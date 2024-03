Sternenhimmel Apps für Android: Die 13 besten im Test | 2024 Edition

Die Sternenbeobachtung ist eines der faszinierendsten Hobbys, die ihr euch aussuchen könnt. Es gibt nichts Schöneres, als die Sterne und Planeten zu beobachten und über die Wunder des Universums zu staunen. Aber wie könnt ihr das Beste aus eurem Erlebnis machen? Woher wisst ihr eigentlich, dass ihr den richtigen Stern, Planeten oder Nebel anschaut und wie findet ihr sie überhaupt?

Meine erste Erfahrung mit der Beobachtung von Sternen hatte ich als Kind im Alter von acht Jahren. Damals waren wir allerdings noch der Laune der Astronomen ausgeliefert und glaubten einfach, was sie uns sagten. Heute braucht ihr nur noch eine Sternengucker-App auf eurem Android-Gerät, um den Himmel, wann und wo ihr wollt, auf eigene Faust zu erkunden.

Die besten Apps zur Sternenbeobachtung, die euch bei der Orientierung am Nachthimmel helfen

Wie findet ihr unter dem riesigen Angebot die besten Sternengucker-Apps für euer Android-Tablet oder Smartphone im Google Play Store? Welche dieser Apps braucht ihr, um Sterne am erfolgreichsten beobachten zu können? Wir haben uns die Mühe gemacht und eine Vielzahl an Apps für euch getestet.

Hier findet ihr die besten kostenlosen Apps zur Sternenbeobachtung für Android-Geräte. Egal, ob ihr Anfänger oder Experte, Kind oder Erwachsener seid, hier erfahrt ihr, welche App ihr euch holen solltet. Vom gelegentlichen Blick in den Nachthimmel bis hin zum ambitionierten Astro-Fan – Unsere Tipps enthalten tolle Apps, mit denen ihr euer Wissen über die Sterne weiter ausbauen könnt.

Bevor ihr euch auf den Weg macht: Light Pollution Map

Eine der größten Herausforderungen für Sternengucker ist es, einen dunklen Platz abseits der Lichter der Stadt zu finden. Die heutige Lichtverschmutzung macht es uns schwer, die Details des Himmels zu erkennen und lässt weiter entfernte Sterne komplett verschwinden. Bevor ihr zu eurer Sternenbeobachtung aufbrecht, solltet ihr daher die App Light Pollution Map nutzen, die euch die Quellen und den Grad der Lichtverschmutzung in eurer Gegend anzeigt.

Diese App nutzt Daten von NASA, World Atlas und anderer Quellen, um eine aussagekräftige Karte der Helligkeit des Himmels zu erstellen, egal wo ihr euch befindet. Ihr könnt hinein- und herauszoomen, nach Orten suchen und so die besten Plätze zur Sternenbeobachtung finden.

Wenn ihr den Sternenhimmel beobachten möchtet und einen Ausflug plant, solltet ihr die App idealerweise schon ein paar Tage im Voraus benutzen, um den nächstgelegenen Ort in eurer Umgebung mit dem dunkelsten Himmel und der geringsten Lichtverschmutzung zu finden.

Download: Light Pollution Map – Dark Sky bei Google Play

Good to Stargaze: App zur Überprüfung eines klaren Himmels

Ein weiterer Faktor, der euer perfektes Sternguckerlebnis beeinflussen kann, ist das Wetter. Den idealen Standort zu finden ist eine Sache, aber wenn es bewölkt ist oder noch schlimmer regnet, habt ihr keine klare Sicht mehr auf den Himmel. Ihr braucht also eine App, die euch einen umfassenden Wetterbericht und eine möglichst vertrauenswürdige Vorhersage der Bedingungen für die Sternenbeobachtung liefert.

Die App, nach der ihr sucht, nennt sich Good to Stargaze, denn sie liefert euch zuverlässige Wetterdaten sowie Informationen zur atmosphärischen Transparenz und Lichtverschmutzung. Sie kombiniert all diese Daten und gibt euch damit eine schnelle und präzise Antwort auf die Frage, ob die Bedingungen zum Sternegucken gerade gut oder schlecht sind.

