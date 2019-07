Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 Zubehör: Hüllen, Tastaturen & mehr

Zwar ist das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 nicht perfekt, doch halte ich das Preis/Leistungsverhältnis für großartig. In meinem Test hat es ziemlich gut abgeschnitten und ich benutze es weiterhin. Doch welches Zubehör solltet ihr euch für das Tablet holen? Mir wird diese Frage oft gestellt. Nunja, hier sind die Tastaturen, Hüllen, Ständer und weiteres Zubehör, das ich mit dem Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 regelmäßig nutze.

Eines Vorweg: Ich habe das Zubehör, das ich hier vorstelle, selbst gekauft und das gilt auch fürs Tablet. Ich gebe nicht gerne unnötig Geld aus und deswegen ist hier alles recht preiswert. Vieles benutze ich bereits seit Jahren.

Gut, schauen wir uns das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 Zubehör an, das ich derzeit mit dem Tablet nutze.

Infiland Hülle für Galaxy Tab A 10.1 2019

Nachdem ich mir mehrere Hüllen angeschaut hatte, habe ich mich für die Infiland Hülle für das Galaxy Tab A 10.1 2019 entschieden. Das Tablet passt perfekt hinein und die Hülle hat Öffnungen wir die Anschlüsse und Kameras. Mir gefällt das Design sehr und Stoffoberfläche hat eine angenehme Textur. Ihr könnt sie in verschiedenen Farben bekommen und eine Standfunktion gibt es ebenfalls.

Bei Amazon gibt es zahlreiche sehr ähnliche Hüllen. Die meisten dürften in Ordnung sein. Diese hier kostet rund 10 Euro.

KIZUNA Tablet Hülle

Nun, die KIZUNA Tablet Hülle funktioniert mit so ziemlich jedem 10 bis 11 Zoll großen Tablet. Ehrlich gesagt habe ich die Hülle nur gekauft, weil mir das Design gefiel und sie nur 13 Euro kostet. Für den Preis ist die Verarbeitung gut und es passt so ziemlich jedes Tablet rein.

Wichtig zu wissen ist aber, dass die Hülle für das Galaxy Tab A 10.1 nicht passgenau ist. Es ist recht viel Spielraum vorhanden und deswegen ist sie nicht für jeden ideal. Ich mag den Platz, weil ich oft auch Kopfhörer, ein kleines Notizbuch und anderes Zubehör dabeihabe. Die Hülle habe ich immer im Flugzeug bei mir und auch mein Reisepass ist dann auch da drin.

TUTUO USB C Adapter

Das Tablet wird über einen USB C Port aufgeladen und über den könnt ihr auch zahlreiches USB C Zubehör wie externe Festplatten und weiteres anschließen. Ich benutze außerdem einen kleinen TUTUO USB C Stick, der einen normalgroßen SD-Kartenleser und einen microSD-Kartenleser, aber auch einen großen USB 3.0 Port in einem kleinen Stick vereint. Ihr könnt natürlich auch deutlich größere und umfangreicherer USB C Hubs nehmen, aber ich brauche meistens nur einen USB A Port und einen SD-Kartenleser. Auch hier gilt wieder, dass es nicht unbedingt der von TUTUO sein muss, es gibt viele sehr ähnliche Sticks.

Microsoft Universal Mobile Tastatur

Am häufigsten werde ich nach den Bluetooth Tastaturen gefragt, die ich nutze. Nun, die, die ihr in meinen Videos am häufigsten seht, ist die Microsoft Universal Mobile Tastatur. Ich habe sie bereits seid über zwei Jahren und sie funktioniert sehr gut mit so ziemlich jedem Tablet. Der Akku kann bis zu ein bis zwei Monate halten, je nachdem wie man sie nutzt. In das Schutzcover ist außerdem ein Ständer eingebaut.

Die Tastatur ist ein gutes Stück kleiner als eine normalgroße. Sie ist vergleichbar mit den Tastaturen, die andere 10 bis 11 Zoll große Geräte haben. Dafür ist sie aber sehr portable und man kann sich daran schnell gewöhnen. Ihr solltet aber wissen, dass bei Amazon anfangs einige von Problemen mit dem Akku berichtet haben. Die habe ich jedoch nicht.

Logitech K380

Wenn ihr mit dem Galaxy Tab A ausschließlich von zu Hause arbeiten werdet, solltet ihr zu einer normalgroßen Tastatur greifen. Ich benutze die Logitech K380, die anscheinend recht beliebt ist und ebenfalls mit fast jedem Tablet funktioniert. Und zwar sehr gut, ich schreibe gerne damit. So ziemlich jede Tastatur funktioniert mit dem Galaxy Tab A. Wenn ihr bereits eine Desktop-Tastatur habt, werdet ihr also vermutlich keine neue kaufen müssen.

Logitech Marathon M705 Maus

Solltet ihr tatsächlich mit dem Tablet zu Hause arbeiten wollen, kann auch eine Maus sehr praktisch sein. Zwar hat das Galaxy Tab A keinen Desktopmodus, doch wenn ihr Schreibprogramme wie Microsoft Word und eine echte Tastatur nutzt, kann eine Maus sehr praktisch sein. Insbesondere zum Markieren von Texten. Ich benutze die Logitech Marathon M705 Maus, die ich auch mit meinem Notebook benutze. Die Maus funktioniert sehr gut, doch wenn ihr bereits eine habt, könnt ihr einfach die nutzen.

UGreen Tablet Ständer

Mein Lieblingsständer für das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 ist der UGreen Tablet Ständer. Er kostet nur 10 Euro und es ist ein sehr einfacher Ständer, der aus Kunststoff besteht. Trotzdem funktioniert er ziemlich gut. Ich habe meinen bereits seit über zwei Jahren und obwohl er sehr günstig ist, ist es ein sehr solider Klappständer.

SanDisk Extreme 128GB MicroSD Karte

Das Galaxy Tab A 10.1 2019 hat einen MicroSD-Kartenslot und wer möchte kann auch Apps und Spiele auf eine Speicherkarte auslagern. Ich nutze die SanDisk Extreme 128GB microSD Karte. Sie bietet viel Speicherplatz, ist schön flott und kostet unter 30 Euro. Ihr könnt mit dem Tablet aber so ziemlich jede microSD benutzen.