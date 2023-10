Lenovo Legion Tab Y700 2023 Test: Besser als ALLE Android 8 Zoller

Das Lenovo Legion Tab Y700 2023 Edition ist mit Abstand das beste 8 Zoll Android-Tablet auf dem Markt, das in einigen Punkten sogar besser ist als das iPad Mini. Es hat nämlich ein 144Hz Display, zwei USB C Ports, sehr leistungsstarke Hardware und einen optionalen Stift. In Deutschland direkt ist es aber nicht verfügbar, sondern muss aus China importiert werden. Lohnt sich das? Genau das erfahrt ihr in diesem Lenovo Legion Tab Y700 2023 Test.

Kurz zu den Preisen. Ich habe es für rund 400 Euro exklusive Versand aus China importiert und das hat problemlos funktioniert. Dabei müsst ihr euch aber immer im Klaren darüber sein, dass bei so einem Import im Garantie- oder Supportfall ihr im Zweifel auf euch selbst gestellt seid. Klar kann es positive Überraschungen geben, aber wenn ich etwas aus China importiere, gehe ich immer davon aus, dass ich in solchen Fällen auf mich allein gestellt bin. In China direkt ist es übrigens für rund 300 Euro zu haben, plant ihr also sowieso eine Reise dorthin, lohnt es sich es vor Ort zu kaufen.

Design und Verarbeitung

Das Lenovo Legion Tab Y700 2023 besteht fast komplett aus Aluminium und fühlt sich stabil gebaut an. Zwar ist der Übergang vom Display zum Gehäuse nicht ganz so elegant wie bei Premium-Geräten von Apple und Samsung, doch finde ich das in dieser Preisklasse in Ordnung. Mit 7,6mm ist es schön dünn und gleichzeitig mit 348g ziemlich leicht.

Schade finde ich, dass ein Fingerabdruckleser fehlt und es gibt auch keinen Kopfhöreranschluss. Dafür hat das Legion Tablet aber nicht nur einen MicroSD-Kartenslot zur Speichererweiterung, sondern gleich zwei USB C 3.1 Gen 2 Anschlüsse. Richtig, nicht nur einen USB C Port, sondern gleich zwei, wobei man nur an den unteren einen externen Monitor anschließen kann. Aber ja, externe Bildschirme werden unterstützt und dazu erzähle ich später noch mehr.

Vorne sitzt eine 8-Megapixel Frontkamera, die für Videochats auf jeden Fall ausreicht, aber keine Spitzenqualität liefert. Das gleiche gilt für die 13-Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite. Die Aufnahmen sehen durchaus solide aus, aber es geht eben auch besser. Zusätzlich bekommen wir auf der Rückseite eine 2-Megapixel Makrokamera, die zwar funktioniert, aber ich weiß nicht wozu die bei einem Tablet gut sein soll. Vielleicht um kleine Visitenkarten einzuscannen.

Hauptkamera Frontkamera Makrokamera

Leider gibt es weder eine Ohrmuschel, noch eine Version mit LTE und Telefonfunktion. Ein Smartphone kann es also nicht ersetzen, das finde ich bei 8 Zollern immer schade. Es ist nämlich durchaus klein genug für viele Jackeninnentaschen und auch für Hosenhintertaschen.

Display und Lautsprecher

Das Lenovo Legion Tab Y700 2023 hat ein 8,8 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Somit ist die Auflösung höher als bei allen anderen aktuellen 8 Zoll Tablets und Texte und Icons sehen schön scharf aus. Allgemein ist das Display ein Highlight des Tablets, denn nicht nur sind Blickwinkel und Kontrast super, sondern es ist mit 500 Nits auch sehr hell, sodass man es durchaus auch draußen gut benutzen kann.

Richtig spannend ist, dass das Display bis zu 144Hz unterstützt, sodass Animationen und einige Spiele besonders flüssig ausschauen können. Außerdem verschwindet so jeglicher Jelly Effekt, mit dem das iPad Mini stark zu kämpfen hat. In den Einstellungen kann man auch 120Hz und 60Hz auswählen. Letzteres ist von Vorteil, wenn ihr eine möglichst lange Akkulaufzeit haben möchtet.

