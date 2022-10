Honor Pad 8 Test: Ein günstiges 12 Zoll Riesen-Tablet

Für viele könnte das Honor Pad 8 das perfekte Entertainment-Tablet sein. Bei einem Preis von 350 Euro müssen wir zwar auf viele Premium-Features verzichten, doch hat es trotzdem ein sehr großes 12 Zoll Display, acht Lautsprecher und auf Honor Tablets läuft nun wieder der Google Play Store. Klingt nach einem coolen Tablet, aber ist es das wirklich? Das erfahrt ihr in diesem Honor Pad 8 Test.

Display: 12 Zoll mit niedriger Auflösung

Wir beginnen direkt mit dem 12 Zoll großen Display des Honor Pad 8, denn das ist das große Alleinstellungsmerkmal dieses Tablets. Für 350 Euro bekommen wir normalerweise nämlich nur 10 Zoll Geräte. In Deutschland ist es somit das günstigste 12 Zoll Android-Tablet auf dem Markt.

Mit 12 Zoll ist es minimal kleiner als die 12,4 Zoll von Tablets wie dem Samsung Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S7 FE. Aber das fällt nur im direkten Vergleich auf. Mir ist allerdings direkt aufgefallen, dass die Pixeldichte ziemlich niedrig ist. Wir bekommen hier ein klassisches LCD Display und die Auflösung liegt bei 2000 x 1200 Pixel, also ganz knapp über FullHD.

Bei einem 10 Zoll Tablet finde ich diese Auflösung noch in Ordnung, doch je größer das Display, desto niedriger die Pixeldichte. Es fällt schon auf, dass Texte und insbesondere Icons nicht so scharf ausschauen.

Ist das ein Dealbreaker? Wenn euch eine hohe Auflösung besonders wichtig ist, dann natürlich schon. Aber ich würde sagen für die meisten nicht. Immerhin ist es grob eine FullHD-Auflösung und das ist ausreichend. Pixel sieht man natürlich nicht, wenn man beispielsweise einen Film schaut und es auf einem Tisch steht, dann sitzt mein weit genug entfernt. Aber hält man es direkt vor die Nase, schaut es nicht sonderlich scharf aus, das muss erwähnt werden.

Sonst sind die restlichen Eigenschaften des Bildschirms gut. Es ist vollständig laminiert, Farben und Kontrast sind gut und es ist auch ausreichend hell. Nicht so hell wie ein iPad Pro, aber vergleichbar mit anderen Mittelklasse-Tablets. Draußen kann man vor allem im Schatten gut etwas erkennen.

Netflix und Lautsprecher

Klasse ist, dass das Honor Pad 8 ein Widevine Level von L1 hat. Somit kann man Netflix und andere Streaming-Services mit HD-Auflösung schauen. 4K ist auch mit YouTube natürlich nicht drin, denn dafür ist die Auflösung zu niedrig.

Als Entertainment-Tablet ist das Honor Pad 8 sehr gut geeignet. Für Filme halte ich FullHD sowieso für ausreichend und dazu kommt, dass die Lautsprecher für diese Preisklasse sehr gut sind. Es hat insgesamt vier Lautsprecherschlitze und laut Hersteller acht Lautsprecher. Vier für die tiefen und vier für die hohen Töne.

Ganz auf dem Level des 12,9 Zoll Apple iPad Pro ist es nicht. Aber der Ton ist erstaunlich laut und gut. Für diese Preisklasse echt Spitzenklasse und sogar etwas besser als beim teureren Galaxy Tab S7 FE.

Hardware und Performance

Nicht zur Spitzenklasse gehört die Performance. Im Honor Pad 8 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core Prozessor. Dazu bekommen wir recht viel Speicher, nämlich 6GB RAM und 128GB internen Speicher. Eine Version mit LTE gibt es bisher nicht.

