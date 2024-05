iPad Spiele zu zweit auf einem iPad spielen: Meine 10 Favoriten

Wenn es darum geht, gemeinsam auf ein und demselben iPad zu zocken, um euch beispielsweise lange Zugfahrten zu versüßen, gibt es einige coole Games im Apple App Store, die wir euch ans Herz legen möchten. Von kurzweiligen Minispielen bis zu kniffligen Strategiespielen gibt es fürs iPad und iPhone coole Spiele, die für langen Spielspaß sorgen.

Geht es euch um kurzweiligen Spielspaß und ihr habt Lust auf unterschiedliche Minispiele, empfehlen wir euch „2 Player Games: the Challenge“. Habt ihr Lust auf einen richtigen Partyhit, der den Stimmungsbarometer bei eurem nächsten Familientreffen in ungeahnte Höhen treiben wird, dann solltet ihr unbedingt „Spaceteam“ ausprobieren.

Schachliebhaber kommen hingegen mit der tollen iPad-Umsetzung des Denksports in Form von „Real Chess 3D“ voll auf ihre Kosten.

Die besten iPad Games zu zweit: Unsere Favoriten

Wir präsentieren euch im Folgenden einige der besten Games, die ihr zusammen auf einem Gerät spielen könnt, im Detail.

1. 2 Player Games: the Challenge

Wenn ihr zusammen mit eurem Kumpel auf demselben iPad zocken möchtet, ist „ Player Games the Challenge“ eine super Wahl!

Dieses Spiel bietet viele unterschiedliche Minispiele wie Elfmeter, Tischtennis, Lufthockey, Basketball und Minigolf, die ihr zusammen auf einem iPad spielen könnt. Die Grafik ist ziemlich minimalistisch und eher zweckmäßig, besitzt aber einen gelungenen Stil. Doch auch wenn euch hier kein Grafikfeuerwerk geboten wird, macht das Spiel zusammen mit einem guten Freund bzw. einer Freundin verdammt viel Laune!

Ihr könnt übrigens auch gegen die KI in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen, wenn ihr gerade keinen menschlichen Mitspieler an eurer Seite habt, das macht aber ehrlicherweise deutlich weniger Spaß.

Das Spiel ist kostenlos und enthält Werbung. Ihr habt jedoch auch die Möglichkeit, diese für 1,99 Euro dauerhaft zu deaktivieren.



Im Apple Store besitzt das Spiel übrigens bei über 5000 Rezensionen eine sehr gute Bewertung von 4,8 Sternen.

2. Spaceteam

In Spaceteam übernehmt ihr gemeinsam die Kommandozentrale eines Raumschiffs und arbeitet zusammen, um Anweisungen innerhalb einer bestimmten Zeit auszuführen. Hier zählt Teamwork und Konzentration gleichermaßen. Was erstmal unspektakulär klingt, hat sich beim Ausprobieren mit Freunden schnell als echter Partykracher erwiesen.

Der Ablauf des Spiels ist schnell erklärt. Jeder Spieler erhält ein Bedienfeld voller Knöpfe, Schalter und Schieberegler. Eine Anweisung erscheint auf dem Bildschirm und verlangt von dem jeweiligen Spieler, einen bestimmten Regler zu verwenden. Möglicherweise gibt es diesen Regler auf deinem Bedienfeld, vielleicht aber auch lediglich auf dem eines Mitspielers. Wenn sich der Regler nicht bei dir befindet, gilt es, die Anweisung deinen Mitspielern mitzuteilen – was meistens in lautem Gebrüll und Lachanfällen ausartet. Die Anweisungen lauten dann zum Beispiel:„Setze den Regler auf 3“ oder „Aktiviere den Schalter xy“.

Eure Mitspieler müssen dann so schnell wie möglich die Anweisung umsetzen, bevor die Zeit abläuft. Währenddessen erhalten auch sie Anweisungen und brüllen dich an, während sie selbst hektisch daran arbeiten, Anweisungen zu erledigen, über die du und andere gerade lautstark reden.

Wenn ihr einen Sektor überstanden habt, geht es weiter zum nächsten und ihr erhaltet jeweils ein neues, zufällig erstelltes Bedienfeld.

