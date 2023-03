Moderne Tablets glänzen mit leistungsstarker Performance, guter Software, einer gelungenen Verarbeitung und nicht zuletzt einem schicken, hochwertigen Display. Der Bildschirm ist der eigentliche Star eines jeden Tablets. Kann er nicht überzeugen, macht die gesamte Nutzung des Gerätes nur halb so viel Spaß, egal wie gut die sonstige Leistung auch sein mag.



Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Display-Technologien auf dem Markt: Während günstige Tablets meist mit einem konventionellen LCD- oder TFT-Display ausgestattet sind, nutzen die Premium-Geräte Bildschirme mit (AM)OLED oder Mini-LED.



Die meisten herkömmlichen Tablets verwenden LCD-Displays, die aufgrund ihrer Hintergrundbeleuchtung eine begrenzte Farbpalette haben und eine geringere Energieeffizienz aufweisen.

(AM)OLED und Mini-LED Displays bieten bieten lebendigere Farben, tiefere Schwarzwerte und einen höheren Kontrast. Zudem sind die Bildschirme der Premium-Tablets hochauflösender und bieten oft eine höhere Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz. Dadurch, dass sich das Bild bis zu 120 Mal pro Sekunde wiederholt, sehen Animationen und das Scrollen auf dem Bildschirm flüssiger aus und auch die Arbeit mit einem Stylus fühlt sich geschmeidiger an.



Auch unterstützen die Spitzengeräte HDR-Content, wodurch entsprechende Videos auf Netflix, YouTube und Co mehr Dynamikumfang und eine höhere Farbtiefe besitzen. Dadurch wirken Farben und Kontraste intensiver, leuchtstärker, was dem Bild mehr Tiefe verleiht.

Wir stellen euch in diesem Artikel die besten Tablets mit OLED Displays und Mini-LED vor und verraten euch, was uns an den hier vorgestellten Tablets – abgesehen von den hervorragenden Bildschirmen – sonst noch überzeugt.

Egal ob ihr ein Gerät für Arbeit oder Studium, zum Netflixen oder Zocken sucht – in unserer Bestenliste werdet ihr garantiert fündig.

Die besten Tablets mit OLED Display: Eine Übersicht

Bestes Tablet mit Mini-LED: Apple iPad Pro 12,9“ (bei Amazon*) . Hand aufs Herz: Was Display, Leistung, App-Vielfalt und Verarbeitungsqualität betrifft, ist das Apple iPad Pro mit M2 Chip nur schwer zu toppen. Das Tablet bietet einen hochwertigen Mini-LED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2048 x 2732 Pixeln, 120Hz, tollen Kontrasten, leuchtenden Farben und einer super Helligkeit. Dank der tollen Performance meistert es auch die anspruchsvollsten Aufgaben.

Klasse ist auch der zusätzlich erhältliche sehr gute Apple Pencil 2 sowie die optionalen Tastatur-Cover. Auch die Software-Philosophie von Apple ist lobenswert, wodurch das Gerät noch viele Jahre lang aktuell bleiben dürfte.

Hand aufs Herz: Was Display, Leistung, App-Vielfalt und Verarbeitungsqualität betrifft, ist das Apple iPad Pro mit M2 Chip nur schwer zu toppen. Das Tablet bietet einen hochwertigen Mini-LED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2048 x 2732 Pixeln, 120Hz, tollen Kontrasten, leuchtenden Farben und einer super Helligkeit. Dank der tollen Performance meistert es auch die anspruchsvollsten Aufgaben. Klasse ist auch der zusätzlich erhältliche sehr gute Apple Pencil 2 sowie die optionalen Tastatur-Cover. Auch die Software-Philosophie von Apple ist lobenswert, wodurch das Gerät noch viele Jahre lang aktuell bleiben dürfte. Die besten Tablets mit OLED-Display: Das Samsung Galaxy Tab S8+ und S8 Ultra (bei Amazon*) . Das Samsung Galaxy Tab S8+ bietet ein Super AMOLED-Display mit 12,4 Zoll und einer Auflösung von 2800 x 1752 Pixeln. Das 8 Ultra hat eine stolze Bildschirmdiagonale von 14,6 Zoll und bietet eine Auflösung von 2960 x 1848 Pixeln mit 120 Hz. Die Displays beider Tablets sehen großartig aus und sind aktuell die besten auf dem Markt. Klasse ist auch, dass der hochwertige Stylus, anders als bei Apple, bereits im Lieferumfang enthalten ist. Auch die zusätzlich erhältlichen Tastatur-Cover sind super. Samsung verspricht jahrelange Software-Updates für die Geräte. So soll die Samsung Galaxy Tab S8 Serie vier große Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten.

