Die 10 besten Quiz-Apps für Android im Test | 2024 Edition

Ihr liebt es, euer Wissen zu testen und eure Freunde mit Trivia-Fragen herauszufordern? Quizspiele sind im Zeitalter der flüchtigen Aufmerksamkeitsspanne eine Bastion für wissensbezogenen Spaß und den unterhaltsamen Wettbewerb mit Freunden und Familie.

Der Google Play Store ist voll mit Apps, weshalb sich die Suche nach den besten Trivia-Spielen für Android wie ein Labyrinth durch unendlich viele Multiple-Choice-Fragen anfühlen kann.

Ganz gleich, ob ihr euren Wissensdurst stillen oder andere zu hitzigen Duellen herausfordern wollt: Mit unserer Liste der besten Trivia-Apps und -Spiele solltet ihr etwas Passendes finden, um mit euer Gehirn mit neuem Trivialwissen füllen und trainieren zu können.

Was versteht man unter Trivia-Spielen?

Bevor wir in die Welt der besten Android-Quizspiele eintauchen, lasst uns zunächst den Begriff Trivia-App definieren. Es handelt sich hierbei in der Regel um Quizspiele, bei denen euer Wissen über verschiedenste Themen wie Geschichte, Geografie, Wissenschaft, Popkultur, Sport und mehr gefragt ist.

Diese Spiele sind erfreuen sich unglaublicher Beliebtheit, weil sie Spaß machen, euch fordern und eure Allgemeinbildung fördern. Sie helfen euch, neue Fakten zu erfahren und regen euer Gehirn an. Außerdem sind sie eine tolle Möglichkeit, um eure sozialen Kontakte zu pflegen bzw. Freunden und Familie zu zeigen, wer von euch am schlauesten ist. 😉

Die besten Quiz-Apps rund ums Allgemeinwissen

Trivia Crack 2

Bei Trivia Crack 2 handelt es sich um die Fortsetzung der beliebten Trivia Crack App, die 2014 in Kanada sogar mit dem Kids‘ Choice Award ausgezeichnet wurde. Es ist ein Spiel mit vielen sozialen Elementen, die es enorm spannend machen und regelmäßig Adrenalin produzieren.

Im Kern ist es ein Gesellschaftsspiel, bei dem ihr eure Freunde oder einen zufälligen Spieler herausfordern müsst, um Fragen zu beantworten und dafür Kronen zu erhalten. Es geht um den Nervenkitzel der Punktejagd und den Endorphinrausch, wenn ihr eure Gegner schlagen konntet.

Trivia Crack 2 ist eine Quiz-App, die meinen kompetitiven Ehrgeiz ordentlich anheizt, besonders wenn ich mit Freunden spiele.

Preis: kostenlos

Download: Trivia Crack 2 bei Google Play

Trivia 360

Eine weitere Trivia-App, mit der ihr euer Allgemeinwissen zu verschiedenen Themen testen könnt, ist Trivia 360. Bei diesem Spiel braucht ihr keine Kategorien auszuwählen, denn hier es geht direkt ins Kopf-an-Kopf-Duell gegen einen Freund oder einen zufälligen Gegner.

Im Schnelldurchlauf müsst ihr Fragen beantworten, wobei die Punktevergabe für jede Frage nicht nur davon anhängt, ob eure Antwort richtig war, sondern auch, wie lange ihr für eure Antwort gebraucht habt. Im Anschluss ist euer Gegner dran. Die Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Punktzahl.

Der Zeitdruck macht dieses Spiel enorm spannend und unterhaltsam. Es ist eine erfrischend andere Variante unter den üblichen Quiz- und Trivia-Apps, die euch an eure Grenzen bringt und euer Wissen belohnt.

Preis: kostenlos

Download: Trivia 360 bei Google Play

Trivia Star

Trivia Star bietet einen traditionelleren Ansatz für das Quiz-Gameplay als andere Apps. Es geht hier nicht um hektische Punkteduelle mit Gegnern. Stattdessen ist es die Art von App, die dazu einlädt, es sich im Sessel gemütlich zu machen und einen schier unendlichen Stapel an intellektuell herausfordernden und inspirierenden Trivia-Fragen zu beantworten.

Das Spielprinzip ist simpel und doch unglaublich fesselnd. Am Anfang sind die Fragen recht einfach, doch je höher ihr kommt, desto anspruchsvoller werden sie. Was mir an Trivia Star gefällt, ist der spürbare Lernfortschritt, während ich neue Fakten entdecke und mein Wissen erweitere.

