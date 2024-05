Top 10 Spiele, die ihr mit iPhone & Android gemeinsam spielen könnt

Ich liebe es, gemeinsam mit meinen Freunden zu zocken, aber eine der Herausforderungen, vor denen wir oft stehen, ist die Suche nach kompatiblen Geräten, um zusammen unsere Lieblingsspiele zu spielen.

Doch dafür gibt es eine Lösung! Wir haben zehn Spiele ausgewählt, die sowohl auf dem iPhone als auch auf Android-Geräten funktionieren, ohne das Spielerlebnis in irgendeiner Form zu beeinträchtigen. Ihr könnt problemlos miteinander spielen, unabhängig von eurem Gerät oder Betriebssystem.

Ein weiterer Vorteil solcher Spiele, bei denen verschiedene Plattformen zusammen spielen können, ist, dass die Spielerpools kombiniert werden und somit viel größer sind. Schauen wir uns an, welche dieser Spiele für euch infrage kommen könnten.

Egal, ob ihr Casual Games oder kompetitive Titel, Action-, Adventure– oder Strategie-, Einzel- oder Multiplayerspiele bevorzugt, bei uns werdet ihr garantiert fündig.

Die 10 besten plattformübergreifenden Spiele für Android und iPhones

Besonders gut gefallen hat mir das plattformübergreifende Erlebnis von Among Us, Pokemon Unite und Hearthstone. Sie bieten eine nahtlose Spielerfahrung, bei der ihr kaum einen Unterschied bemerken werdet, egal ob ihr ein iPhone, Android-Handy oder ein Tablet benutzt.

Among Us

Eines der wenigen Spiele, die die Gaming-Welt im Sturm erobert haben, ist Among Us. Es ist ein sogenanntes soziales Deduktionsspiel, bei dem ihr und bis zu vierzehn andere Spieler als Crewmitglieder auf einem Raumschiff unterwegs seid. Ihr erledigt eure Jobs und versucht unterdessen, einen Hochstapler unter euch ausfindig zu machen. Spielt ihr dessen Rolle, ist es eure Aufgabe, die Mission zu sabotieren und die anderen Besatzungsmitglieder zu töten, bevor sie euch identifizieren können.

Als Spiel, bei dem der soziale Aspekt im Vordergrund steht, ist es wichtig, die Spieler auf verschiedenen Plattformen, einschließlich iOS und Android, möglichst nahtlos miteinander zu verbinden. Abgesehen von diesen mobilen Betriebssystemen könnt ihr euch auch mit Spielern auf PC, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation verbinden.

Für mobile Spieler ist der Download im Apple App Store und Google Play Store kostenlos. Among Us sollte auf den meisten modernen Geräten reibungslos laufen. Auch ältere Geräte kommen damit zurecht, auch wenn es hier und da zu Einbrüchen in der Bildrate kommen kann.

Ich habe Among Us bereits ein paar Mal gespielt. Am besten spielt ihr es gemeinsam mit Freunden, anstatt alleine gegen zufällige Leute anzutreten. Das Spiel wird euch auf Trab halten, denn ihr wisst nie, wem ihr trauen könnt.

Macht euch auf eine Achterbahn der Gefühle gefasst, denn ihr werdet lachen, schreien und wüten, während ihr den Betrüger unter euch aufspürt, um ihn aus der Luftschleuse zu werfen.

Pokemon Unite

Wenn ihr auf Pokemon-Kämpfe steht, dann ist Pokemon Unite genau das richtige Spiel für euch, denn hier gibt es eine Menge davon. Um zu spielen, bildet ihr mit vier weiteren Spielern ein Team und kämpft gegen ein anderes Team aus ebenfalls fünf Spielern. Um eine Runde zu gewinnen, müsst ihr mehr Punkte als das gegnerische Team erzielen, indem ihr die auf der Karte verstreuten Tore erobert und gegen eure Gegner verteidigt.

Als plattformübergreifendes Spiel könnt ihr Pokemon Unite auf Android und iOS spielen. Da es ein Nintendo-Titel ist, könnt ihr aber auch zusammen mit Nutzern einer Nintendo Switch spielen. Verständlicherweise werdet ihr euch Sorgen um die Steuerung machen. Aber selbst wenn ihr das Spiel auf einem Touchscreen-Gerät wie einem Tablet oder iPhone spielt, solltet ihr gut damit zurechtkommen.

Auf modernen Geräten läuft das Spiel wunderbar flüssig und ich selbst hatte keinerlei Probleme mit der Steuerung via Touchdisplay. Wenn ihr Pokemon Unite allerdings bereits auf der Switch gespielt habt, müsst ihr euch zunächst etwas umgewöhnen.

