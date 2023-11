Vergleich: iPad Mini vs. Lenovo Legion Tab Y700 2023 im 8 Zoll Duell

Auf dem gesamten Weltmarkt gibt es aktuell nur zwei 8 Zoll Premium-Tablets, nämlich das Apple iPad Mini und das Lenovo Legion Tab Y700 2023. Beide Tablets sind sehr hochwertig, haben aber tatsächlich andere herausstechende Features, sodass sie recht unterschiedlich sind. Welches ist für wen besser? Genau das erfahrt ihr in diesem Vergleich zwischen dem iPad Mini und Legion Tab Y700.

Wir beginnen direkt mit den Preisen. Die günstigste Version des iPad Mini kostet 649 Euro und das Lenovo Legion Tab Y700 2023 kostet umgerechnet 300 Euro – allerdings nur, wenn ihr in China seid und es dort kauft. Das Tablet erscheint nämlich nicht direkt in Deutschland, muss also importiert werden. Von Importshops inklusive Versand zahlt ihr am Ende meistens zwischen 400 und 450 Euro – also noch immer 200 Euro weniger als beim iPad Mini.

8 Zoll Testsieger Apple iPad Mini Unangefochten ist das Apple iPad Mini das derzeit beste 8 Zoll Tablet auf dem Markt. Es funktioniert mit dem Apple Pencil 2, hat ein schickes und kleines 60Hz Display, und die Software ist ausgezeichnet. Schade ist nur, dass es konkurrenzlos ist und Apple es deswegen nicht nötig hat, das iPad Mini noch besser zu machen. Bei Amazon anschauen Unser Test

Display und Lautsprecher

Beim iPad Mini bekommen wir ein 8,3 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2266 x 1488 Pixel und beim Legion Tab ein 8,8 Zoll großes IPS-Display mit 2560 x 1600 Pixel. Das von Lenovo ist also minimal größer und hat mehr Pixel, im direkten Vergleich schauen aber beide gleich scharf aus.

Auf dem Papier sind beide 500 Nits hell. Doch real schaut das Lenovo tatsächlich ein gutes Stück heller aus und Farben sind brillanter. Beide sind vollständig laminiert und haben sehr weite Blickwinkel.

Das iPad Mini hat ein 60Hz Display und hier kann man eine Art Jelly oder Rolling Shutter Effekt beobachten, wenn man es hochkant hält und in einer bestimmten Geschwindigkeit scrollt. Dieses Problem haben viele 60Hz Displays. Beim Lenovo bekommen wir allerdings bis zu 144Hz – Animationen und manche Spiele schauen also besonders flüssig aus und ein solches Problem wie beim iPad Mini ist nicht sichtbar.

Aufgrund der 144Hz und weil es heller ist, hat Lenovo also eindeutig das bessere Display.

Nicht ganz so eindeutig sind allerdings die Lautsprecher. Beide sind für 8 Zoller ziemlich gut und das Legion Tab ist lauter und hat einen deutlich stärkeren Bass. Dafür hört sich der Ton beim iPad Mini etwas klarer bzw. angenehmer an, ist aber eben leiser.

Letztendlich kann man mit beiden Netflix mit HD-Auflösung schauen und beides sind gute Entertainment-Tablets. Aber wie gesagt, das Display ist bei Lenovo eindeutig besser.

Hardware und Performance

Kommen wir zur Hardware und Performance. Während im iPad Mini ein Apple A15 Prozessor sitzt, bekommen wir beim Y700 einen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Chipset. Apple bietet uns 4GB RAM und 64GB oder 256GB Speicher und bei Lenovo bekommen wir 12GB oder 16GB RAM und 256GB oder 512GB internen Speicher. Nur das iPad Mini wird auch mit 5G angeboten.

Ich habe die 64GB Version des iPad Mini, was ich schon oft bereut habe, denn ich liebe 8 Zoll Tablets und nutze das iPad Mini oft und der Speicher ist ständig voll. Die 256GB Version kostet aber 849 Euro, also 200 Euro mehr. Da ist es echt klasse, dass Lenovo uns standardmäßig 256GB bietet – vergleicht man die Speicheroptionen, ist das Lenovo also 400 Euro günstiger.

Schwächer ist das Legion Tab aber in meinem Benchmark-Vergleich. Sowohl im Geekbench 5 Benchmark, als auch im 3D Mark Wild Life Test ist das Y700 zwar schneller als jedes andere 8 Zoll Tablet und sogar leistungsstärker als das Samsung Galaxy Tab S8. Aber das iPad Mini 6 schneidet immer ein gutes Stück besser ab.

