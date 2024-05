So viele Jahre behalten Apple-Nutzer ihr iPad bis zum Neukauf

Pünktlich zur Markteinführung der neuesten Generationen des iPad Pro und iPad Air hat das US-amerikanische Marktforschungsinstitut CIRP einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem die Upgrade-Zyklen von Apple-Kunden für ihre Tablets genauer unter die Lupe genommen werden. Der Bericht gibt uns Einblicke darin, wie viele Jahre iPad-Nutzer warten, bevor sie ein neues Modell kaufen.

Bemerkenswert daran ist, dass wie beim iPhone auch bei den iPads der Upgrade-Zyklus in den letzten Jahren immer länger zu werden scheint. Wir benutzen also lieber weiter unser altes Gerät, statt immer sofort das neueste Modell zu kaufen.

Die neuesten Daten von CIRP zeigen, dass der größte Teil der iPad-Kunden (immerhin 40 %) ihr iPad für 3 Jahre oder länger behält. Das sind 4 % mehr als 2023 und 12 % mehr als 2022.

Die Gruppe derer, die ihr iPad 2 bis 3 Jahre behalten, ist auf 25 % gestiegen, 2 % mehr als 2023 und 2022.

Der Anteil derjenigen, die ihr iPad 1 bis 2 Jahre oder weniger als 1 Jahr behalten, ist auf 25 % beziehungsweise 10 % zurückgegangen.

Laut CIRP verwenden Nutzer und Nutzerinnen ihre Apple-Tablets in der Regel so lange, bis das iPad kaputtgeht, die Lebensdauer des Akkus sich dem Ende zuneigt oder der Speicherplatz auf dem iPad nicht mehr ausreicht. Allerdings beziehen sich die Zahlen nur auf die USA. Wir vermuten aber einen ähnlichen Trend in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Auch war die von März 2023 bis März 2024 laufende Studie bereits abgeschlossen, bevor die aktuellen 2024er-iPads auf den Markt kamen. Um herauszufinden, ob das iPad Pro mit OLED-Display und M4-Prozessor oder die neue iPad Air Generation die Kunden in den USA zu einem früheren Upgrade verleiten konnten, müssen wir erst den nächsten CIRP-Bericht abwarten.

Quelle(n): 9to5Mac, CIRP