Im Geekbench 5 Benchmark könnt ihr sehen, dass die CPU-Leistung etwas über Einsteiger-Tablets wie dem Samsung Galaxy Tab A8 liegt. Es ist aber deutlich schwächer als preislich ähnlich aufgestellte 10 und 11 Zoll Tablets wie dem Galaxy Tab S6 Lite und Xiaomi Pad 5.

Noch schwächer ist die Grafikleistung. Im 3D-Mark Wild Life Test spielt es in der gleichen Liga wie günstige 8 Zoll Tablets. Die meisten 10 Zoll Tablets, die so um die 200 Euro kosten, haben eine bessere Grafikleistung.

Somit wundert es nicht, dass man Spiele auf dem Honor Pad 8 nur mit niedrigen Grafikeinstellungen spielen kann. PUBG Mobile läuft wunderbar und erstaunlich flüssig. Aber HD-Grafik kann man noch nicht einmal auswählen, sondern es nur mit niedrigen Einstellungen spielen, was PUBG ausgeglichen oder balanced nennt.

Fortnite kann man installieren und die Grafik sogar auf mittel setzen. Insbesondere wenn ihr die 3D-Auflösung ganz hochschraubt, ruckelt es aber so stark, dass es unspielbar ist. Spielbar wird es aber, wenn ihr die Grafik auf niedrig setzt und die 3D-Auflösung auf 50% bis maximal 75% herunterschraubt. Dann ruckelt es zwar auch immer mal wieder, aber ich würde es als spielbar bezeichnen. Einfachere Spiele laufen natürlich gut.

Auch sonst kann ich die Leistung für normale Apps wie Chrome, YouTube, Netflix, Microsoft Office und Co als gut bezeichnen. Sogar wenn man schnell zwischen ein paar Apps wechselt, kommt es kaum ins Stocken, sondern reagiert erstaunlich flüssig. Chrome, YouTube und Gmail können auch wunderbar gleichzeitig offen sein. Ich denke das liegt an den 6GB RAM. Die meisten Tablets mit einem vergleichbaren Prozessor haben 2GB oder 3GB RAM. Hier gibt Honor uns also ziemlich viel Arbeitsspeicher und das merkt man.

Design und Verarbeitung

Klasse finde ich, dass das Honor Pad 8 wie ein Premium-Tablet ausschaut und sich auch so anfühlt. Wir bekommen ein hochwertiges Metallgehäuse, das mit 6,9mm ziemlich dünn und mit 520g auch relativ leicht ist. Bisher ist es nur in Blau verfügbar, aber ich finde es schaut schick aus. Und nochmal, es macht echt einen hochwertigen Eindruck.

Schaut man ganz genau hin, sieht man dann aber, dass an einigen Ecken im Vergleich zu einem deutlich teureren Premium-Tablet gespart wurde. So sind die WLAN-Antennen nicht in das Metallgehäuse eingebarbeitet, sondern es gibt oben eine dünne Kunststoffabdeckung. Außerdem ist der Übergang vom Display zum Gehäuse zwar gut, aber nicht so elegant wie bei den Flaggschiffen von Samsung und Apple.

Ein Kopfhöreranschluss und MicroSD-Kartenslot fehlen. Es gibt nur einen USB C Port, die vier Lautsprecherschlitze, sowie eine Lautstärkewippe und den Einschaltknopf. Per Fingerabdruck kann man es nicht entsperren. Dafür funktioniert die Gesichtserkennung der 5-Megapixel Webcam erstaunlich gut. Da dafür aber nur die eine Kamera verwendet wird, ist das nicht allzu sicher.

Die Qualität der Frontkamera finde ich ziemlich gut, auf jeden Fall gut brauchbar für Videochats. Enttäuschend ist aber die Qualität der 5-Megapixel Kamera auf der Rückseite. Klar, bei einem Tablet ist diese Kamera nicht so wichtig. Aber die Qualität ist auch bei gutem Licht ziemlich schwach.

Honor bietet für das Pad 8 übrigens kein offizielles Tastatur Cover an und auch keinen Stift.

