Windows 11 Home vs. Pro Vergleich: Was ist der Unterschied?

Windows 11 ist im Normalfall in zwei verschiedenen Editionen erhältlich: Home oder Pro.

Einigen von euch stellte sich vermutlich bereits die berechtigte Frage, ob es die zusätzlichen 114 € wert ist, statt der Home-Version (145 €) die teurere Pro-Version (259 €) zu kaufen.

Vielleicht ist Windows 11 Home aber auch bereits auf einem eurer Geräte vorinstalliert und ihr möchtet gern auf die Pro-Version umsteigen. Das Upgrad könnt ihr für einen Preis von 145 € durchführen.

Schauen wir uns den Unterschied zwischen den beiden Editionen an.

Unterschiede zwischen Windows 11 Home und Pro

Die beiden Versionen Windows 11 Home und Windows 11 Pro unterscheiden sich in mehreren wichtigen Bereichen voneinander. Sie sind auf unterschiedliche Benutzeranforderungen zugeschnitten. Hier eine Vergleichstabelle, die die wichtigsten Unterschiede aufzeigt:

Feature Windows 11 Home Windows 11 Pro Verwendung eines Microsoft-Kontos vermeiden Nur mit Workaround Nur mit Workaround BitLocker-Geräteverschlüsselung Nicht vorhanden Vorhanden Windows-Informationsschutz Nicht vorhanden Vorhanden Gruppenrichtlinien Nicht vorhanden Vorhanden Hyper-V Nicht vorhanden Vorhanden (mit kompatibler Hardware) Remote Desktop Nur Fernwartung verfügbar Sowohl Fernwartung als auch Desktop verfügbar Zugewiesener Zugang Nicht vorhanden Vorhanden Enterprise State Roaming mit Azure Nicht vorhanden Vorhanden Windows-Update für Unternehmen Vorhanden, jedoch mit limitierter Kontrolle Verbesserte Kontrolle über Updates Einer Domäne beitreten Nicht vorhanden Vorhanden Azure Active Directory beitreten Nicht vorhanden Vorhanden Maximal unterstützter RAM 128 GB 2 TB

Was bewirkt die BitLocker-Geräteverschlüsselung?

Sichert Daten durch Verschlüsselung der Festplatte und bietet so einen verbesserten Schutz vor Datendiebstahl oder Offenlegung der Daten auf verlorenen oder gestohlenen Geräten.

Was bewirkt der Windows-Informationsschutz?

(Auslaufend im Juli 2022) Schützt vor potenziellen Datenlecks, ohne die Arbeitsweise der Mitarbeiter zu beeinträchtigen. Er hilft, versehentliche Datenlecks von Anwendungen und Diensten auf Windows-Geräten zu verhindern.

Was sind Gruppenrichtlinien?

Ermöglicht die zentrale Verwaltung von Einstellungen auf PCs innerhalb eines Netzwerks, sodass Administratoren Benutzer- und Computerkonfigurationen steuern und bestimmte Sicherheitsrichtlinien durchsetzen können.

Was ist Hyper-V?

Bietet eine Virtualisierungstechnologie zur Erstellung und Verwaltung virtueller Maschinen, mit der mehrere Betriebssysteme gleichzeitig auf einem einzelnen Computer ausgeführt werden können.

Was ist die Funktion von Remote Desktop?

Ermöglicht es Benutzern, eine Verbindung zum PC herzustellen und ihn von einem entfernten Standort aus zu steuern, um so Zugriff auf Dateien, Ordner und Anwendungen zu erhalten.

Was ist Enterprise State Roaming mit Azure?

Bietet einheitliche Benutzererfahrung über alle Geräte hinweg, synchronisiert Benutzer- und Anwendungseinstellungen über Azure und verbessert so die Mobilität und Sicherheit in Unternehmensumgebungen.

Was leistet Windows-Update für Unternehmen?

Bietet die volle Kontrolle über die Bereitstellung von Updates innerhalb des Unternehmens und stellt sicher, dass Geräte mit minimalem Aufwand aktuell und sicher bleiben.

Was bedeutet einer Domäne beitreten?

Ermöglicht es PCs, Teil eines Unternehmensnetzwerks zu werden, was einen vernetzten Zugriff auf Ressourcen, Gruppenrichtlinien sowie eine einheitliche Sicherheitsverwaltung ermöglicht.

Was bedeutet Azure Active Directory beitreten?

Ermöglicht Benutzern die Verwendung einer einzigen Anmeldung für den Zugriff auf verschiedene Dienste und bietet Integration und Zugriffskontrolle für Cloud-basierte Anwendungen.

Was ist maximal unterstützter RAM?

Gibt die maximale Menge an Random Access Memory (RAM) an, die das Betriebssystem nutzen kann, was sich auf die Gesamtsystemleistung und die Multitasking-Fähigkeiten auswirkt.

Die Verwendung eines Microsoft-Kontos in Windows 11 vermeiden

Wer sich vor Windows 11 für eine Pro-Version entschieden hat, konnte bislang ein lokales Konto verwenden, anstatt sich mit einem Microsoft-Konto anzumelden. Leider hat Microsoft dies geändert und ihr könnt diesen Schritt nur mit einem Workaround umgehen oder wenn ihr Windows 11 als Teil einer Arbeits- oder Bildungseinrichtung installiert. Für die private Nutzung ist nach wie vor ein Microsoft-Konto erforderlich, es sei denn, ihr nutzt folgenden Trick.

