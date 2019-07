Dies sind die besten Huawei Tablets | 2019 Testsieger

Welches sind die besten Tablets von Huawei? Innerhalb des letzten Jahres sind zahlreiche neue Modelle erschienen, die teils sehr preiswert sind und teilweise den Premium-Bereich abdecken. Tatsächlich hat Huawei für jede Preisklasse ein Angebot – und preislich sind die Geräte in der Regel sowieso sehr gut aufgestellt.

Ich habe alle aktuellen Android-Tablets des Herstellers ausführlich getestet und meine Testberichte sind jeweils verlinkt. Diese Liste habe ich nach Leistung und nach Features sortiert. Nun, das bedeutet auch, dass oben die teureren und unten die günstigeren Modelle sind.

Gut, schauen wir uns die besten Huawei Tablets im Detail an.

Huawei MediaPad M5 10 / Pro

Das Huawei MediaPad M5 10 ist ein Android-Tablet, das zahlreiche Premium-Features bietet. Dazu gehören insbesondere ein hochwertiges Metallgehäuse, vier gute Lautsprecher und ein Fingerabdruckscanner. Wer möchte kann es mit einem offiziellen Tastatur Cover benutzen. Die Pro-Version unterstützt außerdem einen aktiven Stift.

Alle anderen Eigenschaften können sich ebenfalls sehen lassen. So hat das 10,8 Zoll große IPS-Display eine sehr hohe Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Unter der Haube arbeitet ein Kirin 960S Prozessor, dank dem das M5 10 zu den derzeit schnellsten Android-Tablets auf dem Markt gehört. Zu den wenigen negativen Eigenschaften gehört ein fehlender Kopfhöreranschluss – stattdessen ist ein USB C Adapter inklusive.

Zwar ist ab Werk noch Android 8 Oreo installiert, doch hat Huawei bereits ein Android 9.0 Pie OTA Update veröffentlicht.

Huawei MediaPad M5 8

Das Huawei MediaPad M5 8 ist eine kleinere Version des M5 10. Tatsächlich ist der Prozessor sogar ein klein wenig schneller, doch ist das 8,4 Zoll Display natürlich kleiner. Dennoch hat es die gleiche 2560 x 1600er Auflösung und dadurch eine sehr hohe Pixeldichte. Es ist das derzeit beste 8 Zoll Android-Tablet auf dem Markt.

Wie beim großen Bruder bekommen wir auch hier ein Metallgehäuse und einen Fingerabdruckleser – und ebenfalls keinen Kopfhöreranschluss. Oben und unten sind jeweils gute Lautsprecher eingebaut.

Ein OTA-Update auf Android 9.0 Pie steht bereit.

Huawei MediaPad M5 Lite 10

Bei dem Huawei MediaPad M5 Lite 10 handelt es sich um eine günstigere Alternative zum M5 10. Bei den Premium-Features müssen wir keine Abstriche machen. So hat auch die Lite-Version ein Metallgehäuse, vier Lautsprecher und einen Fingerabdrucksensor. Ein aktiver Stift wird ebenfalls unterstützt.

Die Performance ist deutlich schwächer als bei dem normalen M5, für gängige Anwendungen aber trotzdem ausreichend. Genau das gilt auch fürs Display. Der 10,1 Zoll große IPS-Bildschirm hat zwar nur eine FullHD-Auflösung, doch halte ich das für gut genug.

Ab Werk läuft auf dem MediaPad M5 Lite 10 Android 8.0 Oreo. Wann ein Update erscheint, wissen wir bisher nicht.

Huawei MediaPad T5

Das Huawei MediaPad T5 ist das günstigste aktuelle Tablet von Huawei. Trotzdem bietet es ein ziemlich gutes Preis/Leistungsverhältnis. So hat es die gleiche interne Hardware wie das teurere M5 Lite 10 und ebenfalls ein 10 Zoll FullHD-Display. Dafür fehlen all die Premium-Features.

So hat das MediaPad T5 nur zwei Lautsprecher und keinen Fingerabdrucksensor. Zwar besteht die Rückseite aus Metall, doch sitzt um dem Display herum ein Kunststoffrahmen. Die Akkulaufzeit ist ebenfalls ein gutes Stück kürzer.

Huawei liefert das MediaPad T5 mit Android 8.0 Oreo aus.

Weitere Huawei Tablets

Es gibt noch eine Reihe weiterer Tablets von Huawei, die zwar äußerst spannend sind, doch bisher nicht in Deutschland verkauft werden. Nun, wer einen Urlaub in Asien plant, findet die folgenden Modelle sicherlich interessant.

Huawei MediaPad M6 10

Das Huawei MediaPad M6 10 ist das neuste Premium-Tablet von Huawei, das äußerlich sehr dem beliebten M5 10 ähnelt. Der neuen Generation hat der chinesische Hersteller ebenfalls ein Metallgehäuse, vier Lautsprecher, einen Fingerabdruckleser und eine Stylus-Option spendiert. Mit einem Tastatur Cover kann man das Tablet auch benutzen.

Neu ist die interne Hardware. So sitzt im MediaPad M6 10 ein sehr leistungsstarker Kirin 980 Prozessor. Das 10,5 Zoll große Display hat eine hohe Auflösung von 2560 x 1600 Pixel – ich denke es ist das gleiche des M5.

Auf dem MediaPad M6 10 läuft ab Werk Android 9.0 Pie mit der EMUI. Spannend ist, dass ein Desktopmodus eingebaut ist, mit dem man Apps in frei beweglichen Fenstern öffnen kann. Das sieht dann so ähnlich aus wie in Windows 10 oder Chrome OS.

Huawei MediaPad M6 8

Bei dem Huawei MediaPad M6 8 handelt es sich um die kleinere Version des M6 10. Hier bekommen wir ein 8,4 Zoll Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Im Inneren sitzt der gleiche flotte Kirin 980 Prozessor, dem 4GB RAM und 64 – 128GB Speicher zur Seite stehen.

Diesmal verzichtet Huawei auf einen Fingerabdrucksensor, doch hat das Tablet weiterhin zwei separate Lautsprecher und ein Metallgehäuse. Das Betriebssystem ist Android 9.0 Pie mit der EMUI Oberfläche, jedoch ohne Desktopmodus.

Huawei MediaPad M5 Lite 8

Mit dem Huawei MediaPad M5 Lite 8 ist in Asien ein ziemlich spannendes Mittelklasse-Tablet erschienen. Trotz des ähnlichen Namens ist es ein gutes Stück leistungsstärker als das 10 Zoll M5 Lite, denn hier setzten sie auf einen Kirin 710 Octa-Core Chip mit 3GB RAM. Das 8 Zoll große Display hat eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixel.

Das Design des M5 Lite 8 ähnelt sehr dem einfachen M5 8, doch gibt es oben und unten zwei Kunststoffleisten. Hier gibt es zwar einen Kopfhöreranschluss, jedoch einen MicroUSB-Port anstelle eines USB C Anschlusses.

In diesem Fall ist ab Werk bereits Android 9.0 Pie installiert.