Software: Android 12 und MagicUI

Auf dem Honor Pad 8 läuft ab Werk Android 12 mit der hauseigenen Oberfläche, die MagicUI 6.1 heißt und sehr der Oberfläche von Huawei ähnelt. Es gibt da bisher kaum Unterschiede, da Honor ja lange zu Huawei gehörte.

Es ist ganz normales Android, aber die MagicUI macht es bisschen überladen, Honor hat auch einige Elemente von iPadOS kopiert. Es sind zahlreiche Apps von Honor vorinstalliert, sowie einige Werbeapps, die man aber problemlos deinstallieren kann.

Da Honor nicht mehr zu Huawei gehört, ist nun der Google Play Store wieder vorinstalliert. Und dazu gehören auch all die Google Apps wie Chrome, Gmail, YouTube, und so weiter und die funktionieren genauso wie gewohnt.

Ziemlich gut funktioniert der Mehrfenstermodus und klasse finde ich auch, dass man darüber noch Apps in frei beweglichen Fenstern öffnen kann. An gutes Multitasking hat Honor also gedacht.

Fraglich ist natürlich, wie es mit zukünftigen Updates ausschaut. Huawei war in der Vergangenheit nicht so vorbildlich wie Samsung und Apple. Wie es jetzt mit dem Honor Pad 8 ausschauen wird, werden wir erst mit der Zeit wissen. Es ist das erste Honor Tablet, das international erschienen ist.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test kam das Honor Pad 8 auf eine Laufzeit von 6,5 Stunden. Dafür lasse ich immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Honor Pad 8 Test: Mein Fazit

Also, ist das Honor Pad 8 das perfekte Entertainment-Tablet für euch? Ich finde es klasse, dass wir jetzt für 350 Euro ein 12 Zoll großes Display bekommen können. Die Verarbeitung ist schön hochwertig, wir bekommen gute Lautsprecher, viel Speicher und auch einen großen Arbeitsspeicher. Schade ist, dass die Grafikleistung ziemlich schwach ist. Bedauerlich finde ich auch, dass wir nur grob eine FullHD-Auflösung bekommen.

Wenn ihr ein günstiges Entertainment-Tablet sucht, halte ich es aber trotzdem für eine gute Wahl. Für Netflix und Co finde ich FullHD allemal ausreichend und die restlichen Eigenschaften des Displays sind ja gut. Dazu kommen die für den Preis richtig guten Lautsprecher. Als Spiele-Tablet ist es aber nicht geeignet.

Insgesamt finde ich, dass Honor hier ein gutes 12 Zoll Einsteiger-Tablet gelungen ist. Es ist dann spannend, wenn ihr ein großes Display für möglichst wenig Geld haben möchtet. Sind euch andere Features wichtiger, wie eine besonders gute Leistung, ein aktiver Stift oder ein höher auflösendes Display, dann solltet ihr euch aber bei der Konkurrenz umschauen.

Schauen wir uns die Alternativen mal an.

Der größte Konkurrent ist das 12,4 Zoll große Samsung Galaxy Tab S7 FE, denn das ist ein weiteres 12 Zoll Mittelklasse-Tablet. In der Regel kostet es mindestens 100 Euro mehr, bietet dafür aber eine stärkere Performance, ein höher auflösendes Display und der S Pen Stylus ist inklusive. Der Speicherplatz ist in der Standardausführung aber nur halb so groß.

Möchtet ihr so viel Leistung für euer Geld wie möglich bekommen, dann werft einen Blick auf das Xiaomi Pad 5. Mit 11 Zoll ist das Display etwas kleiner, dafür aber höher auflösend. Es hat einen deutlich stärkeren Prozessor und ebenfalls gute Lautsprecher. Preise sind sehr ähnlich, doch besteht die Rückseite nicht aus Metall, sondern Kunststoff, und Updates sind genauso ungewiss wie bei Honor.

