Top 8 Besten Tablets zum PDF Lesen im Test | 2024 Edition

Immer mehr Menschen nutzen Tablets, um Bücher, Zeitungen oder Magazine im PDF-Format zu lesen. Das überrascht nicht, denn die handlichen Geräte versprechen ein angenehmes Lesegefühl in zeitgemäßer Interpretation. Gleichzeitig bieten sie zahlreiche nützliche Features, die auf Papier gedruckte Texte alt aussehen lassen.

Hier erfährst du, welche Tablets zum Lesen von PDF-Dateien die beste Wahl sind.

Tablets zum Lesen: Das musst du wissen

Laut Statista haben 2023 rund 11,6 Millionen Menschen in Deutschland E-Book Reader, Tablets oder Smartphones zum Lesen von Büchern verwendet. Das bedeutet einen Anstieg von fast 3 Millionen seit 2019. Durchaus beeindruckende Zahlen also – gerade wenn man bedenkt, dass die Zahl der Menschen, die Bücher lesen, generell sinkt.

Auch die Hersteller haben diesen Trend nicht verschlafen und reagieren mit Tablet-Modellen, die besonders leserfreundlich sein sollen. Allerdings gelingt das nicht immer überzeugend: So manches “Lese-Tablet” fällt bei genauerem Hinblick durch technische Schwächen und Beschränkungen auf. Dazu später noch mehr.

In diesem Artikel haben wir uns auf Geräte konzentriert, die souverän den Mittelweg zwischen Leseerlebnis und Alltagstauglichkeit beschreiten. Dass wir dabei besonders auf Tablets zum Lesen von PDF eingehen, hat einen guten Grund: Ob wissenschaftliche Papers und Fachliteratur oder spannende eBooks – PDF ist das Standardformat schlechthin, wenn es um Texte jeglicher Art geht.

Die nötigen PDF-Reader, mit denen du die Dateien öffnest, sind für jedes Betriebssystem von unterschiedlichsten Anbietern erhältlich.

Doch genug der einführenden Worte. Werfen wir einen Blick auf einige Tablets, die sich zum Lesen eignen und dabei Lust auf mehr machen.

Die besten Tablets zum PDF-Lesen: Unsere Auswahl im Überblick

Empfehlenswerte Tablets zum PDF lesen: Alle Details

Apple iPad 9: Starkes Tablet zu fairem Preis

Zugegeben, das im September 2021 erschienene iPad 9 ist kein “brandneues” Gerät. Damit ist gemeint, dass das Design nicht mehr zu den modernsten gehört und es bereits iPads mit besseren Displays gibt.

Dennoch produziert Apple das iPad 9 weiterhin, was eine gute Nachricht für alle ist, die ein praxistaugliches Tablet zum Lesen wollen. Es ist vor allem das Gesamtpaket, mit dem dieses iPad so nachhaltig überzeugt.

Apple iPad 9 mit Wi-Fi und 256GB Aufgrund des günstigen Preises hat das Apple iPad 9 meiner Meinung nach das beste Preis/Leistungsverhältnis auf dieser Liste. Es unterstützt den Apple Pencil 1 und die Software ist die gleiche wie beim iPad Pro. Zwar ist das 10,2 Zoll 60Hz Display nicht laminiert, doch wird das für die meisten und insbesondere Schüler kein Problem sein. Bei Amazon anschauen Unser Test

Da wäre beispielsweise der A13-Chip, der mehr als zwei Jahre nach dem Release des iPads 9 immer noch den Großteil der Android-Tablets in den Schatten stellt. Hinzu kommt ein 10,2” großer Retina-Bildschirm mit der True Tone-Technologie von Apple. Wer bei schwierigen Lichtverhältnissen lesen möchte, wird dieses Feature zu schätzen wissen.

Mithilfe des Apple Pencil 1 lassen sich handschriftliche Notizen in PDF-Dokumenten hinzufügen. Oder du nutzt das Smart Keyboard als Erweiterungs-Tastatur.

Das alles kommt zu einem Startpreis von 429 € für die Version 64GB Speicherplatz. Weil selbst umfangreiche eBooks im PDF-Format nur wenige Megabyte Speicherplatz einnehmen, bist du schon mit dieser Standardausführung gut bedient. Wessen Budget darunter liegt, kann möglicherweise mit einem refurbished Gerät ein gutes Schnäppchen machen.

Das einzige, was beim Apple iPad 9 negativ auffällt, ist das etwas veraltete Design und das nicht laminierte Display. Zudem ist es leider nicht mit dem neuen Magic Keyboard und dem Apple Pencil 2 kompatibel.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: Preiswerte Lösung mit Stylus

Noch günstiger als das iPad 9 ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Die Neuauflage von 2022 kostet im Shop des Herstellers lediglich 379 € in der Wi-Fi-Ausführung.

