Apple iPads vs. Amazon Fire Tablet Vergleich: Was ist besser für wen?

Galten die Amazon Fire Tablets bis vor kurzem noch als Billiggeräte in der untersten Preiskategorie, hat sich das Image der Tablets zuletzt stark geändert.

Das liegt vor allem an der steigenden Qualität von Produkten wie dem Fire HD 10 und Fire Max 11. Doch können die Tablets aus dem Imperium von Jeff Bezos tatsächlich mit einem Apple iPad mithalten? Hier erfahrt ihr mehr dazu.

Auch wenn Apple und Amazon beide unbestritten zu den größten Tech-Unternehmen der Welt gehören, könnte ihre Geschichte im Tablet-Sektor kaum unterschiedlicher sein: Apple hat mit seinen iPads maßgeblich die Entwicklung des Tablets im Allgemeinen geprägt.

Amazon hingegen startete seine Tablet-Linie als Erweiterung zu den Kindle E-Book-Readern. Der Fokus lag hier auf niedrigen Preisen und darauf, Inhalte der Amazon Streaming-Dienste mit einem digitalen Endgerät verfügbar zu machen.

Neueste Tablet-Generationen von Amazon sorgen jedoch mit erstaunlich guten technischen Features für Aufsehen. Daher stellen sich manche Interessenten eine Frage, die man vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätte: Sollte ich ein Apple iPad oder ein Amazon Fire-Tablet kaufen?

Unser Team vom Tabletblog.de testet regelmäßig die neuesten Tablets, die auf den Markt kommen, und hat alle Geräte beider Hersteller auf Herz und Nieren geprüft.

Auf Basis unserer Testberichte vergleichen wir in diesem Beitrag iPads mit Fire-Tablets und sagen euch, für wen welches Gerät zu empfehlen ist.

Welche Geräte schicken wir ins Rennen?

Um einen fairen Vergleich zwischen den Geräten von Amazon und Apple zu ermöglichen, ist die Wahl der Geräte entscheidend. Es würde schließlich wenig Sinn machen, ein Apple iPad Pro mit einem Amazon Fire HD 8 zu vergleichen.

Welche Tablets der beiden Marken sind also vergleichbar?

Unserer Meinung nach lohnt sich der Blick auf folgende vier Geräte:

Apple iPad 10: Das Apple iPad 10 gehört zu den meistverkauften Tablets weltweit. Verantwortlich dafür sind ein schickes Design, gute Software und ein Preis, der im vertretbaren Rahmen bleibt. Derzeitiger Preis: ab 579 Euro

Apple iPad 9: Dieses Tablet ist zwar nicht mehr ganz neu, verspricht aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Support des iPad 9 geht ebenfalls noch bis 2029, sodass das Gerät weiterhin eine gute Option ist. Derzeitiger Preis: ab 429 Euro



Amazon Fire HD 10: In der Version von 2023 ist das Fire HD 10 ein echtes Schnäppchen, wenn man die soliden technischen Features beachtet. Dank eines Stifts mit USI 2.0 Technologie sind sogar handschriftliche Notizen möglich. Derzeitiger Preis: 164,99 Euro

Amazon Fire Max 11: Das Mittelklasse-Tablet ist auch mit originalen Tastaturcover erhältlich, unterstützt ebenfalls den Amazon-eigenen Stylus und überzeugt mit Metallgehäuse sowie bei einem guten Display. Derzeitiger Preis: 269,99 Euro

Schauen wir uns die vier Kandidaten im Detail an.

Design und Verarbeitung: Kann Amazon den Tech-Magiern von Apple wirklich das Wasser reichen?

Der erste optische Eindruck bildet zwei unerwartete Pärchen: Sowohl das iPad 9 als auch das Amazon Fire HD 10 sehen mit ihrem etwas verstaubten Design und dicken schwarzen Rändern am Display eher altmodisch aus. Hingegen fallen das Amazon Fire Max 11 und das Apple iPad 10 angenehm mit einer modernen Optik auf.

