Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019: Das ist mein erster Eindruck

Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 ist ein Mittelklasse-Tablet, das wie die Vorgänger sicherlich wieder sehr beliebt wird. Zu einem UVP-Preis von ab 219 Euro bietet es ein 10 Zoll FullHD-Display, ein Metallgehäuse und einen Octa-Core Prozessor. Außerdem ist es das erste, das mit Android 9.0 Pie erscheint. Ich starte meinen Test vom Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 bei* Amazon

Kurz vorweg ein paar Worte zu den verschiedenen Modellen: Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 mit den Nummern T510 und T515 ist der Nachfolger des 2016 erschienen Galaxy Tab A 10.1. Es gibt auch ein Galaxy Tab A 10.5, das im Sommer 2018 auf den Markt gebracht wurde. Ich habe all diese Modelle getestet, doch hier geht es nur um die neuste Version.

Design und Verarbeitung

Im Vergleich zum ersten Samsung Galaxy Tab A 10.1 hat sich beim Design viel geändert. Unter dem Display gibt es nun keine physischen Buttons mehr und die Rahmen sind etwas dünner. Außerdem besteht das Gehäuse nicht aus Kunststoff, sondern größtenteils aus Metall. Dadurch macht es einen wertigeren Eindruck. Oben gibt es aber noch eine Plastikabdeckung für die Antennen.

Mit 7,5mm ist es ein gutes Stück dicker als Premium-Tablets, aber es ist ja auch deutlich günstiger. Das Gewicht ist mit 460g leicht genug. Samsung bietet es in den Farben Schwarz, Silber und Gold an.

Hält man das Tablet hochkant, befinden sich rechts der Einschaltknopf, die Lautstärkeregler und ein MicroSD-Kartenslot. In letzteren passen bis zu 400GB große Karten. Die linke Seite ist frei und oben ist ein normaler Kopfhöreranschluss eingebaut. Ganz unten sitzt ein USB C 2.0 Anschluss, über den man auch Zubehör anschließen kann.

Schade finde ich, dass es keinen Fingerabdruckscanner gibt.

Lautsprecher und Kameras

Neben dem USB C Anschluss sitzen zwei Stereo Lautsprecher. Richtig schade ist aber, dass sie eben nur an einer Seite untergebracht sind. Schaut man einen Film, kommt der Ton also nur von einer Seite. Samsung schreibt, dass das Tablet ein räumliches Klangerlebnis mit Dolbe Atmos bietet. Naja, das ist mehr Marketing. Abgesehen davon ist die Soundqualität für den Preis aber gut.

Übrigens, etwas teurere Konkurrenten wie das Huawei MediaPad M5 Lite 10, Lenovo Tab P10 und Samsung Galaxy Tab A 10.5 haben jeweils vier Lautsprecher.

Sowohl die 5-Megapixel Frontkamera, als auch die 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite machen für ein Tablet dieser Preisklasse ordentliche Fotos. Aber klar, wie bei Tablets eigentlich üblich gilt auch hier, dass jedes Mittelklasse-Smartphone bessere Aufnahmen macht.

Display

Das Display des Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 ist 10,1 Zoll groß – das sagt ja schon der Name. Es bietet eine FullHD-Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Ich finde immer, dass FullHD auf 10 Zoll ausreichend ist. Premium-Tablets haben natürlich eine höhere Pixeldichte, aber ich finde das wirklich ausreichend. Texte und Bilder sehen scharf genug aus.

Zwar schreibt Samsung nicht, dass es ein IPS-Display ist, doch gehe ich davon aus. Jedenfalls ist das Bild auch von den Seiten stabil. Schön ist auch, dass der Bildschirm vollständig laminiert ist. Beim Vorgänger gab es wie beim normalen iPad eine störende Luftlücke unterm Touchscreen. Alle anderen Eigenschaften finde ich ebenfalls gut – dazu gehören Kontrast und Farbwiedergabe. Die Helligkeit ist ebenfalls ausreichend. So hell wie ein iPad Pro ist es aber natürlich nicht.

Bisher kann man das Galaxy Tab A T510 nicht mit einem S Pen Stylus bedienen. Ob Samsung eine solche Version noch herausbringt, weiß ich nicht. Beim Vorgänger haben sie das gemacht – doch wurde die S Pen Version in Deutschland fast gar nicht angeboten.

Hardware und Performance

Kommen wir zur internen Hardware und zur Performance. Mit dem Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 bekommen wir einen Exynos 7904 Octa-Core Prozessor. Der besteht aus zwei 1,8GHz und sechs 1,6GHz Kernen. Zusätzlich bietet das Tablet 2GB RAM und einen 32GB internen Speicher. Optional kann man es auch mit LTE bekommen.