Heutzutage werfe ich nicht mehr allzu oft den Blick in die Sterne, aber wenn ich es tue, ist Good to Stargaze eine meiner Lieblingsapps. Denn sie ist zuverlässig, praktisch und gibt euch eine direkte Antwort. Diese App empfehle ich auch meinen Freunden, wenn sie mir erzählen, dass sie sich den Nachthimmel anschauen wollen.

Download: Good To Stargaze bei Google Play

My Moon Phase: Die beste App zur Verfolgung des Mondes

Der Mond ist mit Abstand das hellste und faszinierendste Himmelsobjekt am Nachthimmel. Wenn ihr die Sterne beobachten wollt, vor allem den Kern der Milchstraße, solltet ihr den Mond und seine aktuelle Phase im Auge behalten.

Für ein optimales Erlebnis und einen möglichst dunklen Himmel solltet ihr darauf achten, dass sich der Mond in seiner Neumondphase befindet, damit die schwächeren Sterne nicht durch seine Helligkeit verdeckt werden. Mit der My Moon Phase App wisst ihr immer, in welcher Phase sich der Mond gerade befindet. Sie zeigt euch auch die Zeiten vom Auf- und -Untergang des Mondes an, damit ihr eure Sternbeobachtungstouren richtig planen könnt.

My Moon Phase ist eine einfache und dennoch hübsch designte App, mit der ihr die Schönheit und das Geheimnis des Mondes genießen könnt. Sie ist perfekt für Fotografen, Sternengucker und alle, die den Mondzyklus verfolgen möchten.

Download: My Moon Phase bei Google Play

Star Walk 2: Die beste App für Anfänger

Wenn ihr neu in die Sternenbeobachtung einsteigt und eine App sucht, die euch mit den Grundlagen vertraut macht, dann ist Star Walk 2 genau das Richtige für euch. Diese App zeigt euch eine Sternkarte mit allen Sternen, Sternbildern, Planeten und anderen Himmelsobjekten, die ihr mit bloßem Auge oder durch ein Teleskop betrachten könnt.

Das Beste an Star Walk 2 ist, dass es sich um eine einsteigerfreundliche Anwendung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche handelt. Mit dieser App macht die interaktive Beobachtung des Sternenhimmels auch ohne Vorkenntnisse Spaß. Sie nutzt das GPS und den Kompass eures Geräts, um euch eine realistische Karte des Nachthimmels in eurer Umgebung zu zeigen.

Alles, was ihr tun müsst, ist, die Kamera eures Geräts auf den Himmel zu richten und auf den Bildschirm zu schauen. So erfahrt ihr ganz einfach, welchen Stern oder welches Sternbild ihr gerade betrachtet. Star Walk 2 enthält zudem diverse Inhalte zur Weiterbildung. So könnt ihr euch Audiobeschreibungen zu den beliebtesten Deep-Sky-Objekte anhören und etwas über ihre Geschichte, Mythologie und Wissenschaft erfahren.

Download: Star Walk 2 Sternenkarte bei Google Play

Stellarium Mobile Sternenkarte: Die beste kostenlose App für Realismus

Während Star Walk 2 die beste App zum Sterne beobachten für Anfänger ist, richtet sich die Stellarium Mobile Sternenkarte eher an die erfahrenen Himmelsbeobachter unter euch. Mit dieser App erhaltet ihr bessere Optionen für fortgeschrittene Anforderungen und könnt euch eine realistischere Simulation des Nachthimmels in eurer Umgebung anzeigen lassen.

Es ist eine leistungsstarke App, die fortschrittliche Algorithmen und Daten nutzt, um eine faszinierende und detailgetreue Darstellung des Nachthimmels zu erstellen. Mit ihr könnt ihr den Himmel auf verschiedene Arten sehen, z. B. im Nachtmodus, mit eingeblendetem Raster und mit Artworks zu Sternbildern. Außerdem verfügt sie über einen Augmented-Reality-Modus, mit dem ihr Deep-Sky-Objekte leicht lokalisieren könnt.