Preis: kostenlos

Download: Trivia Star bei Google Play

Die besten Trivia-Apps auf Basis berühmter TV-Quizshows

Jeopardy!

Hach, Jeopardy! Die Mutter aller Quizshows, in der nur geballtes Wissen zum Erfolg führt. Mit der Jeopardy!-App für Android könnt ihr euch dieses spannende Erlebnis direkt auf euer Handy oder Tablet holen.

Die App stellt die weltbekannte Bühne mit dem kultigen blauen Hintergrund und den Punkten für jede Frage originalgetreu nach. Zudem verfügt die App über eine riesige Bibliothek an Fragen aus verschiedenen Kategorien, die alle Jeopardy!-Fans unter euch begeistern werden.

Bei Jeopardy! geht es vor allem darum, euer Wissen mit anderen zu messen und so ist es auch bei der App-Variante. Ihr werdet mit zwei anderen Spielern zusammengewürfelt und derjenige, der nach der letzten Runde die höchste Punktzahl erreicht hat, gewinnt das Spiel.

Darüber hinaus erwarten euch aus der TV-Show bekannte Features wie das Wetten auf das tägliche Doppel und die letzte Jeopardy-Frage. Es ist eine originalgetreue Nachbildung der Quizshow auf eurem Gerät und die perfekte Möglichkeit, euer Wissen zu testen.

Preis: kostenlos

Download: Jeopardy! bei Google Play

Millionaire-Trivia bei Google Play

Ihr schaut regelmäßig gebannt dabei zu, wie die Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ die Preisgeld-Leiter hochklettern? Spürt ihr am eigenen Leib, wie eure Handflächen bei jeder Stufe feuchter werden, weil die Fragen immer schwieriger werden? Mit der offiziellen Millionaire Trivia Game App könnt ihr jetzt selbst ins Rampenlicht treten und euer Wissen testen.

Die App ist der kultigen TV-Spielshow nachempfunden und dreht sich darum, dass ihr herausfordernde Fragen aus verschiedenen Themenbereichen beantwortet. Da ihr natürlich kein echtes Geld gewinnen könnt, besteht der Anreiz darin, dass ihr gegen einen zufälligen Gegner antretet, während ihr euer Wissen unter Beweis stellen müsst.

Bei Millionaire tretet ihr gegen andere Online-Spieler an und könnt euer Wissen mit ihnen messen. Da es sich um eine kostenlose App mit vielen aktiven Spielern handelt, müsst ihr nicht auf euren Gegner warten. Ihr werdet quasi sofort gepaart, womit ihr den Nervenkitzel immer wieder aufs Neue erleben könnt.

Preis: kostenlos

Download: Millionaire-Trivia bei Google Play

Wheel of Fortune

Eine weitere Spielshow, die sich sehr gut auf euer Tablet- oder Handydisplay adaptieren lässt, ist Wheel of Fortune, hierzulande besser bekannt als „Glücksrad“. Die App bildet die bekannte Kulisse der Show nahtlos nach, einschließlich des schillernden Rades und des Rätselbretts.

Das Gameplay bleibt dem klassischen TV-Format treu: Ihr dreht das Rad, ratet Buchstaben, kauft Vokale und löst schließlich das versteckte Rätsel. Ihr tretet gegen drei andere Spieler an, es geht also nicht nur um Glück. Strategisches Denken ist gefragt, vor allem wenn ihr euch für Vokale entscheidet und Risiken eingeht. Wie in der Show müsst ihr den Bankrott und den Verlust einer Runde vermeiden.

Außerdem kämpft ihr gegen echte Mitspieler. Es geht also darum, eure Fähigkeiten und euer Wissen gegenseitig auf die Probe zu stellen. Die Verlockung, den anderen ihren Lauf zu verderben, indem ihr das Rätsel vor ihnen löst, ist extrem groß und wächst mit jeder Runde.

Wenn ihr wie ich ein Fan der TV-Show seid, wird euch dieses Spiel eine ganze Weile lang unterhalten. Also probiert es aus und zermartert euch das Gehirn, während ihr versucht, den Lösungssatz zu erraten.

Preis: kostenlos

Download: Wheel of Fortune bei Google Play

Die besten Multiplayer-Trivia-Spiele

Quiz Panic

Battle Royale Spiele sind in letzter Zeit sehr beliebt. Mit Quiz Panic könnt ihr Solo-Quizspiele und gemütliche Raterunden auf dem Sofa vergessen, denn dieses Spiel wirft euch mitten in eine chaotische Arena. Eure Waffe ist dabei euer Wissen und möglichst schnelles Denken eure Verteidigung.