Klasse finde ich auch, dass das Tablet ein Widevine Level von L1 hat, sodass man Netflix und andere Streaming-Anbieter mit HD-Auflösung schauen kann. Bei vielen Geräten aus China ist das nämlich nicht möglich.

An den Seiten sitzen insgesamt zwei Lautsprecher, die für ein 8 Zoll Gerät ziemlich laut sind und sogar einen überraschend starken Bass haben. Der Bass ist merkbar stärker als bei anderen 8 Zollern, die ich in letzter Zeit getestet habe. Somit eignet es sich durchaus auch als kleiner Begleiter für Filme und Serien.

Lenovo Tab Pen Plus: Ein aktiver Stift

Auf dem Legion Tab Y700 2023 kann man mit einem aktiven Stift schreiben, der Lenovo Tab Pen Plus heißt. Das ist ein Stylus, der tatsächlich auch in Deutschland erhältlich ist, denn es ist genau der gleiche, der auch mit dem Lenovo Tab P12 funktioniert. Den Stift müsst ihr also nicht aus China importieren.

Der Lenovo Tab Pen Plus besteht komplett aus Kunststoff, liegt aber durchaus angenehm in der Hand. Er unterstützt über 4000 Druckstufen, hat einen Button an der Seite, und wird per USB C aufgeladen und per Bluetooth mit dem Tablet verbunden.

Ich habe selbst mit dem Stift einige handschriftliche Notizen aufgeschrieben und auch einer Künstlerin das Y700 mit Stift und das iPad Mini mit Apple Pencil 2 zum Ausprobieren gegeben. Interessanterweise verhalten sich die Stifte ziemlich ähnlich, wenn man sie in der gleichen guten App benutzt – in diesem Fall Sketchbook. Genauso wie beim Tab P12 funktioniert der Stift mit dem Y700 also ziemlich gut und ist schön präzise.

Das hängt aber auch sehr davon ab, mit welcher App ihr den Stift benutzt. So ist die vorinstallierte Notizen-App nicht sonderlich gut und hier kann der Stift auch bisschen laggen.

Lenovo hat ein paar Software-Features eingebaut, mit denen man schnell eine neue Notiz erstellen oder Screenshots beschriften kann. Und das funktioniert auch. Aber letztendlich sind die Software-Features von Samsung und Apple ein gutes Stück besser – und vor allem für iPadOS gibt es einfach viel mehr Apps, die für Stifte optimiert sind.

Sucht ihr ein 8 Zoll Tablet mit richtig gutem Stift, rate ich deswegen eher zum iPad Mini. Beim Lenovo Y700 ist der Stylus aber ein cooles zusätzliches Feature, aber ich würde es eben nicht hauptsächlich dafür wählen.

Hardware und Performance

Im Lenovo Legion Tab Y700 2023 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor zusammen mit 12GB oder 16GB RAM und 256GB oder 512GB internem Speicher. Ich finde es klasse, dass beide Speicheroptionen so groß sind. Mein Modell ist das günstigste mit 12GB und 256GB.

Ihr könnt in meinem Geekbench 5 Benchmark-Vergleich sehen, dass das Legion Tab Y700 2023 leistungsstärker ist als die meisten Android-Tablets. Es ist sogar flotter als das deutlich teurere Samsung Galaxy Tab S8 – die neue Galaxy Tab S9 Serie ist aber leistungsstärker. Flotter ist auch das iPad Mini, welches der einzige ernstzunehmende Konkurrent ist.

Genau das gleiche zeigt der 3D Mark Wild Life Test. Dieses kleine Lenovo Tablet ist stärker als fast alle anderen Android-Geräte. Aber das S9 und iPad Mini sind auch bei diesem Grafik-Benchmark flotter.

Y700 im Spiele-Test

Tatsächlich bestätigt genau das auch mein realer Spiele-Test. Bei Genshin Impact konnte ich sehr hohe Grafikeinstellungen auswählen, das meiste auf “Sehr hoch” oder “hoch” und die Framerate auf 60FPS. Und mit diesen Einstellungen läuft das Spiel sehr flüssig. Genau das gleiche beim iPad Mini. Im direkten Vergleich gibt es allerdings einen Unterschied. Beim Apple Tablet kann man die Visuellen Effekte auf “Sehr hoch” setzen, während es bei dem Y700 nur auf “hoch” geht.