Es dauert nur ein paar Sektoren und das Spielgeschehen wird super schnell und hektisch. Das Spiel verwandelt sich dann in eine verdammt witzige Mischung aus wildem Geschrei, lautem Gelächter und hektischem Bildschirm-Geklopfe. Einige der Teile auf dem Bedienfeld haben echte Namen, aber die meisten bestehen aus frei erfundenem Technik-Vokabular. Oder hab ihr schon mal von einem „Phonogleitmittel“ gehört?

Das Spiel macht vor allem mit guten Freunden tierisch Spaß und ist ein richtiger Partyhit!

Ihr könnt Spaceteam kostenlos im Apple App Store herunterladen, es gibt jedoch In-App-Käufe in dem Spiel.

3. Outwitters

Outwitters ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das auf einem hexagonalen Spielfeld stattfindet. Die Spieler kontrollieren eine von vier verschiedenen Rassen und kämpfen darum, die feindliche Basis zu zerstören, während sie gleichzeitig ihre eigene verteidigen. Der erste Spieler, der die feindliche Basis zerstört, gewinnt.

Ihr habt eine begrenzte Anzahl von Einheiten, die ihr auf dem Spielfeld platzieren können. Jede Einheit hat unterschiedliche Fähigkeiten und Bewegungsmuster.

Es stehen euch vier Rassen bzw. Fraktionen zur Auswahl, jede mit einzigartigen Fähigkeiten und Einheiten.

Die „Adorables“ sind kleine, pelzige Kreaturen. Ihre Einheiten sind schnell und wendig. Die „Veggienauts“ sind wiederum pflanzliche Kreaturen, die über besondere Fähigkeiten im Zusammenhang mit Pflanzen verfügen. Ihre Einheiten können Heilkräfte nutzen.

Außerdem gibt es die „Scallywags“, die an Piraten erinnern und vor allem auf Einheiten mit ferngesteuerten Angriffen setzen.

Zu guter letzt gibt es die Rasse „Feedback“, die aus roberartigen Einheiten mit fortschrittlicher Technologie besteht. Diese Einheiten setzen primär auf sehr gute Rüstung und starke Angriffskraft.

Jede Rasse verfügt zudem über eine ultimative Einheit, die über besonders starke Fähigkeiten verfügt. Das strategische Einsetzen dieser ultimativen Einheiten kann den Verlauf des Spiels maßgeblich beeinflussen.

Wichtig ist in Outwitters neben einem guten Einheitenmanagement auch ein gutes Ressourcenmanagement. Im Laufe des Spielgeschehens verdient ihr „Wits“, die als Ressource für das Bewegen von Einheiten, Angriffe und das Beschleunigen des Einheitenwachstums verwendet werden. Die effektive Nutzung von Wits ist entscheidend für den Erfolg im Spiel.



Outwitters fühlt sich ein bisschen so an wie eine Kombination aus Schach, „Capture the Flag“ und „Schiffe versenken“ und wird auch nach unzähligen Matches nicht langweilig. Das Spiel erfordert strategisches Denken und gute Planung, da ihr sowohl offensive als auch defensive Taktiken einsetzen müsst, um zu gewinnen. Die Wahl der richtigen Einheiten, das Positionieren auf dem Spielfeld und das Antizipieren der Gegnerbewegungen sind entscheidend für den Sieg.

Ihr könnt in 1-gegen-1- oder 2-gegen-2-Schlachten gegeneinander antreten. Outwitters lässt sich sowohl online als auch im Pass-and-Play-Modus auf einem iPad zocken und ist eines der besten Strategie-Games im Apple App Store.

4. 4 Player Reactor

Wenn ihr auf der Suche nach einem spaßigen Offline-Mehrspieler-Game auf ein und dem selben iPad seid, dürfte euch auch „4 Player Reactor“ begeistern.

In der App könnt ihr euch in zwölf unterschiedlichen Spielen messen, die nicht nur euer Wissen, sondern auch eure Reflexe auf die Probe stellen.