Zudem könnt ihr mit der App auch die Zeit und den Ort einstellen, um im Vorfeld zu wissen, wie der Himmel während eurer Sternenbeobachtung aussehen wird. So könnt ihr genau vorausplanen, auf welches Objekt ihr euch in einem bestimmten Zeitrahmen konzentriert möchtet.

Download: Stellarium Mobile bei Google Play

Sky Tonight: Die beste App für interaktives Sternegucken

Wenn euch die bisherigen Apps in dieser Liste nicht komplett zugesagt haben, ist Sky Tonight eventuell genau das Richtige für euch. Es ist eine App, die euch den Himmel auf interaktive und fesselnde Art und Weise zeigt. Sie enthält spielerische Elemente, die euch immer wieder herausfordern, den Nachthimmel aktiv zu erforschen und seine Geheimnisse zu entdecken.

Mit Sky Tonight könnt ihr den Himmel mittels einer dreidimensionalen Sternenkarte mit realistischen Animationen aus einer völlig neuen Perspektive betrachten. Ihr könnt euch bewegen, heran- und herauszoomen und dabei Merkmale des Himmels aus verschiedenen Blickwinkeln genauer unter die Lupe nehmen.

Ein Feature, welches ich an Sky Tonight besonders mag, ist die Planungsfunktion, die mir die Möglichkeit gibt, eine Simulation des Himmels zu verschiedenen Zeiten und Daten zu sehen. Damit wisst ihr bereits im Voraus, was euch bei eurer Sternenbeobachtung erwartet wird. Die App bietet zudem Minispiele und Quizfragen, mit denen ihr euer Wissen über den Himmel testen könnt, womit die App gleichermaßen für Unterhaltung und Lerneffekte sorgt.

Download: Sky Tonight bei Google Play

Sky Map: Die beste App zur Ortung von Deep-Sky-Objekten

Die meisten Apps, die wir bisher in dieser Liste vorgestellt haben, helfen euch dabei, den Mond, die Planeten und verschiedene Sternbilder zu sehen. Aber was, wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt? Sky Map ist die App, die ihr sucht, wenn ihr Deep-Sky-Objekte wie Nebel, Galaxien und Sternhaufen erforschen wollt.

Diese Himmelsobjekte sind mit dem bloßen Auge nicht ohne weiteres zu erkennen. Aber mithilfe eines Fernglases oder eines Teleskops könnt ihr sie mit Sky Map schnell finden.

Die App ist minimalistisch und benutzerfreundlich aufgebaut und hilft euch bei der Erkundung des Nachthimmels nach verschiedenen Deep-Sky-Objekten. Da auch sie GPS und Kompass eures Geräts zur Orientierung nutzt, ähnelt sie anderen Apps, bei denen ihr die exakte Position von Objekten am Himmel auf dem Display eures Telefons oder Tablets sehen könnt.

Download: Sky Tonight bei Google Play

SkyWiki: Die beste App für detaillierte Infos

Sternegucken und etwas über den Kosmos erfahren, gehen oft Hand in Hand. Als Ergänzung zu den Sternensucher-Apps solltet ihr euch eine App wie SkyWiki holen, mit der ihr mehr über den Himmel erfahren könnt.

SkyWiki ist eine großartige Appm um euch weiterzubilden, denn sie enthält eine Fülle von Daten und Features zu verschiedenen Astronomiethemen, unserem Sonnensystem, Sternen, Galaxien und mehr. Mit dieser App habt ihr Zugang zu einer umfangreichen Enzyklopädie des Himmels inklusive umfangreichen Artikeln, Bildern, Videos und Quizfragen.

Ihr bekommt ausführliche Informationen über Geschichte, Mythologie und Wissenschaft, damit ihr bei eurer nächsten Sternenbeobachtung mit möglichst viel Spaß an der Sache lernen könnt. Da Wissenschaftler immer wieder neue Entdeckungen über unseren Kosmos machen, wird SkyWiki ständig mit neuen Inhalten aktualisiert, was ich an dieser App sehr schätze.

