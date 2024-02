Die 5 besten Routenplaner für Android, iOS & iPad im Test | 2024 Edition

Egal ob ihr gerne durch idyllische Wälder radelt, malerische Berge überquert oder einfach nur Lust auf einen ausgedehnten Spaziergang habt – Wir haben die besten GPS-Apps zum Finden von spannenden Fahrrad- und Wanderrouten getestet und stellen diese heute vor. Dabei gehen wir insbesondere auf die Alleinstellungsmerkmale der jeweiligen Apps ein.

Wichtigste Kriterien sind, dass die Apps zuverlässig funktionieren und tatsächlich spannende Strecken zum Wandern und Fahrradfahren zu bieten haben. Bonus-Features wie die Konnektivität mit Smart Watches erhalten extra Pluspunkte, genau so wie eine gute Gratis-Version der jeweiligen App.

Routenplaner im Test und Vergleich

Also schlüpft in eure Outdoor-Klamotten, sucht euch eine coole Route aus und testet gemeinsam mit uns die besten GPS-Apps und Routenplaner für Wanderer und Fahrradfahrer. Die Apps gibt es im Google Play Store für Android Smartphones und Tablets, sowie im Apple App Store für iOS, also für iPhones und iPads.

1. Komoot

Komoot ist eine Routenplanungs-App für Outdoor-Aktivitäten. Es gibt Routenvorschläge für Wanderer, Radfahrer, Mountainbiker und Backpacker.

Ihr könnt nach Routen auf eurem Tablet, Smartphone oder Computer suchen und dabei nach Sportart, Dauer und Zugänglichkeit zu öffentlichen Verkehrsmitteln filtern.

Eigene Routen planen

Wenn ihr keine passende Route findet, könnt ihr sogar am Computer eure eigene planen, inklusive interessanter Orte. Anschließend könnt ihr die selbst gebastelte Route dann an euer Tablet oder Smartphone senden.

Kein Internet erforderlich und Sprachnavigation

Sobald ihr eine Route ausgewählt habt, könnt ihr sie auf euer Gerät herunterladen.

Das ist praktisch, wenn ihr ihr in einer Gegend unterwegs seid, wo ihr kein Internet zur Verfügung habt.

Komoot bietet auch eine turn-by-turn Sprachnavigation.

Kein Tracking von Herzfrequenz, Geschwindigkeit und Co

Ihr solltet im Hinterkopf behalten, dass Komoot keine Fitness-App ist. Ihr könnt beispielsweise nicht eure Smartphone zum Checken euer Herzfrequenz mit der App koppeln und Komoot bietet keine Informationen zur Geschwindigkeit etc.

Planung von mehrtägigen Ausflügen

Eine coole Funktion von Komoot ist die Möglichkeit, mehrtägige Ausflüge zu planen. Dabei kann es sich um lange Wanderungen oder Fahrradtouren handeln. Die Ausflüge können von zwei Tagen bis hin zu mehreren Wochen dauern.

Ihr könnt einen mehrtägigen Ausflug selbst von Grund auf neu planen und Komoot schlägt euch Orte zum Halten und Übernachten vor. Es gibt auch viele bereits geplante mehrtägige Ausflüge zur Auswahl. Wenn etwas während der Tour nicht nach Plan läuft, könnt ihr euren gesamten Plan oder einen Teil davon anpassen.

Live-Tracking sorgt für erhöhte Sicherheit

Dank Live-Tracking können eure Freunde und Familienangehörige immer sehen, wo ihr gerade seid, während ihr eure Wanderung oder Fahrradtour macht. Außerdem werden Informationen zur geplanten Route, zum Akkustand eures Smartphones und zur voraussichtliche Ankunftszeit bereitgestellt. Das ist im Ernstfall eine geniale Funktion.

Die Qualität der Routen schwankt je nach Standort

Als wie nützlich sich Komoot für euch erweist, hängt auch davon ab, wo ihr die App nutzt.

Das ist gut anhand der User-Bewertungen zu erkennen, denn diese variieren stark nach Standort. Das Unternehmen hinter Komoot wurde in Deutschland gegründet und daher gibt es in europäischen Regionen mehr Routen und bessere Infos zu diesen.

