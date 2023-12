Android 14 Updates für Lenovo-Tablets: Roadmap für alle Modelle

Lenovo konnte sich im Tablet-Sektor längst erfolgreich seine Nische erkämpfen. Die Marke hat sich mit verschiedenen Tablet-Serien für Einsteiger, Mittelklasse- und Premium-Nutzer gut auf dem Markt etabliert. Aber es gibt ein Manko, welches die Marke hinter die Konkurrenz von Apple und Samsung und sogar Xiaomi zurückwirft. Ja, die Rede ist von Lenovos schwachem Auftritt, was regelmäßige Software-Updates anbelangt. Die gute Nachricht ist, dass Lenovo das Problem mittlerweile selbst erkannt und eine eigene Website veröffentlicht hat, auf der Update-Roadmaps für sämtliche Tablets von der P-Serie bis zu den Tab Extreme-Modellen erscheinen. Ebenfalls dort zu finden sind die geplanten Android 14 Updates für Lenovo Tablets.

Der Tablet-Hersteller hat im Rahmen dieser Roadmaps eine vollständige Zeitleiste der Updates veröffentlicht, die Details wie das letzte Sicherheitsupdate, die Software bei Markteinführung, kommende Updates und mehr enthält. Einige der Tablets haben ihren Update-Zyklus bereits hinter sich, wie das Tab P10 und das Smart Tab P10. Weiterhin findet ihr dort auch Details wie das Ende der Laufzeit von Sicherheitsupdates.

In den Details unten findet ihr den Begriff „Upgrade-Plan verfügbar“. In einfachen Worten handelt es sich hierbei um die planmäßige Aktualisierung der Software auf euren Lenovo-Tablets. Jedes neue Tablet wird mit einer bestimmten Version des Android-Betriebssystems ausgeliefert. Der Upgrade-Plan besagt, wann und ob euer Tablet eine neuere Version von Android erhalten wird. Wenn euer Tablet zum Beispiel mit Android 10 ausgeliefert wurde, könnte der Upgrade-Plan besagen, dass es bald Android 11 oder eine neuere Version erhalten wird.

In ähnlicher Weise bezieht sich die Formulierung „Upgrade-Pläne abgeschlossen“ auf das Ende des Aktualisierungszyklus für die jeweiligen Geräte. Geräte, die in der untenstehenden Tabelle als „Vollständig“ gelistet werden, haben ihren Update-Zeitraum bereits abgeschlossen und werden keine weiteren Updates von Lenovo erhalten. Bei den mit einem Sternchen versehenen Angaben handelt es sich um vorläufige Daten, die sich je nach Intensität des Update-Rollouts ändern können. Mit Verzögerungen ist hier zu rechnen.

Bitte beachtet auch, dass der von Lenovo genannte Zeitplan mit Vorsicht zu genießen ist, da wir zwar versucht haben, Update-Infos für viele in der Tabelle erwähnten Geräte aufzuspüren, aber teilweise keine News oder Berichte finden konnten, die bestätigen, ob das dort erwähnte Update tatsächlich innerhalb des genannten Zeitraums veröffentlicht wurde oder nicht.

Wenn ihr eines dieser Tablets besitzt, kann es also durchaus sein, dass eure Erfahrungen mit Updates anders sind als von Lenovo behauptet. Berichtet uns in diesem Fall gern davon! Schreibt uns in die Kommentare, damit wir uns ein Bild davon machen können, inwieweit die in der Roadmap erwähnten Zeitangaben zu Updates in der Realität eingehalten werden. Letzten Endes liegt es auch am Feedback aus der Community, ob Lenovo sich in der Pflicht sieht, diesen Zeitplan zuverlässig zu erfüllen oder nicht.

Lenovo P-Serie Tablets Android Update Roadmap

Schauen wir uns zunächst den Update-Fahrplan für die beliebten Tablets der Lenovo P-Serie an. Viele dieser Tablets hatten wir auch schon bei uns im Test.

Laut der offiziellen Support-Seite von Lenovo werden folgende Tablets der P-Serie voraussichtlich das Android 14-Update erhalten: das Lenovo Tab P11 Pro (2. Generation), das Tab P11 (2. Generation) sowie das Tab Extreme.

Die folgende Tabelle ist wie ein kleiner Spickzettel für Lenovo-Tablets, gespickt mit der Modellbezeichnung, mit welcher Android-Version das Tablet veröffentlicht wurde, welche Updates geplant sind und ab wann keine Sicherheitsupdates mehr verfügbar sind. Beginnen wir mit dem Lenovo Tab P10 und dem Lenovo Smart Tab P10. Beide liefen zum Verkaufsstart mit Android 8 und wurden am 1. August 2019 auf Android 9 (auch bekannt als Android P) aktualisiert. Weitere Updates sind nicht geplant.

