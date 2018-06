Welches sind die besten Tablets mit Tastatur? Tablets mit einem Tastatur Dock oder Cover sind beliebt, egal ob auf ihnen Android, iOS oder Windows läuft. Der Grund ist klar: Man bekommt mit nur einem Gerät ein klassisches Tablet, aber auch ein Notebook. Auf ihnen kann man produktiv Arbeiten, denn man muss sich nicht mit einer Bildschirmtastatur zufriedengeben. Meistens ist ein Touchpad eingebaut und die Docks oder Cover schützen gleichzeitig das Display.

Es gibt eine ganze Reihe an Tablets mit Tastaturen. Fast jedes Windows Tablet hat eine, aber auch die iPad Pro Modelle und einige Geräte mit Android können zusammen mit einer Tastatur gekauft werden. Ich teste die meisten Neuankündigungen und hier ist meine aktuelle Bestenliste. Alle einzelnen Testberichte findet ihr hier.

Übrigens: Ich habe diese Liste nach Betriebssystem und dann von teuer bis preiswert unterteilt. Alle hier aufgelisteten Tablets kann ich empfehlen – sie sind meine persönlichen Testsieger. Es muss auch nicht immer teuer sein – für die meisten sind die preiswerteren Tablets ausreichend. Nur wer es wirklich braucht sollte zu einem Premium-Tablet greifen.

Besten Windows Tablets mit Tastatur

Microsoft Surface Pro: Ein Premium-Tablet mit Tastatur

Zwar ist das Microsoft Surface Pro bereits gut ein Jahr alt, doch die meisten werden mir recht geben: Es ist ein großartiges Premium-Tablet mit einem edlen Design, flotter Hardware und einem großartigen Display. Gleichzeitig ist das sogenannte Type Cover sehr gut umgesetzt. Es ist so gut, dass fast alle Konkurrenten es kopieren. Doch das Surface Pro ist teuer, auch weil Tastatur und Stift separat gekauft werden müssen. Es ist eben ein Premium-Tablet.

Lenovo MIIX 520: Eine gute Alternative

Das Lenovo MIIX 520 ist dem Surface Pro sehr ähnlich, tatsächlich ist die interne Hardware sogar flotter. Jedoch ist das Metallgehäuse nicht ganz so edel und das 12 Zoll Display bietet „nur“ eine FullHD-Auflösung. Es ist ein leistungsstarkes und gut umgesetztes Tablet im unteren Premium-Bereich. Nicht ganz so elegant wie das Surface, aber deutlich günstiger. Und das dem Type Cover sehr ähnliche Tastatur Cover ist wie der Stylus inklusive.

Acer Switch 3: Schön preiswert

Während man mit dem Surface Pro und MIIX 520 durchaus professionelle Apps wie Adobe Photoshop oder Premiere Pro nutzen kann, ist das mit dem Acer Switch 3 weniger möglich. Es ist ebenfalls 12 Zoll groß, doch eignet sich der Intel Apollo Lake Prozessor mehr für Office-Arbeiten. Wer nicht viel Geld ausgeben und an die Leistung keine allzu hohen Ansprüche hat, wird mit dem Switch 3 aber zufrieden sein. Auch hier ist die Tastatur inklusive.

Noch günstiger?

Geht es noch günstiger? Es gibt tatsächlich eine Reihe an Windows Tablets, die günstiger als das Switch 3 sind und ebenfalls eine Tastatur bieten. Wer jedoch ein einigermaßen solides Notebook gewöhnt ist, wird von der Performance vermutlich enttäuscht sein. In diesem Preisbereich gibt es das Lenovo MIIX 320 mit einem 10 Zoll Display. Als Notebook-Ersatz würde ich es jedoch nicht empfehlen.

Spannend ist auch das TrekStor Primetab T13B, das bald erscheinen wird. Aktuell hat es jedoch noch niemand getestet.

Besten Android Tablets mit Tastatur

Allzu viele Android Tablets mit Tastatur gibt es tatsächlich nicht. Einige sind aber auf dem Markt. Bedenkt aber, dass man so ziemlich jedes Android Gerät mit einer Bluetooth-Tastatur benutzen kann. Eine Übersicht der insgesamt besten Android Tablets findet ihr hier.

Samsung Galaxy Tab S3: Das Beste Android-Tablet

Das Samsung Galaxy Tab S3 ist aktuell das in meinen Augen beste Android Tablet. Und die Koreaner bietet tatsächlich eine offizielle Tastatur an, die über einen magnetischen Anschluss verbunden wird. Ein Touchpad gibt es nicht, aber die Hülle schützt gleichzeitig das Tablet selbst. Das Samsung Galaxy Tab S3 zeichnet sich durch ein großartiges Super AMOLED Display, einer guten Performance und aktuellem Android aus. Auch der S Pen Stift ist inklusive.

Huawei MediaPad M5 10: Eine Premium-Alternative

Für viele ist das Huawei MediaPad M5 10 die bessere Wahl, da es deutlich günstiger und fast so gut wie das Galaxy Tab S3 ist. Zwar ist das Display nicht ganz so schick, doch ist die Performance sogar besser. Huawei bietet für das MediaPad M5 10 eine offizielle Tastatur-Hülle an. Da die Hülle aktuell nicht verfügbar ist, konnte ich sie jedoch noch nicht testen. Wer es nicht eilig hat, sollte das MediaPad M5 10 aber im Auge behalten.

Besten iPads mit Tastatur

Für die einfachen iPad Modelle und das iPad Mini 4 hat Apple kein offizielles Tastatur Cover im Angebot. Jedes kann man aber mit einer Bluetooth-Tastatur verbinden. Für die iPad Pro Serie gibt es das SmartCover.

iPad Pro 10.5 und 12.9

Das iPad Pro 10.5 und iPad Pro 12.9 sind die besten iPads mit Tastatur – denn es sind die einzigen. Bis auf die Displaygrößen sind beide Tablets identisch und gleichzeitig gehören sie zu den schnellsten Tablets überhaupt. Über einen magnetischen Anschluss wird ein Smart Keyboard angeschlossen, das separat erhältlich ist. Ein Touchpad gibt es nicht und die Tasten bieten einen sehr geringen Druckpunkt. Dafür ist das Cover sehr schlank.

Ich persönlich bin kein großer Fan des Smart Keyboard. Mein Tipp: Im örtlichen Apple Store ausprobieren und ein paar Sätze schreiben. Wer die Tastatur nicht mag, kann immer noch eine Bluetooth-Tastatur holen.