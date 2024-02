Die 6 besten Tablets zum Spielen von Roblox | 2024 Edition

Roblox gehört zu den beliebtesten Spielen und bietet endlose Stunden Spaß beim Erstellen von eigenen und Spielen von Leveln anderer Spieler. Und wenn ihr (oder euer Kind) das Game auch unterwegs genießen wollt, ist es an der Zeit, sich nach dem besten Tablet für Roblox umzusehen.

Das Spiel hat sehr niedrige Mindestsystemanforderungen, weshalb Roblox auf den meisten modernen Tablets problemlos funktioniert. Einige wenige Tablets heben sich jedoch von der Masse ab. Davon bieten die einen ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis, während ihr mit anderen hervorragende Leistung und möglichst hohe Langlebigkeit bekommt. Schauen wir uns diese Modelle genauer an.

Die besten Tablets für Roblox: Ein Überblick

Das beste Tablet für Roblox: Alle Details

Schauen wir uns die besten Tablets für Roblox nun im Detail an.

Apple iPad 10: Bestes Tablet für Roblox insgesamt

Apples iPad der 10. Generation ist ein hervorragendes Tablet mit einer immer noch erstaunlichen Leistung, welches euch ein erstklassiges Benutzererlebnis liefert. Natürlich gibt es auch hochwertigere Apple-Tablets, aber das iPad 10 ist ein idealer Mittelweg, wenn ihr es für eure Kinder oder für euch selbst kauft, um darauf Roblox spielen zu können.

Apple iPad 10 64GB WiFi
In vielen Punkten ähnelt das iPad 10 dem iPad Air, ist aber ein gutes Stück günstiger. Einen realen Leistungsunterschied wird kaum einer merken. Es ist hochwertig bearbeitet, hat ein schickes Display und ein gutes Tastatur Cover. Schade ist jedoch, dass das Display nicht laminiert ist und es nur mit dem Apple Pencil 1 funktioniert.

Der 10,9-Zoll-IPS-Display des iPad 10 mit 2360 x 1640 Pixeln sorgt für ein großartiges Spielerlebnis. Der Bildschirm ist groß und scharf genug, um ein immersives Spielerlebnis zu gewährleisten, ohne dabei unhandlich zu sein. Das einzige Manko am iPad ist die nicht laminierte Konstruktion, die einen Luftspalt zwischen Display und Schutzglas hinterlässt.

Ein großartiges Display wäre allerdings nicht viel wert, wenn Roblox auf dem Tablet nicht flüssig läuft. Aber das ist beim iPad 10 kein Problem. Sein A14 Bionic Prozessor ist weiterhin einer der besten Tablet-CPUs, obwohl er schon einige Jahre alt ist. Spiele wie PUBG Mobile und Apex Legends laufen selbst in höchsten Einstellungen einwandfrei. Somit kommt das iPad 10 auch mit Roblox problemlos zurecht, egal ob ihr eigene Level erstellt oder die Kreationen anderer Spieler spielt.

Die Akkulaufzeit des iPad 10 bei maximaler Helligkeit ist zugegebenermaßen etwas gering: In unserem Test erreichte es nur 5,5 Stunden. Das liegt aber daran, dass der Bildschirm besonders hell ist (500 nits im Vergleich zu 400 nits bei vielen anderen Tablets). Wenn ihr die Helligkeit etwas herunter dreht, sollte auch längeren Roblox-Sessions nichts im Wege stehen.

Der A14 Bionic Prozessor verfügt über eine Menge zusätzlicher Rechen- und Grafikleistung. Das macht das iPad 10 zu einer guten Wahl, wenn ihr ein Tablet wollt, das mit eurem Kind mitwächst und mit seinen wechselnden Bedürfnissen und Interessen umgehen kann. Es gibt zwar ein paar Probleme, z. B. wird ein USB-C-auf-Lightning-Adapter für den Original Apple Pencil benötigt, aber die sind nicht unüberwindbar.

