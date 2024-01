Die 10 besten Worträtsel-Spiele für Android | 2024 Edition

Wenn ihr gerne Spaß habt und dabei etwas dazulernen wollt, werdet ihr unsere Worträtsel-Spiele für Android lieben. Für mich als Freund von Kreuzworträtseln sind diese Games genau das Richtige. Ich liebe es, mit Wörtern zu arbeiten und Spiele für Android auf meinem Tablet oder Smartphone bieten mir spannende Herausforderungen und Unterhaltung zugleich.

Egal, ob ihr auf der Suche nach einem kostenlosen oder einem kostenpflichtigen Wortspiel seid, hier findet ihr mit Sicherheit ein Game, passend zu eurer momentanen Stimmung und euren persönlichen Vorlieben.

Die 10 besten Worträtsel-Spiele für euer Android-Gerät

Wordscapes

Wer gern Worträtsel auf dem Handy spielt, wird dies meist ein einer von mehreren üblichen Kategorien tun. Das Spiel Wordscapes kombiniert diese Kategorien und mixt verschiedene Elemente wie Kreuzworträtsel, Anagramme und klassische Wortsuchen zu einem neuartigen und einzigartigen Spielprinzip, welches euch schnell in seinen Bann ziehen wird.

Das Ziel des Spiels ist denkbar einfach. Verbindet die auseinandergerissenen Buchstaben, um Wörter zu bilden, mit denen ihr das Kreuzworträtsel-Gitter ausfüllt. Das Spiel beinhaltet über 10.000 Level, deren Schwierigkeitsgrad von leicht bis schwer reicht. Und es kommen täglich neue Level hinzu.

Ein Spielmodus, zu dem es mich immer wieder hinzieht, sobald ich Wordscapes öffne, ist das tägliche Rätsel. Er ist ein bisschen anspruchsvoller als die anderen Modi, die mir in diesem Game am meisten zusagen. Eine weitere Funktion, die mir an diesem Spiel besonders gefällt, ist die Möglichkeit, offline zu spielen, was in bestimmten Situationen sehr nützlich sein kann.

Bewertung: 4.5/5

Preis: Kostenlos mit In-App-Käufen

Link: Wordscapes bei Google Play

Crossword Puzzle Redstone

Kreuzworträtsel sind der Klassiker unter den Worträtsel-Spielen und das Crossword Puzzle von Redstone ist so traditionell, wie es nur sein könnte. Wenn ihr Fans von Kreuzworträtseln seid, werdet ihr dieses Spiel absolut lieben. Mit der App könnt ihr kostenlos und ohne Abonnement Tausende von Rätseln lösen, die von Indie-, aber zum Teil auch von bekannteren Entwicklern konstruiert wurden.

Wenn ihr das Spiel öffnet, stehen euch verschiedene Rätselpakete in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Auswahl, welche zwischen leicht, mittel, schwer und sehr schwer variieren. Zudem gibt es Rätsel in unterschiedlichen Gittergrößen, vom klassischen Format (15×15) über die Midi-Variante (9×9) bis zum Mini-Kreuzworträtsel (5×5).

Nachdem ihr euch für das passende Rätsel entschieden habt, könnt ihr nun damit beginnen, es auszufüllen. Das Spielprinzip funktioniert genauso wie früher beim analogen Kreuzworträtsel in der Zeitung. Empfehlenswert ist diese Kreuzworträtsel-App zudem, weil ihr auch dann spielen könnt, wenn ihr offline seid.

Bewertung: 4.8/5

Preis: Kostenlos

Link: Crossword Puzzle Redstone bei Google Play

Gubbins

Ich bin rein zufällig durch ein TikTok-Video von Hank Green über Gubbins gestolpert. Als ich das Spiel dann ausprobierte, hat es mich nicht enttäuscht. Gubbins ist ein charmant designtes und innovatives Wortspiel, das diverse vom Wortspiele-Klassiker Scrabble bekannte Elemente beinhaltet, jedoch ein paar Neuerungen hinzufügt.

so trefft ihr während des Spiels beim Rätseln auf die sogenannten „Gubbins“, kleine Figuren, die euch entweder helfen oder euer Spiel durcheinanderbringen. Sie fügen dem ohnehin schon herausfordernden Spielprinzip eine strategische Ebene hinzu, die euch ordentlich auf Trab hält.

Ihr könnt das Spiel kostenlos herunterladen und spielen und habt Zugang zu verschiedenen Spielmodi und täglichen Herausforderungen. Wenn ihr jedoch Spaß am Spiel gefunden habt und den Endlosmodus sowie zusätzliche Motivation durch Daily Streaks erleben wollt, müsst ihr das Spiel kaufen.

Ein weiteres Argument für den Kauf von Gubbins ist, dass 10 Prozent sämtlicher aus dem Spiel generierten Einnahmen an die von Hank Green gegründete gemeinnützige Organisation „The Foundation to Decrease Worldsuck“ gespendet werden.