Und genau das spiegelt sich auch bei der realen Grafikqualität wieder. Beim iPad Mini schauen Lichteffekte besser aus und die Grafik ist sogar etwas detaillierter. Details sind bei Lenovo nicht ganz so scharf.

Klar, das ist Meckern auf hohem Niveau, denn insgesamt läuft Genshin Impact super und schaut gut aus. Aber Apple’s Chip ist eben nicht nur in Benchmarks etwas stärker.

Andere Spiele laufen ebenfalls wunderbar. Ich habe PUBG Mobile gespielt und konnte die Grafik hier auf UltraHD setzen, also das derzeit höchste auf Android. Und auch Diablo habe ich wunderbar mit hohen Grafikeinstellungen gespielt und das Spiel läuft flüssig und sieht schick aus.

Ich habe auch Shadow Slayer gespielt, ebenfalls mit höchsten Grafikeinstellungen, und es läuft wunderbar flüssig. Das habe ich zwischendurch beim Arbeiten im PC-Mode gespielt – mit externem Monitor und Tastatur und das funktioniert super. Auf den Desktopmodus gehe ich später noch ein. Man kann fast alle Spiele im Desktopmodus öffnen, aber viele wie Genshin Impact unterstützen eben keine Tastatursteuerung.

Ein weiteres Spiel, das ich ausprobiert habe, ist Fortnite. Hier habe ich erst die Grafik auf “Episch”, die Framerate auf 60FPS und die 3D-Auflösung auf 100% gesetzt. Hier kam es aber tatsächlich immer mal wieder ins Stottern. Ziemlich gut lief es aber mit der 3D-Auflösung auf 75%, hier hat sich die reale Framerate dann bei 48 FPS eingependelt, läuft also schön flüssig.

Software: Android 13 auf Englisch

Auf dem Lenovo Legion Tab Y700 2023 läuft ab Werk Android 13 und darauf sitzt die ZUI, die deutsche Lenovo Tablets nicht haben. Das Interface sieht also etwas anders aus, als wir es von anderen Lenovo Geräten gewohnt sind. Allzu groß sind die Anpassungen aber nicht und letztendlich ist es ganz normales Android.

Naja, nicht ganz so normal. Es ist eben eine Version für den chinesischen Markt und wenn ihr das Tablet zum ersten Mal startet, müsst ihr Englisch als Sprache auswählen. In die richtigen Menüs dafür kommt ihr zur Not mit dem Google Übersetzer. Deutsch oder andere europäische Sprachen kann man mit der chinesischen ROM als Systemsprache nicht auswählen, das ist bisschen schade. Die Tastaturen können aber auf Deutsch eingestellt werden.

Ein Spitzenreiter ist Lenovo bei Updates ja sowieso nicht, die meisten deutschen Tablets bekommen aber ein oder zwei größere Versionsupdates. Wie das mit dem Y700 aussieht, weiß ich aber nicht. Kleinere Updates hat es zumindest schon bekommen, seit ich es habe, zumindest einige wird es also geben.

Ab Werk fehlen der Google Play Store und andere Google Apps wie Chrome, YouTube und Gmail. Die könnt ihr aber sehr einfach selbst installieren, dazu ladet ihr einfach die entsprechenden APKs runter. Die chinesischen Apps habe ich soweit möglich deinstalliert. Und sobald der Play Store installiert ist, verhält es sich wie jedes andere Android Tablet auch. Ich habe alle Spiele und andere Apps wie Office, Lightroom und so weiter ganz normal über den Play Store installiert.

PC Mode: Ein Desktopmodus?

Die Software auf dem Tab Y700 ist letztendlich ganz normales Android inklusive dem Dock bzw. der Taskleiste. Ihr könnt zwei Apps direkt nebeneinander öffnen und so weiter. Neben den Funktionen für den Stift hat Lenovo aber noch ein paar weitere zusätzliche Features eingebaut und am spannendsten ist der PC Mode. Das ist eine Art Desktopmodus.