Auf den zweiten Blick offenbaren sich dann doch deutliche Unterschiede innerhalb dieser Paare. Während das iPad 9 ein hochwertiges Metallgehäuse besitzt, ist das Gehäuse des Fire HD 10 aus Plastik. Zwar beteuert Amazon, dass das Tablet Konkurrenten wie das Samsung Galaxy Tab A8 in Sachen Robustheit schlägt, doch hochwertig fühlt es sich leider nicht an. Der Gewichtsunterschied liegt bei etwa 50 g, was im Alltag kaum zum Faktor werden dürfte.

Das iPad 10 und das Fire Max 11 haben beide Metallgehäuse und sind fast gleich schwer. Laut Amazon ist das Fire Max 11 bei Falltests deutlich robuster als der Konkurrent von Apple. In unseren Tests wir das aber nicht eigens überprüft. Bei beiden Geräten gibt es keinen Kopfhöreranschluss.

Übrigens hat einzig das iPad 9 den alten Lightning-Anschluss. Die drei anderen Tablets besitzen einen USB-C-Port, der euch in der Nutzung deutlich flexibel macht. Allerdings bieten die Tablets von Amazon keine Möglichkeit, einen externen Monitor anzuschließen.

Bei den Displays scheiden sich die Geister

Mit Maßen von 10,1 Zoll bis zu 11 Zoll liegen alle vier Geräte bei der Displaygröße sehr nahe beieinander. Bei der Qualität hingegen gibt es durchaus Unterschiede.

Und das dürfte für viele Interessenten ein entscheidender Punkt sein.

Die Apple Tablets überzeugen mit guten Kontrasten und einer bemerkenswerten Helligkeit (500 Nits). Beim iPad 10 ist die Auflösung mit 2360 x 1640 Pixeln noch mal etwas höher als beim Vorgänger. Im Vergleich zu Premium Tablets wie dem iPad Pro sehen die Schwarzwerte zwar nicht so überzeugend aus. Bei dem großen Preisunterschied ist das aber in Ordnung.

Jedoch gibt es auch einige Mängel bei den Displays der beiden iPads: Weder die neunte noch die zehnte Generation haben ein laminiertes Display. Das iPad 10 besitzt zudem einen etwas störenden Jelly-Effekt, der beim Scrollen auffällt. Einem Hersteller wie Apple sollte das eigentlich nicht passieren.

Die zwei Fire-Tablets von Amazon besitzen vollständig laminierte Displays – und das trotz des deutlich niedrigeren Preises. Das minimiert Reflexionen.

Bei der Auflösung und den Farbwerten haben die Geräte von Amazon das Nachsehen. Zwar handelt es sich keinesfalls um schlechte Displays. Doch beim Fire Max 11 lassen sich bei genauem Hinsehen einzelne Pixel erkennen.

Ihr müsst euch also entscheiden: laminiertes Display oder eindrucksvolle Bilder? Im direkten Vergleich fällt uns immer wieder auf, dass wir dank der Helligkeit das iPad 9 Display besser finden.

Wer Performance priorisiert, greift zu Apple, aber wie gut sind die Fire-Tablets wirklich?

Wenig überraschend ist, dass Apple die besseren Prozessoren bietet und die beiden Fire-Tablets deshalb in Benchmark Tests locker hinter sich lässt. Auch heute noch schlägt das iPad 9 viele Android-Tablets. Das iPad 10 mit dem A14-Chipset ist sogar schneller als die Galaxy-Tab-S9-Serie von Samsung, welche derzeit die besten Android-Tablets stellt.

Man kann also getrost sagen, dass die iPads in Sachen Performance in einer anderen Liga spielen als die Geräte von Amazon.

Teil der Wahrheit ist aber, dass Nutzer, die auf hohe Rechenleistung angewiesen sind, in der Regel ebenfalls nicht zu den Standard-iPads greifen. Stattdessen werden hier meist das iPad Air oder die Pro-Modelle bevorzugt.

Das bedeutet: Viele Nutzer fahren eventuell mit einer geringeren Rechenleistung ebenso gut – es sei denn, ihr möchtet die Tablets vor allem für Spiele verwenden.

