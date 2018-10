Großartig: Diese Chuwi Tablets bekommen ein Android 9.0 Pie Update

Es gibt viele chinesische Android-Tablets, die in meinen Tests ziemlich gut abschneiden, da sie ein gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten. Bei allen musste ich bisher aber dazu schreiben, dass sie vermutlich nie Updates bekommen werden. Nun gibt es eine Ausnahme. Der Hersteller Chuwi hat auf Facebook bekannt gegeben, dass sie für ihre gesamte aktuelle Tablet-Serie ein Update auf Android 9.0 Pie herausbringen werden.

Auf Facebook schreibt Chuwi, dass das neue HiPad in diesem Jahr ein Update auf Android Oreo bekommen wird. Im Jahre 2019 sollen dann alle Chuwi Tablets mit einem Helio X20, X23 und X27 ein Update auf Android 9.0 Pie bekommen. Dazu gehören das Chuwi Hi9 Pro, Chuwi Hi9 Plus und das Chuwi Hi9 Air.

Das ist eine großartige Nachricht. Wie gesagt, bisher mussten wir bei allen China-Tablets davon ausgehen, dass sie nie Updates bekommen werden. Tatsächlich gilt das nicht nur für unbekannte Hersteller. Auch bei Huawei, Lenovo, ASUS und Acer ist es jeweils sehr unwahrscheinlich, dass sie für ihre Tablets große Softwareupdates veröffentlichen. Eine Ausnahme war in der Vergangenheit immer Samsung. Und nun offenbar auch Chuwi.

Chuwi möchte ganz klar auch in der westlichen Welt fußfassen. Auf der IFA habe ich mich mit Mitarbeitern des Herstellers unterhalten. Langfristig möchten sie ihre Tablets auch direkt bei Amazon in Europa und in den USA anbieten. Bisher kann man die Geräte fast nur von Importshops wie GearBest bekommen. Das funktioniert zwar problemlos, doch sind die Versandzeiten recht lang.

Hoffen wir, dass Chuwi das Versprechen einhält und wirklich Updates auf Android 9.0 Pie veröffentlicht. Sie sind bisher übrigens der einzige Hersteller, der ein solches Update für Tablets angekündigt hat.

Die letzten Tablets von Chuwi haben mir ziemlich gut gefallen. Empfehlen kann ich insbesondere das Chuwi Hi9 Pro (Test) und das Chuwi SurBook Mini (Test). Letzteres ist eine der wenigen richtig spannenden Alternativen zum Microsoft Surface Go.

Übrigens: Die Bezeichnung „China-Tablet“ soll nicht negativ sein. Ich meine damit Tablets, die von eher unbekannten Herstellern aus China kommen. Auch bekannte und renommierte Hersteller wie Lenovo oder Huawei kommen aus China. Und es werden sowieso fast alle Tablets dort hergestellt.

Via: Mobiflip