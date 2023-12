Die besten Musik Apps für Android: Streamen & genießen | 2023 Edition

Viele Menschen hören in ihrer Freizeit gerne Musik und auch ich kann mich stundenlang mit dem Hören meiner Lieblingssongs beschäftigen. Neben der vorinstallierten Musikplayer-App auf eurem Gerät gibt es viele andere Apps zum Musikhören im Google Play Store. Wir schauen uns in diesem Artikel die unserer Meinung nach besten Musik-Apps für Android-Tablets an und schauen, welche Alternativen zu den bekannteren Apps ihr eventuell ausprobieren solltet.

Die besten Musik-Streaming-Apps

Musik-Streaming-Apps benötigen in der Regel eine Internetverbindung, um Audiodateien zu streamen, die nicht auf eurem Android-Smartphone oder -Tablet gespeichert werden. Einige Apps erlauben zwar das Herunterladen von Songs oder Abspielen importierter Audiodateien, aber ihr Schwerpunkt liegt nicht auf diesen Funktionen. Hier bekommt ihr vier Empfehlungen.

Spotify

Spotify ist derzeit zweifellos die beste App zum Streamen von Musik, denn hier findet ihr wirklich eine Unmenge an Content. Keine der konkurrierenden Musik-Apps kommt an diese Masse an Inhalten heran und als Benutzer findet ihr über die Suche nicht nur beliebte Songs, sondern auch diverse unbekanntere Interpreten. Die Spotify-App erstellt euch regelmäßig personalisierte Wiedergabelisten, sobald der Algorithmus euren Musikgeschmack erkannt hat. Ihr könnt wann immer ihr wollt aus Millionen von Titeln wählen und es wird täglich neue Musik hochgeladen.

Wer weitere Vorteile nutzen möchte, kann Spotify Premium abonnieren. Mit dem Premium-Zugang könnt ihr eure Musik komplett werbefrei hören. Zudem lassen sich im Abo Titel für die Offline-Wiedergabe herunterladen, ihr könnt Songs in einer Wiedergabewarteschlange organisieren, zusammen mit Freunden gemeinsame Playlist erstellen und Musik in höherer Audioqualität hören. Außerdem könnt ihr pro Monat 15 Stunden lang Hörbücher hören. Das Abo-Modell ist aktuell in vier verschiedenen Stufen verfügbar.

YouTube Music

YouTube Music ist eine Musik-Streaming-App von Google, die ihr zum Musikhören einfach mit eurem Google-Konto nutzen könnt. Die Benutzeroberfläche hat viele Ähnlichkeiten mit der Standard-YouTube-App, weshalb sich die meisten von euch in dieser App vermutlich schnell zurechtfinden werden. Wie Spotify erstellt auch YouTube Music kuratierte Wiedergabelisten, die euren persönlichen Musikgeschmack widerspiegeln.

Sowohl YouTube Music als auch Spotify haben riesige Bibliotheken, aber ein wesentlicher Unterschied ist die Audioqualität. Während Spotify euch wenn ihr ein Premium-Abonnement abschließt, bis zu 320 kbps liefert, bekommt ihr bei YouTube Music selbst mit YouTube Premium Abo lediglich 256 kbps. Bei den kostenlosen Konten liegt die maximale Tonqualität bei 160 KBit/s bzw. 128 KBit/s.

Wer ein YouTube Premium-Abonnement besitzt, kann die kostenpflichtigen Funktionen von YouTube Music nutzen. Dazu gehören z. B. werbefreie Nutzung, Abspielen im Hintergrund und die Möglichkeit, Songs offline zu hören. Wenn ihr zwischen Spotify und YouTube Music schwankt, empfehle ich euch, euren persönlichen Favoriten zu wählen.

Amazon Music

Amazon Music mag weniger beliebt sein als die beiden oben genannten Apps, bietet aber ebenfalls eine sehr umfangreiche Bibliothek. Schlussendlich unterscheidet sich diese App nicht allzu sehr von Spotify und YouTube Music, da ihr auch hier von der Plattform kuratierte Wiedergabelisten bekommt, um neue Musik zu entdecken. Und Möglichkeiten dazu gibt es dank über 100 Millionen Titeln mehr als genug.

Amazon Prime-Abonnenten dürfen sich über werbefreien Musikgenuss freuen. Wer sich zusätzlich für Amazon Music Unlimited entscheidet, bekommt mit 3D-Audio ein räumliches Klangerlebnis, das euch den Ton aus allen Richtungen wahrnehmen lässt. Der Dienst bietet zudem eine höhere Qualität in unkomprimiertem HD und Ultra HD Audio, wenn ihr das kostenpflichtige Upgrade wählt.

