Huawei MediaPad T5 10 Unboxing: Mein erster Eindruck im Kurztest

Das Huawei MediaPad T5 10 ist ein neues Einsteiger-Tablet, das dennoch sehr solide Features wie eine FullHD-Auflösung, einen Octa-Core Prozessor und eine Metallrückseite bietet. Außerdem ist ab Werk Android 8.0 Oreo installiert. In Deutschland ist das Tablet nun mit 3GB RAM und 32GB Speicher verfügbar. Bei mir ist es soeben eingetroffen und ich starte meinen Huawei MediaPad T5 10 Test mit einem Unboxing-Video.

Huawei MediaPad T5 10 bei* Amazon Cyberport

Übrigens: Das MediaPad T5 10 ist der Nachfolger des Huawei MediaPad T3 10 des letzten Jahres. Im Vergleich dazu haben sich die interne Hardware und das Display deutlich verbessert.

Ein sehr ähnliches Tablet ist außerdem das Huawei MediaPad M5 Lite 10, das die gleiche Hardware, aber auch Features wie einen Fingerabdruckleser und einen aktiven Stift bietet.

Design und Verarbeitung

Das Design des Huawei MediaPad T5 10 ähnelt sehr dem Vorgänger. Wie beim T3 10 besteht auch hier die Rückseite hauptsächlich aus Aluminium. Oben gibt es jedoch eine Kunststoffabdeckung für die Antennen und auch der Rahmen besteht zur Hälfte aus Aluminium und Kunststoff. Huawei bietet das Tablet in den Farben Schwarz und Champagne Gold an.

Mit 7,8mm ist es zwar nicht das dünnste Gerät, doch ist das bei dem Preis in Ordnung. Auch das Gewicht ist mit 460g leicht genug.

Aufgeladen wird es über einen MicroUSB-Anschluss, es gibt also keinen USB C Port. Dafür gibt es aber einen Kopfhöreranschluss und einen MicroSD-Kartenslot. An der rechten Seite sitzen ein Einschaltknopf und der Lautstärkeregler. Ganz unten gibt es außerdem zwei Lautsprecher.

Die Kameras lösen mit 2 und 5 Megapixel auf, sind also nicht sehr hochauflösend. Es gibt keinen Fingerabdruckleser.

Display und Hardware

Huawei hat das Display im Vergleich zum MediaPad T3 10 deutlich verbessert. Das Huawei MediaPad T5 10 hat nun ein 10,1 Zoll großes FullHD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Damit ist die Pixeldichte zwar nicht so hoch wie bei Premium-Tablets, doch ist in meinen Augen FullHD auf 10 Zoll hoch genug.

Es ist ein IPS-Panel mit weiten Blickwinkeln. Außerdem ist der Bildschirm laminiert. Es gibt also keine erkennbare Lücke zwischen dem Touchscreen und IPS-Panel. Die Helligkeit ist ebenfalls solide. Zwar gibt es deutlich hellere Konkurrenten, doch kosten die in der Regel auch deutlich mehr. Das T5 10 bewegt sich im soliden Mittelfeld.

Im Herzen sitzt ein HiSilicon Kirin 659 Octa-Core Prozessor, der von Huawei selbst stammt. Das ist ein Quad-Core Chip mit acht Cortex-A53-Kernen, die mit 1,7GHz bis 2.36GHz takten. In Deutschland gibt es dazu 3GB RAM und einen 32GB großen internen Flash-Speicher. Teilweise wird auch ein Modell mit nur 2GB RAM und 16GB Speicher angeboten.

Bei der Version mit 32GB sind ab Werk noch knapp über 22GB vom Nutzer belegbar. Den Rest benötigt das System.

Die Leistung des Kirin 659 ist mit den 3GB RAM für die meisten Anwendungen ausreichend. Auch viele Spiele kann man meistens bei mittlerer Grafik flüssig spielen.

In Geekbench 4 erreicht das Huawei MediaPad T5 10 ein Ergebnis von 938 und 3765 Punkten. Bei AnTuTu 7 werden 87.000 Punkte erreicht. Damit ist das Tablet deutlich schneller als der Vorgänger, aber auch flotter als die meisten Tablets, die 2017 zwischen 200 und 300 Euro gekostet haben.

Um die Leistung wirklich korrekt beurteilen zu können, muss ich das MediaPad T5 10 noch weiter testen. Chrome, YouTube und andere gängigen Apps laufen soweit aber schön flüssig.

Android 8.0 Oreo und EMUI 8.0

Das Huawei MediaPad T5 10 ist direkt mit Android 8.0 Oreo erschienen. Ich befürchte, dass es nie ein Update auf Android 9.0 geben wird. Natürlich kann ich mich täuschen, aber in der Vergangenheit war Huawei mit großen Versionsupdates vor allem für ihre günstigen Tablets nicht sehr vorbildlich. Das trifft allerdings auch auf die meisten Konkurrenten zu.

Auf Android 8.0 Oreo läuft die EMUI in Version 8.0. Es ist genau die gleiche Oberfläche, die wir von bisherigen Smartphones und Tablets des Herstellers kennen. Das Design von Android wird mit der EMUI sehr stark angepasst. Und man kann es selbst noch weiter anpassen.

Die Emotion UI ist das einzige, was mich oft an Tablets von Huawei stört. Mit ein bisschen Eingewöhnungszeit konnte ich aber immer damit leben. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal durch alle Einstellungen zu gehen um zu schauen, was man behalten möchte und was nicht. Mir gefällt beispielsweise die vorinstallierte SwiftKey Tastatur überhaupt nicht. Stattdessen kann man die Google Tastatur oder beliebige andere installieren.

Eine Einstellung fehlt bei dem MediaPad T5 10. Icons und Texte wirken bei Tablets von Huawei für mich immer zu groß, alles sieht etwas vergrößert aus. Normalerweise ist das kein Problem, denn in den Display-Einstellungen gibt es normalerweise einen „View Mode“ Menüpunkt, den man auf „klein“ setzen kann. Diese Einstellung fehlt kurioserweise jedoch beim T5 10.

Vorläufiges Fazit

Nun, wie gut ist das Huawei MediaPad T5 10? Bevor ich es richtig empfehlen kann, muss ich es noch weiter testen. Mein erster Eindruck ist aber positiv. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich viel verbessert. So bekommen wir nicht nur eine deutlich bessere Performance, sondern auch ein schickeres FullHD-Display und Android 8.0 Oreo.

In dieser Preisklasse gibt es jedoch viele spannende Konkurrenten. Wer deutlich weniger Geld ausgeben und auf ein Metallgehäuse und Googles Android verzichten kann, kann sich das Amazon Fire HD 10 (Test) anschauen. Das ist deutlich günstiger, bietet eine ähnliche Leistung, fühlt sich aber auch „billiger“ an.

Eine spannende Alternative ist auch das gut ein Jahr alte Huawei MediaPad M3 Lite 10. Zwar läuft auf dem Tablet noch Nougat, doch bietet es vier Lautsprecher und einen Fingerabdruckleser. Mittlerweile kostet es in etwa genauso viel.

Interessant wird auch ein Vergleich mit dem gerade erst vorgestellten Lenovo Tab M10. Die beiden Tablets sind sich sehr ähnlich. Wer ein deutlich besseres Gerät sucht, kann sich hingegen das Huawei MediaPad M5 10 anschauen.