Bewertung: 4.3/5

Preis: Kostenlos mit In-App-Käufen

Link: Gubbins bei Google Play

Bonza Word Puzzle

Kostenlose Word Puzzle Games für Mobilgeräte haben sich enorm weiterentwickelt, seit deren Entwickler begonnen haben, verschiedene Genres in einem Spiel zu kombinieren. Bonza Word Puzzle macht genau das und bringt eine gehörige Dosis Frische ins Spiel, indem es Gameplay von Kreuzworträtseln und Jigsaw Puzzles durch tetris-artige Bauteile miteinander verbindet. All das verschmilzt zu einem unterhaltsamen Gesamtkonzept, welches mich komplett abholt.

Egal, ob ihr Gelegenheitsspieler oder erfahrene Wortspiel-Enthusiasten seid, Bonza Word Puzzle wird einen passenden Spielmodus für euch parat halten. Besonders gut gefallen mir die Daily Challenge Puzzles, bei denen ich das Spiel starte, um mir daraufhin die nächsten fünf Minuten lang wunderbar den Kopf zu zerbrechen.

Wenn ihr auf der Suche nach einem Spiel seid, das eine perfekte Mischung aus Entspannung und Denkanstrengung bietet, ist dies genau das richtige Spiel für euch. Bonza Word Puzzle ist ein unterhaltsames Puzzle-Spiel, das frischen Wind in das Genre der Worträtsel-Games bringt. Für Fans von Wortspielen kann ich es wärmstens empfehlen.

Bewertung: 4.5/5

Preis: Kostenlos mit In-App-Käufen

Link: Bonza Word Puzzle bei Google Play

NYT Games: Word Games & Sudoku

Neben ihren Nachrichten und Reportagen ist die New York Times auch für ihre Wortspiele bekannt. Das NYT-Team hat nun eine App entwickelt, mit der ihr auf alle Spiele der Zeitung zugreifen könnt, vom klassischen Kreuzworträtsel über Spelling Bee bis hin zum legendären Wordle.

Als bekennender Fan von Will Shortz, dem legendären Kreuzworträtsel-Redakteur der New York Times, verpasse ich keines der täglichen Rätsel mehr. Der einzige Nachteil ist, dass ihr ein Abonnement braucht, um das große Kreuzworträtsel zu spielen, welches auch als gedruckte Version in der Zeitung veröffentlicht wird.

Es gibt aber auch diverse lohnenswerte kostenlose Spiele, darunter tägliche Minirätsel. Die große Auswahl an Spielen macht das Fehlen des Klassikers aus der Printausgabe mehr als wett.

Bewertung: 4.7/5

Preis: Kostenlos

Link: NYT Games: Word Games & Sudoku bei Google Play

Cryptogram – Puzzle Quotes

Wenn ihr Fans von Kryptografie und dem Knacken von Codes seid, dann solltet ihr Cryptogram – Puzzle Quotes unbedingt ausprobieren. Das Spiel bietet eine Mischung aus klassischem Worträtsel und dem Knacken von Codes, was es zu einer recht komplexen Herausforderung macht.

Ziel des Spiels ist es, den versteckten Text zu entschlüsseln, bei dem es sich um motivierende Zitate bekannter Personen handelt. Diese sind mit einer Substitutions-Chiffre verschlüsselt, bei der jeder Buchstabe durch einen anderen ersetzt wird. Ihr müsst eure Logik und eure Fähigkeiten zur Frequenzanalyse einsetzen, um den Code erfolgreich zu knacken.

Cryptogram ist derzeit eines meiner Lieblingsspiele, wenn ich vor der Arbeit etwas Training für mein Gehirn brauche. Das Knacken der Codes bringt mich mental in Schwung und die entschlüsselten Zitate dienen mir zur Inspiration.

Wer jetzt denkt, dass das Spiel zu schwer sein könnte, dem sei gesagt, dass es verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt, die für Spieler aller Fähigkeitsstufen geeignet sind. Außerdem gibt es ein Hinweissystem, das Euch in die richtige Richtung führt, wenn Ihr nicht weiterkommt.

Bewertung: 4.6/5

Preis: Kostenlos

Link: Cryptogram – Puzzle Quotes bei Google Play

Words With Friends 2

Mit Words With Friends 2 präsentiert Zynga eine aufgepeppte Version seines ursprünglichen Scrabble-ähnlichen Online-Worträtsels. Das Spielprinzip ähnelt dem von Scrabble, bei dem ihr Buchstabenplättchen auf ein Spielbrett legt, um Wörter zu bilden. Der soziale Aspekt wurde beibehalten, sodass ihr das Spiel im Multiplayer-Modus mit anderen Spielern spielen könnt.

Der Hauptunterschied zwischen der ersten Version und der Neuauflage sind die Einzelspieler-Features wie ein Solomodus und tägliche Herausforderungen. Diese bringen Abwechslung ins Spiel, vor allem, wenn ihr offline seid. Ich habe bereits die Originalversion gespielt und auch die neue Version direkt heruntergeladen und angefangen, andere Spieler herauszufordern.

Ich bin weder ein Scrabble-Profi noch gehöre ich zu den 10 Prozent der besten Top-Spieler. Aber das Spielen mit anderen macht mir trotzdem extrem Spaß und endet oftmals anders, als man denkt.