Spannend ist der PC Mode vor allem dann, wenn ihr einen externen Monitor, Maus und Tastatur anschließt. Das funktioniert wunderbar per Bluetooth und per USB C. Schaltet ihr dann den PC Mode ein, könnt ihr auf eurem großen Monitor dann so ähnlich arbeiten wie mit einem Desktop PC, auf dem Android läuft. Apps lassen sich dabei in frei beweglichen Fenstern öffnen, es gibt einen Desktop und eine Taskleiste.

Ich habe unter anderem diesen Test so geschrieben und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Der Monitor war per USB C angeschlossen und Maus und Tastatur per Bluetooth. Dann waren Chrome und Microsoft Office geöffnet, genauso wie bei meinem PC, und im Hintergrund lief YouTube. Die Prozessorleistung ist auf jeden Fall zusammen mit dem großen Arbeitsspeicher gut genug dafür.

Ganz so wie mit meinem Laptop ist es dann aber doch nicht. Erstmal finde ich schade, dass der Bildschirm nur gespiegelt und nicht erweitert wird. Schade ist aber auch, dass es keine Displayeinstellungen gibt – die Schrift ist zu groß und es wird auch nicht der gesamte Bildschirm benutzt, an den Seiten sind schwarze Ränder. Außerdem sind mir immer mal wieder Bugs begegnet.

Für immer wird das Tab Y700 also nicht meinen Laptop ersetzen aber ich finde das kann kein Android-Tablet. Trotzdem ist der PC Mode ein cooles Feature, das immer mal wieder nützlich sein kann.

Übrigens: Ihr könnt den externen Bildschirm zwar im PC Modus nicht erweitern, mit normalem Android aber schon. Dann könnt ihr also beispielsweise YouTube auf dem Tablet und Chrome auf dem Bildschirm öffnen.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test kam das Lenovo Legion Y700 2023 auf eine Laufzeit von 6 Stunden und 30 Minuten. Dafür lasse ich immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen. Diese 6,5 Stunden sehen wenig aus, sind es tatsächlich aber nicht, denn das Display war auf 144Hz gestellt und es ist heller als andere 8 Zoll Tablets. Mit reduzierter Helligkeit und 60Hz sind locker 9 Stunden drin.

Lenovo Legion Tab Y700 Test: Mein Fazit

Also, kann ich das Lenovo Legion Tab Y700 2023 empfehlen? Ja, ich finde es ist ein großartiges Tablet. Wir bekommen ein helles und hochauflösendes 8,8 Zoll Display mit 144Hz, leistungsstarke Hardware mit viel Speicher und mit dem Chip kann man problemlos aktuellste Spiele mit hohen Grafikeinstellungen spielen. Dazu gibt es zwei USB C Ports, der PC-Modus funktioniert gut, und der optionale Stift ist zwar nicht perfekt, funktioniert aber ebenfalls sehr solide.

Schade finde ich nur, dass es keinen Fingerabdruckleser und keine LTE-Version gibt. Aber das ist Kritik auf sehr hohem Niveau, denn es ist zwischen 200 und 300 Euro günstiger als das iPad Mini, welches der einzige direkte Konkurrent ist. Deswegen finde ich es echt bedauerlich, dass Lenovo es nicht direkt nach Deutschland bringt. Echt schade.

Lohnt es sich also das Legion Tab aus China zu importieren? Wenn ihr ein 8 Zoll großes Premium-Tablet mit Android sucht und ihr euch bewusst darüber seid, dass ihr es aus China importieren müsst, dann ja. Denn es gibt kein anderes hochwertiges 8 Zoll Premium-Tablet mit Android, ihr habt also gar keine andere Wahl. Und ihr habt es ja gesehen, es schneidet in den meisten Punkten richtig gut ab.

Die einzige echte Alternative ist das Apple iPad Mini, das ich natürlich ebenfalls getestet habe. Hier bekommen wir nur ein 60Hz Display mit Jelly Effekt und nur einen USB C Port, dafür aber einen Fingerabdruckleser und tatsächlich eine im direkten Vergleich bessere Spiele-Performance. Vor allem aber exzellenten Support, hier ist Apple ja wirklich ziemlich gut, und besser als bei einem Importgerät sowieso.