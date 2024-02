Die 10 besten Strategiespiele für Android | 2024 Edition

Wenn ihr denkt, dass Strategiespiele nur auf großen, leistungsstarken Rechnern gespielt werden können, liegt ihr gänzlich falsch. Ich habe PC-Spiele meist auf meinem Laptop über Plattformen wie Steam gespielt. Inzwischen gibt es aber eine Menge Crossover-Titel, darunter auch einige meiner Lieblingsspiele, die in den Google Play Store portiert wurden.

Nun, wir schreiben das Jahr 2024 und es ist wenig verwunderlich, dass Handheld-Geräte inzwischen leistungsfähig genug sind, um komplexere Spiele zu spielen. Ihr solltet das Angebot im Google Play Store also nicht unterschätzen, denn dort gibt es etliche Perlen, mit denen ihr ein Imperium aufbauen, eure Armee befehligen oder Dungeons erkunden könnt.

Wir stellen euch hier die besten Strategiespiele für Android vor, damit ihr nicht länger nach ihnen recherchieren müsst, sondern euch voll und ganz auf das Spielen konzentrieren könnt. Denn genau das verlangen diese Titel von euch. Dass ihr euren Verstand benutzt, strategisch denkt, euch in eure Gegner hineinversetzt und sie erobert!

Android-Strategiespiele für euer Smartphone oder Tablet

Bei Strategiespielen müsst ihr vorausdenken und eure Züge planen. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, die das Ergebnis zu euren Gunsten beeinflussen, ist das Geheimnis, um zu gewinnen und Spaß an diesen Spielen zu haben.

Lesen: Android-Tablet Anleitung für Anfänger: Schritt für Schritt einfach erklärt

Es gibt verschiedene Subgenres, von rundenbasierten Spielen über Echtzeitspiele bis hin zu Tower Defense und Roguelikes. Wir haben darauf geachtet, so viele davon wie möglich zu berücksichtigen, damit ihr wisst, welche euch interessieren werden. Sie alle haben jedoch das gemeinsame Ziel, eure Fähigkeiten und eure Strategie zu testen.

The Battle of Polytopia

Lasst euch nicht von der blockigen Grafik von The Battle of Polytopia täuschen, denn dieses rundenbasierte Spiele-Juwel wirft euch in eine Welt voller knuffiger Stämme, die alle um die Vorherrschaft auf der Karte kämpfen. Wie bei den meisten rundenbasierten Strategiespielen sind eure Gerissenheit und Anpassungsfähigkeit gefragt, um langfristig Ruhm zu erlangen.

Es erinnerte mich beim Spielen mit seiner Tiefe und den Aufbau- und Strategie-Elementen von der Grundstimmung her stark an die Civilization-Reihe, die ich immer gern gespielt habe. Der Vorteil von Polytopia ist jedoch, dass es längst nicht so zeitintensiv ist, da jeder Zug hier in der Regel nur ein oder zwei Minuten dauert.

Je nach Spielmodus könnt ihr euch für schnelle Eroberungen für unterwegs oder für ausgedehnte Kampagnen entscheiden, die euer langfristiges strategisches Denken und eure taktischen Fähigkeiten ordentlich auf die Probe stellen werden.

The Battle of Polytopia ist ein liebevoll designtes Strategiespiel, das zwar leicht zu erlernen ist, aber dennoch genügend Spieltiefe für erfahrenere Spieler bietet. Der hohe Wiederspielfaktor ist ein weiterer Pluspunkt und die vielfältigen Stämme sind mehr als Grund genug, um euch zu einer weiteren Runde zu animieren.

Preis: Kostenlos

Download: The Battle of Polytopia bei Google Play

Bloons TD 6

Wenn euch die immer gleichen klischeebehafteten Heldenfiguren in Tower Defense-Spielen langsam auf den Keks gehen, dann solltet ihr dringend Bloons TD 6 ausprobieren! In diesem chaotischen Tower-Defense-Meisterwerk werden bunte, mit Pfeilen, Flugzeugen und Ananasbomben bewaffnete Affen in die Karten geworfen, um eure Feinde am Durchkommen zu hindern. Die bestehen aus einer Armee von hinterhältigen Ballons mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Bloons TD 6 macht sofort süchtig und bietet Tower Defense-Action für Gelegenheitsspieler, überraschenderweise aber auch genügend Tiefgang für Strategieveteranen. Ich habe mich durchaus gewundert, warum das Spiel im Google Play Store so hoch bewertet wurde – bis ich es dann selbst gespielt habe.