Und tatsächlich spiegelt sich das auch in meinem Spiele-Test wieder. Ich habe auf beiden Tablets Genshin Impact gespielt und auf beiden konnte ich fast alle Grafikeinstellungen gleich auf „sehr hoch“ oder „hoch“ setzen. Ein Unterschied gibt es bei den Visuellen Effekten, die beim iPad Mini auf „sehr hoch“, beim Lenovo aber nur auf „hoch“ gehen.

Licht und andere Effekte schauen dadurch auf dem iPad Mini etwas besser aus. Und auch sonst ist die Grafik bei Apple etwas detaillierter und klarer. Ja, das ist ein Vergleich auf hohem Niveau, aber in den Benchmarks und bei Spielen ist Apple eindeutig leistungsstärker.

Design und Verarbeitung

Besser ist Apple auch beim Design und der Verarbeitung. Zwar bestehen beide aus Aluminium und fühlen sich stabil gebaut an, doch ist der Übergang vom Gehäuse zum Display beim iPad Mini eindeutig hochwertiger verarbeitet.

Gleichzeitig ist es mit 6,3mm etwas dünner und mit 293g auch etwas leichter als das Y700 mit 7,6mm und 348g.

Ein wichtiger Unterschied ist auch der Touch ID Fingerabdruckleser, den Apple in den Einschaltknopf eingebaut hat. Ein solcher fehlt bei Lenovo – und beide haben übrigens keinen Kopfhöreranschluss. Nur das Y700 hat einen MicroSD-Kartenslot, der sowieso schon große Speicher kann also einfach erweitert werden.

Lesen: Die besten kostenloses Apps für dein Android Tablet

Während das iPad Mini einen USB C 3.1 Gen 1 Anschluss hat, bekommen wir beim Lenovo gleich zwei USB C 3.1 Gen 2 Anschlüsse. An beide Tablets kann man darüber auch externe Monitore anschließen. Und ja, das Legion Tab Y700 hat zwei USB C Anschlüsse, was echt praktisch und ein einzigartiges Feature ist.

Die Nase vorne hat Apple aber wieder bei den Kameras. Hier bekommen wir eine sehr weitwinklige 12-Megapixel Frontkamera und eine 12-Megapixel Hauptkamera mit LED Blitz. Aufnahmen beider Kameras sind ziemlich gut und vor allem der Dynamikumfang ist deutlich besser als bei der 8-Megapixel Frontkamera des Legion Tab und auch schärfer als bei der 13-Megapixel Hauptkamera des Lenovo.

Zusätzlich hat das Y700 noch eine 2-Megapixel Makrokamera, die bei Apple fehlt.

Apple Pencil 2 vs. Lenovo Tab Pen Plus

Für das Legion Tab könnt ihr den Lenovo Tab Pen Plus kaufen, der ist auch in Deutschland direkt verfügbar und kostet 60 Euro. Das iPad Mini funktioniert hingegen mit dem Apple Pencil 2, der 149 Euro kostet. Auch hier wieder ein großer Preisunterschied. Dafür wird der Pencil 2 per Induktion am Tablet geladen, was deutlich eleganter ist als der USB C Port des Lenovo Stifts.

Ich finde für handschriftliche Notizen sind beide in etwa gleichgut geeignet. Auf dem iPad Mini habe ich in Apple Notes geschrieben und auf dem Lenovo mit Noteshelf und dabei gibt es fast keinen Unterschied. Legt man es drauf an, reagiert der Apple Pencil etwas schneller, aber das ist nur sichtbar, wenn man schnell zeichnet.

Einen großen Unterschied gibt es aber bei der Software. Für iPadOS ist das Angebot an Apps, die für Stifte optimiert sind, einfach deutlich größer als für Android. Und auch sonst hat Apple viele Features für den Pencil eingebaut, wie die Kritzeln Funktion, die einfach deutlich besser umgesetzt sind als bei Lenovo.

Einige coole Features hat aber auch das Y700. So kann man eine Schnellnotiz erstellen, Screenshots beschriften, und den Stift als Fernbedienung in der Kamera-App oder in PowerPoint benutzen. Gerade letzteres ist ziemlich cool.

Trotzdem – der Stift von Lenovo ist nicht schlecht, aber sucht ihr speziell ein 8 Zoll Tablet mit Stift, ist der Stift besonders wichtig, dann finde ich den Apple Pencil 2 auf jeden Fall besser und der größte Grund dafür ist bessere Software.