Wie ihr in meinem Benchmark-Vergleich sehen könnt, schneidet es in Geekbench und AnTuTu richtig gut ab. Erst recht, wenn man den günstigen Preis bedenkt. In beiden Benchmarks ist es merkbar leistungsstärker als das Huawei MediaPad M5 Lite 10, Lenovo Tab P10 und Samsung Galaxy Tab A 10.5. Diese drei sind gut ein halbes Jahr alt und mit einem UVP-Preis von 300 Euro teurer – aber real kosten sie mittlerweile in etwa gleich viel.

In meinem Vergleich könnt ihr aber auch sehen, dass Premium-Tablets wie das Huawei MediaPad M5 10 und Samsung Galaxy Tab S4 weiterhin deutlich leistungsstärker sind.

Soweit ich bisher feststellen konnte, ist die Leistung des Galaxy Tab A 10.1 2019 auch im realen Einsatz für die meisten Anwendungen ausreichend. Sowohl Android Pie selbst, als auch Chrome und YouTube laufen flüssig.

Ich habe bisher nur PUBG Mobile gespielt. Hier kann man die Grafik tatsächlich auf HD und die Bildwiederholungsrate auf hoch setzen. Das Spiel läuft dann, doch sind mir zwischendurch immer wieder Ruckler aufgefallen. Flüssiger wird es, wenn man die Grafik etwas runterschraubt. Bei der direkten Konkurrenz kann man PUBG Mobile nicht in HD, sondern nur mit „ausgeglichenen“ Einstellungen spielen.

Android 9.0 Pie und One UI

Auf dem Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 läuft ab Werk Android 9.0 Pie. Damit ist es das erste Tablet, das mit dieser Version des Betriebssystems erscheint. Und ich muss sagen, dass Samsung mit Updates deutlich vorbildlicher ist als andere Hersteller. Das 2016 erschiene Galaxy Tab A 10.1 erschien mit Android 6. Es hat dann ein Update auf Android 7 und sogar Android 8.1 bekommen. Und wer weiß, vielleicht bekommt es noch Android Pie.

Ich kenne keinen anderen Hersteller, der für ein unteres Mittelklasse-Tablet mindestens zwei große Versionsupdates verteilt. Klar, es dauert manchmal sehr lange. Aber wenigstens gibt es Updates. Ich kann bezüglich des neuen Galaxy Tab A 10.1 2019 auch nichts versprechen. Doch basierend auf der Vergangenheit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ebenfalls lange Updates bekommen wird.

Wie üblich bekommen wir aber nicht reines Android, sondern ein stark angepasstes. Samsung nennt ihre Oberfläche mittlerweile One UI. Doch im Vergleich zur Samsung Experience gibt es kaum Unterschiede. Das Design ist eben stark angepasst, ja sogar die Einstellungen schauen anders aus, als wir es von normalem Android kennen.

Mir gefällt die One UI soweit recht gut. Es sieht modern aus und läuft flüssig. Früher erschien mir TouchWiz deutlich überladener. Es bleibt auch dabei, dass einige Apps ab Werk vorinstalliert sind. Dazu gehören Samsung Notes, ein Datei-Manager, der Galaxy Store und sogar ein eigener Browser. Außerdem sind Office Mobile und OneDrive von Microsoft vorinstalliert. Die Google Apps wie Chrome, Gmail und YouTube fehlen auch nicht.

Achtung: Wenn ihr das Tablet zum ersten Mal startet, könnt ihr auswählen noch weitere Angebote von Samsung zu installieren. Das habe ich nicht gemacht. Aber wer möchte, kann offenbar noch mehr Apps bekommen.

Typische Funktionen von Android 9 Pie sind natürlich dabei. So gibt es in den Einstellungen einen Reiter, der „Digitales Wohlbefinden“ heißt. Dort könnt ihr sehen, wie viel Zeit ihr mit welchen Apps verbringt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Navigationsleiste verbergen und Android per Gesten steuern. Außerdem gibt es eine Kinderoberfläche. Den Mehrfenstermodus gibt es natürlich weiterhin.

Ziemlich schade finde ich, dass man Netflix wie beim 10,5er Galaxy Tab A nicht in HD schauen kann. Die nötigen DRM-Standards werden nicht unterstützt.

Akkulaufzeit

Samsung hat das Galaxy Tab A T510 mit einem 6150mAh starken Akku ausgestattet. Trotzdem ist die Akkulaufzeit nicht besonders gut, sondern spielt im Mittelfeld. In meinem Akku-Test kam es auf eine Laufzeit von 10 Stunden und 30 Minuten. Ich lasse dafür immer ein HD-Video bei mittlerer Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Vorläufiges Fazit

Mein erster Eindruck vom Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 ist sehr gut. Das liegt insbesondere an der Leistung, die für diesen Preis überraschend gut ist. Andere Features wie das Display, die Verarbeitung und Software sind ebenfalls gut umgesetzt. Schade ist, dass es weder einen Fingerabdruckscanner, noch vier Lautsprecher gibt. Aber gut, dafür ist es vergleichsweise günstig.

Ich muss das Tablet noch weiter testen, bevor ich es richtig empfehlen kann. Aber wie gesagt, mein erster Eindruck ist sehr positiv.