Außerhalb von Europa bietet Komoot deutlich weniger Routen und einiger User kritisieren laut den Bewertungen im Google Play Store und Apple App Store, dass Komoot zum Fahrradfahren teilweise stark befahrene und unsichere Straßen vorschlägt. Ich selbst nutze Komoot schon länger in Berlin, Brandenburg und Umgebung und habe solche Erfahrungen bis jetzt noch nicht gemacht.

Preisgestaltung um Premium-Abo

Ihr könnt die App entweder über ein Abonnement oder durch den Kauf von Regionen nutzen. Wenn ihr eine Region kauft, erhaltet ihr Zugang zu Offline-Karten, kostenlosen unbegrenzten Kartenupdates, Sprachnavigation und die Möglichkeit, Touren auf ein GPS-Gerät zu exportieren. Die Regionen sind ziemlich klein, vergleichbar mit Landkreisen. Das Weltpaket kostet einmalig 29,99 Euro. Wollt ihr zum Beispiel nur die Berlin-Karte kaufen, kostet dies 2,99 Euro.

Die Premium-Version von Komoot kostet 59,99 Euro jährlich (umgerechnet 4,99 Euro pro Monat) und bietet zusätzliche Funktionen wie Live-Tracking, bei dem ihr eure aktuelle Position mit eurer Familie teilen könnt. Ihr erhaltet auch Zugang zu allen Karten weltweit und sportartspezifischen Infos.

Fazit

Komoot ist eine klasse Outdoor-App für alle, die coole Fahrradrouten unternehmen und interessante Wanderwege finden möchten oder selbst mehrtägige Ausflüge planen wollen.

Schade ist, dass ihr eure Herzfrequenz nicht tracken könnt und es deutlich weniger gute Routen außerhalb von Europa gibt. Zudem würde ich mir wünschen, dass das weltweite Kartenmaterial bereits enthalten wäre, wenn man das Premium-Abo für 59,99 Euro jährlich bucht.

Besonders gut gefällt mir wiederum, dass die Karten auch offline genutzt werden können und die Möglichkeit besteht, den Live-Standort während eines Ausflugs mit seinen Liebsten zu teilen.

Vor allem im Urlaub innerhalb von Europa ist die App für mich zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden, um schöne Wanderwege abseits der Touristen-Routen zu finden.

Google Play Store: Komoot

Apple App Store: Komoot

2. Bergfex: Wandern & Tracking

Auch Bergfex bietet eine tolle Möglichkeit, neue Wanderrouten und Fahrradstrecken zu entdecken und eure Ausflüge in die Natur zu bereichern. Selbst zum Planen von Skitouren kann Bergfex genutzt werden.

Ähnlich wie bei Komoot könnt ihr euch von vorgeschlagenen Routen inspirieren lassen oder eigene Routen mit dem Routenplaner erstellen. Die App liefert euch ausführliche Streckeninfos, detaillierte Wanderkarten und eine präzise GPS-Navigation, damit ihr sicher am Wunschzielort ankommt.

Der Schwerpunkt der Routen liegt dabei – der Name lässt es bereits vermuten – auf den Alpen.

Große Auswahl von Karten ohne Premium-Abo

Was die Karten betrifft, bietet Bergfex die größte kostenlose Auswahl im Vergleich zur Konkurrenz. So gelingt die Tourplanung mit der App auch ohne Premium-Abo einwandfrei. Ihr erhaltet auch in der Gratis-Version interessante Routenvorschläge.

Interessante Routenvorschläge mit Hintergrundinformationen

Habt ihr euer GPS aktiviert, werden euch Touren in euer Nähe angezeigt.

Damit ihr eine schnelle Auswahl treffen könnt und optimal auf eure Wanderung vorbereitet seid, stellt euch die App alle nötigen Infos, wie etwa Distanz, Anstieg und Schwierigkeit der Tour bereit.

Die App bietet große Auswahl an Wanderwegen für jeden Geschmack – von entspannten Spaziergängen bis hin zu mehrtägigen Alpin-Touren.



Beim Testen der Wander-Funktion erhielt ich einmal während der Wanderung einen Vorschlag für neue Touren. Das fand ich etwas ungünstig, war aber halb so wild, da ich sie schnell schließen konnte. Wäre ich allerdings gerade Fahrrad gefahren und hätte die Route durch die Einblendung nicht mehr richtig sehen können, wäre das Ganze schon nerviger gewesen.

