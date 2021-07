Samsung Galaxy Tab A7 Lite Test: Ein günstiges 8 Zoll Tablet

Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite ist ein neues Tablet, das mit einem UVP-Preis von 169 Euro ziemlich günstig ist. Für das Geld bekommen wir ein 8,7 Zoll Display, einen MediaTek-Prozessor und aktuelles Android 11. Es ist eines von sehr wenigen 8 Zoll großen Tablets, doch ist es ein gutes? Das erfahrt ihr in diesem Galaxy Tab A7 Lite Test.

Design und Verarbeitung

Bedenkt man den Preis, halte ich die Verarbeitung des Samsung Galaxy Tab A7 Lite für richtig gut. Wir bekommen hauptsächlich ein Metallgehäuse und nur oben und unten gibt es bisschen Kunststoff. Mir gefällt das Design und es schaut besser aus als die Konkurrenz von Amazon.

Es ist 8mm dünn, wiegt 360g und ist schmal genug, sodass man es in einer Hand halten kann. Genau das möchte man mit einem 8 Zoll Tablet ja tun.

Wir bekommen einen normalen Kopfhöreranschluss, einen USB C 2.0 Port und einen MicroSD-Kartenslot. Zwar gibt es keinen Fingerabdruckleser, doch kann man es per Gesichtserkennung mit der Webcam entsperren.

Die 2-Megapixel Frontkamera ist nicht gut. Vor allem Videos schauen mit der Webcam ziemlich schwammig aus. Es fehlen einfach Details. Das gilt auch für die 8-Megapixel Hauptkamera. Fotos schauen zwar okay aus, aber Videos werden zu stark nachgeschärft.

Mir gefällt, dass wir zwei Lautsprecher mit einer echten Stereo Trennung bekommen. Zu dem Preis ist die Tonqualität gut. Klar, größere und teurere Tablets haben einen besseren Bass und so. Aber der Ton ist in Ordnung.

Display

Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite hat ein 8,7 Zoll LCD mit einer Auflösung von 1340 x 800 Pixel. Somit ist die Pixeldichte ähnlich hoch wie bei einem typischen 8 Zoll Gerät mit einer normalen HD-Auflösung. Das ist nicht so gut und ich wünschte Samsung hätte ein FullHD-Display gewählt. Texte und Icons schauen einfach nicht so scharf aus, wie sie heutzutage sollten.

Normalerweise hält man ein kleines Tablet näher vor den Augen wie ein 10 Zoll Gerät. Und das bedeutet, dass die Pixeldichte höher sein muss, damit das Display scharf ausschaut. Vor allem wenn ihr erst ein aktuelles Handy und dann das A7 Lite benutzt, wird euch die leichte Unschärfe auffallen. Aber naja, in dieser Preisklasse ist das leider noch normal.

Alle anderen Eigenschaften sind nicht Spitzenklasse aber okay. Blickwinkel und Farbwiedergabe sind gut und es ist auch ausreichend hell. Ich habe draußen im Café ein E-Book gelesen und das ging gut, solange ich nicht in der direkten Sonne saß. Dafür müsste es schon bisschen heller sein, ein Tablet für den Strandurlaub ist es nicht.

Es erscheint mir so, als hätte Samsung dem Display keine Beschichtung gegen Fingerabdrücke spendiert. Die musste ich nämlich oft vom Touchscreen wischen.

Bisschen schade ist auch, dass das Tablet kein Widevine Level 1 hat. Somit kann man Netflix nicht mit HD-Auflösung, sondern nur in SD schauen. Da die Displayauflösung hier sowieso nicht so hoch ist, ist das aber nicht ganz so schlimm.

Übrigens, das Galaxy Tab A7 Lite unterstützt nicht den S Pen. Es ist also kein Tablet für handschriftliche Notizen. Ihr könnt generische Stifte für kapazitive Touchscreen benutzen aber die sind nicht präzise und höchsten für kleine Kinder zum Spielen ausreichen. Aber nicht für Notizen.

Hardware und Leistung

Im Samsung Galaxy Tab A7 Lite werkelt ein MediaTek Helio P22T Prozessor mit 3GB RAM und 32GB internem Speicher. Ab Werk sind davon 12,5GB vom System belegt. Es wird auch ein Modell mit LTE angeboten.

Die Benchmark-Ergebnisse sind recht schwach. Es ist bei Geekbench 5 deutlich langsamer als das größere Samsung Galaxy Tab A7. Gleichzeitig ist die CPU-Leistung stärker als beim Amazon Fire HD 8 Plus, das ein direkter 8 Zoll Konkurrent ist. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass das von Amazon eine bessere Grafikleistung hat, obwohl es günstiger ist. Es ist also das bessere Spiele Tablet.

Mein Spiele-Test zeigt, dass man mit dem Galaxy Tab A7 Lite zwar die meisten Spiele spielen kann, bei anspruchsvollen Titeln wie PUBG Mobile aber immer niedrige Grafikeinstellungen wählen muss. Solche Games schauen also nicht so gut aus, laufen aber durchaus solide. Klar, mal mit ein paar Rucklern, aber es ist spielbar.

