Die 8 besten Adventure-Spiele für Android | 2024 Edition

Vergesst Warteschlangen vor der Passkontrolle und überteuerte Gepäckgebühren, denn euer ultimatives Abenteuer wartet direkt in eurer Tasche – oder eurem Koffer. Ganz gleich, ob ihr euch nach einem adrenalingeladenen Schwertkampf sehnt oder nach spannenden Rätseln, die es zu lösen gilt. Irgendwo da draußen wartet das passende Adventure für euer Android-Gerät, um euch in seinen Bann zu ziehen.

Also schnallt euch an, denn in diesem Artikel begeben wir uns auf eine rasante Reise zu den besten Abenteuerspielen, die ihr auf eurem Android-Tablet oder Smartphone spielen könnt.

Die 8 besten Abenteuerspiele für euer Android-Tablet oder Telefon

Wenn ihr auf der Suche nach den besten Abenteuerspielen für euer Android-Tablet oder Telefon seid, dann habt ihr hier genau die richtige Adresse gefunden. Wir haben für euch in den Tiefen des App Stores gegraben und sind mit dieser Liste von acht fantastischen und packenden Titeln zurückgekommen, die euch stundenlang fesseln und unterhalten werden.

Also schnappt euch euer Handy oder Tablet und begebt euch mit diesen tollen Spielen auf eine epische Reise.

Thimbleweed Park

Zwei FBI-Agenten, eine Leiche und eine abgelegene Kleinstadt, die einige Geheimnisse zu verbergen hat – das ist das Rezept für euer digitales Detektivabenteuer mit Thimbleweed Park. Das Spiel ist eine Hommage an die klassischen Point-and-Click-Adventures aus den 80er und 90er Jahren wie Manic Mansion und Monkey Island.

Thimbleweed Park spielt in der etwas seltsamen gleichnamigen Stadt, in welcher ein Mord begangen wurde und du steuerst fünf Charaktere, die auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Fall in Verbindung stehen. Als Fan von Rätseln war ich von dem Moment an, als ich das Spiel startete, dermaßen gefesselt, dass ich mein Tablet erst nach stundenlangem Spielen wieder weglegte.

Eine Sache, die ich an dem Spiel besonders schätze, ist, dass es keinerlei Hilfestellung gibt. Nach den ersten Spielminuten, in denen euch die Grundlagen beigebracht werden, seid ihr völlig auf euch allein gestellt und müsst den mysteriösen Mordfall lösen. Von nun an geht es um eine gesunde Portion Logik und manches Mal um die Ecke denken, damit ihr erfolgreich von einer Aufgabe zur nächsten gelangt.

In Thimbleweed Park geht es aber nicht nur um Denkaufgaben. Das Spiel hat auch eine große Portion Humor und Liebe zu bieten. Das ständige Geplänkel zwischen den Agenten, die exzentrischen Einheimischen und die absurden Nebenquests werden euch regelmäßig kaut zum Lachen bringen und so manche Charaktere werdet ihr schnell in euer Herz schließen.

Wenn ihr Lust auf ein kniffliges Abenteuer mit einer ordentlichen Portion Charme habt, ist Thimbleweed Park ein kleines Juwel im Überangebot von Computerspielen, welches ich euch auf eurem Android-Smartphone oder -Tablet wirklich wärmstens empfehlen kann.

Bewertung: 4.6/5

Preis: 9,99 €

Link: Thimbleweed Park bei Google Play

80 Days

Viele von euch hatten bei dem Namen und dem Titelbild vermutlich direkt Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ im Kopf und genau auf diesem Roman basiert das Spiel. Wenn ihr beim Lesen des Buches Abenteuerlust verspürt habt, dann wird diese in diesem Adventure-Game mit seinen Steampunk-Elementen, atmosphärischer Story und einem einzigartigen Artwork erst so richtig auf die Spitze getrieben.

Ihr schlüpft im Spiel in die Rolle von Passepartout, dem treuen Diener des latent verrückt anmutenden Phineas Fogg. Das Ziel ist das gleiche wie im Roman – in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Der Unterschied ist, dass ihr diesmal die Kontrolle habt und den schnellsten Weg um den Globus mit verschiedenen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln selbst finden müsst.