Obwohl Amazon Music weitaus weniger bekannt ist, ist es dennoch ein würdiger Konkurrent und verdient es somit, auf dieser Liste zu stehen. Wer eine Pause von der Musik braucht, findet in der Bibliothek auch diverse Podcasts zum Anhören.

TIDAL

TIDAL ist die erste HiFi-Musik-App und bietet für Audiophile eine Audioqualität von bis zu 24 Bit, 192 kHz. Neben gut 100 Millionen Songs bietet TIDAL auch eine Vielzahl an Videos in derselben glasklaren Tonqualität. Im Gegensatz zu den oben genannten Diensten gibt es bei TIDAL allerdings kein kostenfreies Angebot. Ihr könnt die App aber 30 Tage lang kostenlos testen, bevor ihr bezahlen müsst.

Da es sich bei TIDAL um einen kostenpflichtigen Dienst handelt, werdet ihr beim Hören von Musik durch keinerlei Werbung gestört. Ansonsten stehen euch die typischen Funktionen einer Musik-Streaming-App zur Verfügung, wie z. B. kuratierte Playlists, gemeinsames Hören von Musik mit Freunden und vieles mehr.

Ich rate allerdings davon ab, ein TIDAL-Abonnement abzuschließen, so lange ihr nicht über die notwendige HiFi-Ausrüstung verfügt, um von den hochauflösenden Audiodateien auch wirklich zu profitieren. Ihr benötigt zum Beispiel einen HiFi-Musikplayer. Wer TIDAL in voller Qualität genießen möchte, findet auf der Website eine Liste der unterstützten Geräte.

Musik-Player-Apps

Im Gegensatz zu Musik-Streaming-Apps sind Musik-Player für die Wiedergabe von heruntergeladener Musik, welche direkt auf eurem Gerät oder einer Micro-SD-Karte gespeichert ist, konzipiert. Ihr müsst nicht mit dem Internet verbunden sein, um diese Apps nutzen zu können.

Neutron Music Player

Neutron Music Player ist eine Musik-Player-App für Audiophile, die hochwertige Audiodateien mit bis zu 32 Bit und 1,536 MHz abspielt. Die proprietäre Audio-Engine des Players verarbeitet Audiodateien unabhängig von Android. Wer einen USB-Digital-Analog-Wandler (DAC) besitzt, kann Neutron Audiodaten über diesen ausgeben, um die besten Hörergebnisse zu erzielen.

Einige der Funktionen des Neutron Music Players, wie ein parametrischer Equalizer, grafischer Equalizer, Crossfeed und Kompressor sind nur für Benutzer gedacht, die eine Feinabstimmung ihres Hörerlebnisses bevorzugen. Ähnlich wie bei TIDAL empfehlen wir diese App nur, wenn ihr etwas Erfahrung mit HiFi-Audio habt und vom Mehrwert der App auch wirklich profitiert.

Der Neutron Music Player ist eine kostenpflichtige App, aber ihr könnt eine 5-Tage-Testversion herunterladen, bevor ihr euch zum Kauf entscheidet. Nur sehr wenige Musikplayer können mit dieser App konkurrieren, weshalb sie den ersten Platz auf unserer Liste einnimmt.

Musicolet

Musicolet ist ein reiner Offline-Musikplayer, der das Internet nicht einmal nutzt. Er spielt nur Audiodateien auf dem internen Speicher eures Geräts oder einer externen SD-Karte ab. Daher werdet ihr bei der Verwendung der Schnittstelle auch keinerlei Werbung hören oder sehen. Die Nutzung der App ist immer kostenlos und dafür gilt den Musicolet-Entwicklern unser Dank.

Denn Musicolet unterstützt im Gegensatz zu anderen Musikplayern gleich mehrere Warteschlangen. Ihr könnt also jederzeit zu eurer Jazz-Warteschlange wechseln, wenn ihr keine Lust mehr auf Progressive Metal habt. Wenn ihr wieder in der Stimmung auf härtere Gitarren-Riffs seid, hört ihr einfach da weiter, wo ihr aufgehört habt. Wer die Frequenzen anpassen möchte, findet im Player einen umfangreichen Equalizer mit zwischen drei bis 31 einstellbaren Frequenzbändern.