Außerdem versorgt Apple seine Tablets sehr lange mit Software- und Sicherheitsupdates, weshalb ihr euch keine Sorgen machen müsst, viel Geld in ein Tablet zu investieren, das in ein paar Jahren veraltet ist.

Apple iPad 10 Test

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Bestes Android-Tablet für Roblox

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE ist zwar „nur“ die abgespeckte Version des Flaggschiffs der Tab S9-Serie, aber dennoch handelt es sich dabei um ein hochwertiges Tablet, das mehr als genug unter der Haube hat, um ein großartiges Erlebnis beim Spielen von Roblox zu gewährleisten.

Samsung Galaxy Tab S9 FE
Das Samsung Galaxy Tab S9 FE ist ein hervorragendes Mittelklasse-Tablet mit S Pen. Zu den Highlights gehören ein helles 90Hz Display, der S Pen ist inklusive und das Gehäuse ist gegen Wasser und Staub geschützt. Es bietet ein insgesamt hervorragendes Gesamtpaket zu einem guten Preis.

Sein Achtkern-Exynos 1380-Prozessor liefert genügend Power, um Roblox flüssig zu spielen. Sicher ist es nicht der beste Prozessor, den ihr in einem Tablet finden könnt, aber Roblox ist auch kein besonders anspruchsvolles Spiel. Das Tab S9 FE sollte also keine Probleme mit Rucklern oder langen Ladezeiten haben, wenn euer Kind eine Runde Roblox spielen möchte.

Wie das iPad 10 ist auch das Galaxy Tab S9 FE ein 10,9-Zoll-Display ausgestattet, allerdings mit einer etwas geringeren Auflösung von 2304 x 1440 Pixeln. Es ist nicht ganz so scharf wie das von Apple, aber es wird alle zufriedenstellen, außer vielleicht die wählerischsten Nutzer. Außerdem bekommt ihr hier eine laminierte Bauweise ohne störende Luftspalten.

Ein Bereich, in dem das Samsung Galaxy Tab S9 FE einen Vorteil gegenüber seinem engsten Apple-Konkurrenten hat, ist der Speicherplatz. Ihr habt die Wahl zwischen einer 128-GB- und einer 256-GB-Konfiguration (mit 6 GB bzw. 8 GB Arbeitsspeicher) und könnt über den integrierten microSD-Kartenslot bei Bedarf sogar noch mehr Speicherplatz hinzufügen.

Auch die Akkulaufzeit ist relativ gut. In unserem Test, bei dem wir ein YouTube-Video auf maximaler Helligkeit und Bildrate in Dauerschleife laufen ließen, schaffte das Samsung rund 7,5 Stunden. Solange ihr den Akku regelmäßig aufladet, wird das Tablet wahrscheinlich nicht oft während einer Roblox-Session wegen Strommangel schlappmachen.

Was die Nutzungsdauer angeht, so plant Samsung für das Galaxy Tab S9 FE insgesamt vier Betriebssystem-Updates und Sicherheitspatches über einen Zeitraum von fünf Jahren. Ihr könnt also sicher sein, dass euer Tablet noch eine ganze Weile mit der neuesten und stabilsten Software ausgestattet sein wird.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Test

Apple iPad 9: Das beste Mittelklasse-Tablet für Roblox

Das iPad 9 von Apple ist ein echtes Schnäppchen für alle, die exzellente Leistung zu einem moderaten Preis suchen. Sicher, das Design ist leicht veraltet, aber das lässt sich vermutlich in Kauf nehmen, verglichen mit den Vorteilen, die euch der Kauf eines älteren Produktes bietet.

Apple iPad 9 mit Wi-Fi und 256GB
Aufgrund des günstigen Preises hat das Apple iPad 9 meiner Meinung nach das beste Preis/Leistungsverhältnis auf dieser Liste. Es unterstützt den Apple Pencil 1 und die Software ist die gleiche wie beim iPad Pro. Zwar ist das 10,2 Zoll 60Hz Display nicht laminiert, doch wird das für die meisten und insbesondere Schüler kein Problem sein.