Download: SkyWiki bei Google Play

SkyPortal von Celestron: Die beste App für Astrofotografie

Um eure Sternenbeobachtung auf die nächste Stufe zu heben, wollt ihr vielleicht ein Teleskop benutzen. Eine zuverlässige Teleskopmarke mit erstklassiger Optik ist Celestron. Mit den Geräten der Firma könnt ihr den Nachthimmel in ganz anderem Licht sehen. Im Lieferumfang von Celestron-Teleskopen ist eine App namens SkyPortal enthalten, mit der ihr euer Teleskop über euer Smartphone oder Tablet steuern könnt.

Ihr könnt euer Tablet oder Smartphone über die App mit eurem Celestron-Teleskop koppeln und SkyAlign zur zielgerichteten Ausrichtung des Telekops nutzen. Mit dieser Kombination bekommt ihr ein hervorragendes Werkzeug für die Astrofotografie, da ihr einfach nur auf euer Display tippen müsst, um schnell und einfach Objekte am Nachthimmel zu lokalisieren und sie in den Fokus zu nehmen.

Ganz gleich, ob ihr auf der Suche nach einem Nebel oder einer Galaxie seid, SkyPortal hilft euch, sie zu finden und euer Teleskop darauf auszurichten, damit ihr mehr Details sehen oder ein Foto davon machen könnt. Es handelt sich um eine äußerst vielseitige und hilfreiche App, mit der ihr den Nachthimmel mit eurem Teleskop in vollen Zügen genießen könnt.

Download: SkyPortal bei Google Play

NASA App: Die beste App zur Unterhaltung

Bei der NASA-App handelt es sich um keine typische Sternengucker-App, die euch die Position von Sternen, Planeten, Satelliten und Galaxien zeigt. Trotzdem ermöglicht euch diese App Zugang zu einer Vielzahl von interessanten Inhalten rund um das Thema Sterne und Weltraum, weshalb wir sie in diese Bestenliste mit aufgenommen haben.

Wenn ihr wie ich vom Weltraum und der Forschung darüber fasziniert seid, ist die NASA-App eine unterhaltsame und informative Begleit-App, die auf euren Ausflügen zur Beobachtung des Sternenhimmels unbedingt mit dabei sein sollte. Ihr erfahrt die neuesten Nachrichten und Geschichten, was besonders jetzt spannend ist, wo das James Webb Weltraumteleskop endlich in Betrieb ist.

Mit der NASA-App habt ihr außerdem Zugriff auf Tausende spannender Weltraumfotos sowie atemberaubende Hintergrundbilder für euer Tablet oder Smartphone, die ihr euch einfach gratis herunterladen könnt. Mit dieser spannenden und gleichzeitig lehrreichen App seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was die Erforschung des Weltraums angeht.

Download: NASA App bei Google Play

Star Walk Kids: Die beste App für Kinder

Wenn ihr Kinder habt, vergesst die alten Gute-Nacht-Geschichten und stürzt euch mit dem Star Walk Kids Astronomie-Spiel für Kinder in jede Menge kosmischer Abenteuer. Wir haben weiter oben bereits über die Star Walk 2 App gesprochen und bei Stark Walk Kids handelt es sich sozusagen um die kinderfreundliche Version dieser App.

Die Funktionsweise ist nahezu identisch, aber diesmal sind die Animationen viel lustiger und ansprechend für Kinder jeden Alters gestaltet. Die Planeten tanzen auf dem Bildschirm herum und die Sternbilder sind als liebenswerte Charaktere dargestellt. Außerdem hält die App eine Menge Aktivitäten bereit, mit denen euer Kind Spaß haben wird, etwas über den Weltraum zu erfahren.

Als ich mir die App anschaute, war mein erster Gedanke, dass ich dieses Tool gern als Kind auf meinen ersten Sternenbeobachtungen dabei gehabt hätte. Sie ist viel mehr als nur eine App. Sie ist ein Portal zu einem Universum voller Wunder. Star Walk Kids wird die Fantasie eures Kindes anregen und mit spielerischem Lernen zum Thema Weltraum unendlich Spaß bereiten.