Egal, ob ihr nach einer lustigen Unterhaltung für zwischendurch sucht oder vorsorglich ein spaßiges Spiel für den nächsten Familienspieleabend herunterladen wollt, „4 Player Reactor“ ist eine klasse Wahl.

Zur Auswahl stehen zwölf kurzweilige Spiele. In „Flags“ könnt ihr beispielsweise euer Wissen über Flaggen aus aller Welt testen. Schnelles Denken ist hingegen gefragt, wenn es darum geht, mathematische Gleichungen zu lösen. Außerdem könnt ihr euer Wissen über die Hauptstädte verschiedener Länder auf die Probe stellen und euch in vielen weiteren Denk- und Reflexspielen messen.

Ihr könnt das Spiel zu viert auf einem iPad zocken.

Egal ob das nächste Familientreffen bevorsteht oder ihr eine lange Autofahrt etwas spaßiger gestalten wollt, „4 Player Reactor“ ist eine klasse Möglichkeit, euren Alltag unterhaltsam aufzulockern.

Ihr könnt das Spiel kostenlos zu zweit Spielen. Wenn ihr das Game zu dritt oder zu viert zocken wollt, kostet dies einmalig 99 Cent.

5. Feuer and Wasser: Online Co-op

Wenn es um spaßige Spiele geht, die ihr gemeinsam mit guten Freunden zocken könnt, darf auch „Feuer und Wasser: Online Co-op“ nicht fehlen.

Bei dem Game handelt es sich um einen kniffligen Plattformer, in dem es vor allem um Teamwork und das Lösen von Rätseln geht. Auf dem Weg durch den Wald gilt es zudem, so viele Edelsteine wie möglich zu sammeln. Im Laufe des Spielgeschehens nutzt ihr geschickt Schalter, Hebel und Plattformen, um euch euren Weg zu ebnen.

In „Feuer und Wasser“ steuert ihr einen von zwei Charakteren und müsst euch den Weg durch den mit Fallen gespickten Wald bahnen. Ein Spieler steuert „Fireboy Jim“, der unbedingt das blaue Wasser vermeiden muss, wenn er überleben will und der andere Spieler schlüpft in die Roller von „Watergirl Marry“ und muss das rote Feuer meiden. Zudem müssen sich beide Spiele vor dem grünen Gift fern halten.

Ihr könnt „Feuer und Wasser“ alleine im Einzelspielermodus spielen oder zu zweit auf einem iPad, indem ihr euch abwechselt. Streng genommen könnt ihr das Spiel also nicht gleichzeitig zu zweit auf einem iPad spielen, aber aufgrund der beiden verschiedenen Charaktere und weil es kein Zeitlimit gibt, bietet es sich trotzdem an. Zudem gibt es einen Online-Co-op-Modus, in welchem ihr mit anderen Spielern aus der ganzen Welt gemeinsam zocken könnt. Cool finde ich auch, dass ihr das Spiel plattformübergreifend genießen könnt, ihr könnt also zum Beispiel auf dem iPad auch online gegen Spieler mit einem Android Tablet spielen.

Ihr könnt „Feuer und Wasser: Online Co-op“ kostenlos im Apple App Store herunterladen.

6. Real Chess 3D

Real Chess 3D sieht nicht nur verdammt schick und realistisch aus, ihr könnt es auch auf demselben iPad mit einem Freund spielen.

Im Zwei-Spieler-Modus ändert sich die Perspektive nach jedem Zug, sodass ihr und euer Gegenspieler in Ruhe aus eurer jeweiligen Sicht eure Züge planen und durchführen könnt. Außerdem speichert das Game jederzeit euren Spielfortschritt, sodass ihr eine Partie von dem Punkt fortsetzen könnt, an dem ihr aufgehört habt.

Vor der Partie habt ihr die Möglichkeit, das Spiel nach euren Wünschen und Vorlieben anzupassen. Ihr könnt aus verschiedenen Optionen für das Spielfeld, die Spielsteine, die Ränder und den Tisch wählen.

Es ist selbstverständlich auch möglich, gegen einen KI-Gegner anzutreten, wenn ihr gerade mal keinen menschlichen Mitspieler am Start habt.