Quiz Panic ist ein rasanter Sprint durch eine Flut von Fragen, bei dem ihr blitzschnelle Reflexe braucht, um die Antworten als Erster zu finden. Im Vergleich zu anderen vorhersehbaren Quiz-Apps bringt es ein frischer Wind in das Genre und gehört zu meinen Favoriten in dieser Liste.

Preis: kostenlos

Download: Quiz Panic auf Google Play

QuizzLand

Wenn ihr eine Trivia-App sucht, mit der ihr an Bestenlisten und Turnieren in eurem Land oder weltweit teilnehmen könnt, dann ist QuizzLand die perfekte Wahl. Kämpft euch mit dieser App durch verschiedene Fragen aus unterschiedlichen Kategorien und werdet der ultimative Trivia-Champion.

Selbst wenn ihr gerade erst angefangen habt, werdet ihr dank täglicher Bestenlisten schnell Erfolge feiern können. Ihr seid also nie „late to the party“, wie es bei anderen Online Games häufig der Fall ist. QuizzLand fordert euch allerdings enorm, vor allem wenn ihr den schweren Modus wählt. Euer Wissen wird immer wieder durch knifflige Fragen auf die Probe gestellt.

Preis: kostenlos

Download: QuizzLand bei Google Play

Die besten Quiz-Apps zum Thema Popkultur

Guess the Movie Quiz

Wenn ihr Filme liebt, ist die diese App genau das Richtige für euch. Das Guess the Movie Quiz ist ein Quizspiel, bei dem ihr anhand eines Bildes, eines Posters oder einer Szene den Namen des Films erraten müsst. Es wird allerdings nicht nur euer Popcorn-Wissen abgefragt, sondern die kryptischen Hinweise können euch auch in die Irre führen und auf falsche Fährten locken.

Falls ihr bei besonders hartnäckigen Filmen nicht weiterkommt, könnt ihr euch Hinweise geben lassen, die den Film beschreiben oder Antwortmöglichkeiten entfernen, um das Raten zu erleichtern. Es ist ein unterhaltsames und süchtig machendes Spiel, in welches man sich schnell für Stunden verlieren kann, wie ich nach dem Herunterladen des Spiels feststellen durfte.

Preis: kostenlos

Download: Guess The Movie bei Google Play

Logo Quiz

Logo Quiz, ein weiterer Klassiker der Popkultur, ist eine Quiz-App, die euer Wissen über verschiedene Logos von unterschiedlichen Marken und Unternehmen testet. Von bekannten Giganten bis hin zu kleinen Nischenmarken – das Spiel bietet euch eine Fülle von Logos. Keine der Kategorien geht hier als „No-Brainer“ durch und müsst alle Logos identifizieren, um Levels erfolgreich abzuschließen.

Macht euch aber keine Sorgen, falls ihr mal nicht weiterkommt. Ihr könnt mit im Spiel verdienten Münzen Hinweise kaufen, die euch helfen, das Logo zu erraten. Also klickt auf Download und lasst die Markenschlacht beginnen.

Preis: kostenlos

Download: Logo Quiz bei Google Play

Fazit

Quizspiele sind eine tolle Möglichkeit, um Spaß zu haben, Neues zu erfahren und sich selbst und andere herauszufordern. Ganz gleich, ob ihr euch nach adrenalingeladenen Wettkämpfen mit anderen Spielern sehnt oder ganz gemütlich im Sessel euer Wissen testen wollt, es gibt garantiert die passende Quiz-App für euch.

Zu meinen Favoriten auf dieser Liste gehört Quiz Panic. Das Battle-Royale-Gefühl, bei dem jeder für sich selbst kämpft, weckt meinen kompetitiven Ehrgeiz, denn ich möchte natürlich als Erster auf die richtige Antwort tippen. Allerdings ist auch Jeopardy! hier ein klarer Favorit, da es die originale TV-Vorlage mit echten Gegnern sehr gut simuliert.

Und schließlich sind die Klassiker wie Trivia Crack 2 oder Trivia 360 ein hervorragender Zeitvertreib, vor allem wenn ihr offline seid.

Es gibt noch viele andere Spiele für Android, aber diese Trivia-Games sind auf meinem Tablet dauerhaft installiert und ich starte sie immer dann, wenn ich mich mal wieder selbst geistig herausfordern möchte.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.