Die einzige zuverlässige Möglichkeit, die Verwendung eines Microsoft-Kontos zu vermeiden, besteht darin, eine benutzerdefinierte Installation von Windows 11 über Rufus vorzunehmen. Kurz gesagt müsst ihr die ISO-Datei von Windows 11 hier herunterladen und mit Rufus einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Im Installationsprogramm werdet ihr dann gefragt, ob ihr die Windows-Installation anpassen möchtet. Stellt sicher, dass ihr das Häkchen bei „Anforderung für ein Online-Microsoft-Konto entfernen“ setzt. Achtet auch darauf, die Installation ohne aktive Internetverbindung durchzuführen.

Lesen: Die besten Windows Tablets im Vergleich

Windows 11 Pro hat BitLocker

Dieses Feature kann für Tablet- und Laptop-Benutzer sehr wichtig werden. Wenn ihr viel mit euren Geräten unterwegs seid, besteht die Gefahr, dass sie gestohlen werden. Bei einer unverschlüsselten Festplatte kann jeder problemlos auf eure Daten zugreifen, selbst wenn ihr ein sicheres Kennwort für Windows eingestellt habt. Sobald eure Festplatte an einen anderen Computer angeschlossen wird, ist alles, was sich an Daten darauf befindet, leicht zugänglich.

BitLocker vermeidet dies, indem es eure Daten verschlüsselt, sodass sie auch im Falle eines Verlustes sicher sind. Sobald BitLocker aktiviert ist, sind sämtliche Informationen auf dem Laufwerk ohne ordnungsgemäße Authentifizierung in der Regel durch ein Kennwort oder eine PIN von außen unzugänglich.

Darüber hinaus interagiert BitLocker mit dem Trusted Platform Module (TPM) moderner Geräte, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet, indem die Kodierungsschlüssel sicher gespeichert werden, was es Eindringlingen noch schwieriger macht, die Verschlüsselung zu umgehen.

Lesen: Das kleinste Windows Tablet, das wir empfehlen – Sind 8 Zoller dabei? | Tablet Blog

Windows 11 Pro verfügt über Windows-Informationsschutz

Eine weitere Funktion, die für mobile Windows-Benutzer besonders nützlich ist, ist der Windows-Informationsschutz (Windows Information Protection, kurz WIP).

Windows Information Protection (WIP) hilft dabei, Informationen auf Windows-Tablets und -Laptops zu schützen, indem es persönliche und organisatorische Daten voneinander trennt.

Die Funktion steuert, welche Anwendungen Zugriff auf sensible Unternehmensdaten haben, verschlüsselt diese und kann Richtlinien zur Freigabe und Übertragung von Daten definieren, um sicherzustellen, dass sensible Informationen innerhalb des Unternehmens verbleiben.

Wenn ein Gerät verloren geht oder ein Mitarbeiter die Firma verlässt, ermöglicht WIP dem Unternehmen, sämtliche Unternehmensdaten per remote zu löschen, wobei die persönlichen Daten des Mitarbeiters unberührt bleiben. Dieser Ansatz wahrt die Privatsphäre der Benutzer und schützt gleichzeitig die Unternehmensdaten.

Die meisten anderen Funktionen sind für Admins gedacht

Fast alle anderen nützlichen Funktionen in Windows 11 sind in erster Linie für die Arbeit von Administratoren am Arbeitsplatz gedacht. Wer Windows 11 privat als Endnutzer verwendet, wird in der Regel wenig von den Vorteilen profitieren, die sich aus der Möglichkeit ergeben, Computer per Remote aus der Ferne zu verwalten oder Windows-Updates gezielt auf verschiedene Computer gleichzeitig zu verteilen.

Auch die erweiterten Sicherheitsfunktionen von Windows 11 Pro richten sich mehr an Administratoren als an Privatanwender. Mit verbesserten Funktionen wie stärkerem Malware-Schutz und erweiterten Verschlüsselungsoptionen können Administratoren eine sichere und kontrollierte Umgebung für ihre Organisation gewährleisten.

Darüber hinaus bietet Windows 11 in der Professional-Edition eine verbesserte Verwaltung von Gruppenrichtlinien und einen einfacheren Zugang zu Tools auf Unternehmensebene, wodurch es für Administratoren einfacher wird, Richtlinien durchzusetzen und eine große Anzahl von Systemen effektiv zu verwalten.

Diese Funktionen werden jedoch kaum bis gar nicht im privaten Umfeld genutzt, wo die Benutzer einfachere Anforderungen und weniger komplexe Systemkonfigurationen haben.

Fazit

Für den wahrscheinlichen Fall, dass euch die obige Vergleichstabelle der Funktionen keinen triftigen Grund für den Kauf von Windows 11 Pro geliefert hat, wird euch der Umstieg von der Home- auf die Pro-Edition von Windows 11 als Privatnutzer wenig Mehrwert bieten.

Ein Grund, warum ihr euch als Privatanwender Windows 11 Pro zulegen solltet, ist BitLocker. Der Verlust eines Windows-Tablets oder -Laptops kann katastrophale Folgen haben, wenn ihr eure Inhalte nicht verschlüsselt habt. Denn unverschlüsselte Daten sind selbst für Laien mit minimalen Grundkenntnissen ohne große Probleme zugänglich.

Andererseits gibt es derart viele Funktionen, die ihr nicht nutzen könnt, wenn ihr nicht gerade Admin seid, sodass Windows 11 Pro für die meisten Menschen keinen wirklichen Sinn ergibt.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com.