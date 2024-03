Die 9 besten Android-Spiele mit Controller-Unterstützung | 2024 Edition

Smartphones und Tablets ermöglichen es, unterwegs zu spielen, wobei in der Regel der Touchscreen als Oberfläche zu Steuerung genutzt wird. Die Touchscreen-Steuerung ist zwar praktisch, aber oft weitaus weniger präzise als ein Controller. Deshalb könnt ihr bei einigen Android-Spielen einen Controller anschließen, um das Spiel noch mehr genießen zu können. Hier findet ihr einige der besten Android-Spiele mit Controller-Unterstützung.

Die besten Android-Spiele mit nativem Controller-Support

Die meisten der unten aufgeführten Spiele könnt ihr kostenlos herunterladen und spielen. Einige haben In-App-Käufe, aber andere verbergen auch sämtliche Inhalte hinter einer Paywall. In beiden Fällen erwähnen wir dies dann aber auch ausdrücklich im Artikel.

Ihr solltet diese Android-Spiele mit jedem HID-kompatiblen Controller spielen können. Es gibt zwar Produkte, die speziell für Android entwickelt wurden, aber auch handelsübliche Xbox- und PlayStation-Controller funktionieren super, ebenso wie einige Modelle für Nintendo Switch und Windows. Ich empfehle euch, zuerst zu prüfen, ob euer Controller mit eurem mobilen Gerät funktioniert, bevor ihr euch die Spiele genauer anschaut.

Falls ihr euch fragt, warum Genshin Impact in der Liste fehlt: Derzeit unterstützt leider nur die iOS-Version das Spielen mit dem Controller. Workarounds wie das Mapping von Controllern auf Touchscreen-Steuerungen lasse ich hier außen vor, obwohl ihr das mit bestimmten Apps relativ einfach bewerkstelligen könnt.

Technisch gesehen könnt ihr jedes Android-Spiel mit einem Controller spielen. Allerdings müsst ihr dazu eine App herunterladen und installieren, die die Controllertasten auf die Touchscreen-Steuerung überträgt. Alle hier aufgelisteten Spiele beinhalten aber native Controller-Unterstützung, womit solche Apps überflüssig sind.

Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, ob es möglich ist, Android-Spiele auf dem PC zu spielen? Die Antwort lautet: Ja. Auch zu diesem Thema findet ihr bei uns einen Artikel mit einer genauen Anleitung, wie ihr das tun könnt.

Brawlhalla

Brawlhalla ist aktuell eines der beliebtesten Kampfspiele und erfreulicherweise ist das Spiel völlig kostenlos. Es wird regelmäßig aktualisiert, einschließlich neuer Charaktere und Skins. Ihr könnt euch für spontan Free-for-All-Fights für zwischendurch direkt in das Spiel stürzen oder im Ranglistenmodus der Konkurrenz beweisen, was für ein guter Kämpfer ihr seid.

Die Spieler wählen zunächst zwischen 61 Legenden aus, jede mit ihrem eigenen Kampfstil, Waffenvorlieben und Werten. Im Gegensatz zu Titeln wie Super Smash Bros., bei denen ihr Charaktere dauerhaft freischaltet, ändert sich der Free-to-Play-Kader von Brawlhalla wöchentlich. Mit dem Gold, das ihr beim Spielen verdient, könnt ihr einen Charakter dauerhaft kaufen. Wer bereit ist zu zahlen, kann mit dem „All Legends Pack“ alle aktuellen und zukünftigen Charaktere freischalten. Ausgenommen hiervon sind Crossover-Characters.

Wer Brawlhalla wettbewerbsorientiert angehen möchte, kommt voll auf seine Kosten. Es gibt sogar eine eSports-Szene für das Spiel. Aber auch Gelegenheitsspieler werden mit Fun-Modi wie Brawlball und Bombsketball langfristig ihren Spaß haben. Wenn ihr euch mit dem Genre kompetitiver Plattform Fighter Games vertraut machen wollt, ist dies ein gutes Spiel für den Einstieg.

Diablo Immortal

Rollenspiel-Fans unter euch werden Diablo Immortal lieben. Hierbei handelt es sich um ein Free-to-Play-Spiel von Blizzard Entertainment aus der bekannten Diablo-Serie. Es ist ein klassisches Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), in dem sich Spieler zusammentun, um starke Gegner zu besiegen. Je härter die Gegner, desto mehr Loot (Beute) bekommt ihr.

Diablo Immortal spielt zwischen den Handlungssträngen von Diablo II und III und ihr reist durch das Reich Sanktuario. Ihr habt die Wahl zwischen sieben Klassen, wobei die neueste der Blutritter ist. Egal, welche Klasse ihr wählt, dank des ausgeklügelten Skillsystems mit etlichen Anpassungsmöglichkeiten werdet ihr euren idealen Spielstil mit jedem Kämpfertyp finden.