Auch die Bedienung dürfte gerne noch etwas intuitiver sein. Dass man die Karte während der Navigation neu ausrichten kann, indem man länger den Kompasspfeil berührt, habe ich beispielsweise nur durch Zufall herausgefunden.

Konnektivität mit Smart Watches, Fitness-Uhren und Pulsgurten

Lobenswert: Die App ist vollständig mit der Apple Watch kompatibel. So könnt ihr mit einem kurzen Blick auf euer Handgelenk sichergehen, dass ihr auf dem richtigen Pfad seid und könnt um so mehr eure Tour in der Natur genießen.

Fitness-Enthusiasten profitieren von der Möglichkeit, Bergfex mit Garmin Connect und Polar Flow zu verbinden, um Aktivitäten in die App zu importieren. Auch das Aufzeichnen eurer Herzfrequenz mithilfe gängiger Pulsgurte ist möglich.

Preisgestaltung und Premium-Abo

Das Premium-Abo kostet 23,99 Euro jährlich. Damit erhaltet ihr Wanderkarten ohne Internetverbindung, Warnsignale beim Verlassen der Route, detaillierte Karten mit höherer Zoomstufe, Satelliten- und Wanderkarten und mehr.

Fazit

Besonders für Liebhaber der Alpen ist Bergfex die ideale App zum Wandern und Fahrradfahren. Die App überzeugt mit ausführlichen Streckeninformationen und bietet detaillierte Wanderkarten und eine präzise GPS-Navigation. Löblich ist auch die große Auswahl an kostenlosen Karten und die vorbildliche Konnektivität mit Smart Watches, Fitness-Uhren und Pulsgurten. Damit deckt Bergfex – anders als beispielsweise Komoot – auch den Fitnessaspekt klasse ab und macht hinsichtlich Funktionsumfang keine Kompromisse. Einzig die Bedienung dürfte gerne noch etwas intuitiver sein, denn manche Funktionen sind nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Insgesamt gehört Bergfex aber zu den besten Fahrrad- und Wander-Apps überhaupt.

Google Play Store: Bergfex: Wandern & Tracking

Apple App Store: Bergfex: Wandern & Trackin

3. Outdooractive

Wenn ihr nach der perfekten Begleitung für eure Outdoor-Abenteuer seid, dann stellt auch Outdooractive eine gute Wahl dar. Egal, ob ihr wandert, radelt, bergsteigt oder andere Outdoor-Aktivitäten liebt, diese App unterstützt euch bei allen Aktivitäten.

Mit Outdooractive könnt ihr weltweit nach Touren suchen und eure eigenen Routen ganz einfach planen.

Die App bietet moderne Vektorkarten, die euch präzise Informationen über Wanderwege, Radwege und Schutzgebiete liefern. Außerdem könnt ihr euch mit einer aktiven Outdoor-Community austauschen.

Weltweite Touren-Datenbank & Offline-Nutzung

Ihr könnt in unzähligen Tourenvorschlägen stöbern, sei es zum Wandern, Radfahren oder Skitourengehen. Alle Touren sind mit vielen Details, Höhenprofilen, Fotos und Wegbeschreibungen verfügbar.

Ihr könnt Abschnitte jeder Karte für die Offline-Nutzung speichern oder zu einer geplanten Route navigieren und dann alle erforderlichen Karten herunterladen.

Outdoor-Tourenplaner

Auch mit Outdooractive könnt Ihr unkompliziert Routen nach euren Vorlieben erstellen, sie mit Text und Fotos versehen, in der Community veröffentlichen oder privat mit Freunden teilen, einschließlich GPX-Export und Import.

Selbstverständlich gibt es auch unzählige Tourenvorschläge. Dabei verlässt sich Outdooractive nicht nur auf seine Community, sondern erstellt mithilfe von Partnern wie Fremdenverkehrsämtern oder Alpenvereinen offizielle, qualitativ hochwertige Touren.