Die Performance ist sowohl auf Android- als auch iOS-Geräten gut, aber bei Tablets oder Smartphones mit geringerem Leistungsvermögen kann es bei besonders chaotischen Kämpfen zu gelegentlichen Einbrüchen der Framerate kommen.

Als bekennender Pokemon-Fan habe ich das Spiel direkt nach der Veröffentlichung auf mein Tablet heruntergeladen. Es ist ein unterhaltsames Multiplayerspiel, das euer Teamwork und eure strategischen Fähigkeiten herausfordert, während ihr eure Lieblings-Pokemon steuert.

Teamfight Tactics

Wenn ihr Fans von League of Legends seid, aber nicht genügend Zeit habt, um die MOBA-Version zu spielen, ist Teamfight Tactics der Auto-Battler, den ihr gesucht habt. Im Spiel tretet ihr mit sieben anderen Spielern in rundenbasierten Kämpfen an, in denen ihr eure Champions auswählt, einsetzt und aufwertet. Das Ziel ist es, das stärkste Team zusammenzustellen und bis zum Ende zu überleben.

Teamfight Tactics ist ein Spiel, das Geschick und Anpassungsfähigkeit erfordert. Ihr habt während des Kampfes zwar nicht die volle Kontrolle über euer Team, aber ihr könnt es zwischen den Runden strategisch vorbereiten.

Das Spiel bietet volle plattformübergreifende Unterstützung für Android, iOS, PC und Mac. Um die Dinge einfach zu halten, könnt ihr euch mit eurem Riot-Account anmelden und auf all diesen Geräten auf euer Konto zugreifen.

Auf mobilen Geräten könnt ihr ein flüssiges Gameplay erwarten und die Benutzeroberfläche wurde ziemlich optimal auf Touchscreens adaptiert. Ich bin zwar kein großer Fan von LoL, aber das automatische Chess-Play von Teamfight Tactics gefällt mir durchaus gut. Besonders mag ich es, mit verschiedenen Builds und Strategien zu experimentieren.

Roblox

Roblox wird immer wieder von vielen Gamern missverstanden. Es handelt sich hierbei nicht nur um ein Spiel, sondern um ein Universum der Möglichkeiten. Denn es ist in Wahrheit eher eine Plattform, auf der ihr eure eigenen Spiele spielen und erstellen könnt. Das Beste an der Bibliothek mit unzähligen benutzergenerierten Games ist, dass sie plattformübergreifend für alle Spieler zugänglich ist.

Egal ob auf Android, iOS, PC, Mac, Xbox oder PlayStation, ihr könnt euch mit Freunden zusammentun und gemeinsam endlose Welten erkunden. Obwohl die meisten Roblox-Erlebnisse auf den gängigen Geräten reibungslos laufen, kann diese Vielfalt allerdings zu Leistungsunterschieden führen. Komplexe Spiele erfordern möglicherweise leistungsstärkere Geräte. Das solltet ihr berücksichtigen, bevor ihr eure Freunde einladet.

Da es auf Roblox eine schier unendliche Anzahl von Spielen gibt, wird der Entertainment-Faktor hier recht hoch sein. Wenn ihr angehende Spieleentwickler seid, könnt ihr zudem eure Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem ihr selber ein Spiel erstellt.

Der Vergleich zwischen Roblox und Minecraft liegt nahe, aber es ist auf seine eigene Art und Weise einzigartig. Die bunten Klötzchengrafiken sehen zwar ähnlich aus, aber Roblox fördert eure Kreativität auf einer völlig anderen Ebene.

Hearthstone

Blizzards kultiges digitales Kartenspiel lädt Spieler auf verschiedenen Plattformen dazu ein, Untertanen ins Feld zu führen und wirkungsvolle Zauber zu entfachen. Das Spielprinzip von Hearthstone ist trügerisch simpel. Ihr baut ein Deck aus 30 Karten gegen verschiedene Gegner auf.

Ihr werdet schnell sehen, warum es verschiedene Plattformen braucht. Nur so lassen sich viele Spieler mit ähnlichen Skills für möglichst faire und für beide Seiten herausfordernde Partien perfekt miteinander kombinieren. Und hier kann das Spiel mit seiner nahtlosen Unterstützung für verschiedene Geräte wirklich glänzen.

Ob auf einem Android-, iOS-, PC- oder Mac-Gerät, ihr könnt andere Spieler herausfordern und ohne jegliche Einschränkungen Kontakte knüpfen und Matches austragen. Ich persönlich zocke Hearthstone auf meinem PC, meinem Android-Tablet und meinem iPhone und kann daher sagen, dass das Spiel wirklich überall gleich gut funktioniert.

Euer Fortschritt und eure Kartensammlungen werden auf allen Geräten synchronisiert, sodass ihr eure Spiele jederzeit und überall fortsetzen könnt, solange ihr in eurem Blizzard-Account eingeloggt seid.

