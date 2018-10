Huawei MediaPad M5: Update auf Android 9.0 Pie gesichtet

Huawei könnte demnächst ein Update auf Android 9.0 Pie für die Huawei MediaPad M5 Serie herausbringen. Das lässt ein Eintrag in einer Benchmark-Datenbank erahnen. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch noch nicht.

Huawei MediaPad M5 8 bei* Amazon Cyberport Saturn

Huawei ist bereits dabei Android 9.0 für einige ihrer Smartphones zu testen. Die Flaggschiff-Handys werden ganz sicher Android Pie bekommen. Doch für die Flaggschiff-Tablets des chinesischen Herstellers hatten wir bisher keine Informationen.

In der Benchmark-Datenbank von Geekbench ist das MediaPad M5 8 (Test) mit der Modellnummer SXX-AL09 und Android 9 aufgetaucht. Das lässt zumindest vermuten, dass Huawei auf diesem Tablet bereits Android Pie testet.

Zwar ist bisher nur die 8 Zoll große Version des Premium-Tablets mit der aktuellen Version von Android aufgetaucht, doch dürften dann auch das MediaPad M5 10 (Test) und MediaPad M5 Pro entsprechende Updates bekommen.

In der Vergangenheit war Huawei mit Updates leider nicht sehr vorbildlich. Wenn überhaupt, dann haben sie nur ein großes Update herausgebracht. Die meisten Tablets des Herstellers bekamen keine. Ich gehe auch davon aus, dass das MediaPad T5 10 (Test) und MediaPad M5 Lite 10 (Test) kein Android 9 Pie bekommen werden.

Huawei erobert den Tablet-Markt

Huawei hat in diesem Jahr gleich fünf spannende Android-Tablets herausgebracht. Während andere Hersteller wie ASUS oder Acer sich so langsam aus diesem Markt verabschieden, hat Huawei eine große Offensive gestartet. Tatsächlich haben nicht nur die teureren MediaPad M5 Tablets, sondern auch das T5 und M5 Lite 10 in meinen Tests richtig gut abgeschnitten.

Bisher musste ich immer dazu schreiben, dass Huawei mit Updates in der Vergangenheit eher enttäuschend umgegangen ist. Wenn sich das nun ändert, stehen sie auch gegen Samsung besser dar.

Nur ein Hersteller hat bisher offiziell angekündigt, dass sie Updates auf Android 9.0 Pie herausbringen werden – nämlich Chuwi. Ich gehe jedoch stark davon aus, dass auch das Samsung Galaxy Tab S4 und Samsung Galaxy Tab A 10.5 nicht bei Oreo stecken bleiben. In der Vergangenheit war Samsung deutlich vorbildlicher als alle anderen aktuellen Tablet-Hersteller.

Anzeige

Via: MySmartPrice