Kommen wir nun zu neueren Modellen wie dem Lenovo Tab P11 Pro. Dieses Tablet startete mit Android 10 und wurde am 30. September 2021 auf Android 11 aktualisiert. Es erhielt bis zum 30. Juli 2023 weiterhin Sicherheitsupdates.

Das normale Lenovo Tab P11 und die 5G-Version bekamen ähnlichen Support und wurden von Android 10 auf Android 11 umgestellt. Diese beiden Modelle haben jedoch unterschiedliche Enddaten für ihre Sicherheitsupdates. Für die reguläre Version wurden sie bereits eingestellt, die 5G-Variante erhält noch bis zum 30. Juni 2024 Updates.

Als nächstes folgen in der Liste das Lenovo Tab P11 Plus und das Tab P12 mit der Umstellung auf Android 12. Das Upgrade beim P11 Plus war für Ende 2022 geplant und das P12 soll im zweiten Quartal 2024 dran sein. Für das P11 Plus werden keine Sicherheitsupdates mehr erscheinen. Das Tab P12 bekommt allerdings noch bis einschließlich Juni 2027 Support.

Das Tab P12 Pro hat gleich zwei große Systemupgrades mitgemacht. An den Start ging es mit Android 11, erhielt zunächst Android 12L und wurde später auf Android T umgestellt. Sicherheitsupdates für dieses Gerät werden bis zum 1. November 2024 zur Verfügung stehen.

Jetzt kommen einige Tablets der zweiten Generation, wie das Lenovo Tab P11 Pro 2 Gen und das Tab P11 2 Gen. Sie werden seit dem dritten Quartal 2023 mit Android 13 und anschließend mit Android 14 versorgt. Ihre Pläne für Sicherheitsupdates reichen bis zum 30. November 2025 bzw. 30. Oktober 2025.

Schließlich gibt es noch das Lenovo Tab Extreme, das mit Android 13 ausgeliefert wird und im ersten Quartal 2024 auf Android 14 umsteigen soll. Sicherheitsupdates für dieses Tablet werden bis März 2027 verfügbar sein.

Tablet Modell Modellname Android Betriebssystem zum Zeitpunkt der Markteinführung Upgrade-Plan verfügbar Veröffentlichungsdatum des Betriebssystems Die Sicherheitswartung endet Lenovo Tab P10 TB-X705F, TB-X705L Android 8 Android 9.0 (Android P) 01.08.2019 Erledigt Lenovo Smart Tab P10 TB-X705F BUNDLE, TB-X705L BUNDLE Android 8 Android 9.0 (Android P) 01.08.2019 Erledigt Lenovo Tab P11 Pro TB-J706F, TB-J706L Android 10 Android 11 30.09.2021 30.07.2023* Lenovo Tab P11 TB-J606F, TB-J606L, TB-J606N Android 10 Android 11 (außer TB-J606N) 15.10.2021 variiert (01.02.2023*, 01.07.2023*, 01.02.2022*) Lenovo Tab P11 5G TB-J607Z Android 11 Android 12 30.03.2023 30.06.2024* Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F, TB-J616X Android 11 Android 12 4. Quartal 2022 01.11.2023* Lenovo Tab P12 TB370FU Android 13 Android 14 2. Quartal 2024 Juni 2027 Lenovo Tab P12 Pro TB-Q706F, TB-Q706Z Android 11 Android 12L, Android 13 3. Quartal 2022 01.11.2024 Lenovo Tab P11 Pro (2. Gen) TB132FU Android 12 Android 13, Android 14 3. Quartal 2023 30.11.2025* für Android 13, 2024* für Android 14 Lenovo Tab P11 2. Gen TB350FU, TB350XU Android 12L Android 13, Android 14 3. Quartal 2023 30.10.2025* Lenovo Tab Extreme TB570FU, TB570ZU Android 13 Android 14 1. Quartal 2024 März 2027

Lenovo Yoga Tablets Android Update Roadmap

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf Lenovos Tablets der Yoga-Serie, die bei Auslieferung installierten Betriebssysteme, verfügbare Upgrade-Pläne und das Ende der Sicherheitsupdates. Vorab sei schon einmal erwähnt, dass das Yoga Tab 13 das einzige Yoga-Tablet ist, welches für Android 14-Update eingeplant wurde.