Doch warum empfiehlt es sich als Lesetablet? Das Display mit einer Bildschirmdiagonale von 10,4 Zoll besitzt mit 2000 × 1200 Pixeln eine ausreichend scharfe Auflösung. EBooks und PDFs werden angenehm abgebildet. Illustrationen und Bilder sehen auf dem LCD ebenfalls gut aus, wenn auch die Brillanz etwas fehlt. Im Vergleich zum iPad 9 fällt außerdem auf, dass das Display vollständig laminiert ist.

Klasse Preis-Leistung Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition inklusive S Pen 294,68 € Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 ist das günstigste Android-Tablet mit Stylus, das ich empfehlen kann. Der hervorragende S Pen ist inklusive und die Software genauso gut wie beim deutlich teureren S8. Klar, das 10,4 Zoll Display und die Leistung sind etwas schwächer. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach richtig gut hier. Bei Amazon anschauen Unser Test

Unserer Meinung nach besonders lobenswert: Der S-Pen ist im Lieferumfang enthalten und muss nicht nachgeladen werden, da er ohne Akku funktioniert. Der Stift garantiert einen guten Workflow, wenn du Anmerkungen in PDF-Dateien hinzufügen möchtest. Wer schnell schreibt, bringt das 60-Hz-Display zwar schnell an seine Grenzen, aber damit kann man leben. Tatsache ist, dass die Qualität des S Pen in diesem Preissegment bei anderen Geräten nur schwer zu finden ist.

Als Tablet zum Lesen ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite daher eine gute Wahl, sofern man die etwas billig anmutende Tastatur akzeptiert.

Apple iPad Mini: Kompaktes Gerät mit langer Akkulaufzeit

Zwar trägt dieses Gerät den Namen “Mini”, doch du bekommst mehr als nur das Nötigste: Kein anderes Tablet vereint Kompaktheit mit Praktikabilität so überzeugend wie das Apple iPad Mini. Verarbeitung, Hardware und Performance lassen nicht zu wünschen übrig. Einzig der Jelly-Effekt beim Scrollen trübt die Euphorie etwas.

8 Zoll Testsieger Apple iPad Mini Unangefochten ist das Apple iPad Mini das derzeit beste 8 Zoll Tablet auf dem Markt. Es funktioniert mit dem Apple Pencil 2, hat ein schickes und kleines 60Hz Display, und die Software ist ausgezeichnet. Schade ist nur, dass es konkurrenzlos ist und Apple es deswegen nicht nötig hat, das iPad Mini noch besser zu machen. Bei Amazon anschauen Unser Test

Mit einer Höhe von rund 20 cm entspricht das Apple iPad Mini ungefähr dem Format eines Taschenbuchs. Gerade deshalb eignet es sich ohne Probleme, um unterwegs in der Bahn zu lesen. Apple Pencil 2 mit automatischer Handschrifterkennung verwandelt das Tablet zudem in den wohl intelligentesten Notizblock.

Bei all der Kompaktheit macht das Apple iPad Mini jedoch keine Abstriche, wenn es um die Akkulaufzeit geht. Problemlos wird es mit seinem größeren Verwandten, dem Apple iPad 9, Schritt. Beim Lesen von eBooks und PDFs in mittlerer Helligkeitsstufe kannst du dich auf eine lange Nutzung ohne Aufladen freuen.

2024 kommt aller Voraussicht nach mit dem Apple iPad Mini 7 eine neue Generation des kleinsten iPads auf den Markt. In der Zwischenzeit können wir aber auch die sechste Generation beinahe uneingeschränkt empfehlen. Wer ein 8-Zoll-Tablet sucht, greift am besten zum Apple iPad Mini.

Samsung Galaxy Tab S9 FE & FE+: Mittelklasse, die überzeugt

Mit den FE-Modellen hat Samsung günstigere Varianten des Samsung Galaxy Tab S9 auf den Markt gebracht. Während das S9 FE mit einem 10,9″-Display ausgestattet ist, hat das FE+ einen Bildschirmdiagonale von 12,4”. In den Außenmaßen misst das S9 FE+ 28,54 cm und kommt somit der Größe des DIN-A4-Formats nahe. Das kann ein wichtiges Argument für dieses Tablet sein, wenn ihr häufig PDF-Fachliteratur lest.