Das Ziel des Spiels ist simpel. Verteidigt euren Stützpunkt gegen Wellen von immer verrückter werdenden Ballons. Dazu müsst ihr eure Affen strategisch auf der Karte platzieren, damit sie die Ballons möglichst effektiv bekämpfen können. Das von Level zu Level wechselnde Layout der Geländekarte zu berücksichtigen, ist ein elementarer Schlüssel zum bestmöglichen Erfolg auf eurem Weg zum Sieg.

Lesen: Die besten Tablets zum Spielen von Roblox | 2024 Edition

Unterschätzt dabei nicht die taktische Tiefe, denn die Wahl der richtigen Upgrades und zur Verfügung stehenden Waffen können den Unterschied zwischen der erfolgreichen Vernichtung aller Ballons oder einer schmachvollen Niederlage ausmachen.

Bloons TD 6 ist weit mehr als ein herkömmliches Tower Defense-Spiel. Wenn ihr erfahrene Tower Defense-Fans seid, kann ich euch dieses Spiel wärmstens empfehlen.

Macht euch auf endlose Stunden Entertainment gefasst, denn die Ballons platzen zu lassen macht ziemlich schnell süchtig. Ich sage mir regelmäßig: „Nur noch eine Runde“ und bekomme meine Hände dann doch nicht vom Tablet.

Preis: 7,99 €

Download: Bloons TD 6 bei Google Play

Slay the Spire

Ihr kennt Slay the Spire nicht? Auf den ersten Blick sieht dieses Game aus wie ein Kartenspiel und sich auch so. Insgesamt hat es aber viel mehr als das zu bieten. Ihr lauft bei Slay the Spire mit eurem Helden durch zufällig generierte Dungeons voller Monster und Artefakte. Eure Decks ändern sich dabei an jeder neuen Station, was dem Spiel eine zusätzliche Tiefe verleiht und Einfluss auf eure Taktik nimmt.

Slay the Spire verbindet Deckbuilding- und Dungeon-Crawling-Elemente in einem Spiel und erschafft damit ein wahres Meisterwerk. Das Spielprinzip kann zunächst überfordern, aber wenn ihr den Dreh erst einmal raus habt, werdet ihr seine Einzigartigkeit als unglaublich fesselnd empfinden.

Da es sich hierbei um ein Roguelike handelt, wird jeder erneute Durchlauf in Slay the Spire extrem fordernd. Ihr fangt jedes Mal bei Null an und müsst euer Deck laufend anpassen. Trefft ihr die falsche Entscheidung, welche Karten ihr behalten, aufwerten oder abwerfen wollt, kann das böse Folgen haben.

Auch die Dungeons stellen euch vor immer neue Herausforderung, denn ihr begegnet dort einer Vielzahl an Fallen, Minibossen und epischen Endgegnern, die es zu erschlagen gilt, bevor ihr zum nächsten Abschnitt des Spiels gelangt.

Slay the Spire hatte mich schnell am Haken. Ich habe es auf meinem Laptop, meinem Handy und meinem Tablet installiert, das sollte für das Spiel sprechen. Wenn ihr Fans von Dungeon Crawlern oder Deck-Building-Games seid, solltet ihr dieses Spiel unbedingt spielen. Wenn ihr extreme Herausforderungen liebt, kann ich euch dieses Spiel nur empfehlen.

Kosten: 9,99 €

Download: Slay the Spire bei Google Play

Kingdom Rush Vengeance

Lasst euch von dem Titel Kingdom Rush nicht täuschen. Ja, es ist von Ironhide Games, und ja, es ist ein Tower Defense-Spiel. Aber damit enden die Ähnlichkeiten auch schon. Wie der Name vermuten lässt, schlüpft ihr bei Kingdom Rush Vengeance in die Rolle des Bösewichts und befehligt furchterregende Goblins und untote Horden, um eure menschlichen Feinde zu vernichten.

Doch das wird kein Spaziergang, selbst wenn ihr Nekromanten in euren Reihen habt, mit denen ihr mächtige Skelettarmeen aufstellen könnt. Die Menschen wehren sich mit gerissenen Taktiken und mächtigen Helden, also müsst ihr eure Strategie verbessern, um sie zu besiegen.

Als Fan von Tower Defense-Spielen und Kingdom Rush ist Vengeance für mich ein Titel, der dem Genre frischen Wind verleiht. Die Optionen zur Anpassung der Helden haben mir sehr gut gefallen und die Fülle an strategischen Elementen verleiht dem Spiel eine wahnsinnige Tiefe.