Android 13 vs. iPadOS

Und dann kommen wir doch direkt zur Software. Auf dem iPad Mini läuft natürlich iPadOS 17 und auf dem Legion Tab Y700 2023 läuft ab Werk Android 13 mit der ZUI von Lenovo. Übrigens, auf meinem iPad Mini läuft noch iPadOS 16, weil ich nicht genug Speicherplatz frei habe und erst nach diesem Vergleich Spiele löschen möchte. Aber zwischen iPadOS 16 und 17 gibt’s ja keine allzu großen Unterschiede.

Ich denke zu iPadOS muss ich nicht viel sagen, denn es ist genau die gleiche Software wie auf allen anderen iPads. Einen Unterschied gibt es aber im Vergleich zum iPad Pro, denn der Stage Manager wird hier nicht unterstützt. Multitasking funktioniert also nicht ganz so umfangreich. Aber abgesehen davon ist es normales iPadOS, wirklich klasse Software, und natürlich mit einem riesigen Angebot an für Tablets optimierten Apps und Spielen. Und eben auch richtig professionellen Apps.

Auf dem Legion Tab Y700 läuft wie gesagt Android, aber da es aus China stammt, fehlen ab Werk der Google Play Store und alle Google Apps. Außerdem ist Englisch die einzige europäische Sprache, die man auswählen kann. Richtig, das Tablet kann also nicht auf Deutsch gestellt werden – die Tastaturen allerdings schon, nur nicht das Interface.

Lesen: Die besten Android-Tablets im Vergleich

Den Google Play Store kann man sehr einfach selbst installieren, ähnlich wie bei den Amazon Fire Tablets. Und dann könnt ihr die meisten chinesischen Apps runterschmeißen und ganz normal Chrome, YouTube, Gmail und so weiter installieren – ab dann verhält es sich eben genauso, wie jedes andere Android Tablet auch.

Ich denke ihr kennt die Unterschiede zwischen Android und iPadOS und allzu tief möchte ich hier nicht gehen. In diesem Fall gibt es aber einen wichtigen Unterschied beim Multitasking, da das iPad Mini nicht den Stage Manager unterstützt. Beim Lenovo gibt es den PC Mode, mit dem ihr Apps sehr einfach in frei beweglichen Fenstern öffnen könnt, was vor allem dann praktisch ist, wenn ihr Maus, Tastatur und externen Monitor anschließt. Möchtet ihr mehrere Apps gleichzeitig und nebeneinander benutzen, bietet das Y700 also eindeutig mehr Optionen.

Ziemlich sicher ist, dass wir von Apple deutlich länger Softwareupdates bekommen als von Lenovo.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test kam das iPad Mini auf eine Laufzeit von 6 Stunden und das Lenovo auf 6,5 Stunden. Klingt, als würde das Legion Tab nur etwas länger durchhalten, aber es schneidet deutlich besser ab, denn das Display ist heller und ich habe den Test mit 144Hz laufen lassen. Für meinen Akku-Test läuft immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife.

iPad Mini vs. Lenovo Legion Tab Y700 2023: Mein Fazit

Also, welches Tablet ist besser, das Apple iPad Mini oder das Lenovo Legion Tab Y700 2023? Das iPad Mini ist eindeutig leistungsstärker, Spiele können mit besserer Grafik gespielt werden, die Verarbeitung ist hochwertiger, wir bekommen einen Fingerabdruckleser und es gibt eine 5G-Option. Zusätzlich sind die Kameras besser, der Apple Pencil 2 ist etwas besser, das Angebot an optimierten Apps ist größer und es wird länger Updates bekommen. Außerdem wird es direkt in Deutschland angeboten inklusive Garantien und Support.

Das Lenovo Legion Tab Y700 2023 hat hingegen ein helleres und schickeres 144Hz Display, deutlich größere Speicheroptionen, einen MicroSD-Kartenslot, gleich zwei USB C Ports, besseres Multitasking und einen stärkeren Bass. Gleichzeitig kann es zwischen 200 bis zu 400 Euro günstiger sein – und Stifte mit eingerechnet noch günstiger. Der große Nachteil ist eben, dass es nicht direkt in Deutschland erhältlich ist und ich gehe stark davon aus, dass sich das nicht ändert.

Und somit habe ich euch die Stärken und Schwächen beider Tablets gezeigt und ihr könnt entscheiden, was für euch wichtiger ist. Das iPad Mini hat eine bessere Leistung, das Lenovo aber ein besseres Display. Cool wäre ein Mix aus beiden Geräten. Aber bessere oder gar andere 8 Zoll Premium Tablets gibt es nicht, diese beiden hier sind die einzigen, zwischen denen ihr wählen könnt.