt, nachdem ihr die App minimiert habt, geht in die Einstellungen der YouTube-App, tippt auf „Allgemein“, scrollt runter zu „Bild-im-Bild“ und deaktiviert es. Ich mag die Mini-Ansicht generell ganz gern, aber für reine Audio-Podcasts und ähnliche Inhalte ist sie sinnlos. Ihr könnt die Hintergrundwiedergabe auch deaktivieren, aber das führt den Zweck von YouTube Premium meiner Meinung nach ad absurdum.

Mit YouTube Premium habt ihr übrigens auch Zugriff auf YouTube Music, eine der besten Musik-Streaming-Apps auf Android. Das ist keine große Sache, wenn ihr bereits andere Streaming-Dienste wie Spotify oder Tidal abonniert habt, aber es trägt dazu bei, dass sich der Abonnementpreis für YouTube Premium etwas mehr lohnt.

Und das ist auch der springende Punkt, um den es hier geht: der Mehrwert. YouTube Premium ist nicht ganz billig und kostet euch aktuell 12,99 € im Monat (oder 23,99 € monatlich für ein Familienabo). Das ist sicherlich ein stolzer Preis für die werbefreie Wiedergabe von Videos im Hintergrund. Ist euch dieses Feature so viel wert? Das könnt nur ihr entscheiden.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.