Ich habe auch F1 Mobile Racer gespielt und das läuft gut. Aber auch hier sieht die Grafik nicht super aus und es gibt immer mal wieder Ruckler. Andere Spiele wie Super Mario Kart laufen hervorragend.

Das Betriebssystem und gängige Apps wie Chrome, Gmail, YouTube und Microsoft Office lassen sich flüssig bedienen und navigieren. Wenn ihr viele Tabs benutzt und oft schnell zwischen Apps wechselt, werdet ihr aber immer mal wieder bisschen warten müssen, bis etwas geladen ist. In dieser Preisklasse ist das aber zu erwarten, es ist ja ein Einsteigertablet. Top-Performance wie beim iPad Mini ist einfach nicht drin. Aber alles ist gut nutzbar und bisschen Multitasking ist auch möglich.

Software: Android 11 & OneUI

Samsung liefert das Galaxy Tab A7 Lite mit Android 11 und der OneUI Version 3.1 aus. Das bedeutet, dass wir ziemlich aktuelle Software bekommen und das ist super. In diesem Punkt ist Samsung sowieso besser als viele Android-Hersteller. Galaxy Tab A Tablets haben in der Vergangenheit meistens mindestens zwei Jahre lang Updates bekommen. Hoffentlich ist das auch hier so.

Mit der OneUI wird das Android-Interface bisschen angepasst. Nicht so stark wie Samsung es früher tat und einige Funktionen können echt nützlich sein.

Ihr könnt beispielsweise Apps in einer Pop Up Ansicht öffnen, also in einem frei beweglichen Fenster. Das kann dann nützlich sein, wenn ihr eine Maus und Tastatur anschließt und ihr mit dem Tablet bisschen arbeiten oder es für die Schule nutzen wollt.

Die Samsung Notes Apps gehört zu den besten Notizen-Apps für Android und ist ebenfalls dabei. Ja auch ohne S Pen halte ich die für sehr gut.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist nur durchschnittlich. Wenn man ein HD-Video bei YouTube mit maximaler Helligkeit streamt, hält der Akku gut 6,5 Stunden.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Test: Mein Fazit

Kommen wir zum Ende meines Samsung Galaxy Tab A7 Lite Tests. Ich habe ziemlich viele Nachteile wie das niedrig auflösende Display, die schwache Grafikleistung, die schlechten Kameras und den nicht-unterstützen S Pen erwähnt. Aber eigentlich ist all das okay wenn man den Preis bedenkt. Es ist eben ein günstiges Tablet und es ist klar, dass wir dann nicht die besten Features bekommen.

Wenn ihr ein günstiges 8 Zoll Tablet sucht, halte ich das Galaxy Tab A7 Lite für eine gute Wahl. Es kann auf jeden Fall mit der Konkurrenz mithalten, denn das Design ist schick und wir bekommen aktuelle Software. Möchtet ihr also etwas kleines um im Internet zu surfen, mal E-Books zu lesen, und vielleicht sogar um das ein oder andere Spiel zu spielen, ist es eine gute Wahl.

Aber klar, das hier ist kein Premium-Gerät. Ich wünsche Samsung würde ein 8 Zoll Tablet der Galaxy Tab S Serie herausbringen, aber das ist seit dem Tab S2 nicht mehr geschehen. Hoffnungen mache ich mir also nicht.

Kommen wir zur Konkurrenz.

Möchtet ihr etwas noch günstigeres haben, lohnt es sich einen Blick auf das Amazon Fire HD 8 und HD 8 Plus zu werfen. Nun, das Kunststoffgehäuse schaut nicht so hochwertig aus, aber das Display ist ähnlich und die Grafikleistung ist besser. Außerdem hält der Akku länger. Dafür müsst ihr aber mit Amazons Android leben und auf den Google Play Store ab Werk verzichten.

Das derzeit einzige hochwertige und aktuelle 8 Zoll Android Tablet ist das Samsung Galaxy Tab Active 3. Zwar schaut das Design richtig alt aus, doch liegt das daran, dass es besonders robust gebaut ist. Das Display ist super, der S Pen wird unterstützt, die Leistung ist hervorragend und es hat viele Software Features wie Samsung DeX. Es ist ein super Tablet, aber definitiv nichts für jeden. Schaut euch vor dem Kauf also unbedingt meinen Test an.

Möchtet ihr einfach nur ein günstiges und gutes Tablet haben und die Displaygröße ist zweitrangig, dann werft einen Blick auf das normale Samsung Galaxy Tab A7. Das kostet etwa gleich viel wie das Tab A7 Lite derzeit, hat aber ein größeres 10,4 Zoll Display und eine bessere Leistung. Aber es ist eben kein 8 Zoll Tablet.

7 Von Andrzej Tokarski Test: Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite ist ein Einsteigertablet, das eine gute Wahl sein kann, wenn ihr ein 8 Zoll Gerät für möglichst wenig Geld sucht. Sowohl das Design, als auch die Leistung und vor allem die Software sind für den Preis gut. Mir gefällt auch, dass es problemlos in nur eine Hand passt. Schade ist aber, dass das 8,7 Zoll Display nicht so hochauflösend und die Akkulaufzeit nur durchschnittlich ist. Positiv Gutes Design

Solide Leistung

Android 11

Sehr preiswert Negativ Niedrige Auflösung

Schwache Kameras