Unterwegs müsst ihr eure Finanzen und Gesundheit im Blick behalten, euer Inventar pflegen und euch zudem um eine intakte Beziehung zu Fogg kümmern. Das Spiel ist ein wilder Mix aus Erkundungs-, Strategie- und Adventure-Game und hat mit dermaßen viel Spaß gemacht, dass ich es innerhalb weniger Tage durchgespielt hatte.

Dieses Spiel ist ein Muss für Abenteurer und wenn ihr gut erzählte Geschichten mit vielen Wendungen mögt, solltet ihr 80 Days unbedingt antesten.

Bewertung: 4.7/5

Preis: 5,49 €

Link: 80 Days bei Google Play

Layton: Geheimnisvolles Dorf HD

Vergesst alle anderen Rätsel- und Adventure-Spiele, die ihr bisher gespielt habt – Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf nehmen euch mit ein Abenteuer voller Charme und Stimmung, vollgepackt mit intellektuellen Rätseln, die euch Knoten im Kopf verpassen werden. Im Kern geht es um ein Rätsel, das ihr mithilfe eures Assistenten Luke lösen müsst.

Das Spiel beinhaltet eine ganze Sammlung von Rätseln und Knobelaufgaben, gepaart mit einer fesselnden Geschichte, die euch stundenlang unterhalten wird. Ich liebe Rätsel und „Layton: Geheimnisvolles Dorf“ versorgt mich mit Spielspaß und perfekter Unterhaltung für verregnete Tage daheim auf dem Sofa.

Trotz der zunächst schier unlösbar erscheinenden Menge an Rätseln hält sich das Risiko auf Frustration beim Spielen einigermaßen in Grenzen. Ihr könnt euch den Weg zur Lösung nicht per Knopfdruck bahnen, sondern müsst genau beobachten, logisch denken und manchmal auch etwas über den Tellerrand schauen.

Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, wenn ihr mal nicht weiterkommt. Denn Hinweise sind jederzeit verfügbar. Sucht einfach nach versteckten Hinweismünzen, indem ihr auf die Umgebung der jeweiligen Szene tippt.

Wer auf hübsche Zwischensequenzen steht, wird Layton dank der tollen Synchronisation und Animationen lieben, wodurch die Atmosphäre des Spiels noch deutlich verstärkt wird. In Sachen Storytelling, Rätseldesign und Charme bekommt dieses Spiel wirklich nur schwer Konkurrenz. Es ist also an der Zeit, euren Hut abzustauben, euer Monokel zu polieren und euch in ein spannendes Abenteuer zu stürzen.

Bewertung: 4.2/5

Preis: 11,99 €

Link: Layton: Geheimnisvolles Dorf HD bei Google Play

Terraria

Freut euch auf ein riesiges Sandbox-Abenteuer mit Terraria, in dem ihr entweder alleine oder im Multiplayer-Modus mit Freunden in einer weitläufigen, pixeligen Welt voller Geheimnisse und Gefahren bastelt, baut, erforscht und kämpft. Ihr könnt es euch ähnlich wie Minecraft vorstellen, nur eben in einer 2D-Version.

Terraria ist jedoch mehr als nur ein Minecraft-Abklatsch, denn es fügt Adventure-, Rollenspiel- und Platformer-Elemente zum bekannten Spielprinzip hinzu, die es kreativ und eigenständig erscheinen lassen. Was mir an Terraria besonders gefällt, ist, dass es keine vorgefertigten Quests gibt, denen man folgen muss. Beim Spielen entstehen dadurch unendlich viele Möglichkeiten für neue Abenteuer und ihr werdet euch garantiert niemals langweilen.

Im Verlauf des Spiels erkundet ihr die Oberfläche der Spielwelt oder grabt unterirdische Tunnel, um Schatztruhen und seltene Ressourcen zu finden, die ihr zum Herstellen von Waffen, Rüstungen, Tränken und vielem mehr verwenden könnt.