Für den Fall, dass ihr eure Lieblingssongs mitsingen möchtet, unterstützt Musicolet zudem auch Lyrics. Die App kann Lyrics-Dateien erstellen, die mit euren Songs synchronisiert werden, ihr könnt aber auch Dateien mit Songtexten herunterladen und auf euer Smartphone oder Tablet importieren. Dafür, dass Musicolet kostenlos ist, verfügt dieser Player über einen erstaunlich umfangreichen Funktionsumfang.

Omnia Music Player

Der Omnia Music Player von Rhythm Software ist eine weitere kostenlose App der Spitzenklasse, die ein hervorragendes Musikerlebnis verspricht. Sie enthält keinerlei Werbung und spielt verlustfreie Dateien einwandfrei ab. Die Oberfläche der App ist benutzerfreundlich gestaltet und überzeugt zudem durch ihr hübsches Design, wenn ihr Wert auf Ästhetik legt.

Zum Funktionsumfang gehören ein 10-Band-Equalizer mit Voreinstellungen, ein auf Freeverb basierender, einstellbarer Hall, Klangausgleich, Crossfader sowie Unterstützung für Google-Sprachbefehle. Die Wiedergabequalität ist dank einer integrierten Audio-Engine hörbar besser als die von Android. Falls ihr euch Sorgen macht, beim Musikhören einzuschlafen, aktiviert ihr einfach den integrierten Sleep Timer.

Der Omnia Music Player kann kostenlos heruntergeladen werden, ihr könnt aber auch einige Premium-Add-ons kaufen, um die Entwickler finanziell zu unterstützen. Sämtliche Premium-Funktionen sind aber optional und kein Muss, um mit diesem Player Spaß haben zu können.

Lesen: Die 8 besten Gelegenheitsspiele für Android Tablets | 2023 Edition

Oto Music

Während viele Musikplayer sich in optischen Reizen überbieten, werden die Minimalisten unter euch Oto Music lieben. Diese App hat ein schlichtes und selbsterklärendes Design, womit der Player schnell zu beherrschen ist. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, Akzent- und Highlight-Farben nach euren Vorlieben zu ändern. Auf Geräten mit AMOLED-Display kann auch zu einem AMOLED-Theme mit herrlich kräftigen Schwarztönen gewechselt werden.

Zu den Funktionen gehören ein Equalizer, lückenlose Wiedergabe, benutzerdefinierte und intelligente Wiedergabelisten, Unterstützung für Songtexte und vieles mehr. Wer Widgets auf dem Bildschirm bevorzugt, kann bei Oto Music zwischen fünf Designs wählen, welche für unterschiedliche Displaygrößen geeignet sind. Was Lyrics betrifft, so könnt ihr diese über die App herunterladen und bearbeiten.

Oto Music ist kostenlos erhältlich und bietet alles, was Musikfans in einer App brauchen. Zwar gibt es einige In-App-Kaufoptionen, aber wie beim Omnia Music Player kommt ihr auch gut ohne diese zusätzlichen Features aus.

Simple Music Player

Beim Simple Music Player ist der Name Programm. Diese App zielt ganz darauf ab, eure Lieblingssongs möglichst übersichtlich und unkompliziert abzuspielen. Während Oto Music bereits auf ein minimalistisches Design setzt, geht der Simple Music Player noch einen Schritt weiter. Ihr erhalten wirklich nur die grundlegendsten Basis-Funktionen, die heutige Musik-Apps bieten.

Die Funktionen beinhalten nicht viel mehr als die Erstellung von Wiedergabelisten, einen einfachen Equalizer und Widgets. Der Simple Music Player bietet nichts als das Nötigste. Aber aus genau diesem Grund ist er in unserer Liste. Viele Musik-Apps können gerade Anfänger mit ihren Funktionen schnell überrumpeln. Mit dieser App bekommt ihr weniger Funktionen als bei manchen vorinstallierten Standard-Musikplayer-Apps, aber manche Nutzer wollen eben genau das: Einfach nur Musik hören. Und natürlich ist der Simple Music Player kostenlos.

Fazit

Musik-Streaming-Dienste machen euch sowohl berühmte als auch unbekannte Songs und Interpreten weithin verfügbar und sie sind einfach in der Anwendung, weil ihr keine Audiodateien herunterladen müsst. Manche Leute ziehen es andererseits vor, ihre Musik herunterzuladen und genau hier kommen die besten Musikplayer ins Spiel. Alle neun oben genannten Apps sind absolut zuverlässige Dienste, denen ihr zu einhundert Prozent vertrauen könnt. Hoffentlich findet ihr eine App, die euren Bedürfnissen entspricht. Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Android-Apps ihr zum Hören von Musik auf Smartphone und Tablet verwendet!

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.