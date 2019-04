Vergleich: iPad Mini 2019 vs. Huawei MediaPad M5 8

Es gibt derzeit nicht viele hochwertige 8 Zoll Tablets auf dem Markt. Genau genommen nur zwei: Das brandneue Apple iPad Mini 2019 und das gut ein Jahr alte Huawei MediaPad M5 8. Auf dem einen Tablet läuft iOS, das andere wird mit Android 8.0 Oreo ausgeliefert. Welches ist das Bessere und welches eignet sich für wen? Genau das ergründen wir in diesem Vergleich.

Die Preise sind bereits ein großer Unterschied. Während das MediaPad M5 8 ursprünglich 349 Euro kostete, kann man es mittlerweile für rund 290 Euro bekommen. Das neue iPad Mini 2019 kann für ab 449 Euro bestellt werden. Da es so neu ist, gibt es noch keine Rabatte.

Ein Designvergleich

Schauen wir erst aufs Äußere. Sowohl das iPad Mini 2019, als auch das MediaPad M5 8 bestehen hauptsächlich aus Aluminium. Beide fühlen sich hochwertig an und man hat das Gefühl schön wertige Geräte in den Händen zu halten. Mit 6,1mm ist das Tablet von Apple ein gutes Stück dünner als die 7,3mm von Huawei. Gleichzeitig ist es mit 300,5g gut 10g leichter. Dafür sind die Displayrahmen beim M5 ein gutes Stück schmaler.

Bei beiden Tablets bekommen wir unter dem Display einen Fingerabdruckscanner. Apple nennt ihn Touch ID. Dort ist es gleichzeitig der Home-Button. Bei Huawei kann man hingegen per Gesten die drei typischen Android-Buttons ersetzen. Natürlich gibt es jeweils Einschaltknöpfe und Lautstärkeregler.

Leider hat das iPad Mini noch den alten Lightning Anschluss, während das MediaPad über einen USB C Port aufgeladen wird. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass nur das iPad einen normalen Kopfhöreranschluss hat. Richtig, das M5 8 hat keinen. Ein Adapter ist allerdings im Lieferumfang enthalten. Dafür hat das MediaPad einen MicroSD-Kartenslot, der bei Apple natürlich fehlt.

Wichtige Unterschiede gibt es auch bei den Lautsprechern. Beide haben zwei, doch sitzen sie beim iPad Mini unten neben dem Lightning Anschluss. Schaut man einen Film, kommt der Sound also nur von einer Seite. Das MediaPad M5 8 hat jeweils oben und unten einen. Hier kommt also echtes Stereo-Feeling auf. Trotzdem hört sich der Sound des iPad Mini etwas klarer an und es hat einen tieferen Bass.

Huawei MediaPad m5 8 Frontkamera Huawei MediaPad m5 8 Hauptkamera

Im direkten Vergleich fällt sofort auf, dass die 8 und 13 Megapixel Kameras von Huawei weitwinkliger sind. Außerdem sind sie stärker bearbeitet. Es gibt einen stärkeren Kontrast, Farben sind gesättigter und reingezoomt ist weniger Rauschen zu sehen.

Betrachtet man die Fotos 1:1 vergrößert, sind die 7 und 8 Megapixel Kameras des iPad Mini in beiden Fällen aber deutlich schärfer – und zwar obwohl die Auflösung niedriger ist. Es sind mehr Details sichtbar, aber auch etwas mehr Rauschen. Im Vergleich fehlt es an Kontrast und Sättigung.

iPad Mini 2019 Frontkamera iPad Mini 2019 Hauptkamera

Wer auf Kameras bei einem Tablet wert legt bekommt mit dem MediaPad weitwinkligere Kameras, die kontrastreich und gesättigt sind. Die Fotos des iPad Mini sind hingegen weiter reingezoomt, sind aber merkbar schärfer und man hat mehr Spielraum, wenn man sie selbst nachbearbeiten möchte.

Übrigens: Mit dem iPad Mini kann man nur FullHD-Videos aufnehmen. Die Hauptkamera des Huaweis unterstützt hingegen auch 4K.

Display: 7,9 gegen 8,4 Zoll

Merkbare Unterschiede gibt es auch bei den Displays. Das Huawei MediaPad M5 8 hat ein 8,4 Zoll großes Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Beim iPad Mini 2019 bekommen wir hingegen ein 7,9 Zoll Display im 4:3 Format und einer Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln.

Die beiden Tablets haben also ein unterschiedliches Seitenverhältnis und das von Apple ist insgesamt etwas kleiner. Ein 4:3 Format eignet sich gut um damit zu Lesen. Das Seitenverhältnis von 16:10 ist hingegen besser geeignet um Filme zu schauen.

Im direkten Vergleich merkt man nicht, dass beide eine unterschiedliche Auflösung haben. Texte, Icons und Bilder sehen jeweils sehr scharf aus. Gemeinsam haben sie auch, dass es jeweils vollständig laminierte Displays sind. So soll es bei hochwertigen Tablets auch sein.

Schaut man sich die beiden Tablets hintereinander an, könnten die Bildschirme gleichgut erscheinen. Unterschiede fallen nur im direkten Vergleich auf. So erscheint mir das iPad Mini als ein klein wenig heller. Außerdem könnte die Farbwiedergabe genauer sein. Das ist schwer zu beurteilen. Bei Huawei kann man die Farbtemperatur selbst anpassen, aber es hat trotzdem einen leichten Blaustich. Apples ist im Vergleich etwas gelblicher, passt sich mit ihrer True Tone Technologie auf Wunsch aber sowieso der Umgebung an.