Das Yoga Tablet 2 Pro-1380F, Yoga Tablet 2 Pro-1380L, Yoga Tablet 2-1050F, Yoga Tablet 2-1050L, Yoga Tablet 2-830F, Yoga Tablet 2-830L und Yoga Tablet 2-830LC wurden mit Android 4.4 KitKat präsentiert. Später erhielten sie ein Upgrade auf Android 5.0 Lollipop, das am 1. November 2015 auf den Markt gebracht wurde.

Die Yoga Tab 3-Serie wurde mit Android 5.1 Lollipop ausgeliefert und erhielt später ein Upgrade auf Android 6 Marshmallow. Das Yoga Tab 3 8, das Yoga Tab 3 10 und das Yoga Tab 3 Pro erhielten alle ihre Upgrades am 1. Dezember 2016 bzw. am 1. Juni 2017.

Das Yoga Book (YB1-X90F/L) wurde mit Android 6.0 Marshmallow eingeführt und erhielt am 1. Oktober 2017 ein Upgrade auf Android 7 Nougat.

Lenovos jüngster Neuzugang der Yoga Tablet-Serie, das Yoga Smart Tab, debütierte mit Android 9 und erhielt am 26. September 2021 ein Upgrade auf Android 10. Das Yoga Tab 11, das mit Android 11 auf den Markt kam, erhielt ein Update auf Android 12, wobei das Enddatum für die Sicherheitswartung auf den 30. April 2024 für die Variante YT-J706F und den 30. Mai 2024 für die Variante YT-J706X festgelegt wurde.

Das Yoga TAB 13 (Lenovo YT-K606F), das mit Android 11 gestartet ist, wurde am 30. April 2022 mit einem Update auf Android 12 versehen. Die Veröffentlichung weiterer Updates auf Android 13 und Android 14 war für den 17. Oktober 2022 bzw. den 27. Juni 2023 geplant.

Tablet Modell Modellname Android Betriebssystem zum Zeitpunkt der Markteinführung Upgrade-Plan verfügbar Veröffentlichungsdatum des Betriebssystems Die Sicherheitswartung endet Yoga Tablet 2 Pro-1380F Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop 01.11.2015 Erledigt Yoga Tablet 2 Pro-1380L Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop 01.11.2015 Erledigt Yoga Tablet 2-1050F Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop 01.07.2015 Erledigt Yoga Tablet 2-1050L Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop 01.07.2015 Erledigt Yoga Tablet 2-830F Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop 01.07.2015 Erledigt Yoga Tablet 2-830L Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop 01.07.2015 Erledigt Yoga Tablet 2-830LC Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop 01.08.2015 Erledigt Yoga Tab 3 8 (YT3-850F/L/M) Android 5.1 Lollipop Android 6 Marshmallow 01.12.2016 Erledigt Yoga Tab 3 10 (YT3-X50F/L/M) Android 5.1 Lollipop Android 6 Marshmallow 01.12.2016 Erledigt Yoga Tab 3 Pro (YT3-X90L/X/Y/Z) Android 5.1 Lollipop Android 6 Marshmallow 01.06.2017 Erledigt Yoga Tab 3 Pro (YT3-X90F) Android 5.1 Lollipop Android 6 Marshmallow 01.05.2017 Erledigt Yoga book (YB1-X90F/L) Android 6.0 Marshmallow Android 7 Nougat 01.10.2017 Erledigt Yoga Smart Tab YT-X705F, YT-X705L,YT-X705X,YT-X705M Android 9 Android 10 26.09.2021 Erledigt Yoga Tab 11 YT-J706F

YT-J706X Android 11

Android 11 Android 12

Android 12 27.08.2022

29.08.2022 30.04.2024*

30.05.2024* Yoga TAB 13 Lenovo YT-K606F Android 11

Android 12 Android 12

Android 13

Android 14 20.03.2022

17.10.2022

27.06.2023 30.04.2022

Juli 2023

Juli 2023

Lenovo M-Serie Tablets Android Update Roadmap

Abschließend schauen wir auf die Entwicklung der Android-Versionen bei den Tablets der M-Serie. Auch hier haben wir wieder tabellarisch festgehalten, mit welchem Betriebssystem sie auf den Markt kamen, welche Upgrade-Pläne seitens Lenovo veröffentlicht wurden sowie bis wann Sicherheitsupdates erhältlich sind. Nur ein einziges Tablet der M-Serie bekommt Stand jetzt Android 14. Das Tab M10 5G wird das Android 14-Update voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 erhalten.

