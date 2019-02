Das sind die besten 8 Zoll Tablets | 2019 Edition

Welches ist das beste 8 Zoll Tablet? Da es eine so große Auswahl gibt, kann es schwer seinen einen Überblick zu bekommen. Seit über zehn Jahren teste ich fast alle Tablets, die in Deutschland erscheinen und 8 Zoll große Tablet nutze ich besonders gerne. In dieser Bestenliste habe ich meine persönlichen Testsieger aufgelistet.

In der folgenden Liste habe ich meine jeweiligen Testberichte verlinkt. Falls ihr euch für ein Modell interessiert, könnt ihr dort mehr erfahren. All meine Tablet Tests findet ihr außerdem hier.

Gut, hier sind nun die meiner Meinung nach besten 8 Zoll Tablets.

Huawei MediaPad M5 8: Das beste 8 Zoll Tablet

Huawei MediaPad M5 8 bei* Amazon Cyberport Saturn

Das Huawei MediaPad M5 8 ist das beste 8 Zoll Tablet, das aktuell auf dem Markt ist. Hauptsächlich liegt das an dem hochauflösenden und schicken 8,4 Zoll IPS-Display, aber auch dem leistungsstarken HiSilicon Kirin 960 Octa-Core Prozessor. Dem stehen 4GB RAM und 32GB bis 128GB Speicher zur Seite. Mit dieser Ausstattung ist das MediaPad M5 8 das derzeit schnellste 8 Zoll Tablet.

Schön ist, dass wir einige Premium-Funktionen wie einen Fingerabdruckscanner und zwei gute Lautsprecher bekommen. Gleichzeitig ist das Metallgehäuse sehr hochwertig. Mit Android 8 Oreo ist auch aktuelle Software installiert.

Zu den wenigen negativen Punkten gehören der fehlende Kopfhöreranschluss. Wer keine Bluetooth- oder USB C-Kopfhörer hat, muss also ein Adapter verwenden. Der ist im Lieferumfang dabei. Trotzdem ist das MediaPad M5 8 ein großartiges Tablet, das man oft sogar für unter 300 Euro bekommen kann.

Lesen: Mein Huawei MediaPad M5 8 Test

Chuwi Hi9 Pro: Preiswerte Alternative aus China

Chuwi Hi9 Pro bei* GearBest

Das nächstbeste Tablet ist ein gutes Stück schwächer, aber auch deutlich günstiger. Es ist das Chuwi Hi9 Pro. Normalerweise wird es in Deutschland nicht direkt angeboten, sondern muss aus China importiert werden. Das geht jedoch sehr einfach.

Obwohl das Chuwi Hi9 Pro unter 150 Euro kostet, bekommen wir hier ebenfalls ein sehr hochauflösendes 8,4 Zoll Display mit 2560 x 1600 Pixel. Ja sogar das Gehäuse besteht größtenteils aus Metall und es fühlt sich hochwertig an. Die Performance ist natürlich deutlich schwächer als beim MediaPad M5 8, doch ist sie für die meisten Anwendungen und viele Spiele ausreichend.

Natürlich fehlen bei dem Preis einige Premium-Features. So gibt es keinen Fingerabdrucksensor und die Akkulaufzeit ist kurz. Dafür ist jedoch LTE standardmäßig dabei und es wird mit fast reinem Android 8 Oreo ausgeliefert.

Lesen: Mein Chuwi Hi9 Pro Test

Amazon Fire HD 8 2018: Gut und günstig

Amazon Fire HD 8 2018 bei* Amazon

Zwar ist das Amazon Fire HD 8 2018 das schwächste 8 Zoll Tablet auf der Liste, aber auch das günstigste. Doch lasst euch von dem UVP-Preis von nur 89,99 Euro nicht täuschen. Tatsächlich bekommen wir hier ein richtig gutes Preis/Leistungsverhältnis. Wer auf ein hochauflösendes Display und eine gute Spiele-Performance steht, sollte jedoch zu einem der anderen 8 Zoll Tablets greifen.

Das Amazon Fire HD 8 bietet ein 8 Zoll großes HD-Display und einen Quad-Core Prozessor, der insbesondere für einfache Anwendungen leistungsstark genug ist. Schön ist, dass ab Werk Amazons Sprachassistent Alexa vorinstalliert ist. Tatsächlich kann man das Tablet mit einem Show Modus Ladedock bekommen. Damit wird es in eine Art Echo Show verwandelt.

Aufgrund des günstigen Preises halte ich das Preis/Leistungsverhältnis für gut. Aber klar, es gibt keine Premium-Features. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, es gibt keinen Fingerabdruckscanner und ab Werk keinen Google Play Store. Dafür ist die Akkulaufzeit sehr lang.

Wie gesagt, es gibt keinen Google Play Store. Das Amazon Fire HD 8 wird nämlich mit der Oberfläche von Amazon ausgeliefert, die hauptsächlich für Prime-Kunden interessant ist. Sie bietet direkten Zugriff auf die Angebote von Amazon wie deren Ebooks oder Prime Video. Wer möchte, kann den Play Store jedoch selbst sehr einfach installieren. Möglicherweise geht dabei die Garantie verloren.

Lesen: Mein Amazon Fire HD 8 Test

Wo ist das Apple iPad Mini?

Apple hat schon seit vielen Jahren keine Neuauflage des iPad Mini auf den Markt gebracht. Ich halte das iPad Mini 4 für zu alt und zu teuer, um es zu empfehlen. Gerüchten zufolge wird Apple aber im Verlauf des Jahres 2019 eine neue Version des iPad Mini herausbringen, die vielleicht besser ist. Falls das tatsächlich passiert, erscheint hier ein Update.

Gibt es 8 Zoll Windows Tablets?

Im Verlauf der letzten zehn Jahre sind zwar mehrere 8 Zoll große Windows Tablets erschienen, doch werden diese in der Regel nicht mehr hergestellt. Es gibt nur noch einige wenige, die beispielsweise aus China importiert werden können. Doch da in allen relativ alte Hardware steckt, kann ich derzeit kein 8 Zoll Windows Tablet empfehlen.