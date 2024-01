Hat mein Surface noch Garantie? So prüft ihr eure Gewährleistung

Sämtliche aktuellen Microsoft Surface-Produkte werden mit einer mindestens einjährigen eingeschränkten Microsoft-Hardware-Garantie ausgeliefert, die mechanische Defekte und technischen Support (90 Tage für Software und ein ganzes Jahr für Hardware) abdeckt sowie eine kostenlose Rücksendung mit einschließt.

Um euren Garantie-Status schnellstmöglich zu checken, empfehle ich Folgendes:

Bester Standardweg, um die Garantie eures Surface zu überprüfen: Surface-Support für Unternehmen

Schnellster Weg, wenn ihr die Surface-App nutzt: Verwendet die Surface-App

Falls ihr eure Seriennummer nicht kennt und die Surface-App nicht nutzt: Verwendet euer Microsoft-Konto

Methode 1: Überprüft eure Garantie mit der Surface-App

Der bequemste Weg, den Status eurer Garantie zu überprüfen, ist die Surface-App.

Mit der Surface-App könnt ihr die Garantie für euer Surface-Gerät sowie für eventuell von euch verwendetes Zubehör wie den Surface Pen überprüfen.

Hierfür benötigt ihr die Surface-App. Falls ihr diese noch nicht benutzt, müsst ihr sie aus dem Microsoft Store herunterladen.

Um sie herunterzuladen, geht ins Startmenü (drückt die Windows-Taste) und sucht nach „Microsoft Store“. Öffnet dann die App und sucht dort nach „Surface“. Die Surface-App ist kostenlos und sollte in der Regel an oberster Stelle in den Suchergebnissen angezeigt werden.

Nach erfolgreicher Installation öffnet ihr die die Surface-App. Ihr findet sie, indem ihr das Startmenü (Windows-Taste) öffnet und dann nach „Surface“ sucht.

In der App solltet ihr ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung „Garantie & Dienste“ sehen. Klickt darauf, um den aktuellen Garantiestatus für euer Surface angezeigt zu bekommen.

Ihr könnt den Status eurer Garantie auch online überprüfen. Dies ist der einfachste Weg, wenn ihr nicht ohnehin bereits die Surface-App nutzt.

Ihr müsst keine Geschäftskunden sein, um diese Website zu nutzen, auch wenn der Name natürlich vermuten lässt, dass es sich um eine Support-Website nur für Unternehmen handelt.

Auf dieser Website werdet ihr aufgefordert, euer Land, die Seriennummer eures Surface sowie einen CAPTCHA-Test einzugeben.

Die Seriennummer ist normalerweise auf eurem Gerät vermerkt. Bei meinem Surface Go befindet sie sich hinter dem Ständer, in der Nähe des Microsoft-Logos.

Methode 2: Surface-Support für Unternehmen

Methode 3: Verwendet euer Microsoft-Konto

Abschließend könnt ihr euch auch die Garantie aller Geräte ansehen, die mit eurem Microsoft-Konto verbunden sind.

Geht dazu auf diese Website und meldet euch mit eurem Microsoft-Konto an.

Ihr solltet sofort sehen können, ob eure Garantie noch gültig ist oder schon abgelaufen ist. Wenn ihr mehr Informationen braucht, klickt auf „Info & Support“.

In diesem Bereich könnt ihr auch eine Serviceanfrage starten, indem ihr auf „Bestellung starten“ klickt.

Sollte ich eine verlängerte Garantie kaufen?

Eure Garantie beginnt ab dem Tag, an dem ihr das Produkt kauft. Ihr könnt aber innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf eures Geräts noch für eine erweiterte Abdeckung bezahlen. Hier sind die verschiedenen Service-Stufen:

Erweiterter Hardwareserviceplan von Microsoft Erweiterter Hardwareserviceplan Plus von Microsoft Microsoft Schutz bei Zufallsschäden Microsoft Schutz bei Zufallsschäden Plus Separat erhältlich Separat erhältlich Separat erhältlich Separat erhältlich Dauer: Bis zu 3 oder 4 Jahre Dauer: Bis zu 3 oder 4 Jahre Dauer: Bis zu 3 oder 4 Jahre Dauer: Bis zu 3 oder 4 Jahre Verfügbar innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf des Surface-Geräts Verfügbar innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf des Surface-Geräts Verfügbar innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf des Surface-Geräts Verfügbar innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf des Surface-Geräts Kostenlose Rücksendung Kostenlose Rücksendung Kostenlose Rücksendung Kostenlose Rücksendung Software- und Hardware-Support7 für die Laufzeit des Plans Software- und Hardware-Support7 für die Laufzeit des Plans Software- und Hardware-Support7 für die Laufzeit des Plans Software- und Hardware-Support7 für die Laufzeit des Plans Mechanischer Schaden Mechanischer Schaden Mechanischer Schaden Mechanischer Schaden Erweiterter Austausch Erweiterter Austausch Erweiterter Austausch Erweiterter Austausch Umtausch am nächsten Werktag Umtausch am nächsten Werktag Laufwerkaufbewahrung (SSD) Laufwerkaufbewahrung (SSD)

Was, wenn meine Garantie abgelaufen ist?

In diesem Fall müsst ihr die Kosten für Reparaturen selbst tragen. Praktischerweise hat Microsoft die Kosten für verschiedene häufiger anfallende Reparatur aufgelistet, z. B. für den Austausch des Akkus und allgemeine Reparaturen.

Bei den Preisen, die Microsoft für eine Reparatur veranschlagt, solltet ihr euch eventuell doch lieber überlegen, ob es nicht eh langsam an der Zeit für ein neues Gerät ist. Neuere Surface-Modelle können auch selbst repariert werden und Microsoft pflegt eine Website mit Teilen, die ausgetauscht werden können.

Wenn ihr Probleme mit eurem Surface Pen habt, findet ihr auf unserem Blog außerdem eine Anleitung zur Fehlerbehebung, mit der ihr eventuell Geld sparen könnt.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.