Lesen: Die besten Android Spiele aller Zeiten im Test

Der Gedanke, den menschlichen Widerstand Stein für Stein zu zerschmettern, ist mir ein ständiger Ansporn und ich suche nach immer neuen Möglichkeiten, dies auf möglichst verheerende Weise zu tun. Egal, ob ihr erfahrene Kommandanten oder Neulinge in der Tower Defense seid, Vengeance heißt euch mit offenen Armen willkommen – und mit einer ordentlichen Portion Biss!

Kosten: 5,99 €

Download: Kingdom Rush Vengeance bei Google Play

Iron Marines 2: Invasion

Es kommt mir wie gestern vor, als ich winzige pixelige Space Marines befehligte, um monströse Kreaturen auf fremden Planeten zu bekämpfen. Iron Marines 2: Invasion ist ein Reboot der beliebten RTS-Serie und macht sie auf einer mobilen Plattform spielbar. Der klassische Charme des Spiels bleibt erhalten, während neue Einheiten, Spielmechaniken und interstellare Intrigen hinzukommen.

Als Fortsetzung wird nicht an dem bewährten Spielprinzip gerüttelt. Ihr befehligt nach wie vor Trupps aus verschiedenen Einheiten, um eine außerirdische Bedrohung zu bekämpfen, die aus allen Ecken der Galaxie kommt, um euch zu vernichten. Ein Aspekt, der mir beim Spielen von Invasion sehr gut gefallen hat, sind die witzigen Sprüche und die charmanten Persönlichkeiten der Charaktere.

Allerdings fühlt sich alles doch sehr ähnlich an wie beim ersten Teil von Iron Marines. Aber versteht mich nicht falsch, es sind beides coole und spannende Spiele, mit denen ein paar Stunden gute Unterhaltung und Spielspaß garantiert sind.

Jeder sollte Iron Marines zumindest einmal angespielt haben, denn dieser Titel beweist, dass Echtzeit-Strategiespiele auf dem Handy nicht an Tiefe oder Persönlichkeit einbüßen müssen.

Kosten: 3,59 €

Download: Iron Marines Invasion bei Google Play

Clash of Clans

Clash of Clans ist ein Klassiker unter den Strategiespielen. Ich habe es immer wieder gespielt, und der Nervenkitzel, eure Truppen auf das Rathaus eines Rivalen zu hetzen, wird nie alt. Obwohl es schon über ein Jahrzehnt auf dem Markt ist, hat es immer noch viele Spieler und ist für Neulinge und Veteranen gleichermaßen interessant.

Im Kern geht es bei Clash of Clans darum, eure Armee aufzubauen und Ressourcen zu verwalten. Ihr müsst eure Gebäude aufrüsten und Truppen ausbilden, damit ihr in epischen Schlachten eine möglichst mächtige Armee auf eure Feinde loslassen könnt.

Entwickler Supercell hat immer wieder neue Truppen, Zaubersprüche und Spielmodi hinzugefügt, um das Spiel für Veteranen und Neulinge gleichermaßen spannend zu halten. Jedes Mal, wenn ich Clash of Clans öffne, gibt es etwas Neues, das mich für ein paar Monate oder länger in das Spiel zurückzieht.

Clash of Clans hat sich von der hirnlosen Truppenschlacht weg entwickelt. Das Element des strategischen Basenbaus spielt eine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Überfällen durch andere Spieler. Geschickt platzierte Mauern, Fallen und Verteidigungsgebäude können das Blatt wenden, besonders wenn ihr es mit stärkeren feindlichen Truppen zu tun habt.

Clankriege sorgen für eine zusätzliche Ebene der Teamarbeit, da ihr mit anderen Mitgliedern zusammenarbeitet, um Angriffe zu planen und gegnerische Basen zu erobern. Wenn ihr eher der Wettkampftyp seid, dann ist das Ligasystem genau euer Ding. Dort könnt ihr die Rangliste erklimmen und der beste Spieler der Welt werden.

Kosten: Kostenlos

Download: Clash of Clans bei Google Play

Door Kickers

Door Kickers ist mehr als ein typisches SWAT-Simulator-Actionspiel. In diesem taktischen Game schlüpft ihr nicht nur in die Rolle eines SWAT-Kommandanten und stürmt blindlings mit Waffengewalt Räume. Ihr seid dafür verantwortlich, unter hohem Druck Geiselbefreiungen und das Ausschalten von Terroristen akribisch zu planen und erfolgreich durchzuführen.