Health-App-Anbindung Integration von Smart Watches

Wenn ihr eure Rad-, Wander- oder Laufstrecke aufzeichnet, könnt ihr euer Workout Inder Health-App eures Gerätes speichern. Die Macher hinter Outdooractive legen ausdrücklich Wert darauf, dass eure Daten dabei nicht für Marketing oder Werbezwecke genutzt werden.

Mit einem Blick auf eure Smart Watch erhaltet ihr Infos zu eurer Position auf der Karte. Ihr könnt Tracks aufzeichnen, eure Tracking-Daten ablesen und zwischen verschiedenen Kartenstilen wechseln.

Eigene Tracks aufzeichnen

Die Tracking-Funktion ermöglicht es euch, eigene Routen aufzuzeichnen, inklusive Dauer, Distanz, Höhenmeter und interaktivem Höhenprofil. Die Daten der Bewegungssensoren eures Smartphones helfen dabei, präzisere Ergebnisse zu liefern.

GPS-Navigation und teilbarer Standort

Die Navigations-Funktion mit Sprachausgabe steht für alle Touren zur Verfügung, um euch bequem von A nach B zu führen.

Ihr könnt euren Echtzeit-Standort mit Freunden und Familie teilen, damit sie immer wissen, wo ihr euch befindet.

Moderne Karten und weltweiter Outdoor-Reiseführer

Dank moderner Vektorkarten genießt ihr eine hochauflösende Darstellung in allen Zoomstufen. Die digitalen Sommer- und Winterkarten stammen dabei von OpenStreetMap.

Mit nützlichen Filtern und einer gut funktionierenden Suche findet ihr nicht nur Touren, sondern auch Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, Veranstaltungen und Skigebiete. Die App hat auch ein großes Berghütten-Verzeichnis integriert.

Mit Skyline Augmented Reality Berggipfel und Seen entdecken

Skyline nutzt die Kamera eures Smartphones oder Tablets, um euch die Namen von Gipfeln, Städten, Seen, Klippen, Gratlinien, Gebirgspässen und sogar Gletschern in einer Entfernung von bis zu 30 km anzuzeigen.

Auf Apple-Geräten könnt ihr Skyline AR auch zum Navigieren nutzen. Dazu wählt ihr einfach die Tour aus und starte die Navigation. Wenn ihr Skyline geöffnet habt, dann werden euch die Navigationspfeile durch die Kamera in der realen Landschaft eingeblendet.

Preisgestaltung und Premium-Abos

Bereits die kostenlose Version von Outdooractive bietet viele nützliche Funktionen und macht Spaß.

Pro+ kostet 59,99 Euro pro Jahr, für Pro werden 29,99 Euro jährlich fällig.

Mit beiden Pro-Versionen könnt ihr unter anderem Karten und Touren offline speichern und erhaltet Zugriff auf Skyline AR sowie weltweite Topo-Karten und vieles mehr.

Mit der teureren Pro+ Mitgliedschaft bekommt ihr zusätzlich ausgesuchte Premium-Touren, eine Wetterkarte, eine 3D-Vorschau aller Touren in Echtzeit und mehr.

Fazit

Auch Outdooractive App ist ein würdiger Begleiter fürs nächste Outdoor-Abenteuer. Die App ist vollgepackt mit praktischen Funktionen und liefert euch tolle Vorschläge für ausgedehnte Wander- und Radtouren.

Dank der Kooperation mit offiziellen Partnern wie Fremdenverkehrsämtern, Alpenvereinen und lokalen Tourismusverbänden sind die vorgeschlagen Touren sehr hochwertig.

Außerdem hat die App einen unkomplizierten Tourenplaner an Board und bietet mit Skyline AR sogar spannende Augmented Reality Features, die man bei der Konkurrenz vergeblich sucht.

Lobenswert ist außerdem, dass man viele Funktionen bereits ohne ein kostenpflichtiges Abo nutzen kann.

Einzig das Preismodel der App bzw. dass es zwei verschiedene Premium-Abos gibt (Pro und Pro+) überzeugt mich nicht ganz. Dafür listen euch die Macher von Outdooractive allerdings sehr transparent auf, was ihr mit der jeweiligen Premium-Mitgliedschaft machen könnt und was nicht.