Der einzige Nachteil an Hearthstone ist, dass ihr es als Neuling oder nach einer längeren Spielpause recht schwer habt. Eure Kollektion ist in diesem Fall vermutlich nicht so aktuell wie die der anderen und ihr müsst etwas Zeit investieren, um die neuesten Karten zu bekommen.

Chess by Chess.com

Hach, Schach! Ein zeitloses Strategiespiel, das keine weiteren Worte braucht. Ich habe in den letzten Jahren eine Menge Schachturniere und Streams verfolgt und sie sind immer wieder spannend anzuschauen.

Mit der App von Chess.com findet Schach nun endlich ein modernes Zuhause auf euren Android- und iOS-Geräten. Die App ist eine All-in-One-Plattform, auf der ihr zufällige Gegner oder eure Freunde herausfordern könnt. Außerdem könnt ihr frühere Partien analysieren, um aus euren Fehlern zu lernen und so nach und nach in der Rangliste aufzusteigen.

Ihr könnt Chess in eurem Browser oder per PC-, Mac-, Android- und iOS-App spielen. Die App ist ein absolutes Leichtgewicht und sollte auf wirklich jedem kompatiblen Gerät reibungslos laufen. Auf dem Handy wurde die Touch-Oberfläche gut adaptiert, damit ihr eure Figuren mühelos bewegen könnt.

Das Beste an Chess by Chess.com ist, dass euer Fortschritt und eure Erfolge über verschiedene Plattformen hinweg synchronisiert werden. Ihr müsst euch lediglich die Anmeldedaten für euren Account merken und habt von überall aus Zugriff darauf.

Neben dem klassischen Spielerlebnis bietet Chess by Chess.com zudem moderne Funktionen wie Rätsel und Lektionen. Egal, ob ihr ein Gelegenheitsspieler oder ein erfahrener Schachprofi seid, die App sollte euch genügend herausfordern, um eure kompetitiven Fähigkeiten für die nächste Partie am Brett in Schwung zu bringen.

Asphalt 9: Legends

Wenn ihr auf der Suche nach einem Rennspiel seid, das ihr auf mehreren Plattformen spielen könnt, dann schnallt euch an, denn Asphalt 9: Legends ist in diesem Fall genau das Richtige für euch. Das Spiel ist auf Android, iOS, PC sowie Nintendo Switch verfügbar und macht keinen Unterschied zwischen den Endgeräten. Das bedeutet, dass ihr euch mit Freunden messen und die Rangliste dominieren könnt, egal auf welchem Gerät ihr Asphalt 9 spielt.

Abgesehen von der vielseitigen Kompatibilität bietet das Spiel eine atemberaubende Grafik und eine realistische Fahrphysik. Ihr solltet also auf der Hut sein, bevor ihr mit Vollgas in die Kurve geht. Ihr könnt im Spiel aus über hundert Autos mit verschiedenen Eigenschaften und Merkmalen wählen.

Asphalt 9 läuft auf den meisten modernen Geräten reibungslos, aber da es sehr grafiklastig ist, kann es auf älteren Modellen zu Leistungsproblemen kommen. Ihr solltet außerdem ein Tablet mit einer guten Akkulaufzeit zum Spielen nutzen.

Ich habe es auf einem älteren Samsung A7-Tablet ausprobiert und es läuft relativ flüssig mit gelegentlichen Rucklern. Die Einbußen bei der Grafikqualität waren nicht so offensichtlich wie gedacht und das Spiel war gut genug spielbar, um es ein paar Stunden am Stück zu zocken.

Wenn ihr auf der Suche nach einem adrenalingeladenen Arcade-Rennspiel seid, werdet ihr mit Asphalt 9: Legends eine Menge Spaß haben.

League of Legends: Wild Rift

Wenn es um MOBA-Spiele (Multiplayer Online Battle Arena) geht, kommt vermutlich jedem sofort League of Legends in den Sinn. Wild Rift ist eine mobile Adaption, die das Spielprinzip und das Spielerlebnis originalgetreu auf das Handy überträgt.

Ihr tretet mit vier weiteren Spielern im Team gegen ein anderes fünfköpfiges Team an und übernehmt die Kontrolle über das Schlachtfeld. Das Ziel ist es, den Kern der gegnerischen Basis zu zerstören, indem ihr in diese vordringt und Untertanen, Türme und andere Champions tötet.

League of Legends Partien können etwa 30 bis 40 Minuten dauern, bis sie beendet sind. In Wild Rift wurde die Spielzeit jedoch auf 15 bis 20 Minuten reduziert, was das Spiel perfekt für unterwegs macht. Wenn ihr weniger Zeit zur Verfügung habt, solltet ihr einen Blick auf unsere Tipps für die besten Idle-Games werfen.