Ein Spielprinzip, das euer strategisches Können auf die Probe stellen wird. Keine Mission gleicht der anderen, und ihr werdet die meiste Zeit damit verbringen, Pläne zu studieren, Einbrüche zu planen und euer Team so zu positionieren, dass es möglichst effizient arbeitet.

Jeder eurer Spielzüge hat Gewicht, denn ein falsch positionierter Sprengsatz bringt euer ganzes Team in Gefahr. Die Spannung ist deutlich spürbar, wenn ihr eure Züge berechnet und euch mental darauf vorbereitet, auf den „Go“-Knopf zu tippen, um zu sehen, wie sich euer Plan in Echtzeit machen wird.

Door Kickers ist ein erfrischend anderes und eigenständiges Spiel im Vergleich zu den unzähligen rasanten Action-Adventures oder Strategiespielen in den App-Stores. Es ist schnell zu einem meiner Lieblingsspiele geworden, vor allem wegen seiner taktischen Tiefe und den Glücksgefühlen, die ein perfekt ausgeführter Plan in mir auslöst.

Wenn die Dinge allerdings schief gehen, bietet Door Kickers einem enormen Anreiz, es wieder und wieder zu probieren und hat damit einen großen Wiederspielwert. Tatsächlich hat es mir eine Menge Spaß gemacht, meine Fehler zu analysieren, den Plan zu verbessern und es noch einmal zu versuchen.

Kosten: 3,89 €

Download: Door Kickers bei Google Play

Clash Royale

Clash Royale ist zweifelsohne der König der mobilen Echtzeit-Brawler und hat sich einen Platz in unserer Liste der besten Strategiespiele damit redlich verdient. Das Spielprinzip ist süchtig machend, rasant und fesselt dich Runde um Runde. Im Kern ist es ein rasantes, aber dabei rundum befriedigendes Tauziehen auf dem Schlachtfeld, bei dem ein gut platzierter Abwurf von Verstärkung den Sieg in letzter Sekunde sichern kann.

Ihr stellt eure Armee aus einer Vielzahl von Einheiten zusammen, die aus den bekannten Clash of Clans-Truppen, -Zaubern und -Gebäuden bestehen. Wenn ihr gegen einen Gegner antretet, werft ihr sie in Echtzeit in die Schlacht und versucht, die gegnerische Basis zu zerstören, bevor euch das gleiche Schicksal ereilt.

Auch wenn es so aussieht, als würdet ihr eure Armee einfach nur auf die gegnerische Seite der Karte schicken, geht es dabei immer um Taktik und Strategie. Ihr müsst blitzschnelle Entscheidungen treffen und eure Karten geschickt platzieren, denn jede eurer Handlungen wird über Sieg oder Niederlage entscheiden. Besonders raffinierte Kartenkombinationen führen immer zu einem wunderbaren Triumphgefühl, besonders, wenn euer Gegner sie nicht voraussieht.

Ich finde es ungemein befriedigend, wenn ich meinen Gegner mit einem überraschenden Pekka-Drop oder einem gut getimten Feuerball auf seine Goblin-Horde austricksen kann.

Die Spieleentwickler aktualisieren das Spiel regelmäßig und fügen Karten hinzu, die das Spielgeschehen immer neu beeinflussen, womit Clash Royale auch für Veteranen interessant bleibt. Für Neulinge ist die Lernkurve allerdings etwas steil, denn nach ein paar Tutorials seid ihr schon mitten im Geschehen.

Preis: Kostenlos

Download: Clash Royale bei Google Play

Reigns

Wenn ihr auf der Suche nach einer anderen Art von Strategiespiel seid, ist Reigns genau das Richtige für euch. Ihr schlüpft in die Rolle eines Monarchen, der mit nur einem Fingerzeig absolute Macht ausübt. Dieses minimalistische Meisterwerk reduziert das Strategiespiel auf das Wesentliche, indem es euch vor eine Vielzahl an Dilemmas stellt.

In jeder Runde müsst ihr entscheiden, ob ihr die Kirche besänftigen oder die militärische Macht eures Königreichs stärken wollt. Und handelt ihr lieber zugunsten des Wohles eures Volkes oder befriedigt ihr lieber eure eigenen Machtgelüste? Jede Entscheidung, die ihr mit einem einfachen Swipe nach rechts oder links trefft, hat Auswirkungen auf euer Königreich und bestimmt letztendlich das Schicksal eurer Herrschaft.

