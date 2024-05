Die 12 besten kostenlosen Android-Spiele: Alle Genres | 2024 Edition

Jedes Mal, wenn ich den Google Play Store öffne, finde ich eine solche Flut an Apps und Spielen, dass ich vor lauter Angeboten nicht mehr weiß, worauf ich eigentlich Lust habe.

Aber für diesen Artikel habe ich mich todesmutig durch die endlosen Berge belangloser Titel gekämpft, um die besten Spiele für jedes Genre herausfinden. Wir testen Tablets seit 2008 und haben schon etliche Spiele getestet. Probiert jedes dieser Spiele aus und ihr werdet garantiert eines davon lieben.

Schließlich sind sie kostenlos, ihr habt also nichts zu verlieren. Hier ist eine Übersicht über die besten kostenlosen Android-Spiele sortiert nach Genre:

Shooter: PUBG Mobile

Strategie: The Battle of Polytopia

Rennspiele: Asphalt 9: Legends

Action: Genshin Impact

Adventure: Turnip Boy Commits Tax Evasion

Tower Defense: Plants vs Zombies 2

Open World: Pokemon GO oder Goat Simulator Free

Idle-Games: Cats and Soup

Gelegenheitsspiele: Candy Crush Saga

Retro-Games: PAC-MAN

Quiz-Spiele: Trivia Crack 2

Der beste kostenlose Shooter für Android: PUBG Mobile

PUBG Mobile ist weiterhin meine Top-Empfehlung unter den Shootern für Android, weil ihr es kostenlos bekommen könnt und jede Menge Spaß damit haben werdet.

Ich habe lange zwischen diesem Spiel und Fortnite geschwankt, mich dann aber für PUBG entschieden, weil man es auf den meisten Tablets spielen kann (selbst auf dem preisgünstigen Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE) und weil man es ganz einfach über den Google Play Store installieren kann (im Gegensatz zu Fortnite, das man über Umwege installieren muss).

PUBG Mobile ist ein Battle-Royale-Shooter, bei dem ihr auf einer Insel abgesetzt werdet und dort Waffen sammeln müsst. Im weiteren Verlauf könnt ihr die Karte erkunden und müsst eure Gegner ausschalten. Ihr könnt im Team oder alleine spielen, in der Third-Person- oder in der Ego-Perspektive. Ihr könnt auch Fahrzeuge benutzen, um euch schneller fortzubewegen. Ich mag an PUBG besonders die große Anzahl an Spielern und dass die Entwickler regelmäßig Updates für das Spiel veröffentlichen.

Das beste kostenlose Strategiespiel für Android: The Battle of Polytopia

Ihr könnt euch Civilization VI (kostenlos für 60 Runden, 3,5 Sterne) für Android holen oder euch alternativ The Battle of Polytopia (kostenlos, 4,6 Sterne) herunterladen.

Die Android-Version von Civilization VI spielt sich zwar wie die PC-Version, aber viele Rezensionen zeigen, dass das Spiel offensichtlich Probleme mit Bugs hat und zudem ein teures Upgrade erfordert, um mehr als die kostenlos verfügbaren 60 Runden spielen zu können.

The Battle of Polytopia spielt sich jedoch ziemlich ähnlich und wir haben dieses rundenbasierte Strategie-Juwel sehr genossen. Auch wenn die blockige Grafik zunächst nicht sonderlich einladend wirkt.

Euer Ziel in The Battle of Polytopia ist es, die Karte zu kontrollieren, feindliche Stämme zu bekämpfen, das Land zu erkunden und neue Technologien zu erforschen.

All das könnt ihr auch offline spielen und je nachdem, für welchen Spielmodus ihr euch entscheidet, könnt ihr kurze und knackige Eroberungspartien oder lange Kampagnen für euren nächsten Gaming-Marathon spielen.

Das Beste an all dem? The Battle of Polytopia ist ziemlich schnell und unkompliziert zu erlernen und bietet dafür ordentlich strategischen Tiefgang. Es ist endlos wiederspielbar!