Terraria ist ein Spiel mit viel Tiefgang und es braucht etwas Zeit, um komplett in die Spielwelt einzutauchen. Lasst euch von der putzigen Pixelgrafik nicht zu sehr täuschen, denn das Spiel ist derart komplex, dass es schon eine Menge Engagement und Erfahrung erfordert, um sämtliche Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Trotzdem richtet sich Terraria grundsätzlich an alle Spielertypen, egal ob ihr in Ruhe die Grundlagen erlernen oder euch in komplizierte Konstruktionen vertiefen wollt.

Nach diversen Spielstunden im Test kann ich euch sagen, dass Terraria eines dieser rundum perfekt designten Spiele ist, die eure Abenteuerlust wecken werden. Ihr bekommt mit Terraria ein Erkundungs-, Strategie- und Abenteuerspiel, bei dem ihr eure Kreativität voll ausschöpfen könnt.

Bewertung: 4.6/5

Preis: 5,49 €

Link: Terraria bei Google Play

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Auf den ersten Blick hätte ich nie erwartet, dass Turnip Boy Commits Tax Evasion es zu einem meiner Lieblingsspiele auf meinem Tablet schaffen würde. Doch das Spielprinzip holte mich tatsächlich ab, denn es ist ziemlich lustig und skurril und erinnert insgesamt an eine Parodie klassischer Action-Adventure-Spiele.

Stellt euch Zelda vor, doch anstatt eine Prinzessin zu retten, müsst ihr euch selbst aus den Fängen des korrupten Bürgermeisters Onion befreien. Eure Aufgabe ist es, eure Steuern nicht bezahlen zu müssen, indem ihr sämtliche Dokumente, die ihr findet, vernichtet und anderen Einwohnern helft, es euch gleichzutun.

Turnip Boy Commits Tax Evasion ist ein komplett bescheuertes, aber umso liebenswerteres Action-Adventure mit witzigen Dialogen und mitunter herausfordernden Rätseln. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass es für meinen Geschmack recht kurz. Wen ihr euch erst so richtig mit dem Spielprinzip vertraut gemacht habt, ist das Spiel schon fast wieder vorbei.

Wenn ihr auf verrückte Charaktere und einzigartige Spielmechaniken steht, solltet ihr Turnip Boy unbedingt ausprobieren. Schnappt euch eure Mistgabeln, geht auf die Barrikaden, verteidigt euch vor Angriffen und versucht den unliebsamen Steuerabgaben zu entgehen.

Bewertung: 4.7/5

Preis: Kostenlos

Link: Turnip Boy Commits Tax Evasion bei Google Play

Machinarium

Wenn ihr auf der Suche nach einem Spiel seid, das sich von gewöhnlichen Abenteuerspielen abhebt, dann ist Machinarium genau das Richtige für euch. Es ist ein wunderschön designtes, atmosphärisches Point-and-Click-Adventure, welches die Geschichte eines Roboters erzählt, der versucht, seine Freundin vor der niederträchtigen Black Cap Brotherhood zu retten.

Mit dem Start des Spiels werdet ihr in eine atemberaubende, handgezeichnete Welt geworfen, die vor optischen Details nur so strotzt. Gepaart mit der fesselnden Story und über 100 Rätseln, die es im Verlauf des Spiels zu lösen gilt, wird euch Machinarium stundenlang beschäftigen.

Was ich an Machinarium besonders mag, ist der völlige Verzicht auf Dialoge. Stattdessen das Spiel für die Erzählung komplett auf Gesten, Mimik und Diagramme. Das macht das Spiel immersiver und universeller, denn wirklich jeder kann die Geschichte auf diese Art leicht verstehen und genießen.

Machinarium bietet eine reizvolle Mischung aus cleveren Rätseln, herzerwärmenden Stories und der wirklich bezaubernden handgezeichneten Grafik. Es ist eines dieser Spiele, die ihr unbedingt ausprobieren solltet, wenn ihr eure Fantasie anregen und euch von einer Spielwelt voll und ganz verzaubern lassen wollt.