Beste Mittelklasse mit Stift Samsung Galaxy Tab S9 FE Das Samsung Galaxy Tab S9 FE ist ein hervorragendes Mittelklasse-Tablet mit S Pen. Zu den Highlights gehören ein helles 90Hz Display, der S Pen ist inklusive und das Gehäuse ist gegen Wasser und Staub geschützt. Es bietet ein insgesamt hervorragendes Gesamtpaket zu einem guten Preis. Zu Amazon

Mit dem “reduced blue light”-Feature schont Samsung proaktiv deine Augen, Zwar besitzen zahlreiche andere Tablets ähnliche Filteroptionen, doch ist das Display der FE-Serie von SGS zertifiziert. Wie beim Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist bei diesen beiden Tablets übrigens ein S Pen im Lieferumfang enthalten.

Ein Feature, das bei den S9-Tablets heraussticht, ist der Schutzstandard IP68. Damit gehören das Samsung Galaxy Tab S9 FE und FE+ zu einem ausgewählten Kreis. Schließlich sind nur die allerwenigsten Tablets staub- und wasserdicht. Gerade bei einem Mittelklasse-Gerät sind derartige Qualitätsmerkmale nicht selbstverständlich.

Als Begleiter für unterwegs kommen die beiden Samsung-Tablets deshalb gerade richtig. Gemütlich ein Buch im Park lesen? Oder auf dem Weg zur Uni noch einmal kurz ein Paper überfliegen? Dank IP68 profitierst du von einer flexiblen Nutzung.

Bedenke jedoch, dass zumindest das S9 FE+ mit 627 g kein Leichtgewicht ist. Das Leseerlebnis kann darunter leiden, wenn du das Gerät längere Zeit in der Hand halten musst.

Gamer und Hardware-Fans werden mit der FE-Serie zudem wenig Freude haben, weil die Prozessorleistung für anspruchsvolle Tasks dann doch knapp bemessen ist. Für die Arbeit mit Texten oder Dokumenten fällt das jedoch nicht ins Gewicht.

Apple iPad 10: Mehr als nur Lesespaß

Die neueste Generation des iPads qualifiziert sich ebenfalls als geeignetes Tablet, um in Büchern zu schmökern oder zu lernen.

Definitiv bringt es mit dem 10,9”-Display eine gute Größe mit, um PDF-Texte zu lesen oder zu bearbeiten. Leider ist jedoch der Bildschirm nicht laminiert. Bei einem Tablet, das mit etwas Zubehör leicht mehr als 800 € kostet, darf man hier eigentlich mehr erwarten. Die Akkulaufzeit fällt in unserem Test übrigens kürzer aus als beim Vorgänger, dem Apple iPad 9

Starke Mittelklasse Apple iPad 10 64GB WiFi 579,00 € 526,81 € In vielen Punkten ähnelt das iPad 10 dem iPad Air, ist aber ein gutes Stück günstiger. Einen realen Leistungsunterschied wird kaum einer merken. Es ist hochwertig bearbeitet, hat ein schickes Display und ein gutes Tastatur Cover. Schade ist jedoch, dass das Display nicht laminiert ist und es nur mit dem Apple Pencil 1 funktioniert. Bei Amazon anschauen Unser Test

Überzeugend ist hingegen die Rechenleistung. Die starke CPU des Apple iPad 10 schlägt alle Android-Tablets. Außerdem fallen die Stereo-Lautsprecher positiv auf.

Unser Fazit zum iPad 10: Dank der qualitativ hochwertigen Hardware, wie von Apple gewohnt, bekommst du in jedem Fall ein flexibles Tablet, auf das Verlass ist. Wer sein Tablet aber hauptsächlich als eBook-Reader verwenden möchte, fährt mit einer günstigeren Alternative besser.

Samsung Galaxy Tab S9: Der Alleskönner für Studenten?

Grundsätzlich hat das Samsung Galaxy Tab S9 viel mit den bereits genannten Vertretern der FE-Serie gemeinsam. Was rechtfertigt also den deutlich höheren Preis von mindestens 819 Euro?

Da wäre einerseits die überlegene Rechenleistung. Der starke Prozessor des Tab S9 garantiert eine hervorragende Performance bei anspruchsvoller Software. Zu Recht trägt das Galaxy Tab S9, zusammen mit seinen größeren Brüdern S9+ und S9 Ultra, den Titel des derzeit besten Android-Tablets.

Bestes Android-Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Das Samsung Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra sind die besten Android-Tablets auf dem Markt. Wir bekommen einen leistungsstarken Prozessor, richtig schicke AMOLED Displays, der S Pen ist inklusive und es bekommt Updates bis Android 17. Wir bekommen gute Lautsprecher, Fingerabdruckleser, optionale Tastatur Cover und vieles mehr - echt klasse! Zu Amazon Unser Test

Der mitgelieferte S Pen zeichnet sich durch eine extrem präzise abgestufte Empfindlichkeit aus. Der Stylus eignet sich nicht nur für Notizen, sondern performt auch bei Zeichen- und Design-Software sehr gut.