Das beste kostenlose Rennspiel für Android: Asphalt 9: Legends

Kaum zu glauben, dass ein derart perfektes Rennspiel für Android wie Asphalt 9: Legends wirklich komplett kostenlos spielbar ist.

Asphalt 9 ist ein visuelles Meisterwerk mit einigen der detailliertesten Autos und Effekten, die ich je auf einem Handy oder Tablet gesehen habe. Mit über 900 Karriere-Events und 185 Strecken, die sich auf reale Orte wie Kairo und San Francisco verteilen, wird es nie langweilig.

Und die Action? Am laufenden Band! Wenn ihr alleine gegen eure Rivalen antretet und dabei Lawinen und Tornados ausweicht, steigt der Adrenalinspiegel gehörig. Außerdem könnt ihr euch mit Freunden zusammentun und dabei PS-starke Augenweiden von Porsche, Ferrari und Lamborghini freischalten.

Die Sache hat nur einen winzigen Haken: Asphalt 9 ist ein Freemium-Spiel, d.h. wer bereit ist, Geld auszugeben, kann Elemente wie Autos und Upgrades schneller freischalten. Aber dieses Spiel macht derart viel Spaß, dass ihr im Prinzip nicht dafür bezahlen müsst. Ihr werdet oft genug spielen wollen und so werden mit der Zeit die Dinge auch kostenlos freigeschaltet.

Wir haben Asphalt 9 auf unserem Samsung Galaxy Tab A9+ getestet und das Spiel sieht wunderschön aus, fühlt sich rasant an und lädt dazu ein, immer wieder ein paar Runden zu drehen.

Das beste kostenlose Action-Spiel für Android: Genshin Impact

Genshin Impact ist ein Free-to-Play-Action-Rollenspiel, das für seine Grafik und sein Gameplay in Konsolenqualität bekannt ist. Ich habe Genshin Impact auf einem XP Pen Magic Drawing Pad mit niedrigen bis mittleren Grafikeinstellungen getestet und es lief okay.

Das Spiel bietet eine riesige Open World voller Geheimnisse und bietet fesselnde Kämpfe, einen abwechslungsreichen Soundtrack und eine gut implementierte Steuerung, die mit einem Controller noch besser funktioniert. Die Story, die verschiedenen Quests und NPCs geben dem Spiel Tiefe und sorgen dafür, dass die Spieler und Spielerinnen motiviert bleiben.

Die Charaktere im Spiel sind unterschiedlich und verfügen über einzigartige Fähigkeiten, die für die Bewältigung bestimmter Herausforderungen wichtig sind. Allerdings wird es ganz ohne Mikrotransaktionen ziemlich schwierig werden, sie alle freizuschalten.

Die Notwendigkeit, ein Team von vier Charakteren gleichzeitig aufzuleveln, erfordert aufgrund der stufenspezifischen Quests des Spiels Geduld. Regelmäßige Updates und saisonale Events sorgen dafür, dass sich die Spielwelt ständig weiterentwickelt und laden Spieler dazu ein, immer wieder aufs Neue ins Spiel zu schauen und neue Inhalte zu entdecken.

Die Mischung aus fortschrittlicher Technologie, fesselndem Gameplay und dynamischer Erzählung macht Genshin Impact zur ersten Wahl für Android-Tablet-Spieler und Action-Rollenspiel-Fans, auch wenn das Gacha-System zum Freischalten von neuen Charakteren frustrierend sein kann.

Das beste kostenlose Adventure-Spiel für Android: Turnip Boy Commits Tax Evasion

Es macht auf den ersten Blick vielleicht nicht viel her, aber Turnip Boy Commits Tax Evasion wurde schnell zu einem unserer liebsten kostenlosen Adventure-Games für Android-Geräte.

Der witzige und skurrile Titel parodiert klassische Action-Adventure-Spiele und fühlt sich dabei vom Gameplay her beinahe an wie Zelda.