Die Fire-Tablets haben über die letzten Generationen einen guten Schritt gemacht. Besonders das Fire Max 11 ist nicht mehr nur ein reines “Medientablet”. In den Benchmark-Tests schlägt das Tablet Konkurrenten wie das Samsung Galaxy Tab S6 Lite oder das Lenovo Tab P11 Gen 2. Die Grafikleistung des Fire HD 10 ist besser als die des Konkurrenten Samsung Galaxy Tab A7.

Was ihr ansonsten über die Tablets von Amazon und Apple wissen müsst…

Ohne Frage bietet Apple die ausgereifteren Betriebssysteme. Schließlich ist das Fire OS von Amazon ein abgespecktes Android-Betriebssystem mit einigen Schwachstellen. Wollt ihr auf Apps wie Gmail, YouTube und Chrome nicht verzichten, müsst ihr über Umwege den Google Play Store manuell auf den Fire-Tablets installieren.

Dass der Tech-Gigant Amazon seine eigenen Plattformen, darunter Amazon Prime Video oder Audible, auf den Geräten offensiv pusht, gefällt nicht jedem Nutzer. Man kann jedoch damit leben.

Dank der fortlaufenden Updates bekommt ihr sogar beim iPad 9 noch die aktuellste Software. Experten rechnen mit einem Support-Ende für das iPad 9 Generation im Zeitraum zwischen 2027 und 2029. Das iPad 10 könnte sogar bis 2030 unterstützt werden.

Für das Amazon Fire HD 10 und Max 11 von 2023 garantiert das Unternehmen Sicherheits- und Software-Updates bis mindestens 2028.

Ein weiterer Faktor, der im Alltag eine große Rolle spielt, ist die Akkuleistung: Hier gibt es mit dem Amazon Fire HD 10 einen unerwarteten Sieger, denn dieses Tablet überrascht mit einer Akkuleistung von erstaunlichen neun Stunden. Das Amazon Fire Max 11 fällt dagegen mit einer Laufzeit von sechs Stunden in unserem Test ab. Bei diesem spielen wir HD-Youtube-Videos in Endlosschleife bei maximaler Helligkeit ab.

So liegt es gleich auf mit dem iPad 9 und schlägt das iPad 10 um knappe 30 Minuten, das sind Akkulaufzeit 5,5 Stunden beträgt. Die helleren Displays der beiden iPads verlangen den dort verbauten Akkus natürlich mehr ab.

Alle vier Geräte in diesem Vergleich bieten originale Tastaturcover als Zubehör. Während sich die Tastaturen des iPad 10 und das Fire Max 11 für längeres Tippen eignen, sind die beiden Keyboards des iPad 9 und des Fire HD 10 keine Dauerlösungen.

Fazit: Sind die Fire-Tablets eine echte Alternative zum Apple iPad?

Die Vermutung, dass die Apple iPads im Vergleich zu den Fire-Tablets von Amazon die besseren Geräte sind, bestätigt sich. In beinahe allen Belangen schlagen das iPad 10 und das iPad 9 relativ klar das Fire Max 11 und seinen etwas kleineren Verwandten, das Fire HD 10.

Die einzige Kategorie, wo Amazon wirklich punkten kann, ist die Akkulaufzeit, wo das Fire HD 10 auf ganzer Linie überzeugt. Features wie die laminierten Displays und die von Amazon angepriesene Robustheit der Fire-Serie sind zwar “nice to have”. Sie werden aber durch die bessere Verarbeitung und Displayqualität von Apple wett gemacht.

Empfehlen wir euch also, ein iPad statt einem Amazon Fire zu kaufen? Jein.

In unseren Testberichten haben wir vom Tabletblog.de alle vier Kandidaten mit ähnlichen, guten Gesamtnoten bewertet. Alle vier Geräte sind hervorragende Tablets, wenn man das relative Preis-Leistungs-Verhältnis und die unterschiedlichen Preissegmente berücksichtigt.

Es ist nur logisch, dass ein Tablet für knappe 170 €, wie das Amazon Fire HD 10, im rein technischen Vergleich einem Gerät der gehobenen Mittelklasse, wie das 579 Euro teure iPad 10, unterlegen ist.

Vielleicht trifft es dieser Satz: Die iPads machen, was sie sollen, und die beiden Amazon Fire-Tablets machen mehr, als sie für den Preis müssten.