Das Spiel ist der Inbegriff von Einfachheit, denn sämtliche dringenden Probleme eures Königreichs blinken in Form von Karten auf, die sich nicht übersehen lassen. Egal, ob es sich um eine Seuche, eine Armee an der Grenze oder eure Schatzkammer handelt, mit einem Fingerschnippen wählt ihr eure Position.

Es bleibt dabei keine Zeit zum Grübeln oder zum Ausarbeiten komplizierter Pläne. Ihr reagiert, passt euch an und hofft, dass eure Entscheidungen nicht zu einem grausamen Ende führen.

Was mir an Reigns besonders gefällt, ist, dass ihr es so schnell oder so lange spielen könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt es in kurzen oder langen Abschnitten spielen, je nachdem, wie viel persönliches Thronsaal-Drama ihr an diesem Tag erleben wollt. Die Unvorhersehbarkeit des Spiels ist ein weiterer Faktor, der dieses Spiel für mich so spielenswert macht, denn so bleibt jede neue Runde spannend.

Kosten: 3,09 €

Download: Reigns bei Google Play

Northgard

Eure Reise durch Northgard beginnt auf einer eisigen Insel, die voller Ressourcen und Gefahren steckt. Als Anführer eines Wikingerclans organisiert ihr eure Leute, um Nahrung zu sammeln, Unterkünfte zu sichern und die Karte zu erkunden. Nach und nach entdeckt ihr uralte Überlieferungen und kämpft gegen mythische Kreaturen wie Wölfe und die gewaltigen Jötnar.

Während des Spiels ändern sich auch die Jahreszeiten und stellen euch vor verschiedene Herausforderungen. Im Frühling bedrohen Überschwemmungen euer Lager, während Dürreperioden im Sommer eure Ernten verdorren lassen können. All das erfordert eure ständige Aufmerksamkeit und ihr müsst je nach Situation abwägen, ob ihr euch auf das Sammeln von Ressourcen oder den Ausbau eurer militärischen Macht konzentriert.

Da es sich um ein Echtzeitstrategiespiel handelt, erwartet euch ein komplexes Kampfsystem, das nicht immer ganz einfach ist. Ihr könnt im Kampf beispielsweise durch die clevere Kombination von Einheiten oder die strategische Nutzung des Geländes Vorteile erlangen und die Schlacht damit zu euren Gunsten zu beeinflussen.

Lesen: Die besten Gaming Tablets zum Spielen im Test | 2024 Edition

Spannenderweise ist Krieg aber längst nicht der einzige Weg zum Sieg, denn ihr könnt das Spiel auch durch geschickte Diplomatie gewinnen. Wenn ihr zu den Spielern gehört, die gerne ihren eigenen Weg gehen und nicht unbedingt vorgegebenen Quests folgen möchten, dann ist Northgard ein absolutes Fest für eure Sinne.

Kosten: 8,99 €

Download: Northgard bei Google Play

Fazit: Welches Strategiespiel ist das Richtige für euch?

Egal, ob ihr euch nach Echtzeit-Schlachten mit einer Prise Kartenglück, rundenbasierten Taktikgefechten oder einer erfolgreichen Runde Tower Defense sehnt, die oben genannten Spiele werden euer strategisches Geschick auf die Probe stellen. Unsere Auswahl der besten Strategiespiele für Android wird euch sicher stundenlang ans Display fesseln.

Taucht ein in den chaotischen Charme von Clash Royale oder lasst euren inneren Schurken mit Kingdom Rush Vengeance von der Kette. Bei mobilen Strategiespielen geht es nicht nur um den schnellen Adrenalinschub, denn diese Spiele bieten euch taktische Tiefe und erfordern eure Raffinesse.

Worauf wartet ihr noch? Macht euch bereit und startet euren Eroberungsfeldzug durch das Strategiespiel-Genre mit diesen Highlights für Android-Tablets und Smartphones. Wenn ihr das passende Android-Tablet zum Spielen kaufen wollt, solltet ihr beim Kauf besonders darauf achten, dass es eine gute Akkulaufzeit hat.

Vielleicht sind aber auch unsere Hacks für euch interessant, mit denen ihr PC-Spiele auf eurem Android-Tablet spielen könnt, falls ihr ein Lieblingsspiel habt, das bislang nicht auf Android portiert wurde.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.