Das Samsung Galaxy Tab S8+ bietet ein Super AMOLED-Display mit 12,4 Zoll und einer Auflösung von 2800 x 1752 Pixeln. Das 8 Ultra hat eine stolze Bildschirmdiagonale von 14,6 Zoll und bietet eine Auflösung von 2960 x 1848 Pixeln mit 120 Hz. Die Displays beider Tablets sehen großartig aus und sind aktuell die besten auf dem Markt. Klasse ist auch, dass der hochwertige Stylus, anders als bei Apple, bereits im Lieferumfang enthalten ist. Auch die zusätzlich erhältlichen Tastatur-Cover sind super. Samsung verspricht jahrelange Software-Updates für die Geräte. So soll die Samsung Galaxy Tab S8 Serie vier große Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten. Beste Samsung-Alternative: Lenovo Tab P12 Pro (bei Amazon*) . Etwas günstiger als die Samsung-Konkurrenz, aber dennoch überzeugend ist das Lenovo Tab P12 Pro. Es bietet ein schickes 12,6 Zoll AMOLED Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und 120Hz. Es punktet zudem durch reichlich Leistung, eine gute Akkulaufzeit und eine hochwertige Verarbeitung. Der Stylus ist ebenfalls inklusive und es gibt ein optionales Tastatur-Cover. Einzig ungewiss ist, wie viele Software-Updates das Tablet noch erhalten wird.

Etwas günstiger als die Samsung-Konkurrenz, aber dennoch überzeugend ist das Lenovo Tab P12 Pro. Es bietet ein schickes 12,6 Zoll AMOLED Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und 120Hz. Es punktet zudem durch reichlich Leistung, eine gute Akkulaufzeit und eine hochwertige Verarbeitung. Der Stylus ist ebenfalls inklusive und es gibt ein optionales Tastatur-Cover. Einzig ungewiss ist, wie viele Software-Updates das Tablet noch erhalten wird. Bestes OLED-Tablet für unter 500 Euro: Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 (bei Amazon*). Für unter 500 Euro erhaltet ihr ein hochwertiges 11,2 Zoll OLED Display mit 120Hz und einer Auflösung von 2560 x 1536 Pixeln. Spitze ist, dass das Tablet für diesen Preis mit großzügigen 8GB RAM und 256GB Festplattenspeicher ausgestattet ist. Auch die Leistung des des Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 ist für diesen Preis ausgezeichnet.

Apple iPad Pro 12,9 Zoll: Bestes Tablet mit Mini-LED

Apple iPad Pro M2 bei* Amazon

Ausgestattet mit einem hochwertigen Mini-LED-Display von 12,9 Zoll und einer Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi sowie einer Bildwiederholrate von 120Hz, überzeugt das Apple iPad Pro mit einem beeindruckenden visuellen Erlebnis. Die Mini-LED-Technologie des Displays ermöglicht eine hohe Kontrastdarstellung, lebendige Farbwiedergabe und tiefe Schwarzwerte, die mit denen von OLED-Displays vergleichbar sind.

Das Display des Geräts weist eine maximale SDR-Helligkeit von 600 Nits auf und erreicht bei HDR-Inhalten dank der Mini-LED-Technologie eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits. Darüber hinaus ist das Display vollständig laminiert.

Beachtet, dass nur das iPad Pro mit 12,9 Zoll Bildschirm die moderne Mini-LED-Technologie an Board hat. Das kleinere 11 Zoll iPad Pro besitzt einen konventionellen LCD-Bildschirm, der nicht ganz so hell wird und keine so brillanten Kontrast- und Schwarzwerte bietet wie die 12,9 Zoll Version, aber ebenfalls sehr gut ist.

Das Apple iPad Pro verfügt über vier Lautsprecher, die einen erstklassigen Klang liefern.



