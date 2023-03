Die besten Xiaomi Tablets im Test | 2023 Edition

Xiaomi ist nicht nur der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, sondern mittlerweile ein etablierter Mitstreiter im Tablet-Markt.

Der chinesische Tech-Riese mit Hauptsitz in Peking ist dafür bekannt, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und hat sowohl Premium- als auch Einsteiger-Tablets im Portfolio.

Lei Jun – der Gründer von Xiaomi – ist auch als der „Steve Jobs Chinas“ bekannt und hat eine ähnliche Vision für sein Unternehmen wie Jobs damals für Apple. Der Name Xiaomi bedeutet übrigens „kleines Reiskorn“ auf Chinesisch.



Die meisten Xiaomi Tablets laufen mit Android. Für selbiges hat Xiaomi eine eigene Benutzeroberfläche namens MIUI entwickelt, die wie eine Mischung aus iPadOS und Android wirkt.

In unserer Bestenliste stellen wir euch zudem ein Gerät mit Windows und ARM-Prozessor vor.



Wenn ihr viel Tablet für möglichst wenig Geld haben wollt, solltet ihr euch unsere Bestenliste über die aktuell besten Xiaomi Tablets unbedingt näher anschauen.

Die besten Xiaomi Tablets: Eine Übersicht

An dieser Stelle liefern wir euch eine kompakte Übersicht der besten Geräte. Danach gehen wir detaillierter auf die einzelnen Tablets ein und verlinken zu unseren Tests.

Premium-Konkurrenz für Samsung und Apple: Xiaomi Pad 5 Pro 12.4. Das Tablet überzeugt durch ein schickes Display, eine hochwertige Verarbeitung, viel Rechenleistung und eine gute Akkulaufzeit. Außerdem unterstützt Xiaomis Premium-Modell den Smart Pen und es ist ein solides Tastatur-Cover für das Gerät erhältlich. Leider kann das Tablet aktuell nur aus China importiert werden. Ärgerlich ist auch, dass das Streamen von Netflix nicht in HD und HDR möglich ist.

Das Tablet überzeugt durch ein schickes Display, eine hochwertige Verarbeitung, viel Rechenleistung und eine gute Akkulaufzeit. Außerdem unterstützt Xiaomis Premium-Modell den Smart Pen und es ist ein solides Tastatur-Cover für das Gerät erhältlich. Leider kann das Tablet aktuell nur aus China importiert werden. Ärgerlich ist auch, dass das Streamen von Netflix nicht in HD und HDR möglich ist. Flottes 11-Zoll Tablet: Xiaomi Pad 5 (bei Amazon*). Das Xiaomi Pad 5 ist insgesamt ein hochwertiges Tablet ohne echte Schwächen. Es kommt mit einem 120Hz Display daher, ist performant, preiswert und gut verarbeitet. Schön ist auch, dass auf dem Gerät mittlerweile Android 13 läuft.

Das Xiaomi Pad 5 ist insgesamt ein hochwertiges Tablet ohne echte Schwächen. Es kommt mit einem 120Hz Display daher, ist performant, preiswert und gut verarbeitet. Schön ist auch, dass auf dem Gerät mittlerweile Android 13 läuft. Gutes Windows Tablet mit ARM Prozessor: Xiaomi Book S 12.4 (bei Amazon*). Wenn ihr ein Windows Tablet mit ARM-Prozessor sucht, könnte das Xiaomi Book S 12.4 die richtige Wahl für euch sein. Es besitzt ein gutes 12,35 Zoll Display, ein hochwertiges Design und solide Leistung. Allerdings solltet ihr beachten, dass aufgrund des ARM Prozessors viele Windows Programme nicht auf dem Gerät funktionieren. Auch die Akkulaufzeit konnte uns in unserem Test nicht überzeugen.

Wenn ihr ein Windows Tablet mit ARM-Prozessor sucht, könnte das Xiaomi Book S 12.4 die richtige Wahl für euch sein. Es besitzt ein gutes 12,35 Zoll Display, ein hochwertiges Design und solide Leistung. Allerdings solltet ihr beachten, dass aufgrund des ARM Prozessors viele Windows Programme nicht auf dem Gerät funktionieren. Auch die Akkulaufzeit konnte uns in unserem Test nicht überzeugen. Preis-Leistungs-Champion: Xiaomi Redmi Pad (bei Amazon*). Das Tablet bietet ein tolles Gesamtpaket. Besonders gefallen uns das schicke 90Hz Display, die hochwertige Verarbeitung und die guten Lautsprecher. Auch die lange Akkulaufzeit, die solide Rechenleistung sowie die gute Software-Update-Philosophie stehen auf der Habenseite. Schade ist, dass die 3GB Version kein richtiges Multitasking bietet. Negativ ist zudem, dass weder der Xiaomi Stylus noch ein Tastatur-Cover unterstützt wird.