Besonders gut gelungen ist die schicke 3D-Optik, auf die man in den meisten anderen Schach-Apps verzichten muss. Ihr könnt zudem die Ansicht des Spielfelds individuell via Touchscreen verändern und näher hineinzoomen oder die Perspektive verändern. So kommt es euch nach einer gewissen Zeit tatsächlich so vor, als würdet ihr auf einem realen Brett spielen. Schön ist auch die meditative Hintergrundmusik, die eure Konzentration fördert und zu etwas Entspannung bei hitzigen Partien beiträgt.

Ihr könnt Real Chess 3D kostenlos im Apple App Store herunterladen.

7. Monopoly

Monopoly fürs iPad bietet eine zeitgemäßige Version des konventionellen Brettspiels, die den Kern des Originals perfekt einfängt.

Ihr könnt Monopoly allein, mit euren Liebsten oder Spielern aus aller Welt spielen. Besonders viel Spaß kommt natürlich im lokalen „Pass’n’Play“-Modus auf, in dem ihr Monopoly mit eurer Familie oder euren Freunden auf dem selben iPad zocken könnt.

Die iPad-Version sieht echt schick aus und fängt des Charme des Brettspiels wunderbar ein. Das Spielfeld ist in einer ansehnlichen 3D-Optik gestaltet und lässt sich auf dem iPad intuitiv bedienen. Ihr erhaltet eine originalgetreue Nachbildung des klassischen Monopoly-Bretts inklusive bekannten Straßen, Bahnhöfen und usw.

Was etwas nervig ist, sind die sich wiederholenden Animationen, die immer genau gleich aussehen und ein bisschen zu lange dauern. Hier wäre es cool, wenn man die Animationen in den Optionen beschleunigen oder gänzlich abschalten könnte.

Einen entscheidenden Vorteil der digitalen Version gegenüber des analogen Pendants kann man allerdings nicht abstreiten: Verlorene Geldscheine oder Spielfiguren gehören endlich der Vergangenheit an.

Monopoly ist für 4,99 Euro als Basis-Version im Apple App Store erhältlich. Weitere Spielbretter und Figuren kosten zusätzliches Geld. Letztendlich ist die Basis-Version, meiner Meinung nach, aber vollkommen ausreichend, denn das Spielprinzip bleibt ja immer gleich und weitere Spielbretter sind eigentlich nicht notwenig. Das Spiel enthält keine Werbung und ihr könnt es – genau wie das klassische analoge Brettspiel – auch komplett offline genießen.

8. Mensch ärgere dich nicht

„Mensch ärgere dich nicht“ ist ein weiterer Brettspiel-Klassiker, den ihr mit bis zu drei Mitspielern auf demselben iPad zocken könnt.

Das Spiel haben schon meine Urgroßeltern heiß und innig geliebt und das Brettspiel hat auch heutzutage in der digitalen Version nichts von seiner Faszination verloren.

Nur selten war der Spruch „Des einen Leid ist des anderen Freud.“ zutreffender als in diesem Game.

Die unkomplizierten Spielregeln in Kombination mit dem unvorhersehbaren Würfelglück sorgen dafür, dass das Spiel angenehm kurzweilig ist und immer wieder zu einer neuen Partie einlädt. „Mensch ärgere dich nicht“ ist das ideale Familienspiel und die iPad-Version ist eine klasse Umsetzung.

Euer iPad dient hier als normales Spielfeld, ganz so wie bei der echten analogen Brettspiel-Version. Ihr macht es euch also mit euren Liebsten vor dem iPad gemütlich und schon steht einem gepflegten Spieleabend voller Schadenfreude nichts mehr im Wege. So sollten Brettspiele-Adaptionen fürs iPad aussehen.

Wie würfelt man eigentlich auf dem Tablet? Ganz easy: Ihr schüttelt das iPad einfach! Alternativ könnt ihr auch über die Würfel wischen. Anschließend heißt es dann Daumen drücken.

Ihr könnt gegen menschliche Mitspieler aus Fleisch und Blut oder gegen KI-Gegner antreten. Natürlich macht es deutlich mehr Laune, gegen eure Liebsten zu spielen.