Das iPad 9 ist in einigen Stores bereits ab 369 Euro erhältlich. Dafür bekommt ihr 64 GB Speicherplatz, 3 GB RAM und einen Apple A13 Bionic Prozessor. Die Speicher- und RAM-Ausstattung ist nicht atemberaubend, aber immer noch passabel. Der A13 Bionic ist jedoch ein wahres Highlight: Er bietet genug Leistung, um anspruchsvolle Mobile Games wie Apex Legends mit maximalen Einstellungen zu spielen, sodass Roblox ein Kinderspiel für ihn ist.

Im Gegensatz zum neueren iPad 10 hat das iPad 9 ein etwas kleineres 10,2-Zoll-IPS-Display, das mit 2160 x 1620 Pixeln auflöst. Die geringere Größe mag zunächst als Nachteil erscheinen, aber sie sorgt für ein schmaleres Tablet, das für jüngere Nutzer*innen beim Spielen leichter zu halten ist. Es ist immer noch ein hochwertiges Display mit ausgezeichneten Blickwinkeln und Schärfe, obwohl die nicht laminierte Konstruktion eine kleine Enttäuschung darstellt.

Wie bei anderen Apple-Tablets bedeutet das besonders helle Display in unserem Test eine kürzere Akkulaufzeit. Wir haben bei maximaler Helligkeit eine Betriebsdauer von 6 Stunden beim Abspielen eines YouTube-Videos in Endlosschleife gemessen. Wenn ihr die Helligkeit im Zaum haltet (und für den Notfall ein Ladegerät in der Nähe habt), sollten Probleme mit der Akkulaufzeit euch nicht vom Roblox-Spielen abhalten.

Wie für alle Apple Produkte gilt auch für das iPad 9, dass ihr langfristigen Support für euer Tablet erhaltet. Es wurde mit iPadOS 15 auf den Markt gebracht, läuft aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mit dem aktuellen iPadOS 17.2. Wir erwarten noch einige weitere Betriebssystem-Updates, die sicherstellen werden, dass ihr das iPad 9 viel länger nutzen könnt als die meisten vergleichbaren Android-Tablets.

Apple iPad 9 Test

Lenovo Tab P11 Pro G2: Das beste Mittelklasse-Android-Tablet für Roblox

Das Lenovo Tab P11 Pro G2 ist ein verlässliches Mittelklasse-Tablet mit einem herausragenden Merkmal: seinem Display. Im Gegensatz zu allen anderen Tablets auf unserer Liste hat Lenovo seinem Tab P11 Pro G2 einen echten OLED-Bildschirm spendiert, womit ihr mit diesem Tablet ein fantastisches Gesamtpaket bekommt (vor allem, wenn OLED für euch Priorität hat).

Lenovo Tab P11 Pro G2
Das Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 ist eine günstigere Alternative zum Galaxy Tab S8. Es hat ein genauso großes 11 Zoll 120Hz Display, das jedoch ein OLED ist und dadurch einen besseren Schwarzwert hat. Als Zubehör gibt es ein sehr gutes Tastatur Cover, mit dem Precision Pen 3 aber auch einen guten Stylus.

Das 11,2-Zoll-OLED-Display des Tab P11 Pro G2 erledigt mit einer Auflösung von 2560 x 1536 Pixeln einen exzellenten Job mit unglaublichen Schwarzwerten, einem tollen Kontrast und einer maximalen Helligkeit von 600 cd/m². Außerdem hat es eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was für Roblox allerdings weniger relevant ist, da das Spiel ein Limit von 60 fps hat. Trotzdem ist das ein nettes Feature, welches in dieser Preisklasse nicht sehr verbreitet ist.