Wer bisher Hardcore-LoL-Gamer auf dem PC war, wird ein paar Unterschiede bemerken: Einige Fähigkeiten und Items werden sich vereinfacht anfühlen. Als jemand, der beide Versionen gespielt hat, kann ich aber sagen, dass die Entwickler gute Arbeit bei der Optimierung geleistet haben. Allerdings werdet ihr nicht das volle LoL-Spielerlebnis haben, wie ihr es vom Spielen auf dem PC gewohnt seid. Trotz alledem fühlt sich das Spiel okay an, auch wenn ihr auf einem kleineren Bildschirm spielt.

Wild Rift funktioniert zwar nicht direkt plattformübergreifend mit der PC-Version, konnte sich als mobile Version aber dennoch eine eigene, florierende Community aufbauen. Wenn ihr also Lust auf League of Legends habt und gerade nur euer Handy oder Tablet zur Verfügung steht, dann probiert es doch einmal mit Wild Rift.

Mario Kart Tour

Vermutlich könnt ihr euch bereits denken, dass Mario Kart normalerweise ein Nintendo-exklusiver Titel ist. Ich schreibe „normalerweise“, denn sie haben die seit Jahrzehnten beliebte Rennspielserie nun doch auf Android und iOS gebracht. Mit Mario Kart Tour könnt ihr, auch wenn ihr keine Nintendo Switch habt, die Kontrolle über eure Lieblingscharaktere übernehmen und mit ihnen auf der Rennstrecke gegen bis zu sieben andere Spieler antreten.

Mario Kart Tour ist ein Spiel, das den Spaß und die Nostalgie von Mario Kart mit der Modernität globaler Multiplayer-Rennen verbindet. Ihr könnt aus über 40 Charakteren mit ihren besonderen Fähigkeiten wählen.

Es ist ein Spiel, das nicht allzu weit von der bewährten Mario Kart Formel abweicht. Ihr rast über diverse Strecken und sammelt dabei Gadgets wie Boosts und Waffen ein. Mit ihnen könnt ihr euer Auto schneller machen oder die Führung der anderen Spieler ruinieren.

Da es sich um einen anderen Titel als die Mario Kart Versionen auf der Switch handelt, ist Mario Kart Tour nur plattformübergreifend zwischen Android und iOS spielbar. Das ist auch nachvollziehbar, denn die rasante Action und das präzise Driften sind mit der Touch-Steuerung auf eurem Tablet oder Telefon nicht so präzise möglich wie mit den physischen Controllern der Nintendo Switch.

Dennoch bietet das Spiel eine enorm unterhaltsame und niedrigschwellige Option für Gelegenheitsspieler und alle Fans der Mario Kart Serie. Ich habe schon etliche Ableger der Reihe gespielt und dieses Spiel ist definitiv ein weiterer würdiger Nachfolger.

World of Tanks Blitz

Auf den ersten Blick wird klar, warum ein Multiplayer-Spielprinzip, in dem ihr einige der mächtigsten Fahrzeuge der Geschichte befehligen könnt, funktioniert. In World of Tanks Blitz bildet ihr mit bis zu sechs Spielern ein Team und tretet gegen eine andere Gruppe von ebenso vielen Spielern an.

Das Ziel ist denkbar einfach: Erobert die gegnerische Basis oder zerstört alle Panzer des Gegners mit eurer Feuerkraft und Taktik. Und das plattformübergreifend, egal, ob ihr auf einem PC, Android, iOS, Mac oder der Nintendo Switch spielt, ihr könnt gegen jeden antreten.

Um auf mehreren Plattformen zu spielen, braucht ihr lediglich euren Wargaming.net-Account, damit alle eure Panzer und Ausrüstungen synchronisiert werden, egal wo ihr euch einloggt.

Die plattformübergreifende Kompatibilität von World of Tanks Blitz ist fantastisch. Allerdings gibt es einige potenzielle Einschränkungen in der Benutzeroberfläche. Vor allem auf kleineren Bildschirmen kann das Spielgeschehen schnell unübersichtlich werden. Die Touch-Steuerung funktioniert aber erfreulich intuitiv und sollte der Leistung eines physischen Controllers entsprechen.

Zwar gibt es Momente, in denen sich das schnelle Zielen und Manövrieren weniger präzise anfühlt als mit Maus und Tastatur, aber das vergesst ihr schnell, wenn ihr den Dreh erst raus habt.

Bevor ihr mit dem Spielen beginnt…

Wenn ihr all diese Spiele zocken wollt, solltet ihr auch einen Blick auf unseren Test der besten aktuell auf dem Markt erhältlichen Gaming-Tablets werfen, um beim Spielen die bestmögliche Performance genießen zu können.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.