Das Lenovo Tab M10 und das Lenovo Smart Tab M10 wurden mit Android 8 auf den Markt gebracht. Diese Tablets erhielten bis zum 1. August 2019 ein Upgrade auf Android 9, auch bekannt als Android P.

Das Tab M7 und das Tab M10HD, die beide mit Android 9 starteten, erhielten ein Upgrade auf Android 10 oder Android Q. Auch das Tab M10 FHD Plus (2. Generation) erhielt ein Upgrade von Android 9 auf Android 10.

Tab M10-Modelle wie das TB-X306F, TB-X306X, TB-X306FC, TB-X306NC, TB-X306V, TB-X306FA und TB-X306XA, die allesamt mit Android 10 ausgeliefert wurden, wurden zu verschiedenen Terminen im Jahr 2021 mit dem Upgrade auf Android 11 versorgt, gefolgt von weiteren Sicherheitsupdates.

Tablet-Modelle der M-Serie, wie das M10 (3. Generation), M10 Plus 3. Gen, Moto Tab G62, M8 4. Gen, M9 und Tab M10 5G, erhielten kürzlich Upgrades von Android 12 auf Android 13. Auch Sicherheitsupdates sind für diese Modelle größtenteils noch eine ganze Weile erhältlich.

Tablet Modell Modellname Android Betriebssystem zum Zeitpunkt der Markteinführung Upgrade-Plan verfügbar Veröffentlichungsdatum des Betriebssystems Die Sicherheitswartung endet Lenovo Tab M10 TB-X605F, TB-X605L Android 8 Android 9.0 (Android P) 01.08.2019 Erledigt Lenovo Smart Tab M10 TB-X605F BUNDLE, TB-X605L BUNDLE Android 8 Android 9.0 (Android P) 01.08.2019 Erledigt Lenovo Smart Tab M10 PRC TB-X605F Android 8 kein Upgrade geplant – Erledigt Lenovo Smart Tab M10 TB-X605F BUNDLE, TB-X605L BUNDLE Android 8 Android 9.0 (Android P) 01.08.2019 Erledigt Lenovo Tab M10 FHD Rel TB-X605FC, TB-X605LC Android 9 Android 10 (Android Q) 01.09.2020 Erledigt Lenovo Tab M7 TB-7305F Android 9 kein Upgrade geplant – Erledigt Lenovo Tab M7 TB-7305X Android 9 kein Upgrade geplant – Erledigt Lenovo Tab M7 TB-7305L Android 9 kein Upgrade geplant – Erledigt Lenovo Tab M10HD TB-X505F(PRC) Android 9 Android 10 (Android Q) 24.08.2020 Erledigt Lenovo Tab M10HD TB-X505F(ROW) Android 9 Android 10 (Android Q) 02.12.2020 Erledigt Lenovo Tab M10HD TB-X505X Android 9 Android 10 (Android Q) 13.10.2020 Erledigt Lenovo Tab M10HD TB-X505L Android 9 Android 10 (Android Q) 26.03.2021 Erledigt Lenovo Tab M10HD TB-X505N Android 9 Android 10 (Android Q) 01.10.2020 Erledigt Lenovo Tab M10 FHD Plus (2. Gen) TB-X606F Android 9 Android 10 (Android Q) 24.09.2020 Erledigt Lenovo Tab M10 FHD Plus (2. Gen) TB-X606X Android 9 Android 10 (Android Q) 14.10.2020 Erledigt Lenovo Tab M10 FHD Plus (2. Gen) TB-X606V Android 9 Android 10 (Android Q) 12.04.2021 Erledigt Lenovo Tab M10 FHD Plus (2. Gen) TB-X606FA Android 9 Android 10 (Android Q) 28.06.2021 Erledigt Lenovo Tab M10 FHD Plus (2. Gen) TB-X606XA Android 9 Android 10 (Android Q) 04.11.2021 Erledigt Lenovo Tab M8 FHD TB-8705F Android 9 Android 10 (Android Q) 04.11.2021 Erledigt Lenovo Tab M8 FHD TB-8705N Android 9 Android 10 (Android Q) 22.10.2020 Erledigt Lenovo Tab M8 FHD TB-8705X Android 9 Android 10 (Android Q) 04.11.2021 Erledigt Lenovo Tab M8 HD TB-8505F Android 9 Android 10 04.11.2021 28.02.2023* Lenovo Tab M8 HD TB-8505X Android 9 Android 10 22.10.2020 28.02.2023* Lenovo Tab M8 HD TB-8505N Android 9 Android 10 04.11.2021 Erledigt Lenovo Smart Tab M8 TB-8505FS Android 9 Android 10 15.11.2020 28.02.2023* Lenovo Smart Tab M8 TB-8505XS Android 9 Android 10 05.11.2020 28.02.2023* Lenovo Smart Tab M8 TB-8505XC Android 9 Android 