Wichtig zu wissen ist auch, dass nur das iPad Mini 2019 den Apple Pencil unterstützt. Das MediaPad M5 8 unterstützt keinen aktiven Stylus.

Apple vs. Huawei im Leistungsvergleich

Das Huawei MediaPad M5 8 gehört mit seinem HiSilicon Kirin 960 Octa-Core Prozessor und 4GB RAM zu den derzeit schnellsten Android-Tablets auf dem Markt. Trotzdem hat Apple in diesem Punkt ganz klar die Nase vorn. Der A12 Bionic des iPad Mini 2019 ist in Benchmarks deutlich überlegen. Dass es mit 3GB weniger Arbeitsspeicher hat, merkt man nicht.

Beide Tablets laufen mit ihren jeweiligen Betriebssystemen und allen gängigen Apps flüssig. Im direkten Vergleich ist es schwer mit normalen, alltäglichen Aufgaben Unterschiede festzustellen. Natürlich laufen einfache Spiele auf beiden gut. Anders sieht es aber mit anspruchsvolleren Spielen aus.

Mit beiden kann man flüssig PUBG Mobile spielen. Doch während man beim MediaPad die Grafik nur auf HD und die Framerate auf hoch setzen kann, kann man die Einstellungen beim iPad Mini auf HDR und die Framerate auf Ultra setzen. Im direkten Vergleich fällt auf, dass das Spiel auf dem iPad Mini deutlich detailreicher ausschaut. Genau das bestätigen ja auch die Benchmarks.

Wichtig zu wissen ist auch, dass man das iPad Mini mit 64GB und 256GB Speicher bekommen kann. Zwar wird das MediaPad M5 8 meistens nur mit 32GB Speicher verkauft, doch hat es einen MicroSD-Kartenslot. Filme, Musik und andere Daten können also darauf ausgelagert werden.

Akku-Vergleich

In meinem Akku-Test kam das iPad Mini 2019 auf eine Laufzeit von 12,25 Stunden. Damit ist das Ergebnis etwas besser als die 11 Stunden des MediaPad M5 8. Für beide Tests habe ich jeweils ein HD-Video bei mittlerer Helligkeit in einer Endlosschleife laufen lassen.

Android vs. iOS

Kommen wir zur Software. Naja, es ist der alte Konkurrenzkampf zwischen Android und iOS. Viele bevorzugen stark eines der Betriebssysteme und das ist in Ordnung. Wer bereits ein Android-Smartphone hat, kann genau die gleichen Apps mit dem MediaPad nutzen. Und das gleiche gilt, wenn ihr ein iPhone habt – dann könnt ihr nicht viel mit Android-Tablets anfangen und solltet zu einem iPad greifen.

Huawei liefert das MediaPad M5 8 mit Android 8.0 Oreo aus, doch steht ein Update auf Android 9.0 Pie in den Startlöchern. Das iPad Mini erscheint mit iOS 12. Erfahrungsgemäß wird das iPad deutlich länger mit Updates versorgt werden. Apple ist in diesem Punkt sehr vorbildlich.

Beide Betriebssysteme haben ihre Vor- und Nachteile. Mir gefällt bei Android, dass man so viel anpassen kann. Und, wenn man möchte, hat man sogar Zugriff auf das Dateiensystem und kann beliebig Dateien hin- und herschieben. Man kann zahlreiches Zubehör anschließen und man ist mit Android etwas freier als mit iOS.

Aber auch iOS hat große Vorteile. Zwar sind die gängigen Apps auf beiden Plattformen fast identisch, doch wenn es um Nischen geht, hat iOS oft die Nase vorn. Dafür gibt es beispielsweise mit Affinity Photo eine erstaunlich gute Photoshop-Alternative. Und mit LumaFusion ein richtig gutes Videobearbeitungsprogramm. Solche umfangreichen, professionellen Apps gibt es für Android nicht.

Welches ist das bessere Tablet?

Also, welches ist das bessere Tablet? Solltet ihr zum Apple iPad Mini 2019 oder Huawei MediaPad M5 8 greifen? Insgesamt gesehen ist das iPad Mini das bessere Tablet. Aber wie so oft kommt es auch darauf an, was genau ihr sucht. Und wie viel Geld ihr ausgeben möchtet.

Benötigt ihr einen aktiven Stift? Dann solltet ihr zum iPad Mini greifen. Es eignet sich hervorragend als digitalen Notizblock. Wollt ihr anspruchsvolle Videos und Fotos bearbeiten? Auch dann halte ich das Tablet von Apple wegen den passenden Apps für die bessere Wahl. Und das ist auch der Fall, wenn ihr ein Spiele-Gerät sucht. Das iPad ist deutlich leistungsstärker.

Das Huawei MediaPad M5 8 ist in meinen Augen hingegen die bessere Wahl, wenn ihr mit dem Tablet gerne Filme und Serien schauen möchtet. Dafür bietet das Display mehr Platz – nicht nur weil es etwas größer ist, sondern auch das passende Seitenverhältnis hat. Interessanter ist es auch, wenn ihr nicht mehr als 300 Euro ausgeben möchtet. Es ist gut 150 Euro günstiger. Die Leistung des iPad Mini ist zwar besser, doch gehört das MediaPad M5 8 noch immer zu den schnellsten Android-Tablets und ich halte das Preis/Leistungsverhältnis für sehr gut.