In unserem Akku-Test stellten wir fest, dass das Gerät bei kontinuierlicher Wiedergabe eines HD-YouTube-Videos bei voller Helligkeit auf Endlosschleife eine Laufzeit von 6 Stunden erreicht. Wenn die Helligkeit jedoch etwas reduziert wird, sollte der Akku noch länger halten.

Das iPad Pro ist optional als 5G-Version erhältlich und verfügt über Wi-Fi 6E.

Mit dem leistungsstarken M2-Chip, der auch in den aktuellen Apple MacBook Pros verbaut wird, sind die Apple iPad Pros die derzeit leistungsstärksten Tablets auf dem Markt. Dieser Chip bietet ausreichend Rechenleistung, um auch in den kommenden Jahren hardwarehungrige Spiele und anspruchsvolle Apps wie das Schnittprogramm Davinci Resolve zu nutzen.

Zusätzlich schätzen wir den tollen Apple Pencil 2, der jedoch separat erworben werden muss und mit einem Preis von 149 Euro kein Schnäppchen ist.

Die optional erhältlichen Tastatur-Cover sind von hoher Qualität und eignen sich optimal zum Schreiben.

Ebenfalls klasse finden wir die hochwertige Verarbeitung, Face ID, die sehr guten Kameras sowie den LIDAR Sensor.

Das Apple iPad Pro mit 12,9 Zoll ist die Premium-Wahl, wenn ihr auf der Suche nach einem Tablet mit einem großen und fantastischen Display sowie der besten Rechenleistung auf dem Markt seid.

Lesen: Unser Apple iPad Pro Test

Samsung Galaxy Tab S8+ und Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Die besten Tablets mit OLED-Display

Samsung Galaxy Tab S8 bei* Amazon

Wenn ihr auf große, schicke Displays steht, werdet ihr großen Gefallen an der Samsung Galaxy Tab S8 Serie finden.



Das Galaxy Tab S8+ und das Galaxy Tab S8 Ultra verfügen über große und hochwertige Super AMOLED Displays mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, die tolle Kontraste, Farben und einen tiefen Schwarzwert liefern.

Das Galaxy Tab S8+ hat eine Auflösung von 2960 × 1440 Pixeln, während das Galaxy Tab S8 Ultra eine Auflösung von 2960 x 1848 Pixeln bietet. Beide Tablets sind vollständig laminiert und haben unserer Meinung nach die besten Displays auf dem Markt.



Der Medienkonsum wird auch dank der vier integrierten Stereo-Lautsprecher zu einem Genuss.

Dankenswerter Weise haben beide Geräte ein Widevine Level von L1 an Board, wodurch ihr Netflix und andere Streaming-Dienste in 1080p genießen könnt. Das S8+ und S8 Ultra unterstützen darüber hinaus HDR 10.

Die Tablets verfügen über Wi-Fi 6E und es gibt eine optionale 5G-Version.

Während unseres Akku-Tests haben sowohl das Galaxy Tab S8+ als auch das S8 Ultra jeweils 9 Stunden durchgehalten. Wir haben dies getestet, indem wir ein HD-YouTube-Video bei voller Helligkeit in Dauerschleife abspielten.



Darüber hinaus mögen wir an den beiden Geräten den Fingerabdruckscanner, die gute Kameras, die hochwertige Verarbeitung und die starke Hardware, die alle anderen Android-Tablets hinter sich lässt.

Auch klasse ist, dass der sehr gute S Pen bereits im Lieferumfang enthalten ist. Es gibt zudem ein optional erhältliches Tastatur-Cover.

Auf den Tablets läuft mittlerweile Android 13. Die Geräte sollen insgesamt vier große Android-Upgrades sowie fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten.

Wollt ihr ein Tablet mit dem besten Display auf dem Markt, seid ihr beim Samsung Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra goldrichtig.



Lesen: Unser Samsung Galaxy Tab S8 Test

Lenovo Tab P12 Pro: Beste Samsung-Alternative

Lenovo Tab P12 Pro bei* Amazon

Das Lenovo Tab P12 Pro ist eine kostengünstigere und gute Alternative zur Samsung Galaxy Tab S8 Serie.