10 29.07.2021 28.02.2023* Lenovo Tab M10 TB-X306F(3/4G) Android 10 Android 11 18.06.2021 30.10.2022* Lenovo Tab M10 TB-X306F(2G) Android 10 kein Upgrade geplant – 29.02.2023* Lenovo Tab M10 TB-X306X(3/4G) Android 10 Android 11 28.07.2021 30.10.2022* Lenovo Tab M10 TB-X306X(2G) Android 10 kein Upgrade geplant – 29.02.2023* Lenovo Tab M10 TB-X306FC Android 10 Android 11 05.07.2021 Erledigt Lenovo Tab M10 TB-X306NC Android 10 Android 11 05.07.2021 Erledigt Lenovo Tab M10 TB-X306V Android 10 Android 11 30.06.2021 Erledigt Lenovo Smart Tab M10 TB-X306FA Android 10 kein Upgrade geplant – 29.02.2023* Lenovo Smart Tab M10 TB-X306XA Android 10 kein Upgrade geplant – 29.02.2023* Lenovo Tab M7 (3. Gen) TB-7306F Android 11 (Go Edition) kein Upgrade geplant – März 2024* Lenovo Tab M7 (3. Gen) TB-7306X Android 11 (Go Edition) kein Upgrade geplant – März 2024* Lenovo Tab M8 (3. Gen) TB-8506F Android 11 kein Upgrade geplant – 31.03.2024* Lenovo Tab M8 (3. Gen) TB-8506X Android 11 kein Upgrade geplant – 31.03.2024* Lenovo Tab M8 (3. Gen) mit Smart Charging Station / Smart Tab M8 (3. Gen) Google Assistant TB-8506FS Android 11 kein Upgrade geplant – 31.03.2024* Lenovo Tab M8 (3. Gen) mit Smart Charging Station / Smart Tab M8 (3. Gen) Google Assistant TB-8506XS Android 11 kein Upgrade geplant – 31.03.2024* Lenovo Tab M10 (3. Gen) TB-328XU Android 11 Android 12 03.01.2023 28.02.2025* Lenovo Tab M10 (3. Gen) TB-328FU Android 11 Android 12 19.12.2022 28.02.2025* Lenovo Tab M10 Plus (3. Gen) TB-223FC Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 31.03.2025* Lenovo Tab M10 Plus (3. Gen) TB-125FU Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 31.03.2025* Lenovo Tab M10 Plus (3. Gen) TB-128XU Android 12 Android 13 2. Quartal 2023 30.06.2025* Lenovo Tab M10 Plus (3. Gen) TB-128FU Android 12 Android 13 2. Quartal 2023 30.06.2025* Lenovo Moto Tab G62 XT2261-1 Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 30.07.2024* Lenovo Moto Tab G62 XT2261-2 Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 30.07.2024* Lenovo Tab M8 (4. Gen) TB300FU Android 12 Go Android 13 Go 3. Quartal 2023 1. Quartal 2026 Lenovo Tab M8 (4. Gen) TB300FU Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 1. Quartal 2026 Lenovo Tab M8 (4. Gen) TB300XU Android 12 Go Android 13 Go 3. Quartal 2023 1. Quartal 2026 Lenovo Tab M8 (4. Gen) TB300XFU Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 1. Quartal 2026 Lenovo Tab M9 TB310FU Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 30.04.2026 Lenovo Tab M9 TB310XU Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 30.04.2026 Lenovo Tab M9 TB310XC Android 12 Android 13 3. Quartal 2023 30.04.2026 Lenovo Tab M10 5G TB360ZU Android 13 Android 14 30.04.2024 28.02.2027

Wie eingangs erwähnt, wurden diese Daten offiziell von Lenovo auf deren Support-Website veröffentlicht. Wir hoffen sehr, dass das Unternehmen diesen Zeitplan bisher eingehalten hat und dementsprechend auch zukünftige Updates pünktlich ankündigt und herausbringt. Nach allem, was wir bisher wissen, hat Lenovo nicht die positivste Bilanz, wenn es um Software-Updates für Tablets geht. Aber wir lassen uns hier gern eines besseren belehren und hoffen, dass die Roadmaps des Unternehmens für sämtliche Modelle auch der Realität entsprechen.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com