Die besten Xiaomi Tablets: Alle Details

Nachfolgend stellen wir euch die aktuell besten Tablets des chinesischen Tech-Giganten vor.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4: Premium-Konkurrenz für Samsung und Apple

Der größte Nachteil des Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ist, dass es aktuell nur als Import und offiziell nicht in Deutschland erhältlich ist. Ansonsten bietet das Gerät ein tolles Gesamtpaket aus sehr guter Verarbeitung, hochwertigem Display und leistungsstarker Hardware.

Das Tablet ist mit einem 12,4 Zoll LCD-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und 120Hz ausgestattet. Dank der hohen Pixeldichte von 243 ppi sehen Texte und Icons knackig scharf aus. Ihr habt zudem die Wahl, die Bildwiederholfrequenz von 120Hz auf 60Hz zu stellen, um Akkulaufzeit zu sparen. Auch die Helligkeit von 500 Nits gefällt uns sehr gut. Der Bildschirm ist vollständig laminiert und Farb- sowie Kontrastwerte sind auf einem hohen Niveau. Das Display bietet aber kein so tiefes schwarz wie beispielsweise beim AMOLED Panel des Galaxy Tab S8+ oder beim Liquid Retina XDR Display des 12,9 Zoll iPad Pro.

HDR Videos auf YouTube sehen beim Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 aber ebenfalls toll aus. Leider bietet Xiaomis Flaggschiff jedoch nicht die Möglichkeit, Netflix in HD oder HDR zu streamen. Dies liegt daran, dass das Tablet nur ein Widevine Level von L3 besitzt.

Gut gefallen haben uns im Test auch die sehr guten Lautsprecher.

Überzeugt hat uns auch die hohe Verarbeitungsqualität des Xiaomi Pad 5 Pro 12.4. Das Gerät sieht aus und fühlt sich an wie ein Premium-Gerät. Das Tablet besteht vollständig aus Metall. Xiaomis Vorzeigemodell wiegt 620g und ist 6,6mm dünn. Das Tablet ist mit einem USB C 3.2 Gen 1 Anschluss ausgestattet, dank welchem ihr auch externe Monitore anschließen könnt. Auf einen Fingerabdruckscanner und einen Micro-SD-Kartenslot müsst ihr jedoch verzichten.



Auch der Xiaomi Smart Pen und das Xiaomi Tastatur Cover gefallen uns gut.

Die Rechenleistung des Tablets befindet sich auf einem sehr hohen Niveau. Einzig den Apple iPad Pros (M1 und M2), dem iPad 9 und der Samsung Galaxy Tab S8 Serie muss es sich geschlagen geben.

Das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ist mit einem Qualcomm Snapdragon 870 Prozessor und wahlweise 6GB oder 12 GB RAM ausgestattet. Ihr könnt euch zudem zwischen 128GB, 256GB und 512GB internen Speicher entscheiden. Ein Modell mit 5G oder 4G ist aktuell nicht verfügbar.

Somit ist das Gerät auch durchaus als Gaming-Tablet und für anspruchsvolle Apps geeignet.

Das Tablet punktete in unserem Akkutest mit einer tollen Laufzeit von neun Stunden. Für unseren Test ließen wir ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Auf dem Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 läuft mittlerweile Android 13 und als Oberfläche dient MIUI in der neuesten Version. Xiaomi war in der Vergangenheit nicht für eine gute Update-Philosophie bekannt, doch hat diesbezüglich aufgeholt.

Auf dem Tablet fehlt im Auslieferungszustand der Google Play Store, doch dieser lässt sich unkompliziert selbst installieren.



Insgesamt kann das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 mit einem schicken Display, einer hochwertigen Verarbeitung, viel Rechenleistung und einer guten Akkulaufzeit punkten. Außerdem unterstützt das Gerät den guten Xiaomi Smart Pen und es gibt ein solides Tastatur-Cover. Schade ist, dass das Tablet aktuell nur aus China importiert werden kann und das Streamen von Netflix nicht in HD und HDR möglich ist.

Lesen: Unser Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Testbericht

Xiaomi Pad 5: Flottes 11-Zoll Tablet

Xiaomi Pad 5 bei* Amazon

Das Xiaomi Pad 5 überzeugt mit einem schicken 11 Zoll Display mit 120Hz, toller Performance und einem super Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der LCD-Bildschirm besitzt eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln, 500 Nits, 120 Hz und eine Pixeldichte von 275 ppi. Texte und Icons werden sehr scharf abgebildet. Kontrast- und Sättigungswerte sind auf hohem Niveau. Super ist, dass das Tablet ein Widevine Level von L1 hat, so dass Streaming-Dienste wie Netflix in HD gestreamt werden können.