Beim Chipsatz hat sich Lenovo für einen MediaTek Kompanio 1300T mit acht Kernen entschieden, der zwar kein High-End-Prozessor ist, aber dennoch eine ausreichende Leistung zum Gaming liefert. Wir fanden, dass Spiele wie Asphalt 9 und Apex Legends auf dem Tab P11 Pro G2 angenehm flüssig liefen und hatten Spaß beim Spielen mit diesem Tablet. Daher sollte auch Roblox auf dem Tab P11 Pro G2 hervorragend laufen.

Wir haben in unserem Praxistest eine Akkulaufzeit von knapp 10,5 Stunden gemessen, was angesichts des besonders hellen Displays ziemlich beeindruckend ist. Roblox wird euren Akku wahrscheinlich schneller entleeren, aber das Lenovo Tab P11 Pro G2 sollte anderen Tablets mit einer durchschnittlichen Betriebszeit von 5 bis 7 Stunden hier deutlich voraus sein.

Wenn ihr ein Tablet wollt, mit dem ihr Roblox perfekt spielen könnt, dann ist das Lenovo Tab P11 Pro G2 genau das Richtige für euch. Es wäre auch ohne OLED-Technologie schon ein wirklich gutes Tablet, aber das Display macht es zu einer noch besseren Kaufempfehlung.

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 Test

Samsung Galaxy Tab A9+: Preis-Leistungs-Sieger für Roblox

Samsungs neues Galaxy Tab A9+ bietet ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis: eine mehr als ordentliche Rechenleistung im mittleren Preissegment, ein Display mit hoher Bildwiederholrate und ein Gesamtpaket, welches wir zu einem derart erschwinglichen Preis nicht unbedingt erwarten würden.

Samsung Galaxy Tab A9+
Das Samsung Galaxy Tab A9+ ist ein gutes Einsteiger-Tablet, dessen Prozessorleistung sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert hat. Außerdem bekommen wir ein gutes 90Hz Display, vergleichsweise große Speicheroptionen und aktuelle Software. Besonders vorbildlich sind bei Samsung die lange Softwareupdates. Schade ist, dass kein S Pen unterstützt wird und die Verarbeitung könnte hochwertiger sein.

Gutes 90Hz Display Verbesserte Hardware

Verbesserte Hardware Große Speicheroptionen

Große Speicheroptionen Lange Software-Updates

Lange Software-Updates Samsung DeX Cons: Schwache Verarbeitung

Schwache Verarbeitung Kein S Pen

Kein S Pen Kurze Akkulaufzeit Zu Amazon Unser Test

Viele Tablets im Preissegment unter 300 Euro haben lediglich Displays mit 60 Hz, aber das Galaxy Tab A9+ bildet eine der wenigen Ausnahmen. Samsung hat sich hier für ein 11 Zoll großes IPS-Display mit 1920 x 1200 Pixeln entschieden, das mit 90 Hz läuft. Zwar liegt das Limit für Roblox wie bereits erwähnt bei 60 fps, jedoch macht sich die hohe Bildwiederholrate natürlich auch bei der täglichen Nutzung positiv bemerkbar, weil einfach alles flüssiger wirkt.

Angesichts des Preises könnt ihr von dem Snapdragon 695-Prozessor des Galaxy Tab A9+ allerdings keine Spieleleistung auf Flaggschiff-Niveau erwarten. Die Performance ist aber immer noch gut genug, vor allem, weil das Display mit etwas ressourcenschonenderer Full HD-Auflösung läuft. Roblox spielt sich auf dem Tab A9+ mit hohen Einstellungen gut und auch anspruchsvollere Spiele wie Asphalt 9 laufen auf diesem Tablet (wenn auch mit Rucklern).