Ein großer Vorteil der iPad-Version, wie schon bei der digitalen Monopoly-Variante: Hier geht keine einzige Spielfigur und kein Würfel verloren.

Ihr könnt das Spiel kostenlos im Apple App Store herunterladen, es gibt jedoch Werbung. Ihr habt aber die Möglichkeit, die Werbung für einmalig 5,49 Euro dauerhaft zu deaktivieren.

9. Scrabble GO

Scrabble GO ist eine überarbeitete und erweiterte Version des beliebtesten Wortspiels fürs iPad. Es bietet jede Menge Spielmodi und ist das ideale Spiel für die ganze Familie.

Mit dem offiziellen Spielbrett, den Buchstaben und den Scrabble-Wörterbüchern bietet Scrabble GO quasi die gleiche Spielerfahrung wie in der analogen Version. Am meisten Spaß macht das Game natürlich, wenn ihr gegen eure Liebsten antretet. Ihr könnt das Spiel sowohl online als auch offline mit Freunden oder eurer Familie zocken.

Cool finde ich, dass ihr auch mit benutzerdefinierten Buchstaben spielen könnt.

In der digitalen Version gibt es zudem vier neuen Wortspiele.

Da wäre zum einen der „Duell-Modus“: Hierbei handelt es sich um ein schnelles Kopf-an-Kopf-Scrabble. Ihr tretet gegen Spieler ähnlicher Fähigkeiten an und macht jeweils fünf Züge. Dabei müsst ihr euch allerdings beeilen, denn jeder Zug läuft auf Zeit.

„Wortabwurf“ ist wiederum ein sich ständig änderndes Wortsuchspiel. Eure verwendeten Buchstaben werden ersetzt, wodurch sich die übrigen Buchstaben verschieben und neue Möglichkeiten eröffnen.

Wenn ihr auf Anagramme steht, solltet ihr den „Tumbler“ ausprobieren: Dieser Modus fordert euch heraus, so viele Wörter mit hohen Punkten wie möglich aus einem sich drehenden Satz von Buchstaben in begrenzter Zeit zu finden. Boni erhaltet ihr für Wortlänge und einzigartige Wörter.

In „Rush“ – einem Solo-Scrabble-Modus – versucht ihr wiederum auf einem kleineren 11×11-Brett Züge mit hohen Punktzahlen zu machen. Die Zeit und die Anzahl der Züge sind dabei begrenzt.

Ihr könnt Scrabble Go auch eins gegen eins gegen den Computer im Übungsmodus zocken, um eure Fähigkeiten zu trainieren und neue Strategien auszuprobieren.

Insgesamt ist Scrabble GO eine gelungene iPad-Adaption des Originals.

10. Multiponk

Multiponk ist eine modern interpretierte Neuauflage des Spiele-Klassikers Pong.

Ihr könnt es mit bis zu drei weiteren Mitspielern – also insgesamt zu viert – gleichzeitig auf dem iPad spielen. Dabei sitzt jeder Spieler an seiner jeweiligen Ecke und steuert ein Paddel. Im Gegensatz zum Uralt-Spiel Pong gibt es bei Muliponk jedoch sieben verschiedene Spielmodi.

Ihr könnt zum Beispiel im „A.I. Revenge Modus“ gegen die KI antreten. Die Schwierigkeit steigt stetig an, während ihr versuchst, den Ball im Spiel zu halten und gleichzeitig die Angriffe des Computer-Gegners abzuwehren. Oder ihr zockt den „Classic-Modus“, bei dem ihr klassisch gegen einen Gegner spielt, um Tore zu erzielen und zu verhindern, dass der Ball euer Tor erreicht. Es ist das grundlegende Spielprinzip von Air Hockey. Außerdem gibt es noch die Modi „Crazy“, Flash“, „Dual“ und „Death Ball“, die noch mehr Geschwindigkeit und Action in die Partien bringen und sie mit Power-Ups, Boni und Co würzen.

Multiponk könnt ihr euch also ein bisschen wie Pong auf Steroiden vorstellen. Das Game macht insbesondere mit guten Freunden auf demselben iPad verdammt viel Laune.

Das Spiel kostet einmalig 2,99 Euro.