Bewertung: 3.9/5

Preis: Kostenlos mit In-App-Käufen

Link: Words With Friends 2 bei Google Play

Knotwords

Wenn ihr Rätselspiele liebt, seid ihr vermutlich mit KenKen und Sudoku vertraut. Knotwords kombiniert diese Spielprinzipien mit Kreuzworträtseln und Anagrammen zu einem der außergewöhnlichsten Worträtselspiele für euer Android-Gerät.

Als ich Knotwords zum ersten Mal ausprobierte, war ich anfangs ziemlich verwirrt, wie das Spiel funktioniert. Zugegebenermaßen habe es erst nach ein paar Tagen richtig kapiert. Aber als ich den Dreh einmal raus hatte, konnte ich das einzigartige Gameplay und die Komplexität des Spiels in vollen Zügen genießen.

Das gesamte Puzzle ist in kleinere Abschnitte unterteilt, die mit gepunkteten Linien markiert sind. Jeder Abschnitt enthält eine Reihe von Buchstaben, aus denen ihr wie bei einem Kreuzworträtsel Wörter bilden müsst. Das kann ziemlich knifflig werden und das Spiel bietet glücklicherweise Hinweise, die euch bei Bedarf helfen, um weiterzukommen und das richtige Wort zu finden.

Bewertung: 4.4/5

Preis: Kostenlos

Link: Knotwords bei Google Play

Ord.

Wenn ein Game aus dieser Liste heraussticht, dann ist es Ord. mit seinem innovativen und zugleich sehr minimalistischen Ansatz für Wortspiele. Bei Ord. handelt es sich um eine Art Adventure, dessen Story auf der Grundlage des von euch gewählten Wortes voranschreitet. Sämtliche eurer Entscheidungen haben erhebliche Konsequenzen auf das Spielgeschehen und führen zu verschiedenen Enden.

Das Spiel kommt dabei vollkommen ohne aufwendige Grafik und andere Eyecatcher aus und überlässt den Raum in der Regel drei Wörtern auf dem ansonsten pechschwarzen Bildschirm. Es animiert euch in kürzester Zeit, eure Vorstellungskraft einzusetzen und gleichzeitig die volle Verantwortung für den Verlauf der Story zu übernehmen, da ihr diese aktiv mitgestaltet.

Ord. täuscht seine Spieler damit, ein einfaches Spiel zu sein und ich bin dem direkt zum Opfer gefallen, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Ich habe noch genau vor Augen, wie ich zum ersten Mal das falsche Wort auswählte und „Ende“ sah. Ab da war ich süchtig. Es ist auch ein Spiel, für das man nicht allzu viel Zeit benötigt. Trotzdem spiele ich es immer wieder, um die unzähligen verschiedenen Varianten der Geschichte zu erfahren.

Bewertung: 4.2/5

Preis: 1,99 €

Link: Ord. bei Google Play

Sticky Terms

Wenn es einen Preis für das einzigartigste Worträtsel-Spiel auf Android gäbe, müsste er wohl an Sticky Terms gehen. Es ist ein Spiel, das euch kurz gesagt unübersetzbare Wörter in verschiedenen Sprachen beibringt. Ihr werdet beim Start mit bunten Buchstabenfragmenten begrüßt und müsst herausfinden, wie ihr diese zu einem Wort zusammenfügen könnt. Dessen Bedeutung ihr jedoch mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit nicht kennen werdet.

Es gibt in Sticky Terms über 150 Wörter zu entdecken, jedes mit einer einzigartigen Bedeutung und Aussprache. Ihr lernt Vokabeln wie „thrumari“, was auf Isländisch frei übersetzt soviel wie „Donnerbrot“ bedeutet, weil dieses Roggenbrot nach dem Essen Blähungen verursacht.

Es macht enorm Spaß, die Wörter zusammenzusetzen und deren Bedeutung zu lernen. Vor allem, weil wir dabei spielerisch etwas über andere Sprachen und Kulturen erfahren. Es ist eines der Wortspiele auf dieser Liste, das mich am meisten überrascht hat. Denn als ich die Beschreibung las, konnte ich mir zunächst wenig darunter vorstellen, wie das Spielprinzip funktionieren soll. Nach meinem Test kann ich sagen, dass Sticky Terms definitiv eine neue Interpretation und insgesamt eine Bereicherung des Wortspiel-Genres darstellt.

Bewertung: 4.4/5

Preis: Kostenlos

Link: Sticky Terms bei Google Play

Fazit

Dies sind einige der besten Worträtsel- und Buchstabenpuzzle-Spiele, die ihr auf aktuell eurem Android-Tablet oder -Smartphone spielen könnt. Wortbasierte Games sind eine tolle Möglichkeit, um Spaß zu haben und gleichzeitig etwas zu lernen und den eigenen Wortschatz zu erweitern. Wortspiele sind eines meiner Lieblings-Genres, denn sie machen enorm Spaß und bieten mir eine schnelle und unterhaltsame Herausforderung, wann immer ich etwas Ablenkung oder Inspiration brauche.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.