Aber anstatt eine Prinzessin zu retten, rettet ihr euch selbst vor dem korrupten Bürgermeister Onion. Euer Ziel ist es, eure Steuern nicht zu zahlen, indem ihr sämtliche Dokumente zerreißt, die ihr findet und den anderen Einwohnern helft, es auch gleichzutun.

Dieses verrückte und gleichermaßen entzückende Action-Adventure ist recht kurz und wird euch mit seinen witzigen Dialogen und herausfordernden Rätseln ein paar Stunden perfekt unterhalten.

Das beste kostenlose Tower-Defense-Spiel für Android: Plants vs Zombies 2

Uns hat Plants vs. Zombies 2 gefallen, weil ihr es kostenlos bekommt und es zudem offline spielen könnt, beispielsweise wenn ihr lange im Flugzeug unterwegs seid. Tower Defense-Spiele haben außerdem einen hohen Wiederspielwert, denn keine Runde gleicht der vorigen.

Plants vs. Zombies 2 führt das Erfolgskonzept des erfolgreichen Vorgängers weiter, bietet dabei aber nicht nur eine verbesserte Grafik. Während ihr euch auf eine Zeitreise durch verschiedene Epochen begebt, führt ihr einige bekannte, aber auch viele neue Pflanzen in den Kampf gegen die attackierenden Zombiehorden, darunter den Erbsenschießer, den Kohlkopf, die Laserbohne und das Stachelkraut.

Sein packendes strategisches Gameplay fesselt sowohl Gelegenheitsspieler als auch Liebhaber des Genres und macht es zu einem Muss für alle Tower Defense-Fans unter euch.

Das beste kostenlose Open-World-Spiel für Android: Pokemon GO oder Goat Simulator

Wir nehmen hier zwei Spiele auf, weil Pokemon GO ein Spiel ist, das wirklich Spaß bringt, ihr dafür aber zwangsläufig aus eurem Haus gehen müsst, um es vernünftig zu spielen.

Pokemon GO

Dieses Spiel hat bis heute Relevanz, auch wenn ihr wahrscheinlich schon Mitte der 2010er Jahre das erste Mal davon gehört habt. Es erhält immer noch Updates und hat weiterhin eine treue Fangemeinde.

Dieses Spiel wird euch dazu bringen, verschiedenste Orte in eurer Stadt zu erkunden, denn ihr werdet ständig auf der Suche nach neuen Pokemon sein, die ihr nur in bestimmten Gegenden fangen könnt oder ihr werdet PokeStops oder Gyms aufsuchen in Ecken der richtigen Welt, an denen ihr normalerweise wohl nicht vorbeikommen würdet.

Sobald ihr ein gutes Team habt, könnt ihr andere Trainer herausfordern und an Raids und Events teilnehmen, bei denen ihr noch bessere Pokemon fangen könnt.

Goat Simulator Free

Goat Simulator Free ermöglicht es euch, in die Haut einer Ziege zu schlüpfen und möglichst viel Chaos zu stiften.

Ihr seid eine Ziege. Ihr streift umher. Ihr richtet Chaos an, indem ihr Objekte zerstört. Das, was Ziegen halt so machen.

Das Spiel hat zwar etliche Bugs, durch die beispielsweise die Physik-Engine recht seltsame Dinge tut. Wie alle anderen Fehler, die nicht behoben wurden, versteht sich die komplett wirre Spielmechanik aber als Feature des Spiels.

Uns hat dieses eigentlich völlig absurde Spiel wirklich gut gefallen, als wir es getestet haben. Auch mit der kostenlosen Version hatten wir stundenlang Spaß, auch wenn ihr für weitere Level bezahlen müsst, wenn ihr das denn wirklich wollt.

Das beste kostenlose Idle-Game für Android: Cats and Soup

Das perfekte Idle-Game (zu deutsch: Leerlaufspiel) hilft euch, die Zeit zu „beschleunigen“, wenn ihr auf jemanden oder etwas wartet.