Wir haben die Akkulaufzeit des Galaxy Tab A9+ mit 6,5 Stunden gemessen und mit 7040 mAh gehört der Akku dieses Tablets auch definitiv nicht zu den stärksten. Zum Vergleich: Das Lenovo Tab P11 Pro G2 und das Samsung Galaxy Tab S9 FE haben Akkus mit etwa 8000 mAh. Außerdem lädt das Tab A9+ mit 15 Watt recht langsam. Das solltet ihr bedenken, wenn ihr es in den Urlaub mitnehmen wollt, damit eure Kinder darauf unterwegs Roblox spielen können.

Abgesehen von den Schwachstellen beim Akku und der Ladegeschwindigkeit gibt es am Samsung Galaxy Tab A9+ jedoch nicht viel zu meckern. Es ist sicher nicht perfekt, aber es ist ein großartiges Gerät für den gelegentlichen Gebrauch und nicht zu anspruchsvolle Spiele.

Samsung Galaxy Tab A9+ Test

Amazon Fire HD 10 2023: Das beste Budget-Tablet für Roblox

Das Fire HD 10 2023 von Amazon ist ein Einsteiger-Tablet mit einem Ass im Ärmel: dem unschlagbaren Preis. Mit seiner UVP von 164,99 Euro ist es ein faires Geschäft, aber während der Amazon-Sales könnt ihr es teilweise für weniger als 100 Euro bekommen. Das macht aus einem guten Budget-Tablet ein grandioses Angebot, vorausgesetzt, ihr seid bereit zu warten.

Amazon Fire HD 10 2023
Das Amazon Fire HD 10 2023 Edition ist ein solides Einsteiger-Tablet, das in keinem Punk richtig gut, dafür in den meisten Bereichen aber ausreichend ist. Wichtig zu wissen ist, dass ab Werk der Google Play Store fehlt - den kann man aber selbst dazu installieren. Interessant ist das Tablet dann, wenn es ein gutes Angebot gibt. Zum UVP würde ich es nicht kaufen.

Wie der Name schon sagt, hat das Fire HD 10 2023 ein 10,1-Zoll-Display mit 1900 x 1200 Pixeln, das von einem MediaTek MT8186-Prozessor angetrieben wird. Damit ist es alles andere als ein Hochleistungsgerät, aber es erfüllt seine Aufgaben gut genug. Einige der Spielelemente von Roblox brauchen etwas länger, um zu laden, aber das Spiel bleibt trotzdem vernünftig spielbar. Nicht schlecht für ein Tablet, das ihr für rund 90 Euro im Angebot bekommt.

Die weiteren technischen Daten sind mit 3 GB RAM und 32 oder 64 GB Speicherplatz nicht besonders aufregend. Es ist definitiv ein Gerät der unteren Preisklasse, aber das spiegelt sich eben auch im Preis wider. Immerhin könnt ihr den Speicher mittels microSD-Karte erweitern.

Ein Vorteil der langsameren Hardware und des kleinen Displays ist die längere Akkulaufzeit. Das Fire HD 10 2023 hielt in unseren Tests ganze zehn Stunden durch, womit es besser abschneidet als viele High-End-Tablets. Wir finden es schön, dass ihr damit belohnt werdet, dafür, dass ihr die geringere Ausstattung und die geringere Spieleleistung in Kauf nehmt.

Wie schon die älteren Kindle Fire-Tablets von Amazon läuft das Fire HD 10 2023 mit dem hauseigenen Fire OS des Unternehmens. Dieses Betriebssystem verfügt nicht über den Google Play Store, aber das ist kein großes Problem, da Roblox auch im App Store von Amazon erhältlich ist. Ihr könnt das Spiel also wie auf jedem Android- oder iOS-Tablet installieren.

Wenn das Samsung Galaxy Tab A9+ euer Budget sprengt, dann ist das Amazon Fire HD 10 2023 wahrscheinlich die beste Wahl, um euer Kind Roblox spielen zu lassen, ohne zu viel Geld dafür investieren zu müssen.

Amazon Fire HD 10 2023 Test

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.