Optisch ähnelt das Xiaomi Pad 5 dem Samsung Galaxy Tab S7. Es sieht schick aus, besitzt einen hochwertigen Metallrahen und die Rückseite besteht aus Kunststoff. Die Verarbeitung ist gut, aber nicht ganz so hochwertig wie bei Samsung oder Apple. Das Gerät besitzt weder einen Kopfhörer-Anschluss noch einen MicroSD-Kartenslot, bietet jedoch einen USB-C-Anschluss.

Auch das Xiaomi Pad 5 unterstützt den guten Xiaomi Smart Pen. Dieser besteht aus Kunststoff, hat 2 Buttons an der Seite und unterstützt 4096 Druckstufen. Er wird via Induktion über das Tablet aufgeladen, was genauso funktioniert wie beim iPad Pro. Auch das optional erhältliche Tastatur-Cover ist solide.

Hervorzuheben ist die tolle Performance des Tablets. Im Inneren des Xiaomi Pad 5 arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 860 Prozessor. Das Gerät besitzt 6GB RAM und wahlweise 128GB oder 256GB internen Speicher. Insgesamt ist das Tablet etwas langsamer als das Samsung Galaxy Tab S7, jedoch deutlich leistungsstärker als konventionelle Android-Mittelklasse-Tablets. Die meisten aktuellen Games lassen sich mit hohen Grafikeinstellungen zocken.

Das Tablet punktete in unserem Akkutest mit einer super Laufzeit von neun Stunden. Für unseren Test ließen wir ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.



Mittlerweile läuft auf dem Xiaomi Pad 5 Android 13 mit einer angepassten Oberfläche des Herstellers.



Das Xiaomi Pad 5 ist alles in allem ein sehr hochwertiges Tablet ohne große Schwächen. Es besitzt ein schickes 120 Hz-Display, ist leistungsstark, ziemlich preiswert und gut verarbeitet.



Lesen: Unser Xiaomi Pad 5 Testbericht

Xiaomi Book S 12.4: Gutes Windows Tablet mit ARM Prozessor

Xiaomi Book S 12.4 bei* Amazon

Ein sehr interessantes Tablet ist auch das Xiaomi Book S 12.4. Auf dem Gerät läuft Windows und es ist mit einem ARM Chip ausgestattet.

Das Tablet besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung und bietet ein 12,35 Zoll Display. Es sieht schick aus, die Rückseite ist jedoch anfällig für Fingerabdrücke. Das Xiaomi Book S 12.4 ist 8,95mm dünn und wiegt 720g.

Der 12,35 Zoll Bildschirm bietet eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln, 244 ppi, 60Hz, wird bis zu 500 Nits hell und ist vollständig laminiert. Das Display bietet insgesamt eine sehr gute Qualität. Auf dem Xiaomi Book S 12.4 ist es zudem möglich, Streaming-Dienste wie Netflix in HD zu streamen. Die Lautsprecher des Tablets sind allerdings nur okay und können beispielsweise nicht mit der Soundqualität eines iPad Pros mithalten.

Das Gerät unterstützt ebenfalls den Xiaomi Smart Pen. Zudem ist optional ein solides Tastatur-Cover erhältlich.



Im Inneren des Xiaomi Book S sitzt ein Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 Prozessor mit 8GB RAM und 256GB internem Speicher. Die SSD ist nicht auswechselbar. Es ist keine Version mit 5G oder LTE verfügbar. Die Leistung des Xiaomi Book S 12.4 ist gut, kann aber bei weitem nicht mit dem iPad Pro M1 und auch nicht mit dem Microsoft Surface Pro 8 mithalten. Vor allem für Office-Anwendungen ist die Performance aber mehr als ausreichend. Auch einfaches Multitasking ist problemlos möglich.

Das Arbeiten mit Adobe Lightroom und Photoshop läuft ebenfalls größtenteils gut, jedoch nicht durchweg flüssig. Viele konventionelle Programme wie Adobe Premiere Pro und die meisten Games lassen sich aufgrund des ARM Prozessors jedoch nicht installieren. Dies solltet ihr beim Kauf im Hinterkopf behalten. Denn die meisten Windows Anwendungen wurden für die x86 Architektur entwickelt. Somit eignet sich das Xiaomi Book S nicht als Gaming-Tablet. Einige Spiele wie Asphalt 9 oder World of Tanks Blitz laufen aber ohne Probleme auf dem Gerät.