Bewertung: 4.3/5

Preis: 5,99 €

Link: Machinarium bei Google Play

Swordigo

Swordigo ist nicht das schrille Erlebnis, das man von einem modernen Titel erwartet würde. Ihr könnt es eher als eine Hommage an klassische Action-Adventure-Spiele wie Metroid und Castlevania betrachten. Wer hinter der Retro-Fassade aber ein gleichermaßen simples Spiel erwartet, sei gewarnt. Mit seinen Rollenspiel-Elementen, mit denen ihr euren Charakter und eure Ausrüstung anpassen könnt, ist Swordigo weit mehr als ein Arcade-Game für nebenbei.

Obwohl es sich bei Swordigo um ein Action-Adventure handelt, habe ich beim Spielen gemerkt, dass es einiges an Konzentration erfordert. Die Gegner sind abwechslungsreich und herausfordernd und erfordern schnelle Reflexe sowie einen durchdachten Einsatz eurer Fähigkeiten. Wer blind drauflos rennt, wird in den Kämpfen schnell den Kürzeren ziehen.

Da das Spiel zumindest bei mir starke Erinnerungen an Castlevania weckte, muss ich als Kritikpunkt leider anführen, dass die Geschichte an manchen Stellen deutlich mehr Tiefe vertragen könnte. Aber auch trotz dieses kleinen Schönheitsfehlers bleibt meine Freude an diesem Spiel unterm Strich ungetrübt.

Swordigo ist ein kleines, aber feines Retro-Juwel, das mit einer bewährten Formel glänzt. Es ist gut gemacht und ein absolutes Muss auf eurem Android-Handy oder -Tablet. Mit einer Spielzeit von insgesamt etwa 15 Stunden fällt das Spiel für meinen Gechmack auch nicht zu lang oder zu kurz aus. Eigentlich ziemlich perfekt für ein rasantes Action-Abenteuer.

Bewertung: 4.6/5

Preis: Kostenlos

Link: Swordigo bei Google Play

Crashlands

Schnallt euch an, denn mit Crashlands erwartet euch ein wilder Ritt durch eine post-apokalyptische Comic-Welt. Es ist ein abwechslungsreiches Spiel mit Survival- und Adventure-Elementen, in dem Crafting an erster Stelle steht, um in der bunten und kuriosen Spielwelt erfolgreich zu überleben.

Auch wenn das Spielprinzip offensichtlich nicht neu ist, habe ich nach ein paar Minuten Spielzeit gemerkt, dass Crashlands sich von typischen Survival-Adventures doch sehr unterscheidet. Es ist clever und innovativ mit RPG-Elementen gespickt, die es euch ermöglichen, verrückte Erfindungen zu machen. Ihr werdet schnell merken, dass Crashlands euch eine endlose Zahl an Möglichkeiten bietet, also rate ich euch, einfach loszulegen.

Einer der Nachteile von Crashlands ist, dass es den Akku eures Geräts schneller aufbraucht als ein gefräßiger Wompit. Auch das Herstellen von fortgeschrittenen Gegenständen kann ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen und eure Geduld auf die Probe stellen, also seht zu, dass ihr euch beim Spielen nicht von solchen Dingen stressen lasst und eine Powerbank dabei habt.

Wenn ihr auf der Suche nach einem coolen Survival-Adventure in einer zugleich niedlichen und lebensfeindlichen Comic-Welt seid, schnappt euch Klebeband und Jetpack und fangt an, verrückte Erfindungen zu machen, die euch hoffentlich über den Tag retten werden.

Bewertung: 4.5/5

Preis: 7,49 €

Link: Crashlands bei Google Play

Fazit

Inzwischen sollten eure Daumen zucken, euer Verstand kribbeln vor Vorfreude auf das nächste Rätsel und euer Herz sollte von Fernweh erfüllt sein. Mit Terraria könnt ihr weitläufige und mit Leben gefüllte Pixelparadiese erkunden oder in Thimbleweed Park und Layton: Geheimnisvolles Dorf knifflige Rätsel lösen und das alles, ohne euer Zuhause zu verlassen.

Also, worauf wartet ihr noch? Schnappt euch euer Smartphone oder Tablet und startet eines der besten Abenteuerspiele für Android, die wir in dieser Liste für euch zusammengestellt haben, um eure Neugierde und Entdeckerlust zu wecken.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.