Diablo Immortal wurde ursprünglich als Mobile Game entwickelt, aber ihr könnt es auch auf dem PC spielen. Dank des plattformübergreifenden Gameplays und des Cross-Savings macht ihr immer dort weiter, wo ihr zuvor aufgehört habt. Es erwarten euch zahlreiche Quests, die euch einen tieferen Einblick in die Welt von Diablo geben und natürlich haufenweise Loot.

Sky: Kinder des Lichts

Rasante Kämpfe und Hardcore-Gameplay sind nicht für jeden etwas. Wenn ihr ein Spiel wollt, das entspannter ist und auch noch toll aussieht, dann ist Sky: Kinder des Lichts genau das Richtige für euch. In diesem Social-Multiplayer-Spiel schließt ihr Freundschaften in sieben Reichen. Es gibt zwar einen Story-Modus, aber ihr könnt auch einfach mit anderen spielen, um Freundschaften zu schließen.

Die große Welt bietet jeden Tag neue Möglichkeiten und die Spieler werden aktiv dazu ermutigt, sich mit anderen zu treffen. Auf diese Weise erlernt ihr neue Fähigkeiten und könnt euch Herzen verdienen, eine der Währungen im Spiel. Für diejenigen, die nicht spielbare Charaktere (NPCs) lieben, gibt es in Sky viele interessante Persönlichkeiten zu treffen, die ihr mit Sicherheit sympathisch finden werdet.

Regelmäßige Season-Events in Sky: Kinder des Lichts bieten euch neue Geschichten und zeitlich begrenzte Gegenstände. Auch wenn ihr ein Event verpassen solltet, gibt es die Chance, dass Event-Charaktere gelegentlich zurückkehren und Gegenstände zu einem höheren Preis verkaufen.

Sky: Kinder des Lichts hat bereits etliche Awards gewonnen, darunter einige Auszeichnungen von Apple und Google Play. Es hält zudem den derzeitigen Weltrekord für „die meisten Nutzer in einer virtuellen Welt mit Konzert-Thema“, aufgestellt während der Gamescom 2023.

Beach Buggy Racing 2

Meiner Meinung nach sollten Rennspiele für ein bestmögliches Spielgefühl immer mit einem Controller gespielt werden und Beach Buggy Racing 2 macht da keine Ausnahme. Dieses 3D-Rennspiel erinnert in Optik und Spielstil an die Spiele der Mario Kart-Serie, aber wir sollten uns nicht von der Oberfläche täuschen lassen. In diesem Spiel gibt es weitaus mehr Power-Ups, insgesamt 48. Manche davon lassen sich offensiv oder defensiv verwenden, andere wirken sich positiv auf die Fahreigenschaften eurer Spielfigur und eures Gefährts aus.

Anders als in anderen Rennspielen haben die Fahrer in Beach Buggy Racing 2 alle besondere Fähigkeiten. Die Wahl eures Fahrers spielt also eine ebenso große Rolle wie das Fahrzeug und die eingesammelten Power-Ups. Jedes Rennen bietet eine neue Herausforderung und unzählig viele Möglichkeiten für kreatives Gameplay.

Wie die meisten Rennspiele könnt ihr Beach Buggy Racing 2 im Einzelspielermodus spielen oder online gegen andere Spieler antreten. Es gibt auch 1-gegen-1-Duelle, in denen ihr euch gegenseitig beweisen könnt, wer der Boss ist.

Morphite

Erkundet als Myrah Kale fremde und gefährliche Welten im Morphite-Universum, wo tödliche Kreaturen in Umgebungen leben, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Ursprünglich war Myrah nur auf der Suche nach Vorräten, aber diese Mission entwickelt sich bald zu einer Reise in ihre eigene Vergangenheit und der Frage, was ein geheimnisvolles Material namens Morphite mit ihrem Schicksal zu tun hat.

Morphite ist ein First-Person-Shooter (FPS) im Low-Poly-Art-Stil, ähnlich wie bei Minecraft, aber ohne die blockige Optik. Trotz der minimalistischen Ästhetik ist es ein schönes Spiel, in das ihr nicht zuletzt dank des grandiosen Soundtracks komplett eintauchen könnt. Bis auf die Haupthandlung werden alle Welten zufällig generiert, womit kein Durchgang dem anderen gleicht.

Die ersten beiden Missionen könnt ihr kostenlos spielen, wer weiterspielen möchte, muss allerdings erst die Paywall entfernen. Per In-App-Kauf lässt sich auch die Werbung im Spiel deaktivieren.

Roblox

Roblox benötigt wohl keiner langen Vorstellung. Die meisten werden diese Plattform bereits kennen, mit der Nutzer ihre eigenen Spiele („Erlebnisse“) erstellen können. Es gibt Millionen von Erlebnissen, die ihr ausprobieren könnt, von Chatrooms bis hin zu komplexen Erlebnissen mit umfassender Storyline. Alles, was ihr zum Spielen benötigt, ist ein Account sowie eine Internetverbindung.