Cats and Soup bleibt mein Favorit, weil es ein süßes Thema hat: Katzen, die Suppe kochen. Die Grafik nutzt sanfte Farbtöne und die Katzen sind niedlich. Ihr schlüpft in die Rolle eines Katzenkochs, der einen Suppenladen im Wald betreibt. Euer Ziel ist es, eure Katzen strategisch in der Nähe von Einrichtungen zu platzieren, die die Kochkünste eurer Katzen verbessern.

Je mehr Suppe ihr verkauft, desto mehr Köche könnt ihr anwerben, um euren Laden zu erweitern und damit auch mehr Rezepte freizuschalten, die ihr für mehr Gold verkaufen könnt.

Der Aufbau eures Suppenladens ist die eine Sache, aber die eigentliche Sache, die uns immer wieder zurückkommen lässt, ist, den Katzen bei ihrer Arbeit zuzusehen. Das ist tatsächlich einfach enorm entspannend, besonders natürlich, wenn ihr Katzen mögt.

Das beste kostenlose Gelegenheitsspiel für Android: Candy Crush Saga

Candy Crush Saga ist ein Klassiker, der von Millionen Menschen weltweit gespielt wird.

Wir haben Hunderte von Stunden in dieses süchtig machende Spielprinzip investiert, bei dem es darum geht, per Swipe drei oder mehr gleichfarbige Bonbons miteinander zu kombinieren, Spezial-Bonbons mit explosiven Fähigkeiten freizuschalten und Level mit spezifischen Zielen zu meistern.

Jeder Level bietet eine einzigartige Herausforderung mit einer begrenzten Anzahl an Zügen und erfordert strategische Planung und schnelles Denken, um Blocker zu überwinden und weiterzukommen.

Trotz oder gerade wegen der Einfachheit des Spiels machen die kniffligen Level von Candy Crush Saga derart viel Spaß, dass ich während Events mit unbegrenzten Versuchen oft stundenlang am Bildschirm klebte und um einiges länger spielte, als ich es eigentlich beabsichtigt hatte.

Das beste kostenlose Retro-Game für Android: PAC-MAN

PAC-MAN ist ein solcher Klassiker, dass es außer Frage stand, dass dieses Spiel in diese Liste gehört. Es gibt dennoch eine Menge anderer Retro-Spiele, die wir empfehlen möchten, weshalb ihr euch dringend auch die weiter unten verlinkte Liste anschauen solltet. Denn es gibt einfach zu viele gute Spiele, die unsere Nostalgie wecken.

Mit der Android-Version von PAC-MAN erlebt ihr den vollen Genuss des Klassikers. Jeder kennt dieses Spiel, vermutlich jeder hat schon mal das Original oder ein Remake gespielt.

Hier bekommt ihr zudem aber jede Menge zusätzlicher Inhalte, die es im Original nicht gibt. Da wäre neue Levels und Power-Ups, die das Spielerlebnis verändern. Der Adventure-Modus enthält außerdem zeitlich begrenzte Events mit Skins als Belohnungen. Wettkampffreudige PAC-MAN-Spieler können auch am Turniermodus teilnehmen, um in Ranglisten aufzusteigen. Die Labyrinthe wechseln wöchentlich, womit immer wieder neue Herausforderungen auf euch warten.

Neben dem klassischen Design unterstützt PAC-MAN für Android auch die Anpassung von Charakter und Interface. Ihr könnt das Aussehen von PAC-MAN, den GHOSTS und dem Joystick auf dem Bildschirm verändern.

Die beste kostenlose Quiz-App für Android: Trivia Crack 2

Wir haben das ursprüngliche Trivia Crack geliebt und es ist somit kein Wunder, dass mittlerweile Trivia Crack 2 unsere liebste Quiz-App zum Testen unseres Allgemeinwissens ist.

Trivia Crack 2 testet nicht nur euer Trivialwissen und lässt euch neue Dinge dazulernen, sondern hat auch eine große soziale Komponente, durch die das Spiel noch interessanter wird. Ihr könnt jederzeit eure Freunde oder einen zufälligen Mitspieler herausfordern, mit euch kompetitiv Trivia-Fragen zu beantworten und dafür Kronen zu erhalten.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.