In unserem Akkutest erreichte das Gerät eine Laufzeit von lediglich sechs Stunden. Für den Test ließen wir ein HD-YouTube-Video in einer Endlosschleife laufen.

Wie auf allen aktuelles Windows Tablets läuft auf dem Xiaomi Book S Windows 11. Es handelt sich allerdings um Windows 11 im S Mode. Das bedeutet, dass ihr ab Werk nur Software aus dem Microsoft Store installieren könnt. Dies soll zu einer erhöhten Sicherheit des Systems beitragen. Ihr könnt den S Mode jedoch auch mit wenigen Klicks ausschalten. Danach könnt ihr ganz normal Software wie Google Chrome und Adobe Photoshop installieren. Aufgrund des ARM-Prozessors gibt es jedoch – wie bereits erwähnt – einige Einschränkungen.

Mit dem Xiaomi Book S 12.4 erhaltet ihr ein gutes Windows Tablet mit ARM-Prozessor. Es bietet ein schickes 12,35 Zoll Display, ein hochwertiges Design und gute Leistung. Zu beachten ist, dass aufgrund des ARM-Prozessors viele Windows Programme nicht laufen. Schade ist auch, dass die Akkulaufzeit nicht besonders gut ist.



Lesen: Unser Xiaomi Book S 12.4 Testbericht

Xiaomi Redmi Pad: Preis-Leistungs-Champion

Xiaomi Redmi Pad bei* Amazon

Das Redmi Pad sieht schick aus und fühlt sich hochwertig an. Es ist 7,05mm dünn und wiegt 445g. Es bietet einen USB C 2.0 Anschluss und einen microSD-Kartenslot. Das Tablet lässt sich via Gesichtserkennung entsperren. Dieses Feature ist allerdings nicht so sicher wie beispielsweise bei Apple.

Das 10,61 Zoll LCD-Display überzeugt mit 90Hz, 400 Nits und sehr guten Farb- und Kontrastwerten. Es bietet eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln und 220 ppi. Besonders die 90Hz sind für diese Preisklasse bemerkenswert. Dadurch sehen Animationen auf dem Gerät sehr flüssig aus und auch einige Games können von der hohen Bildwiederholungsrate profitieren.



Angetrieben wird das Tablet von einem MediaTek Helio G99 Chipset mit wahlweise 3GB, 4GB oder 6GB RAM. Außerdem könnt ihr zwischen 64GB und 128GB internen Speicher wählen. Eine Version mit 5G oder LTE ist nicht erhältlich.

Die reale Grafikleistung ist sehr solide. Games wie PUBG Mobile laufen einwandfrei, sofern ihr die Grafik auf HD einstellt. Auch Apps wie Chrome, YouTube und selbst Adobe Lightroom laufen ziemlich gut.

Schade ist jedoch, dass das Redmi Pad kein Multitasking bietet. Bei der Version mit 3GB RAM ist es nicht einmal möglich, zwei Apps nebeneinander zu öffnen. Denn bei dieser Modell-Variante hat Xiaomi den Mehrfenstermodus deaktiviert. Wenn ihr also wert auf Multitasking legt, solltet ihr in Betracht ziehen, mindesten die Version mit 4GB RAM zu kaufen.



Leider ist für das Redmi Pad weder ein Tastatur-Cover noch ein Stylus erhältlich.

Auf dem Gerät läuft mittlerweile Android 13 und der Hersteller verspricht insgesamt zwei Jahre lang große Android Updates und drei Jahre lang Sicherheitsupdates für das Redmi Pad. Somit dürfte es ähnlich langlebig sein wie die Mittelklasse-Tablet-Konkurrenz von Samsung. Die Oberfläche ist auch hier MIUI. Das Interface sieht wie eine Mischung aus Android und iPadOS aus. Wir finden die Software solide.

In unserem Test erreichte das Tablet eine tolle Akkulaufzeit von zehn Stunden. Dafür ließen wir ein HD-YouTube-Video in Dauerschleife abspielen.



Das Xiaomi Pad 5 bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein schickes 90Hz Display, eine hochwertige Verarbeitung, gute Lautsprecher, eine lange Akkulaufzeit, ausreichende Rechenleistung und eine begrüßenswerte Software-Update-Philosophie. Ärgerlich ist, dass die 3GB RAM Version kein echtes Multitasking bietet und dass das Tablet weder einen Xiaomi Stylus noch ein Tastatur-Cover unterstützt.

Lesen: Unser Xiaomi Redmi Pad Testbericht