Huawei MediaPad M5: Update auf Android 9.0 Pie und EMUI 9.0 erschienen

Huawei hat ein offizielles Update auf Android 9.0 Pie und EMUI 9.0 für die Huawei MediaPad M5 Tablets veröffentlicht. Diese Information habe ich von zwei Lesern – vielen Dank an „Arm Kin“ und „Louis Bichon“. Auch im XDA-Developer Forum berichten bereits mehrere User, dass sie entsprechende OTA Updates bekommen haben. Bisher sind die Updates nur für das 10,8 Zoll MediaPad M5 10 (Test) und MediaPad M5 Pro erschienen. Das MediaPad M5 8 dürfte aber bald folgen.

Huawei MediaPad M5 10 bei* Amazon Cyberport Saturn

Das Systemupdate auf Android 9.0 Pie und EMUI 9.0 soll 3,59GB groß sein. Es gibt leichte Anpassungen beim Design, aber auch neue Funktionen. So kann man die Tablets nun auch per Gesten steuern, die man auf dem Touchscreen durchführt. Diese ähneln sehr den Gesten, die Apple in iOS mit dem iPhone X eingeführt hat.

Wer möchte kann aber weiterhin die drei typischen Android-Button benutzen, oder aber die Gesten auf dem Fingerabdrucksensor. Letzteres gefällt mir am besten. Für mein MediaPad M5 8 ist das Android 9 Update leider noch nicht verfügbar.

Insgesamt ist das Interface etwas überarbeitet. So soll es 10% weniger Menüs geben, damit das OS nicht so überladen wirkt. Android kann einem jetzt auch anzeigen, wie viel Zeit man mit welchen Anwendungen verbringt. Wenn man die Lautstärke ändert, öffnet sich jetzt außerdem ein Popup an der linken Seite.

Der XDA-Developer User sz.hatef hat bei YouTube zwei Videos mit einigen Neuheiten veröffentlicht:

Oft werden solche Updates in Wellen ausgerollt. In den Einstellungen könnt ihr manuell prüfen, ob ein OTA-Download bereitsteht. Doch wenn nicht, keine sorge. Innerhalb der nächsten paar Wochen dürfte es bei jedem erscheinen.

Huawei MediaPad M5 mit Android 9: Sehr vorbildlich

In der Vergangenheit war Huawei mit Updates für ihre Tablets nicht sehr vorbildlich. Es ist schön zu sehen, dass sich das so langsam ändert. Dadurch bleiben die MediaPad M5 Tablets aktuell und sind weiterhin empfehlenswert. Sowohl die große, als auch die kleine Version haben mir in meinen Tests sehr gut gefallen. Positiv ist außerdem, dass sie trotz einer Premium-Ausstattung relativ preiswert sind.

Momentan sind es die einzigen Tablets, auf denen Android 9 läuft. In wenigen Tagen bis Wochen erscheinen aber das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 und Samsung Galaxy Tab S5e mit Android Pie.

Unklar ist bisher, ob auch das Huawei MediaPad M5 Lite 10 und MediaPad T5 entsprechende Updates bekommen werden.