Ein bei Roblox-Spielern beliebtes Erlebnis ist zum Beispiel Blox Fruits, das Elemente aus Animes wie Naruto und One Piece enthält. Auf der anderen Seite gibt es FPS-Erlebnisse wie Blackout: Revival, das es beinahe mit richtigen First-Person-Shootern aufnehmen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr hier Games finden werdet, die euch wirklich Spaß machen.

Honkai: Star Rail

Wer viel auf X/Twitter oder YouTube unterwegs ist, wird von der Werbung für Honkai: Star Rail vielleicht genervt sein und ich kann es euch nicht übel nehmen, sollte das so sein. Dennoch ist dieses Space-Opera-Rollenspiel eines der Spiele, die ich tatsächlich fast jeden Tag spiele. Und je mehr Inhalte miHoYo veröffentlicht, desto faszinierter bin ich von der Spielidee. Es nimmt sich selbst nicht zu ernst und enthält u.a. Anspielungen auf Internet-Memes und Popkultur.

Ihr schlüpft in die Rolle des Trailblazers und begebt euch mit dem Astral Express auf eine Reise quer durch die Galaxie, betreibt ausgiebiges Planeten-Hopping und lernt neue Freunde kennen. miHoYo scheint keine Kosten gescheut zu haben, um ein fesselndes Spielerlebnis zu kreieren, denn jedes Mal, wenn neue Dinge auftauchen, fesselt mich das Spiel von Neuem. Natürlich spielt auch Charakterentwicklung eine Rolle und ihr kämpft im Spielverlauf gegen zahlreiche gefährliche Feinde.

Ich persönlich würde Honkai: Star Rail allen empfehlen, die Gacha-Spiele lieben. Die Entwickler hören au die Wünsche ihrer Spieler und geben sogar großzügige Belohnungen aus. Für ein Spiel, das in China produziert wurde, ist Honkai: Star Rail in mancher Hinsicht schon bemerkenswert.

Unkilled

Zombie-Shooter sind nach wie vor ein integraler Bestandteil des FPS-Genres, und Unkilled ist einer der außergewöhnlicheren Titel, die ich gefunden habe. Ihr schlüpft in die Rolle eines Überlebenden der Zombie-Apokalypse und begebt euch auf euren Survival-Trip durch die entvölkerte Welt. Die Grafik des Spiels ist für ein Mobile Game beeindruckend und besonders gut lässt sie sich auf einem leistungsstarken Gaming-Tablet genießen.

Unkilled beinhaltet mehr als 150 Einzelspielermissionen und ist damit recht umfangreich. Wer das Bedürfnis hat, gegen andere Spieler zu kämpfen, kann sich in mehreren PvP-Modi austoben. Der Skirmish Ops-Modus ähnelt Spielen wie Clash of Clans. Ihr betreibt darin eine Basis und müsst andere Spieler angreifen, um Belohnungen zu erhalten und Wachstum zu generieren.

Wie die meisten Zombiespiele bietet auch Unkilled genügend Arsenal, um jeden Waffenfreak glücklich aufjauchzen zu lassen. Von der Schrotflinte bis zur Chaingun gibt es alles, was ihr braucht, um Wellen von Zombies oder anderen Spielern auszuradieren. Wer generell am Genre interessiert ist, sollte sich auch unsere Liste der besten Shooter für iOS, iPad und Android anschauen.

Rocket League Sideswipe

Rocket League-Fans werden sich über die Veröffentlichung von Rocket League Sideswipe gefreut haben, einer mobilen Version und Neuinterpretation des berühmten Rennspiels. Da das ursprüngliche Rocket League 3D-Format für mobiles Gaming eher schwierig gestaltet war, haben sich die Entwickler für ein 2D-Spiel entschieden, in dem sich die Spieler nur zu den Seiten hin bewegen können. Auch die Steuerung wurde stark vereinfacht.

Rocket League Sideswipe bietet ähnlich wie das Hauptspiel einen Freizeit- und einen Wettkampfmodus. Ihr könnt zudem gegen Bots üben, um eure Fähigkeiten zu verbessern, bevor ihr im Onlinemodus gegen andere menschliche Spieler antretet.

Diejenigen, die es lieben, ihre Autos individuell zu gestaltet, kommen bei Rocket League Sideswipe voll auf ihre Kosten. Es gibt diverse Kosmetika, die zu jedem Stil passen. Wenn ihr andere herausfordert und dabei noch verdammt gut ausseht, steigert das nur eure Moral.

Bevor ihr euren Controller holen geht…

Alle oben genannten Titel lassen sich auch mittels Touchscreen-Steuerung spielen, aber euer Spielerlebnis wird sich ziemlich sicher spürbar verbessern, wenn ihr einen unterstützten Controller anschließt. Aber auch für den Fall, dass ihr keinen Controller habt, werden euch unsere 10 besten Android-Spiele aller Zeiten auf jeden Fall gut unterhalten.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.