Es verfügt über ein tolles 12,6-Zoll-AMOLED-Display, das vollständig laminiert ist und eine Bildwiederholrate von 120Hz unterstützt.

Die Verarbeitung des Lenovo Tab P12 Pro ist auf dem gleichen hohen Niveau wie bei Apple und Samsung.

Das Tablet bietet eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und sehr gute Kontrast-, Farb- und Schwarzwerte. Darüber hinaus ist es für HDR-Inhalte geeignet und ermöglicht das Streaming von Netflix und anderen Anbietern in HD.



Die vier Lautsprecher sind ebenfalls von hoher Qualität und vergleichbar mit der Sound-Qualität des Samsung Galaxy Tab S8+.

Auch klasse: Der Lenovo Precision Pen 3 ist bereits im Lieferumfang enthalten.



Lenovo bietet für das Tab P12 Pro zudem ein offizielles Tastatur-Cover für 150 Euro. Die Tastatur kann magnetisch mit dem Gerät verbunden und auch separat verwendet werden.



Im Enschaltknopf des Tablets ist ein Fingerabdruckscanner integriert. Dieser arbeitet schnell und zuverlässig. Darüber hinaus besitzt das Lenovo Tab P12 Pro einen microSD-Kartenslot, sowie einen USB C 3.1 Gen 2 Anschluss. Dort kann zum Beispiel ein externer Monitore angeschlossen werden.

Ein cooles Feature: Via App auf eurem Laptop könnt ihr das Lenovo Tab P12 Pro als zusätzlichen Monitor fürs Notebook verwenden. Der Touchscreen des Gerätes ist dann sogar weiterhin nutzbar.

In unserem Akku-Test punktete das Lenovo Tab P12 Pro mit einer großartigen Laufzeit von 11 Stunden. Für den Test ließen wir ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Obwohl die Leistung des Lenovo Tab P12 Pro etwas schwächer als die der Samsung Galaxy Tab S8 Serie ist, befindet es sich immer noch in der Oberklasse der Android-Tablets. Während es insgesamt nicht ganz an das Samsung Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S8 Ultra heranreicht, bietet es dennoch ein tolles Gesamtpaket zu einem etwas günstigeren Preis.



Lesen: Unser Lenovo Tab P12 Pro Testbericht

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2: Bestes OLED-Tablet für unter 500 Euro

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 bei* Amazon

Das Tab P11 Pro Gen 2 schätzen wir insbesondere durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für unter 500 Euro bietet Lenovo ein schickes 11,2 Zoll OLED-Display mit 120Hz und einer ausgezeichneten Auflösung von 2560 × 1536 Pixeln.

Auf dem Tablet läuft aktuell Android 12. Der Hersteller verspricht insgesamt zwei Updates für das Betriebssystem und drei Jahre lang Sicherheitsupdates.

Auch die Performance des Tab P11 Pro Gen 2 kann sich sehen lassen. Der MediaTek Kompanio 1300T Octa-Core-Prozessor bietet ausreichend Rechenleistung für flüssiges Gaming und anspruchsvolle Anwendungen. Spiele wie Apex Legends laufen ohne Ruckeln, selbst wenn die Grafikeinstellung auf „Extreme HD“ gestellt ist.

Darüber hinaus bietet das Tablet 6GB RAM und 256GB Festplattenspeicher.

Das Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 ist mit dem Lenovo Precision Pen 3 kompatibel, der separat für 59 Euro oder im Bundle mit dem Tablet erhältlich ist. Der Stift bietet eine sehr gute Qualität und verfügt über 4000 Druckstufen sowie eine harte Spitze, ähnlich wie der Apple Pencil. Außerdem verfügt er über einen Button an der Seite und kann über die Induktion auf der Rückseite des Tablets aufgeladen werden. Optional ist zudem ein gutes Tastatur Cover erhältlich.

Während unseres Akku-Tests konnte das Tablet eine sehr gute Laufzeit von 10,5 Stunden erzielen. Dazu spielten wir ein HD-YouTube-Video bei voller Helligkeit kontinuierlich in einer Schleife ab.



Insgesamt bietet das Tab P11 Pro Gen 2 ein gelungenes Gesamtpaket, das vor allem durch sein tolles OLED-Display, gute Hardware und einen fairen Preis besticht.



Lesen: Unser Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 Testbericht