Google Play Store: Outdooractive Wandern, Fahrrad

Apple App Store: Outdooractive Wandern, Fahrrad

4. Maps 3D PRO

Maps 3D PRO hat sich ebenfalls auf die Fahne geschrieben, die perfekte GPS-App für alle Outdoor-Aktivitäten zu sein. Ganz gleich ob ihr radfahren, wandern oder skifahren möchtet, die App bietet viele praktische Funktionen zum Planen, Aufzeichnen und Teilen eurer Tour.

Das Besondere an der App ist die dreidimensionale Darstellung der Karte. So werden Berge und Täler nicht flach, sondern schön plastisch in 3D dargestellt. Das erleichtert die Orientierung in unbekannter Umgebung, denn so seht ihr ein genaues Abbild eurer Umgebung. Ihr könnt die Karte aber natürlich bei Bedarf auch auf 2D umstellen. Darüberhinaus seht ihr über einen Höhenmesser die exakte aktuelle Höhe.

Dazu haben die Macher von Maps 3D NASA-Scans über das Höhenprofil der Erde mit der Outdoor-Karte OSM kombiniert. In der App stehen alle Karten weltweit kostenlos zum Download zur Verfügung.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die ist App ist leider nur für Apple Geräte verfügbar.

Individuelle Darstellung der Karte

Ihr könnt bei der Kartenauswahl zwischen verschiedenen Anzeigetypen wählen. Es gibt unterschiedliche topografische Kartenvarianten, Open-Street-Map, MapQuest Karten usw. Die App zeigt euch den genauen Standort an, die Himmelsrichtung, zurückgelegte Distanz, Höhenmeter, Wandergeschwindigkeit und vieles mehr.

Offline-Karten

Ihr könnt die gewünschten Karten vorab laden könnt sie anschließend mit allen Details offline nutzen. Die GPS-Funktion samt Tracking funktioniert dabei weiterhin einwandfrei.

Aufzeichnen von Touren

Mit der App könnt ihr eure Touren unkompliziert aufzeichnen. Dazu legt ihr einfach einen Namen für die Tour fest, bestimmt den Zeitintervall oder die Distanz und schon geht es los. Die App zeichnet auf der Karte die Tour samt Höhenmeter und Geschwindigkeit auf.

Die getrackten Touren könnt ihr anschließend speichern und als GPX-Datei via Email exportiert. Natürlich könnt ihr auch Touren importieren, beispielsweise via Dropbox oder URLs.

Preisgestaltung und Premium-Funktionen

Es gibt die App in einer kostenlosen und in einer zahlungspflichtigen Version. Die Bezahlversion heißt „Maps 3D PRO Wandern & Fahrrad“, kostet 3,99 Euro und ist – anders als die kostenlose Variante – auch für iPads optimiert. Die Pro-Variante wird ständig weiterentwickelt, so dass ihr von regelmäßigen Updates profitiert.

Fazit

Maps 3D PRO überzeugt insbesondere durch die schicke Präsentation in Form der dreidimensionalen Karten. Doch auch sonst punktet die App mit guten Tracking-Funktionen, Offline-Karten, vielen praktischen Features und einer einfachen Bedienung. Durch regelmäßige Updates werden immer wieder neue Funktionen hinzugefügt, beispielsweise die Richtungsanzeige während der Tour und eine verbesserte Routenplanung. Außerdem könnt ihr unkompliziert interessante Routen aus dem Internet in die App importieren. Ihr könnt sogar Ordner anlegen, um eure Routen übersichtlich zu sortieren.

Wirklich zu bemängeln habe ich nur, dass die 3D-Karten manchmal etwas lange laden, was angesichts des Detailreichtums selbiger aber nachvollziehbar ist. Schade ist außerdem, dass die App nicht für Android verfügbar ist.

Insgesamt ist Maps 3D PRO also eine sehr gelungene GPS-App zum Wandern, Fahrradfahren, Skifahren und Co, die besonders optisch hervorsticht.



Apple App Store: Maps 3D PRO Wandern & Fahrrad

5. Bikemap: Fahrrad & Bike Navi

Wenn ihr leidenschaftliche Radfahrer seid und auf der Suche nach einer zuverlässigen App für Tracking, Navigation und Routenplanung seid, dann solltet ihr euch Bikemap genauer ansehen. Diese App ist perfekt auf sicheres Radfahren in der Stadt und auf dem Land ausgerichtet und bietet euch die besten Radrouten in eurer Nähe.