Unsere Meinung nach ist das Samsung Galaxy Tab S9 eine gute Wahl für Studenten, die das Tablet täglich in der Uni und zuhause nutzen. Die überdurchschnittlich lange Akkulaufzeit erspart dir die lästige Suche nach der nächsten Steckdose.

Mit dem 11”-Display besitzt das Tablet eine Größe, die für viele Nutzer passend sein wird. Angenehm für längeres Lesen ist das hochwertige AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildfrequenz und schönen Schwarzwerten.

Als Nachteil können wir lediglich den hohen Preis anführen, sowie die Tatsache, dass es beim Tab S9 keinen klassischen Kopfhöreranschluss gibt.

Apple iPad Air: Moderne Features, die sich auszahlen

Als letztes Gerät in unserer Auswahl an Lesetablets haben wir das Apple iPad Air gewählt. Klar, niemand wird dieses Premium-Tablet nur als eBook-Reader verwenden. Jedoch bietet das iPad Air moderne Software und Features, die sich im Alltag als ungemein praktisch erweisen.

Klasse iPad Pro Alternative Apple iPad Air 64GB WiFi 769,00 € 706,89 € Das Apple iPad Air ist eine hervorragende Alternative zum 11 Zoll iPad Pro. Es hat ein ähnlich gutes 10,9 Zoll Display, das nur minimal heller ist. Zwar ist die Leistung auch minimal schwächer, dank M1 Chip aber deutlich stärker als jedes Android-Tablet auf dem Markt. Das iPad Air unterstützt den Apple Pencil 2 und das Magic Keyboard. Bei Amazon anschauen Unser Test

Der M1-Chip, der ursprünglich aus dem iPad Pro stammt, macht das Tablet zu einem echten Arbeitstier. Den meisten Notebooks und Laptops steht das iPad Air in nichts nach. Dafür sorgen nicht zuletzt der Apple Pencil und das Magic Keyboard oder das Smart Keyboard Folio. Allerdings steigt mit diesem Zubehör auch der Preis schnell in die Höhe. Im Gegensatz zum Samsung Galaxy Tab S9 bekommst du beim Apple iPad Air den Stylus leider nicht kostenlos dazu.

An dem hochwertigen, vollständig laminierten Display gibt es ebenso wenig auszusetzen wie an Design und Verarbeitung.

Für kreative Köpfe, die ein leistungsstarkes und innovatives Tablet suchen, ist das Apple iPad Air eine tolle Option – vorausgesetzt, du gehst die Pricing-Politik des kalifornischen Herstellers mit.

E-Ink Tablets: Eine sinnvolle Alternative?

Einige Leser hätten in diesem Artikel wohl Tablets mit E-Ink Displays erwartet. Schließlich kommen die Bildschirme der Optik bedruckten Papiers nahe und richten sich besonders an Leser.

Geräte wie das Lenovo Smart Paper oder das Huawei MatePad Paper stehen stellvertretend für eine ganze Reihe an Tablets, die Kunden mit schicken Schwarz-Weiß-Displays anlocken.

Der Grund, warum es kein Gerät in unserer Auswahl geschafft hat, ist das tendenziell schlechtere Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen Tablets. Auf den zweiten Blick fällt nämlich auf, dass nahezu alle E-Ink Geräte technische Einschränkungen haben. Nur sehr wenige Tablets besitzen ein Android Betriebssystem. Willst du nicht nur PDF-Dateien lesen, sondern auch Mails verschicken oder an Videocalls teilnehmen, gerätst du bei vielen dieser Tablets leider schnell an Grenzen.

Unser Fazit: Tablets zum Lesen von PDF-Dateien – Du hast die Qual der Wahl

Abschließend lässt sich sagen, dass eine Vielzahl an Geräten in Frage kommen, wenn du ein Tablet zum Lesen suchst. Wichtig sind vor allem hochwertige Bildschirme und eine gute Akkulaufzeit. Ein Stylus als Zubehör ist außerdem von großem Vorteil, um bei PDF-Dateien Randnotizen hinzuzufügen.

Im unteren Preissegment empfehlen sich Tablets wie das Apple iPad Mini oder das Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Mittelklasse-Allrounder wie die FE-Serie des Galaxy Tab S9 und das iPad 9 bringen ebenfalls starke Argumente mit. Wer Premium-Qualität und CPU-Power en masse sucht, sollte den Blick auf das iPad 10, das iPad Air oder das Samsung Galaxy Tab S9 richten.