Download: Star Walk Kids Astronomie-Spiel für Kinder bei Google Play

ISS Detector Satellite Tracker: Die beste App zur Verfolgung der ISS

Die Internationale Raumstation ISS ist nach dem Mond der Lieblingssatellit aller Menschen. Da sie aber viel kleiner als der Mond ist, kann es oft schwer sein, sie zu finden. Gleichzeitig ist das Verfolgen der ISS eine der Aktivitäten, die die Sternenbeobachtung noch spannender machen, denn ihr seht ein von Menschenhand geschaffenes und von Astronauten bewohntes Objekt über den Nachthimmel huschen.

Um die Internationale Raumstation immer im Blick zu haben, nutzt ihr am besten die App ISS Detector Satellite Tracker, die euch genau zeigt, wo deren Kurs am Nachthimmel verläuft. Sie kennt jede Bewegung der ISS und zeigt euch an, wann und wo ihr hinschauen müsst, damit ihr eure Chance nicht verpasst, den Astronauten im All zuzuwinken.

Wenn ihr noch andere Objekte beobachten wollt, könnt ihr einen Alarm aktivieren, der euch ein paar Minuten vor dem Vorbeiflug der ISS alarmiert. Mit dieser App habt ihr wirklich keine Ausrede mehr, wenn ihr den hell leuchtenden Punkt auf seinem Weg durch das Sternenmeer verpasst.

Die ISS Detector Satellite Tracker App ist ein Muss für Weltraumbegeisterte jeden Alters. Sie macht aus euren gelegentlichen Sternenbeobachtungen schnell ein interaktives und spaßiges Abenteuer.

Download: ISS Detektor bei Google Play

Wie ihr Apps für die Sternenbeobachtung am besten nutzt

Jetzt, wo ihr eine Liste der besten kostenlosen Sternenbeobachtungs-Apps für Android habt, fragt ihr euch vielleicht noch, wie ihr sie richtig für die Observation des Nachthimmels nutzen könnt. Bei etlichen Apps und Millionen von Sternen verlieren wir eben schnell den Überblick. Als mittlerweile routinierter Sternengucker habe ich ein paar Tipps für euch, mit denen ihr das Beste aus euren Apps herausholen und eine schöne Nacht unterm Sternenzelt haben werdet.

Bevor ihr loszieht, solltet ihr mit Apps wie Good to Stargaze und Light Pollution Map das Wetter und die Lichtverschmutzung in eurer Region überprüfen.

Plant eure Sternenbeobachtung im Voraus mit Apps wie Star Walk 2 und Sky Tonight. Ihr könnt in diesen Apps sehen, welche Objekte und Ereignisse an eurem Ort und zur jeweiligen Zeit zu sehen sein werden.

Stellt sicher, dass euer Tablet oder Smartphone voll aufgeladen ist oder nehmt eine Powerbank mit. Wenn ihr ein Stativ oder eine Halterung besitzt, nutzt diese Hilfsmittel, um euer Gerät ruhig zu halten und die Hände frei zu haben.

Nutzt die hier aufgelisteten Apps, um die Objekte am Himmel zu identifizieren und etwas über sie zu erfahren. Richtet euer Gerät auf den Himmel und seht, was es dort zu sehen gibt oder sucht gezielt nach Objekten, um zu erfahren, wo sie sich befinden.

Am wichtigsten ist es, dass ihr Spaß habt und natürlich wollt ihr eure Entdeckungen vielleicht auch mit anderen teilen. Nehmt also während eurer Beobachtung Fotos vom Himmel mit eurem Gerät oder eurer Kamera auf.

Fazit

Die Beobachtung von Himmelskörpern ist ein wunderbares Hobby, das euch hilft, die Geheimnisse des Kosmos zu entdecken. Ich kann mich noch lebhaft an mein erstes Mal beim Sterngucken in meiner Kindheit erinnern und ich nehme mir immer noch regelmäßig Zeit, den Nachthimmel zu bewundern, wenn ich die Gelegenheit dazu habe.

Mit unseren kostenlosen Sternengucker-Apps für Android könnt ihr euer Erlebnis noch besser und einfacher gestalten. Es spielt dabei keine Rolle, ob ihr Anfänger oder Experte, Kind oder Erwachsener seid. So oder so werdet ihr feststellen, dass diese Apps euch bei der Erkundung des Nachthimmels helfen werden.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.