Mit Bikemap erhaltet ihr praktische Tools für eure nächste Fahrradtour. Die lebendige Fahrrad-Community innerhalb der App sorgt dafür, dass ihr Zugriff auf Millionen von Routen und Radwegen weltweit habt.

Fahrrad-Tracker und Radcomputer

Euer persönlicher Fahrrad-Tracker und Radcomputer ermöglicht es euch, eure Touren aufzuzeichnen und euer Smartphone, Tablet oder eure Smart Watch in einen vollwertigen Fahrradcomputer zu verwandeln. Während ihr unterwegs seid, behaltet ihr stets eure aktuellen Statistiken und die Navigation im Blick, darunter Geschwindigkeit, Distanz, Dauer, Höhenmeter und Ankunftszeit. Diese Statistiken könnt ihr auch in eurem Profil speichern, um eure Fahrradtouren jederzeit abrufen zu können.

Plant eure eigene Fahrradtour

Der integrierte Routenplaner ist perfekt auf eure Bedürfnisse und die eures Fahrrads zugeschnitten. Ihr könnt nach eurem Standort suchen und Routen nach Länge, Fahrradtyp, Untergrund und Höhenmetern filtern, um die optimalen Strecken für euch zu finden. Wenn ihr noch detaillierter planen möchtet, könnt ihr dafür auch bikemap.net nutzen und eure Route dann in der App synchronisieren, um sofort mit dem Tracken und der Navigation zu beginnen.

(Offline-)Fahrradstrecken für jeden Geschmack

Bikemap bietet euch auch Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Fahrradrouten, MTB-Trails und Radwegen sowohl in eurer Nähe als auch weltweit. Ihr könnt beliebte Routen und bekannte Strecken entdecken, wie den Eurovelo, Donauradweg oder Rheintal Radweg. Außerdem könnt ihr eure Lieblingsrouten, Radwege und Trails easy mit der Bikemap-Community teilen, um andere zu inspirieren.

Mit der Premium-Version könnt ihr die Karten auch offline mit einem Radius von bis zu 300 km nutzen.

Praktische Fahrradkarte

Die App bietet zudem eine nützliche Fahrradkarte mit wichtigen Orten während eurer Touren, wie Fahrradabstellplätze, Toiletten, Restaurants, Biergärten, Supermärkte, Werkstätten, Fahrradverleihe oder E-Bike-Ladestationen.

Dank der aktiven Community könnt ihr auch vor aktuellen Gefahrenmeldungen gewarnt werden. So werdet ihr beispielsweise über unangenehme Überraschungen wie Baustellen oder Schlaglöcher informiert.

Preisgestaltung und Premium-Funktionen

Ihr könnt die App kostenlos nutzen. Mit der Premium-Version könnt ihr zusätzliche Features nutzen, zum Beispiel Turn-by-turn Navigation, Offline-Karten & -Routen, Fahrradtyp-Optimiertes Routing, spezielle Fahrradkarten, individueller Fahrradcomputer und vieles mehr.

Die Premium-Version kostet 44,99 Euro jährlich (umgerechnet 3,75 Euro pro Monat) oder 9,99 Euro monatlich. Ihr könnt die Premium-Version sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.

Fazit

Bikemap ist eine praktische App, um coole neue Fahrradrouten bei euch in der Nähe oder im Urlaub zu finden. Außerdem könnt ihr bereits in der kostenlosen Version eigene Routen planen. Das ganze zu tracken und anschließend mit der Bikermap-Community zu teilen, sorgt für einen zusätzlichen Motivationsschub. Ich finde es zudem klasse, dass man Offline-Karten mit einem Radius von bis zu 300 km nutzen kann und so zum Beispiel nicht noch auf eine weitere Navi-App angewiesen ist. Die App ist darüber hinaus angenehm übersichtlich gestaltet und wirkt dank vieler praktischer Funktionen – wie die Möglichkeit, sich E-Bike-Ladestationen anzeigen zu lassen – wirklich durchdacht.

Apple App Store: Bikemap: Fahrrad & Bike Navi

Google Play Store: Bikemap: Fahrrad & Bike Navi